Azioni BPER Banca: fusione Sondrio, utili Q1 2026

BPER Banca S.p.A. (BPE) viene scambiata a €12,20 nelle prime contrattazioni europee alle 11:30 UTC dell'8 giugno 2026, vicino al massimo del range intraday di €11,61–€12,22, con l'ultimo prezzo appena sotto il massimo di sessione. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a BPE rimane sostenuto dal completamento dell'incorporazione di Banca Popolare di Sondrio, divenuta legalmente effettiva il 20 aprile 2026 e che ha formalmente creato il quarto gruppo bancario italiano (BPER Banca IR, 20 aprile 2026). Un dividendo finale in contanti di €0,56 per azione è stato pagato il 20 maggio 2026, in seguito all'approvazione degli azionisti nell'assemblea di aprile (BPER Banca IR, 23 aprile 2026). Il settore bancario italiano nel suo complesso si sta adattando a un contesto dei tassi in evoluzione, dopo che la BCE ha mantenuto il tasso sui depositi al 2% nella riunione del 30 aprile 2026 e ha segnalato un possibile aumento dei tassi nell'incontro dell'11 giugno a causa dell'inflazione sopra il target (Reuters, 30 aprile 2026). Qualsiasi variazione dei tassi potrebbe influenzare i margini di interesse netti dell'intero settore (BCE, 30 aprile 2026). La conference call sugli utili del Q1 2026 di BPER, comunicata all'inizio di maggio, ha riportato ricavi totali di circa €1,80 miliardi, in calo del 5% su base annua ma solo dell'1% su base comparabile rispetto all'entità risultante dalla fusione (Yahoo Finance, 7 maggio 2026).

Outlook di terze parti su BPER Banca: fusione Sondrio e Q1 sopra le attese

All'8 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni BPER Banca riflettono valutazioni influenzate dai risultati del Q1 2026, dal completamento dell'integrazione con Banca Popolare di Sondrio e dall'upgrade del rating creditizio di Fitch. Queste previsioni rappresentano stime di terze parti e non sono proiezioni di Capital.com.

Investing.com (consensus multi-analista)

Investing.com aggrega un target price medio a 12 mesi di €13,96 per BPE su 13 analisti, con una stima massima di €15 e una minima di €12,50. Registra inoltre un rating di consensus Buy, con otto analisti che raccomandano Buy, cinque su Hold e nessuno su Sell. La piattaforma indica il consensus Buy come visione prevalente dopo che la banca ha ampliato la propria presenza retail italiana attraverso il completamento della fusione di aprile 2026 (Investing.com, 7 giugno 2026).

MarketScreener (consensus broker)

MarketScreener registra un target price di consensus medio a 12 mesi di €13,68 per BPE su 12 analisti che coprono il titolo, con un massimo di €14,60 e un minimo di €11,79, e un rating di consensus medio di Buy. Il range riflette visioni divergenti sulle sinergie di ricavo post-fusione e sull'andamento del margine di interesse netto mentre l'outlook sui tassi BCE rimane incerto (MarketScreener, 6 giugno 2026).

BPER Banca IR (pagina ufficiale copertura analisti)

La pagina investor relations di BPER Banca elenca un target price medio degli analisti di €13,65 tra i broker che coprono il titolo, con un target massimo di €14,60 e un minimo di €11,79 all'inizio di giugno 2026. La pagina IR della banca attribuisce il range a una fase attiva di integrazione post-fusione e ad aggiornamenti continui delle guidance in seguito ai risultati del Q1 2026 (BPER Banca IR, 5 giugno 2026).

Stockopedia (sintesi consensus)

Stockopedia registra un target price di consensus degli analisti di €13,70 per BPE, basandosi sullo stesso gruppo di broker italiani ed europei che coprono il titolo. La piattaforma segnala l'Hold di Deutsche Bank a €13,40 e il Neutral di UBS a €12,50 come le revisioni broker più recenti, osservando che entrambe sono seguite ai risultati del Q1 2026 che hanno mostrato performance generalmente superiori alle attese nel settore bancario italiano insieme a una perdita di trading in BPER, il che ha spinto a rivalutazioni più caute (Stockopedia, 31 maggio 2026).

Yahoo Finance (target aggregati)

Yahoo Finance aggrega un target price medio a 12 mesi di €13,96 per BPE, con una stima massima di €15 e una minima di €12,50, basato su 13 analisti contributori. Le cifre si allineano strettamente con altre piattaforme di consensus e riflettono revisioni post-Q1, con la guidance del management per il 2026 completo di crescita del margine di interesse netto piatta o in bassa singola cifra e crescita del reddito da commissioni in media singola cifra citata come input chiave per i modelli dei broker (Yahoo Finance, 7 giugno 2026).

Sintesi: tra queste fonti di terze parti, i target price medi a 12 mesi per BPE si collocano in un range ristretto di €13,65–€13,96, con un massimo di €15 e una stima inferiore di €11,79. Buy o equivalente rimane il rating di consensus dominante, sebbene recenti passaggi a Hold da parte di UBS a €12,50 e Deutsche Bank a €13,40 mostrino una visione più cauta all'estremità inferiore del range.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

BPER Banca (BPE) utili: ultimi risultati e prossima pubblicazione

BPER Banca ha comunicato i risultati del Q1 2026 il 6 maggio 2026, con il prossimo evento sugli utili confermato per il 5 agosto 2026 (BPER Banca IR, 28 gennaio 2026).

Risultati Q1 2026 di BPE

BPER Banca ha registrato un utile netto adjusted di €549 milioni per i tre mesi fino al 31 marzo 2026, superiore al consensus degli analisti compilato da Reuters di circa €510 milioni, mentre l'utile netto dichiarato si è attestato a €518,50 milioni (Global Banking & Finance Review, 7 maggio 2026). I ricavi totali hanno raggiunto €1.774,10 milioni, in aumento del 24,2% su base annua poiché la fusione con Banca Popolare di Sondrio ha contribuito per un trimestre completo per la prima volta, sebbene i ricavi siano scesi del 5,1% su base comparabile, penalizzati dal minor reddito da trading (BPER Banca IR, 7 maggio 2026).

Il margine di interesse netto si è mantenuto sostanzialmente stabile su base comparabile a €1.087,50 milioni, in crescita dello 0,3% su base annua, mentre il reddito netto da commissioni è salito del 25,8% su base annua a €680,90 milioni, con le commissioni da gestione patrimoniale e prodotti assicurativi citate come principale motore dell'incremento. Il costo del rischio si è attestato a 27 punti base, mentre il coefficiente di capitale CET1 è rimasto ampiamente al di sopra delle soglie regolamentari, con una generazione di capitale organica di €537 milioni nel trimestre (BPER Banca IR, 7 maggio 2026).

Per l'intero anno 2026, il management ha fornito una guidance di NII piatto o in crescita in bassa singola cifra e reddito da commissioni in crescita in media singola cifra, con costi operativi attesi in calo rispetto all'anno precedente grazie alle efficienze derivanti dall'integrazione della fusione (Investing.com, 7 maggio 2026).

Prossima data di pubblicazione utili

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca è previsto riunirsi il 5 agosto 2026 per approvare la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026, che costituirà la pubblicazione degli utili H1 2026, come confermato nel calendario finanziario ufficiale 2026 della banca (BPER Banca IR, 28 gennaio 2026). MarketScreener prevede inoltre una pubblicazione degli utili Q3 2026 per il 4 novembre 2026 (MarketScreener, 6 giugno 2026).

Prezzo azioni BPE: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni BPE viene scambiato a €12,20 alle 11:30 UTC dell'8 giugno 2026, vicino al massimo del range intraday di €11,61–€12,22. Il prezzo si colloca sopra il cluster delle medie mobili di breve termine, con le SMA a 20/50/100/200 giorni disposte rispettivamente a circa €11,80 / €11,97 / €11,84 / €10,98. La SMA a 30 giorni a €12,05 e la linea base Ichimoku a €12,29 forniscono livelli di riferimento vicini intorno alle medie più brevi. L'allineamento 20-sopra-50 nella famiglia SMA rimane intatto, indicando un posizionamento di breve termine costruttivo, mentre la Hull moving average (9) a €11,80 si muove in linea con la banda MA più ampia.

L'RSI a 14 giorni segna 56,30, collocando il momentum nella fascia neutrale superiore. L'average directional index (14) a 17,70 si attesta sotto la soglia di 25, suggerendo che la forza del trend rimane modesta piuttosto che consolidata.

Al rialzo, il pivot R1 classico a €12,77 è il riferimento più vicino sopra l'ultimo prezzo. Una chiusura giornaliera oltre quel livello metterebbe in vista il livello R2 a €13,93. Al ribasso, il punto pivot classico a €12,07 fornisce un supporto iniziale, con la mensola della SMA a 50 giorni vicino a €11,97 come prossimo riferimento significativo. Un movimento sotto quel livello potrebbe portare in considerazione il pivot classico S1 a €10,91 (TradingView, 8 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è fornita a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni BPER Banca (2024–2026)

Il prezzo delle azioni BPE ha aperto giugno 2024 scambiando intorno a €4,86 e ha trascorso gran parte di quell'estate in un range relativamente ristretto tra €4,50 e €5,55. Un brusco ritracciamento all'inizio di agosto 2024, coincidente con un'ampia vendita azionaria globale innescata da timori di recessione USA e da un unwinding di carry trade sullo yen, ha temporaneamente trascinato il titolo a un minimo di sessione di €4,52 il 5 agosto 2024.

Il titolo si è ripreso durante l'autunno, salendo costantemente fino a chiudere a €6,14 il 30 dicembre 2024 mentre gli utili delle banche italiane tenevano e la BCE continuava il suo ciclo di tagli dei tassi. Il momentum si è protratto all'inizio del 2026, con il titolo che ha superato €12 a gennaio 2026 dopo che BPER ha completato la fusione con Banca Popolare di Sondrio, creando il quarto gruppo bancario italiano.

BPE ha raggiunto un massimo di sessione di €13,24 il 6 maggio 2026 in seguito alla pubblicazione degli utili del Q1 2026, prima di ritirarsi dopo che UBS e Deutsche Bank hanno entrambe ridotto i loro rating a metà maggio. Il titolo si è successivamente stabilizzato, chiudendo a €12,17 l'8 giugno 2026 – circa il 3,1% in più da inizio anno e circa il 98% in più rispetto ai suoi livelli di giugno 2024.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.