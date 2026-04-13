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Su Enovis Corporation

Colfax Corporation è un'azienda tecnologica che fornisce prodotti e servizi per la cura ortopedica e la tecnologia di fabbricazione. I segmenti dell'azienda comprendono la Tecnologia di fabbricazione e la Tecnologia medica. Il segmento Tecnologia di fabbricazione formula, sviluppa, produce e fornisce prodotti e attrezzature consumabili, tra cui prodotti per il taglio, la giunzione e la saldatura automatizzata, nonché attrezzature per il controllo dei gas. I suoi prodotti per la tecnologia di fabbricazione sono commercializzati con diversi marchi, tra cui ESAB. Il segmento Tecnologie Medicali sviluppa, produce e distribuisce dispositivi e servizi medicali per la cura dei pazienti, dalla prevenzione degli infortuni alla sostituzione delle articolazioni, fino alla riabilitazione dopo interventi chirurgici o lesioni da malattie degenerative, consentendo alle persone di riacquistare o mantenere il loro movimento naturale. I suoi prodotti sono utilizzati da specialisti ortopedici, chirurghi, medici di base, specialisti della gestione del dolore, fisioterapisti, preparatori atletici e altri operatori sanitari.

Il prezzo attuale dell'azione Enovis Corporation è di 24.91 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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