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Su Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation è una compagnia di sicurezza globale. L'Azienda fornisce prodotti, sistemi e soluzioni in sistemi autonomi, virtuali, di comando, di controllo, di comunicazione e per computer, di spionaggio, di sorveglianza e di ricognizione (C4ISR); attacco, logistica e modernizzazione. I segmenti della Compagnia includono Sistemi aerospaziali, Sistemi missione e Servizi tecnologici. Il segmento sistemi aerospaziali si occupa della progettazione, sviluppo, integrazione e produzione di velivoli dotati di equipaggio, sistemi autonomi, astronavi, sistemi laser ad alta energia, microelettronica ed altri sistemi/sottosistemi. Il segmento Sistemi missione offre soluzioni per missioni e sistemi multifunzione per il dipartimento della difesa, la comunità dello spionaggio, a livello internazionale, a clienti commerciali e federali. Il segmento servizi tecnologici fornisce soluzioni logistiche di supporto al ciclo di vita completo di piattaforme e sistemi per la difesa globale ed a clienti civili-federali.

Il prezzo attuale dell'azione Northrop Grumman è di 679.11 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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