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Su Covivio SA

Covivio SA, precedentemente Fonciere des Regions SA è una società fiduciaria di investimento immobiliare con sede in Francia con un portafoglio diversificato di patrimoni immobiliari adibiti a ufficio. La Società concede in leasing le proprietà immobiliari a produttori e società di servizi, tra cui France Telecom, Thales, Edf, Accor, Dassault Systemes, Suez Environnement, IBM ed Eiffage. Le attività della Società sono costituite da aree per ufficio in Francia ed in Italia, attraverso la sua controllata, Beni Stabili. Covivio SA è attiva anche nel settore immobiliare dei servizi tramite una partecipazione azionaria in Fonciere des Murs, specializzata in strutture ricreative, ristoranti e strutture sanitarie. Inoltre, la sua controllata, Fonciere Europe Logistique, investe in immobili logistici in Francia e Germania. La Società dimostra inoltre un interesse nel settore immobiliare residenziale attraverso l'azienda Fonciere Developpement Logements. Inoltre, l'azienda opera attraverso altre controllate, quali CB 21 e Urbis Park.

Il prezzo attuale dell'azione Covivio SA è di 56.39 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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