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Su Franco-Nevada Corporation - CAD

Franco-Nevada Corporation è una società di royalty e streaming incentrata sull'oro, con un portafoglio di royalty e stream diversificato per commodity, area geografica, tipo di entrate e fase di progetto. La Società possiede un portafoglio di royalty, flussi e interessi di lavoro che coprono proprietà in varie fasi, dalla produzione alle prime esplorazioni, situate in Sud America, America Centrale e Messico, Stati Uniti, Canada, Australia, Europa e Africa. La Società detiene 324 attività minerarie e 82 attività energetiche, per un totale di 406 attività. I ricavi derivano da varie forme di accordi, che vanno dalle royalties sul rendimento netto dello smelter, ai flussi, agli interessi sugli utili netti, alle royalties nette, agli interessi di lavoro e ad altri tipi di accordi. Le controllate della Società comprendono Franco-Nevada U.S. Corporation, Franco-Nevada Australia Pty Ltd., Franco-Nevada (Barbados) Corporation e Franco-Nevada Canada Holdings Corp.

Il prezzo attuale dell'azione Franco-Nevada Corporation - CAD è di 358.77 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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