Azioni Stellantis: FaSTLAne 2030 e dazi

Stellantis N.V. (STLAM) viene scambiata a 6,13 € nelle prime contrattazioni europee dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di 6,03-6,45 €, e al di sotto della chiusura di 6,72 € registrata il 26 maggio 2026.

Il sentiment sul titolo è stato influenzato da diversi sviluppi concomitanti. Stellantis ha presentato il suo piano strategico FaSTLAne 2030 durante l'Investor Day del 21 maggio 2026, puntando a una crescita dei ricavi da 154 miliardi di euro nel 2025 a 190 miliardi di euro entro il 2030 e a un margine di reddito operativo rettificato (AOI) del 7% entro il 2030, impegnandosi in un programma di investimenti da 60 miliardi di euro nell'arco di cinque anni (Stellantis, 21 maggio 2026). La casa automobilistica ha inoltre annunciato un investimento di 1 miliardo di euro per tre nuovi modelli elettrici e ibridi Peugeot presso lo stabilimento di Mulhouse nell'ambito di questa spinta verso l'elettrificazione (Simply Wall St, 3 giugno 2026). Inoltre, i risultati dell'intero anno fiscale comunicati a febbraio 2026 hanno segnalato un'esposizione stimata ai dazi statunitensi di 1,60 miliardi di euro per il 2026, in aumento rispetto a 1,2 miliardi di euro nel 2025 (Financial Times, 25 febbraio 2026). I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prospettive di terze parti su Stellantis: FaSTLAne 2030 e rischio dazi

All'8 giugno 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono una vasta gamma di opinioni. Queste sono state influenzate principalmente dal piano strategico FaSTLAne 2030 presentato durante l'Investor Day del 21 maggio, dalla guidance negativa del gruppo sul free cash flow per il 2026, dall'esposizione ai dazi statunitensi e dalla pressione competitiva dei produttori cinesi di veicoli elettrici. I seguenti obiettivi riassumono le principali previsioni di terze parti di quel periodo.

Bank of America (downgrade a Underperform)

Bank of America ha declassato Stellantis a Underperform da Neutral e ha assegnato un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 5,50 €, citando una traiettoria di ripresa non comprovata e l'intensificarsi della pressione competitiva da parte dei produttori cinesi di veicoli elettrici come le ragioni principali della revisione (Yahoo Finance, 11 maggio 2026).

Jefferies (riconferma Buy)

L'analista di Jefferies Philippe Houchois ha mantenuto un rating Buy su Stellantis con un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 9,50 €, dopo la presentazione del gruppo durante l'Investor Day FaSTLAne 2030 (The Globe and Mail, 27 maggio 2026).

MarketScreener (consenso del panel)

MarketScreener aggrega 27 analisti che coprono STLAM quotata a Milano e registra un consenso medio Hold, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 7,86 €, una stima massima di 12,50 € e una minima di 4 €. L'attività post-Investor Day del 22 maggio ha incluso una riconferma Neutral da parte di Barclays e riconferme Buy sia da JP Morgan che da UBS (MarketScreener, 27 maggio 2026).

Morgan Stanley (aumento del target)

Morgan Stanley ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi su Stellantis a 7,10 € da 6,50 €, mantenendo al contempo un rating Equal Weight sulle azioni. La banca ha citato una rivalutazione delle stime a breve termine a seguito delle comunicazioni dell'Investor Day (MarketBeat, 3 giugno 2026).

Public.com (visione aggregata)

Public.com compila cinque rating di analisti su STLA quotata al NYSE e registra un consenso Buy con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di 11,59 $. Il panel comprende il 20% di rating Strong Buy, il 20% Buy e il 60% Hold, senza raccomandazioni Sell attive (Public.com, 4 giugno 2026).

Tra queste fonti, le opinioni degli analisti mostrano un ampio range di valutazione. Gli obiettivi individuali a 12 mesi denominati in EUR spaziano da 5,50 € a 9,50 €, mentre la media di 27 analisti di MarketScreener si attesta a 7,86 €. Il punto medio aggregato di Public.com denominato in USD è 11,59 $. I temi comuni includono un consenso prudente orientato verso Hold, reazioni divergenti post-Investor Day e rischio di esecuzione legato alla traiettoria del free cash flow di FaSTLAne 2030.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Risultati finanziari di Stellantis: ultimi dati e date future

Stellantis ha pubblicato i risultati finanziari del Q1 2026 il 30 aprile 2026, con le cifre rilasciate prima dell'apertura del mercato statunitense e seguite da una conference call alle 8:00 EDT (MarketBeat, 23 aprile 2026). Il prossimo evento sui risultati finanziari programmato è quello del Q2 2026, previsto per il 30 luglio 2026, secondo il calendario degli investitori pubblicato dalla società (Stellantis IR, 8 giugno 2026).

Nella fase del Q1, Stellantis non aveva ripristinato la guidance per l'intero anno fiscale, avendola sospesa nell'aprile 2025 a causa dell'incertezza sui dazi statunitensi. Invece, il management ha ribadito gli obiettivi del framework FaSTLAne 2030 presentati durante l'Investor Day del 21 maggio 2026, che includono una crescita dei ricavi da 154 miliardi di euro nel 2025 a 190 miliardi di euro entro il 2030 e un ritorno a un free cash flow positivo entro il 2027 (Stellantis, 21 maggio 2026). Il gruppo ha inoltre registrato circa 22,2 miliardi di euro in oneri esclusi dal reddito operativo rettificato (AOI) per il secondo semestre del 2025 nell'ambito del suo reset strategico, una cifra comunicata nei risultati dell'intero anno 2025 pubblicati a febbraio 2026 (Stellantis, 26 febbraio 2026).

I rendimenti passati non dovrebbero mai essere considerati come un indicatore definitivo delle tendenze future.

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni STLAM viene scambiato a 6,13 € alle 10:13 UTC dell'8 giugno 2026, al di sotto di tutte le principali medie mobili sul grafico giornaliero. Le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni si trovano rispettivamente a circa 6,53 €, 6,59 €, 6,74 € e 7,82 €, formando una banda di resistenza sopraelevata. Con la SMA a 20 giorni al di sotto della SMA a 50 giorni, il cluster mostra un allineamento ribassista. La media mobile di Hull (9) a 6,12 € segue da vicino il prezzo corrente, riflettendo una separazione limitata tra il trend a breve termine e il prezzo spot.

Anche gli indicatori di momentum puntano a una configurazione tecnica prudente. L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 38,5, posizionandosi in territorio vicino all'ipervenduto senza raggiungere il segnale di ipervenduto convenzionale al di sotto di 30. L'indice direzionale medio a 13,8 si colloca al di sotto della soglia di 15, indicando un ambiente di trend debole e senza direzione piuttosto che un downtrend chiaramente stabilito.

Al rialzo, il pivot classico a 6,66 € segna il primo livello di riferimento sopra il prezzo corrente. Una chiusura giornaliera attraverso quel livello metterebbe in vista il pivot R1 vicino a 7,37 €, con R2 a 7,86 € come ulteriore riferimento. Al ribasso, S1 si trova a 6,16 €, vicino ai livelli attuali, mentre S2 a 5,46 € sarebbe la prossima area significativa da monitorare se il supporto a breve termine dovesse cedere (TradingView, 8 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione per acquistare o vendere qualsiasi strumento.

Storico del prezzo delle azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM veniva scambiato sopra i 20 € all'inizio di giugno 2024, durante un periodo in cui il gruppo era ancora ampiamente considerato come un turnaround snello e generatore di liquidità. Quel livello non ha retto. Il titolo ha perso circa un terzo del suo valore nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno vicino a 12,60 €, mentre gli avvertimenti sugli utili e le crescenti preoccupazioni sulla perdita di quote di mercato negli Stati Uniti pesavano sul sentiment.

Il declino è continuato nel 2025. Dopo aver toccato 12,91 € a fine febbraio, una combinazione di incertezza sulla transizione del CEO, un dividendo sospeso e una crescente esposizione ai dazi statunitensi hanno spinto il titolo sotto i 9,50 € all'inizio di aprile 2025, prima che una ripresa parziale lo riportasse verso 9,82 € a maggio. Ha trascorso gran parte della metà del 2025 consolidandosi nel range di 8-9 €, per poi scendere nuovamente verso fine anno, chiudendo il 2025 vicino a 9,49 €.

Il 2026 si è aperto vicino a 9,71 €, ma la pressione di vendita si è intensificata. Stellantis ha comunicato circa 22,2 miliardi di euro in oneri di reset strategico a febbraio, e il titolo è sceso bruscamente, calando di circa il 24% in una singola sessione il 6 febbraio, da 8,21 € a 6,23 €. Ha toccato un minimo biennale di 5,67 € il 23 marzo 2026 prima di recuperare a 7,46 € entro metà aprile, in parte in concomitanza con la stabilizzazione del sentiment macro e i risultati del Q1. Un secondo movimento al rialzo ha raggiunto 7,10 € il 27 maggio, in coincidenza con l'Investor Day FaSTLAne 2030, sebbene i guadagni siano poi svaniti. STLAM ha chiuso a 6,17 € l'8 giugno 2026, circa il 36,5% in meno dall'inizio dell'anno e il 29,5% in meno su base annua, e circa il 70% al di sotto del suo picco di giugno 2024.