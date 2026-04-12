Buzzi S.p.A. (BZU) quota intorno a €47,19 nelle contrattazioni pomeridiane alle 13:05 UTC dell'8 aprile 2026, vicino al massimo del range intraday della sessione di €43,29–€47,64. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment sul titolo è stato influenzato da una pubblicazione cauta dei risultati FY 2025 del 31 marzo 2026, in cui Buzzi ha riportato vendite nette consolidate di €4,52 miliardi (+4,8%) ma un calo del 3,1% dell'EBITDA ricorrente a €1,24 miliardi, con la società che ha fornito guidance per un'ulteriore marginale contrazione dell'EBITDA ricorrente per il 2026 a causa di venti contrari sul fronte dei cambi e di una domanda più debole negli USA (Buzzi SpA – IR, 31 marzo 2026). Goldman Sachs ha mantenuto un rating Hold su BZU l'1 aprile 2026 (MarketWatch, 1 aprile 2026), mentre Intermonte ha rivisto il proprio target price a €50 da €53, sempre l'1 aprile 2026, citando volumi USA deboli e una crescente spesa in conto capitale come ostacoli all'outlook 2026 (Websim/Intermonte, 1 aprile 2026). Il contesto più ampio è stato anche caratterizzato da elevata volatilità sui mercati azionari europei, con lo STOXX 600 sottoposto a pressioni sostenute mentre i mercati globali hanno reagito alla rinnovata escalation tariffaria statunitense attraverso molteplici episodi da gennaio 2026, aggiungendo un vento contrario macro alla pressione sui margini settoriali nei materiali da costruzione (Reuters, 20 gennaio 2026).

Previsioni azioni Buzzi 2026–2030: target price di terze parti

All'8 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Buzzi riflettono una gamma di opinioni influenzate dai risultati FY 2025 della società, dalla guidance EBITDA 2026 inferiore al consensus e dall'evoluzione del sentiment settoriale nei materiali da costruzione europei.

Berenberg (Hold, stime riviste)

Berenberg ribadisce un rating Hold su Buzzi con una previsione sul titolo BZU di €50, dopo aver rivisto al ribasso le proprie stime EBITDA in seguito ai risultati FY 2025 di Buzzi del 31 marzo 2026, in cui la società ha fornito guidance per una leggera contrazione dell'EBITDA ricorrente per l'intero anno 2026. La banca nota che l'outlook 2026 si è posizionato al di sotto delle precedenti aspettative del consensus a causa di venti contrari sui cambi e volumi USA più deboli (Finimize, 4 aprile 2026).

J.P. Morgan (upgrade a Overweight)

J.P. Morgan alza il rating su BZU a Overweight da Neutral e mantiene un target price di €58, citando un ciclo del cemento europeo in miglioramento e quella che la banca caratterizza come un'attraente opportunità di ingresso in termini di valutazione dopo il de-rating del titolo dal suo massimo a 52 settimane (MarketScreener, 19 marzo 2026).

Kepler Cheuvreux (upgrade a Buy)

Kepler Cheuvreux alza il rating su BZU a Buy da Hold e aumenta il proprio target price a €54 da €50,50, poiché il broker considera il sell-off post-risultati come una reazione eccessiva, con il target rivisto che implica ancora un significativo upside rispetto al prezzo di mercato prevalente al momento della pubblicazione (MarketScreener, 1 aprile 2026).

TipRanks (consensus Wall Street)

TipRanks aggrega 9 target price a 12 mesi degli analisti di Wall Street per BZU e posiziona la media a €49,28, in un range di €44 – €54, con un rating di consensus complessivo di Moderate Buy basato su 5 raccomandazioni Buy e 4 Hold e zero rating Sell all'inizio di aprile 2026 (TipRanks, 8 aprile 2026).

MarketScreener (consensus broker)

MarketScreener raccoglie 15 raccomandazioni degli analisti per BZU e posiziona il consensus medio a Outperform, con un target price medio a 12 mesi di €53,89, che rappresenta uno spread di circa il 20% sopra la chiusura allora prevalente di €44,78, al 7 aprile 2026 (MarketScreener, 7 aprile 2026).

Sintesi: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Buzzi si raggruppano tra €49 e €58, con la maggioranza degli analisti che coprono il titolo allineata verso Buy o Outperform nonostante la compressione dei margini nel breve termine e un outlook aziendale cauto per il 2026.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni BZU: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni BZU quota a €47,19 nella sessione pomeridiana alle 13:05 UTC dell'8 aprile 2026, posizionandosi all'interno di una struttura di medie mobili mista dove le medie a breve termine tendono al rialzo e le medie a lungo termine forniscono resistenza sopra. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano approssimativamente a €44 / €46 / €49 / €48, con il prezzo attualmente al di sopra dei livelli a 20 e 50 giorni ma al di sotto delle SMA a 100 e 200 giorni, una configurazione che il riepilogo degli indicatori di TradingView caratterizza come divisa tra segnali di acquisto sulle medie più brevi e segnali di vendita sulla SMA a 100 giorni vicino a €48,91 e sulla SMA a 200 giorni vicino a €47,91.

L'RSI a 14 giorni segna 58,21, posizionandosi in territorio neutrale-superiore, coerente con un momentum in ripresa dopo la recente debolezza ma senza suggerire una condizione di ipercomprato. L'ADX a 29,45 indica che è presente un trend direzionale consolidato, secondo i dati di TradingView.

Sul framework dei pivot classici, il livello R1 si trova a €47,29, vicino all'ultimo prezzo corrente di €47,19, con R2 a €51,51 in vista se il prezzo mantiene una chiusura giornaliera sopra R1. Il punto pivot classico a €44,13 rappresenta il riferimento iniziale più vicino al ribasso; un movimento sotto quel livello porterebbe S1 a €39,91 come prossimo riferimento significativo, con la SMA a 50 giorni vicino a €46,25 che funge da supporto intermedio (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Buzzi (2024–2026)

Il prezzo delle azioni BZU ha iniziato aprile 2024 scambiando vicino a €34, parte di un più ampio re-rating sui materiali da costruzione europei. Il titolo è salito costantemente durante la seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a €35,58 il 30 dicembre 2024, un guadagno di circa il 22% per l'anno solare.

Il 2025 si è rivelato un anno molto più forte per BZU. Da quella chiusura di fine anno di €35,58, il titolo è salito bruscamente in primavera ed estate, raggiungendo la metà dei €50 a metà luglio prima di ritirarsi a un minimo di sessione di €37,16 il 7 aprile 2025 nel mezzo di un più ampio sell-off di mercato. Ha recuperato con forza nella seconda metà dell'anno, terminando il 2025 a €52,26 il 30 dicembre 2025 – in rialzo di circa il 47% per l'anno.

Il 2026 si è aperto con ulteriore momentum. BZU ha raggiunto il suo massimo biennale di €54,51 il 12 gennaio 2026, prima di ritirarsi quando i risultati FY 2025 di Buzzi del 31 marzo hanno segnalato una probabile contrazione dell'EBITDA 2026, contribuendo a un pullback del 20% da quel picco a €43,61 il 7 aprile 2026.

BZU ha chiuso a €47,19 l'8 aprile 2026, circa l'8,6% in ribasso da inizio anno rispetto alla chiusura del 2 gennaio 2026 di €51,61, ma circa il 12,7% più alto su base annua.