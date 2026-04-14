Negozia The Kroger Co. - KR CFD

Su Kroger Co

La Kroger Co. (Kroger) produce e tratta alimenti in vendita nei suoi supermercati. L'Azienda gestisce supermercati, negozi multi-dipartimento, gioiellerie e discount negli Stati Uniti. Al 3 febbraio 2018, gestiva circa 3.900 supermercati di proprietà o affittati, discount, negozi d'alta gioielleria, magazzini di distribuzione ed impianti di produzione alimentare attraverso divisioni, filiali o affiliate. Queste strutture si trovano in tutti gli Stati Uniti. Al 3 febbraio 2018, Kroger gestiva, direttamente o tramite le sue filiali, 2.782 supermercati con una serie di nomi di banner locali, di cui 2.268 con farmacie e 1.489 con centri di rifornimento carburante. Al 3 febbraio 2018, la Società ha offerto ClickList e Harris Teeter ExpressLane, personalizzati, ordinati online, ritirati presso i punti vendita di 1.056 supermercati. P $$ T, Check This Out e Heritage Farm sono i tre marchi. Le sue altre marche includono Simple Truth e Simple Truth Organic.

Il prezzo attuale dell'azione The Kroger Co. è di 66.59 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., Intermediate Capital Group PLC, Commvault Systems, Inc., Bill.com Inc, Radio One e JD.com, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.