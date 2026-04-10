Negozia Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA - BZU CFD

Su Buzzi Unicem SpA

Buzzi Unicem S.p.A., precedentemente nota come Buzzi Unicem S.p.A. - Senza Vincoli di Rappresentazione Grafica, è una società con sede in Italia impegnata nella produzione di materiali da costruzione. La Società è principalmente attiva nella produzione, distribuzione e vendita di cemento, aggregati naturali e preconfezionati. Le attività della Società si svolgono principalmente in Italia, Stati Uniti, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Russia e Messico. Al 31 dicembre 2011, la Società disponeva di una capacità produttiva complessiva di circa 44 milioni di tonnellate di cemento all'anno, e gestiva 39 cementifici, 558 impianti di calcestruzzo preconfezionati, 37 cave di aggregati e 41 terminali.

Il prezzo attuale dell'azione Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA è di 49.11 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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