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Su LTC Properties, Inc.

LTC Properties Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT). L'azienda investe in alloggi per anziani e proprietà sanitarie attraverso operazioni di sale-leaseback, finanziamenti ipotecari, joint venture, finanziamenti per la costruzione e soluzioni di finanza strutturata, tra cui preferred equity, bridge, mezzanine e unitranche lending. L'azienda investe in diverse proprietà, tra cui centri infermieristici qualificati (SNF), che forniscono assistenza medica, riabilitativa e infermieristica; strutture di vita assistita (ALF), che servono persone che necessitano di assistenza per le attività della vita quotidiana; strutture a vita indipendente (ILF), note anche come comunità di pensionati o appartamenti per anziani, che offrono una comunità e numerosi livelli di servizio, come lavanderia, pulizia della casa, opzioni di ristorazione/piani di pasti, programmi di esercizio e benessere, trasporto, attività sociali, culturali e ricreative e altro, e strutture per l'assistenza alla memoria (MC), che offrono opzioni specializzate per persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza.

Il prezzo attuale dell'azione LTC Properties, Inc. è di 39.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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