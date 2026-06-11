Scopri i piani riportati per l'IPO di SpaceX nel 2026, incluso il suo modello di business, la potenziale valutazione, i principali fattori di prezzo e come negoziare le sue azioni tramite CFD se dovesse diventare disponibile. I contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, la leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite.

Questa è una comunicazione di marketing e non deve essere interpretata come consulenza d'investimento. Le azioni IPO possono essere altamente volatili. Il trading iniziale può comportare rapidi movimenti di prezzo, uno storico di negoziazione limitato e rischi significativi.

SpaceX punta a una quotazione sul Nasdaq il 12 giugno 2026 con il ticker SPCX, con il pricing previsto dopo la chiusura del mercato l'11 giugno.

Secondo i report, SpaceX cerca di raccogliere circa 75 miliardi di dollari con una valutazione di circa 1,75 trilioni di dollari, con una domanda degli investitori superiore a 250 miliardi di dollari prima del pricing finale.

La crescita di Starlink, l'attività di lancio, i progressi di Starship e la spesa in conto capitale futura sono centrali per come i mercati pubblici potrebbero valutare SpaceX.

L'IPO ha attirato controlli sulla governance, la protezione degli investitori, i potenziali investimenti cinesi e il possibile impatto dell'inclusione negli indici.

SpaceX avrebbe riservato fino al 30% dell'offerta agli investitori retail, il che sarebbe insolito per una grande IPO statunitense.

Se SpaceX si quotasse e diventasse disponibile su Capital.com, i CFD su azioni SpaceX permetterebbero ai trader di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere le azioni sottostanti.

Le azioni IPO possono essere volatili e i CFD sono prodotti a leva, il che significa che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati.

Ultime notizie sull'IPO di SpaceX: 10 giugno 2026

Al 10 giugno 2026, l'IPO di SpaceX è sulla buona strada per il pricing previsto l'11 giugno e un debutto pianificato sul Nasdaq il 12 giugno con il ticker SPCX (Reuters, 15 maggio 2026). I report suggeriscono che la domanda degli investitori ha superato i 250 miliardi di dollari – rispetto ai 75 miliardi che SpaceX cerca di raccogliere – lasciando l'operazione circa 3,5-4 volte sottoscritta in eccesso prima del pricing finale (Reuters, 9 giugno 2026). La domanda potrebbe cambiare prima del pricing dell'IPO.

L'IPO ha anche attirato controllo politico. La senatrice Elizabeth Warren ha chiesto alla SEC di ritardare l'offerta, citando preoccupazioni sulla protezione degli investitori, l'integrità del mercato, la valutazione, la governance e il potenziale impatto di una rapida inclusione negli indici sugli investitori passivi (Business Insider, 10 giugno 2026).

Anche la struttura dell'operazione è un altro punto di interesse. SpaceX avrebbe riservato fino al 30% dell'offerta agli investitori retail, il che è insolito per una grande IPO statunitense tipicamente dominata da investitori istituzionali (Reuters, 3 giugno 2026; CNBC, 21 maggio 2026). Alcuni analisti hanno anche collegato la finestra dell'IPO alla pressione sulle criptovalute e altri asset rischiosi, poiché gli investitori raccolgono liquidità per grandi quotazioni azionarie, sebbene questi flussi non possano essere direttamente attribuiti a SpaceX (Yahoo Finance, 8 giugno 2026).

Quando è la data dell'IPO di SpaceX?

SpaceX punta a una quotazione sul Nasdaq il 12 giugno 2026, dopo aver presentato riservata alla SEC statunitense il 1° aprile 2026 (Bloomberg, 1° aprile 2026; Reuters, 15 maggio 2026). Una presentazione riservata consente alla SEC di esaminare i documenti di registrazione di un'azienda prima che venga rilasciato un prospetto pubblico; secondo le norme SEC, le società devono presentare pubblicamente una dichiarazione di registrazione almeno 15 giorni prima di un roadshow (CNBC, 1° aprile 2026). SpaceX ha presentato pubblicamente il suo prospetto S-1 alla SEC il 20 maggio 2026, offrendo agli investitori una prima visione pubblica delle sue finanze interne e dei fattori di rischio (Yahoo Finance, 20 maggio 2026).

Il roadshow di SpaceX è partito il 4 giugno 2026 – prima della stima precedentemente riportata della settimana dell'8 giugno – spinto da una tempistica accelerata dopo una revisione SEC più rapida del previsto (BNN Bloomberg, 15 maggio 2026). Il pricing delle azioni è previsto dopo la chiusura del mercato l'11 giugno, con il primo giorno di negoziazione previsto per il 12 giugno sul Nasdaq con il ticker SPCX (Reuters, 3 giugno 2026; Yahoo Finance, 3 giugno 2026). Reuters riporta che SpaceX punta a un prezzo IPO di 135 dollari per azione per un'offerta di 556,6 milioni di azioni, mirando a una raccolta di 75 miliardi di dollari con una valutazione di 1,75 trilioni di dollari – che sarebbe la più grande IPO nella storia del mercato azionario (Reuters, 3 giugno 2026). Si prevede che circa 125 analisti di 21 banche partecipanti incontreranno il management di SpaceX, e un evento dedicato per circa 1.500 investitori retail è pianificato per l'11 giugno (Finimize, 7 aprile 2026).

I fattori chiave della tempistica dell'IPO includono:

Fattore Perché è importante Revisione SEC SpaceX ha presentato riservata una bozza di dichiarazione di registrazione alla SEC il 1° aprile 2026 e ha presentato pubblicamente il suo S-1 il 20 maggio 2026; il deposito pubblico fornisce dettagli su finanze, fattori di rischio e struttura azionaria (Yahoo Finance, 20 maggio 2026). Domanda del roadshow Il roadshow di SpaceX è partito intorno al 4-5 giugno 2026; una forte domanda degli investitori può spingere il prezzo finale al massimo o oltre il range prima del debutto sul mercato (Reuters, 3 giugno 2026). Condizioni di mercato Il sentiment generale del mercato azionario può influenzare la tempistica dell'IPO; i consulenti di SpaceX hanno notato che la quotazione potrebbe slittare al 2027 a seconda delle condizioni (Reuters, 3 giugno 2026). Crescita di Starlink La base di abbonati e i ricavi di Starlink – stimati al 58% dei ricavi totali di SpaceX nel 2024 – sono centrali nelle discussioni sulla valutazione (SpaceXStock.com, 25 marzo 2026). Struttura dell'IPO Reuters ha riportato che Elon Musk sta discutendo di allocare fino al 30% delle azioni IPO agli investitori retail – almeno tre volte il tipico 5-10% riservato nelle offerte pubbliche standard (Reuters, 3 giugno 2026; Seeking Alpha, 26 marzo 2026).

SpaceX è stata precedentemente discussa come possibile candidata per uno spin-off di Starlink. Tuttavia, i report attuali puntano a una quotazione più ampia di SpaceX piuttosto che a un'IPO autonoma confermata di Starlink.

Cos'è SpaceX?

SpaceX, o Space Exploration Technologies Corp., è una società privata statunitense di aerospaziale e comunicazioni satellitari fondata da Elon Musk nel 2002. Sviluppa razzi, veicoli spaziali e reti satellitari utilizzati per lanci commerciali, missioni governative, connettività a banda larga e progetti di trasporto spaziale futuri.

Le sue operazioni principali includono lanci di razzi Falcon, missioni di veicoli spaziali Dragon, sviluppo di Starship e servizi internet satellitari Starlink.

Tappe fondamentali nel percorso di SpaceX

2002 – Elon Musk fonda SpaceX.

– Elon Musk fonda SpaceX. 2008 – Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita.

– Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita. 2012 – Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare cargo alla Stazione Spaziale Internazionale.

– Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare cargo alla Stazione Spaziale Internazionale. 2020 – SpaceX lancia astronauti della NASA verso la ISS, diventando la prima azienda privata a completare una missione orbitale con equipaggio.

– SpaceX lancia astronauti della NASA verso la ISS, diventando la prima azienda privata a completare una missione orbitale con equipaggio. 2025 – Starlink si espande ulteriormente nei mercati della banda larga consumer, enterprise, marittima e aeronautica.

– Starlink si espande ulteriormente nei mercati della banda larga consumer, enterprise, marittima e aeronautica. 2026 – SpaceX starebbe preparando un'IPO a giugno, con Starlink che dovrebbe svolgere un ruolo importante nella valutazione.

Come guadagna SpaceX?

SpaceX genera ricavi da un mix di servizi di lancio, contratti governativi, abbonamenti a banda larga satellitare e progetti tecnologici emergenti.

Fonte di ricavi Descrizione Servizi di lancio Tariffe da aziende commerciali, NASA e agenzie di difesa per lanci di satelliti, cargo ed equipaggio. Abbonamenti Starlink Tariffe mensili di banda larga da utenti residenziali, enterprise, marittimi, aeronautici e altri. Contratti governativi Contratti a lungo termine e pagamenti di missioni legati a programmi civili, di difesa e di esplorazione spaziale. Dispiegamento satellitare Lanci a pagamento per aziende e istituzioni che posizionano satelliti in orbita. Iniziative emergenti Nuove aree tra cui servizi direct-to-cell, missioni basate su Starship e concetti di infrastruttura spaziale.

SpaceX avrebbe generato circa 15-16 miliardi di dollari di ricavi e circa 8 miliardi di dollari di profitto nel 2024, secondo quanto riportato da Reuters nel gennaio 2026 (Reuters, 1° aprile 2026). Cifre più recenti riportate da The Information nell'aprile 2026 indicano che i ricavi di SpaceX del 2025 hanno superato i 18,5 miliardi di dollari, sebbene l'azienda abbia registrato una perdita di quasi 5 miliardi di dollari per l'anno – un'inversione ampiamente attribuita all'integrazione di xAI, l'impresa di intelligenza artificiale di Elon Musk acquisita da SpaceX nel febbraio 2026 (Reuters, 10 aprile 2026). Starlink è ampiamente considerata il principale motore della crescita commerciale di SpaceX, rappresentando circa 10 miliardi di dollari dei ricavi totali nel 2025 e generando circa 6 miliardi di dollari di EBITDA dalle sue operazioni principali di lancio e satelliti (Yahoo Finance, 14 aprile 2026).

Cosa potrebbe influenzare il prezzo live delle azioni SpaceX?

Se SpaceX si quotasse pubblicamente, il prezzo delle sue azioni potrebbe essere influenzato da performance operativa, dati finanziari riportati, domanda degli investitori, regolamentazione e condizioni di mercato più ampie. Gli stessi temi potrebbero anche influenzare il sentiment verso altre società spaziali, satellitari e aerospaziali. Eventuali CFD su SpaceX, se offerti, traccierebbero i movimenti del prezzo delle azioni sottostanti senza dare ai trader la proprietà delle azioni SpaceX.

Crescita degli abbonati e redditività di Starlink

Starlink dovrebbe essere centrale per il caso d'investimento di SpaceX. Il servizio internet satellitare ha superato i 10 milioni di abbonati nel febbraio 2026, dopo aver raddoppiato la sua base clienti nel 2025 da 4,5 milioni a 9 milioni.

I potenziali fattori di prezzo includono:

Crescita degli abbonati nei mercati esistenti e nuovi

Ricavo medio per utente

Cambiamenti di prezzo e costi hardware

Adozione enterprise, aeronautica e marittima

Sviluppo del servizio direct-to-cell

Affidabilità e capacità della rete

La scala dei ricavi di Starlink e il costo di mantenimento e sostituzione della sua costellazione satellitare potrebbero essere importanti per come i mercati pubblici valutano SpaceX.

Cadenza di lancio, efficienza dei costi e riutilizzabilità

Il modello di razzo riutilizzabile di SpaceX ha cambiato l'economia dei lanci in tutto il settore aerospaziale. Una maggiore cadenza di lancio può supportare i ricavi, ma ritardi, lanci falliti o interruzioni normative possono influenzare il sentiment.

Le potenziali influenze sul prezzo delle azioni includono:

Volume di lanci annuale

Affidabilità di Falcon 9 e Falcon Heavy

Margini di lancio

Nuovi contratti governativi o commerciali

Ritardi legati a sicurezza, regolamentazione o problemi tecnici

Un programma di lancio coerente può supportare la fiducia nel modello operativo di SpaceX, mentre le interruzioni potrebbero aumentare la volatilità a breve termine.

Progressi su Starship

Starship è il programma di razzi pesanti completamente riutilizzabili di SpaceX. È collegato al futuro dispiegamento di satelliti, missioni lunari e piani di trasporto spaziale a lungo termine.

Gli investitori potrebbero seguire:

Progressi dei test orbitali

Approvazioni normative

Traguardi di rifornimento in orbita

Aggiornamenti sui contratti NASA e altri contratti governativi

Ruolo di Starship nella riduzione dei costi di dispiegamento satellitare

Starship potrebbe influenzare le aspettative di crescita a lungo termine, ma comporta anche rischi tecnici, finanziari e normativi.

Valutazione e raccolta di capitale dell'IPO

I report suggeriscono che SpaceX cerca di raccogliere circa 75 miliardi di dollari e potrebbe puntare a una valutazione di circa 1,75-2 trilioni di dollari. Se completata a quella scala, sarebbe più grande dell'IPO di Saudi Aramco del 2019, che raccolse 29,4 miliardi di dollari.

La valutazione potrebbe essere influenzata da:

Cifre di ricavi e profitti riportate

Quota di Starlink sui ricavi totali

Necessità di spesa in conto capitale futura

Appetito degli investitori per grandi quotazioni tecnologiche

Divulgazioni sulla governance nell'S-1 pubblico

Aspettative di inclusione negli indici dopo la quotazione

Poiché il prospetto pubblico non è ancora stato rilasciato, gli investitori dovranno valutare i documenti ufficiali una volta disponibili.

Regolamentazione e fattori geopolitici

SpaceX opera in settori regolamentati, tra cui telecomunicazioni, aerospaziale, difesa e spettro satellitare. Ciò rende gli sviluppi normativi e geopolitici importanti per qualsiasi valutazione del mercato pubblico.

I potenziali fattori includono:

Decisioni sullo spettro della Federal Communications Commission (FCC)

Approvazioni di lancio della Federal Aviation Administration (FAA)

Controllo sui contratti di difesa

Controlli sulle esportazioni

Preoccupazioni su detriti orbitali e ambiente

Concorrenza internazionale nelle comunicazioni satellitari e nei servizi di lancio

Qualsiasi ritardo normativo o cambiamento nelle priorità di approvvigionamento governativo potrebbe influenzare il sentiment del mercato.

Cosa comporterebbe il trading di CFD su azioni SpaceX?

Se SpaceX diventasse quotata pubblicamente e fosse resa disponibile su Capital.com, i trader potrebbero essere in grado di speculare sui movimenti del prezzo delle azioni SpaceX tramite contratti per differenza (CFD). I CFD ti permettono di negoziare movimenti di prezzo senza possedere le azioni sottostanti.

Se i CFD su azioni SpaceX diventassero disponibili, i punti chiave da considerare potrebbero includere:

La disponibilità dipenderebbe dall'accesso al mercato, dalla liquidità, dalla domanda e dalla revisione interna del prodotto dopo la quotazione. Negoziare CFD su azioni SpaceX non ti darebbe diritti di voto, dividendi o proprietà delle azioni sottostanti. Le azioni appena quotate possono sperimentare movimenti di prezzo bruschi, in particolare durante il trading iniziale quando liquidità e price discovery sono ancora in fase di sviluppo. I CFD sono negoziati a margine, il che significa che sia i guadagni che le perdite possono superare l'importo iniziale richiesto per aprire una posizione. Strumenti come stop-loss e take-profit possono aiutare a gestire l'esposizione, sebbene non tutti gli stop-loss siano garantiti. Documenti ufficiali, pricing IPO, liquidità del primo giorno, divulgazioni aziendali e notizie post-quotazione possono tutti influenzare i movimenti di prezzo.

I CFD sono prodotti a leva. La leva può amplificare sia i profitti che le perdite, quindi è importante comprendere i rischi prima di negoziare. Questa sezione è solo a scopo informativo e non è un invito o una raccomandazione a negoziare SpaceX, qualsiasi azione IPO o CFD.

Scopri di più nella nostra guida al trading di CFD.

Quali CFD su azioni spaziali e aerospaziali posso negoziare?

SpaceX rimane privata fino al completamento di qualsiasi IPO. Nel frattempo, diverse società quotate forniscono esposizione ad aerospaziale, tecnologia satellitare, contratti di difesa o attività legate allo spazio tramite CFD.

Queste società differiscono da SpaceX per struttura, modello di business e profilo di rischio. I trader dovrebbero rivedere i dati finanziari di ciascuna società, l'esposizione settoriale e le condizioni di mercato prima di decidere se qualsiasi prodotto correlato sia appropriato per loro. I contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine. La leva amplifica sia i profitti che le perdite.

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