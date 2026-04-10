Negozia Alaska Air Group - ALK CFD

Su Alaska Air Group

Alaska Air Group, Inc. si occupa della gestione di compagnie aeree. La Società gestisce due compagnie aeree, Alaska e Horizon. La Società comprende anche McGee Air Services, un fornitore di servizi di aviazione. La Società opera attraverso tre segmenti: Mainline, Regional e Horizon. Il segmento Mainline comprende il trasporto aereo di linea su aerei Boeing o Airbus di Alaska per passeggeri e merci in tutti gli Stati Uniti e in alcune parti del Canada, Messico, Costa Rica e Belize. Il segmento Regional comprende il trasporto aereo di linea di Horizon e di altri vettori terzi per i passeggeri su una rete a più breve distanza all'interno degli Stati Uniti e del Canada, in base ad accordi di acquisto di capacità (CPA). Il segmento Horizon comprende la capacità venduta ad Alaska nell'ambito di un CPA. Le operazioni Mainline comprendono i servizi di jet della famiglia Boeing 737 (B737) e Airbus A320 (A320 e A321neo) offerti da Alaska. Le operazioni regionali consistono principalmente in voli operati da Horizon e SkyWest.

Il prezzo attuale dell'azione Alaska Air Group è di 39.41 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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