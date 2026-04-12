Amplifon S.p.A. (AMP) quota a €9,39 alle 13:37 UTC dell'8 aprile 2026, vicino al massimo del range intraday €8,94–€9,41 della seduta. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment verso AMP è stato influenzato da diversi fattori interconnessi dall'inizio di marzo. I risultati dell'intero esercizio 2025, pubblicati il 4 marzo 2026, hanno mostrato un EBITDA rettificato di €540,4 milioni con un margine del 22,6%, inferiore al 23,5% dell'anno precedente, spingendo gli analisti di J.P. Morgan e Barclays a segnalare rischi al ribasso rispetto alle stime di consenso (Amplifon Corporate IR, 4 marzo 2026). Poco dopo, il 15 marzo 2026, Amplifon ha annunciato un accordo definitivo per acquisire l'intera attività uditiva di GN Store Nord per DKK 17,0 miliardi (circa €2,3 miliardi), di cui DKK 12,6 miliardi in contanti e 56 milioni di azioni Amplifon di nuova emissione (Amplifon Corporate IR, 16 marzo 2026). S&P Global Ratings ha quindi confermato il rating 'BB+' di Amplifon dopo l'annuncio, rilevando che la leva rettificata dovrebbe salire a 3,0x–3,5x nel periodo 2026–2027 per finanziare l'operazione (S&P Global Ratings, 17 marzo 2026). Una più ampia pressione sui titoli azionari europei, determinata dalle persistenti preoccupazioni sui dazi statunitensi, ha inoltre pesato sui titoli quotati a Milano durante questo periodo (Investing.com, 5 marzo 2026).

Previsioni azioni Amplifon 2026–2030: target di prezzo di terze parti

All'8 aprile 2026, le previsioni sul titolo Amplifon di terze parti riflettono uno scenario sostanzialmente ridefinito dopo i risultati dell'intero esercizio 2025 pubblicati il 4 marzo 2026 e l'annuncio dell'acquisizione di GN Hearing del 15 marzo 2026, entrambi fattori che hanno spinto ampie revisioni delle stime da parte della comunità degli analisti.

Bernstein Research (visione broker indipendente)

Bernstein Research assegna un rating market-perform su Amplifon con un target di prezzo a 12 mesi di €21,65. La posizione della società riflette preoccupazioni per la diluizione degli utili a breve termine e l'elevato profilo di leva che Amplifon dovrebbe mantenere durante il periodo di integrazione di GN Hearing, in un contesto di rimozione della guidance quantitativa per il 2026 (Investing.com, 14 marzo 2026).

Goldman Sachs (visione della casa)

Goldman Sachs assegna un rating neutral ad Amplifon con un target di prezzo a 12 mesi di €12. La posizione della banca riconosce la pressione sul bilancio legata all'operazione, con una leva netta rettificata che dovrebbe salire a 3,0x–3,5x alla chiusura, come segnalato da S&P Global Ratings dopo l'annuncio dell'acquisizione di GN del 15 marzo 2026 (Amplifon Corporate IR, 8 aprile 2026).

AlphaValue (nota di ricerca indipendente)

AlphaValue fissa una previsione a 12 mesi per il titolo AMP di €13,80 mantenendo un rating buy, in netto calo rispetto al precedente target di €22,40. La casa di ricerca cita revisioni al ribasso delle stime sugli utili e uno sconto più ampio applicato al titolo a causa della persistente pressione sui margini e delle preoccupazioni sulla diluizione derivanti dall'emissione prevista di circa 56 milioni di nuove azioni come corrispettivo dell'operazione (MarketScreener, 26 marzo 2026).

Jefferies e Barclays (range broker)

Jefferies e Barclays hanno entrambe target di prezzo a 12 mesi di €16 su Amplifon, come confermato nella pagina di consenso IR di Amplifon, rappresentando l'estremità superiore dell'attuale range dei broker. Jefferies assegna al titolo un rating buy, mentre Barclays un rating overweight. Entrambe le società hanno rivisto target e rating dopo l'annuncio di GN Hearing, con Jefferies che ha osservato come l'eccesso di offerta di azioni previsto dalla dismissione della partecipazione in Amplifon da parte di GN Store Nord rappresenti un vincolo chiave per il recupero del prezzo a breve termine (Investing.com, 18 marzo 2026).

MarketScreener (panoramica del consenso)

Il consenso aggregato di MarketScreener su 16 analisti colloca il target di prezzo medio a 12 mesi a €12,71, all'interno di un range di circa €8–€17, rispetto a una chiusura di €8,89 a quella data. La raccomandazione media del consenso è hold, con il reset di rating e target post-operazione che ha abbassato la media dai livelli superiori a €20 registrati prima dell'annuncio dell'acquisizione di GN (MarketScreener, 26 marzo 2026).

In sintesi: tra queste previsioni sul titolo Amplifon, i target a 12 mesi di terze parti variano da €11,50 a €16, con la media del consenso che si attesta intorno a €12,71. Tra queste fonti, i temi principali sono la diluizione legata all'operazione, l'aumento della leva finanziaria e l'assenza di guidance quantitativa per il 2026.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni AMP: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni AMP quota a €9,39 alle 13:37 UTC dell'8 aprile 2026, vicino al massimo del range intraday €8,94–€9,41 della seduta, secondo il feed di quotazioni di Capital.com. Le medie mobili a breve termine sono favorevoli: la media mobile semplice (SMA) a 10 giorni si attesta intorno a €9,12 e quella a 20 giorni intorno a €9,17, entrambe generano segnali di acquisto, mentre la Hull moving average (9) a circa €9,23 si allinea nella stessa direzione, secondo TradingView. Tuttavia, le SMA a 30, 50, 100 e 200 giorni a circa €10,16, €11,52, €12,57 e €14,46 indicano tutte vendita, posizionando il prezzo attuale ben al di sotto di ogni media di medio e lungo termine e riflettendo il trend ribassista sostenuto dall'annuncio di GN Hearing a marzo 2026.

Il momentum è misto: l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segna 40,4, una lettura neutra che si colloca nella metà inferiore del suo range senza ancora raggiungere il territorio di ipervenduto, mentre l'average directional index (ADX) a 41,4 indica che un trend consolidato rimane in atto, secondo i dati di TradingView. Il moving average convergence divergence (MACD (12,26)) registra un segnale di acquisto a -0,65, suggerendo che il tasso di declino potrebbe attenuarsi, sebbene la lettura negativa indichi che la media più breve rimane al di sotto di quella più lunga.

Nel quadro dei pivot classici, il pivot point (P) a circa €10,15 rappresenta il riferimento di resistenza più vicino, con R1 a circa €12,46 il livello successivo sopra di esso. Al ribasso, S1 a circa €7,09 è il riferimento di supporto più vicino sotto il prezzo attuale, seguito da S2 a circa €4,77, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 8 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Amplifon (2024–2026)

Il prezzo delle azioni AMP ha aperto ad aprile 2024 intorno a €32,57 ed è salito a un massimo biennale di €35,23 il 14 giugno 2024, prima che iniziasse un prolungato scivolamento di più mesi. Il titolo ha chiuso il 2024 a €24,88, in netto calo rispetto al picco di metà anno, poiché aspettative di utili più deboli e una più ampia debolezza azionaria europea hanno pesato sul sentiment nella seconda metà dell'anno.

Il declino si è accelerato nel 2025. Le azioni si sono brevemente riprese fino a circa €27,48 a metà febbraio prima che i risultati dell'intero esercizio 2024 e una guidance prudente provocassero nuove vendite, con il titolo sceso da €24,21 il 5 marzo 2025 a €20,62 la seduta successiva. AMP ha chiuso il 2025 intorno a €13,83, avendo perso quasi la metà del suo valore dal massimo di giugno 2024.

La fase più marcata al ribasso è arrivata a marzo 2026. Il 16 marzo 2026, il giorno dopo che Amplifon ha annunciato un'acquisizione da €2,3 miliardi di GN Hearing, il titolo ha aperto a €10,33 e chiuso a €9,05, con il minimo intraday del 17 marzo che ha toccato €7,90. Da allora il titolo si è parzialmente ripreso, chiudendo a €9,41 l'8 aprile 2026 – circa il 32,0% in meno da inizio anno e il 47,3% in calo su base annua.