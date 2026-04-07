Strategia ATR: come utilizzare l’ATR nel trading

L’average true range è uno strumento che rappresenta un prezioso sostegno nello sviluppo di una strategia di trading.

Day trading : non è raro che una strategia che fa leva sull'indicatore ATR venga utilizzata dai day trader. Il fine è quello di impostare brevi archi temporali per stimare l'ATR per poi sommarlo al prezzo di chiusura.

Strategia di range trading L'ATR può essere utilizzato per mettere a punto un piano di range trading. Dato che il range trading consiste nella ricerca di uno specifico range in cui operare, il ricorso all'ATR per misurare la volatilità di mercato può tornare utile per capire in quale intervallo passare all’azione.

Strategia di breakout : l’implementazione di una strategia di trading ATR può rivelarsi particolarmente vantaggiosa se associata a una strategia di breakout. Ciò vuol dire che un trader può utilizzare l'indicatore per rendersi conto di quando un asset fuoriesce da un basso livello di volatilità, perché ciò precede sovente una repentina fluttuazione di prezzo.

Momentum trading: l’utilizzo dell'indicatore average true range può rappresentare un valido supporto nell’ambito del momentum trading. L'ATR aumenta solitamente quando è verosimile che il prezzo di un asset oscilli più rapidamente rispetto a quanto fatto fino a quel momento, il che può tradursi in un momentum rialzista o ribassista.

Come utilizzare l'ATR per impostare stop-loss e take-profit

L'indicatore ATR è spesso utilizzato con gli ordini stop-loss. Gli stop-loss sono ordini di mercato che consentono di uscire da un'operazione in perdita a un prezzo prestabilito. È opportuno sottolineare che gli stop-loss standard non tutelano dallo slippage, per cui, in questo caso, gli stop-loss garantiti possono assicurare maggiore protezione, seppur a fronte del pagamento di una commissione.

Quando l’ATR è elevato, i trader devono essere pronti a far fronte a una maggiore volatilità e a fluttuazioni dei prezzi più ampie. Si potrebbe dunque impostare gli ordini stop-loss a un livello più elevato, perché è lecito attendersi variazioni di prezzo e che il mercato possa rimbalzare.

Ma quando l'ATR indica una volatilità inferiore, è opportuno piazzare gli stop-loss a un livello più basso, perché è facile prevedere che vi siano poche probabilità di una rapida ripresa dai minimi di mercato.

Parimenti, l’ATR può essere utilizzato per impostare ordini take-profit, ovvero ordini di mercato per chiudere una posizione redditizia, che vengono eseguiti automaticamente a un prezzo prefissato. Quando la volatilità è elevata, è opportuno impostare l'ordine take-profit più in alto, perché c'è la possibilità che il mercato continui a crescere e, analogamente, quando la volatilità è bassa, è preferibile impostarlo più in basso, perché è lecito attendersi che il mercato non continui a oscillare più di tanto al rialzo.

(Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro)

ATR per il dimensionamento della posizione

Può essere inoltre utilizzato per stabilire l’entità della posizione, ossia l'ATR ci rivela quali asset detenuti nel portafoglio sono i più volatili, in modo da poter rivedere opportunamente la dimensione delle operazioni.

Lo scopo è quello di rilevare l’average true range per ciascuno degli asset presenti nel portafoglio. Se un asset esibisce un’elevata volatilità, allora può essere preferibile effettuare operazioni minori, perché un’eventuale oscillazione di mercato potrebbe azzerare tutti i guadagni conseguiti.

Il più delle volte, i trader che ricorrono al dimensionamento della posizione applicano la medesima formula, soffermandosi su quanto sono disposti a rischiare per calcolare l’entità delle rispettive operazioni.

A tal fine è necessario applicare una formula per quantificare la dimensione della posizione. Essa consiste nel sommare la percentuale del saldo dell’account che si è disposti a rischiare e dividerla per l’average true range.

La formula è la seguente: