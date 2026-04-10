Negozia AMPLIFON - AMPI CFD

Su Amplifon SpA

Amplifon SpA è una società con sede in Italia attiva nel mercato al dettaglio della cura dell'udito. L'Azienda fornisce soluzioni personalizzate e assistenza ai clienti con problemi di udito. Offre una vasta gamma di servizi, dalla diagnosi delle difficoltà uditive, all'adattamento, alla manutenzione ed alla manutenzione degli apparecchi acustici. La Società è organizzata in tre segmenti operativi geografici: Europa, Medio Oriente e Africa - EMEA - (Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e Israele), Americhe (USA, Canada, Cile, Argentina, Ecuador, Colombia, Panama e Messico) e Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, India e Cina).

Il prezzo attuale dell'azione AMPLIFON è di 9.26 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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