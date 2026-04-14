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Su West Japan Railway Company

West Japan Railway Company è impegnata principalmente nella fornitura di servizi di trasporto ferroviario per passeggeri. La Società opera in tre settori di attività. Il segmento Trasporti fornisce servizi di trasporto con traghetti e autobus. Questo segmento offre anche servizi ferroviari. Il segmento Distribuzione è impegnato nella gestione di grandi magazzini, nella vendita di merci, nella ristorazione, nella vendita all'ingrosso di merci varie e nella logistica. Il segmento Immobiliare si occupa della vendita e del leasing di immobili di proprietà, nonché della gestione di centri commerciali. La Società è inoltre impegnata nel settore alberghiero, nell'edilizia e in altre attività.

Il prezzo attuale dell'azione West Japan Railway Company è di 3035.1 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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