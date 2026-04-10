Negozia Avnet - AVT CFD

Su Avnet

Avnet, Inc. è una società di soluzioni tecnologiche globali che commercializza, vende e distribuisce componenti elettronici di produttori di componenti elettronici, tra cui semiconduttori, interconnessione, componenti passivi ed elettromeccanici e altri componenti integrati e incorporati. I principali gruppi operativi dell'azienda comprendono Electronic Components (EC) e Farnell. EC serve una varietà di mercati che vanno dall'automotive al medicale, alla difesa e all'aerospaziale. EC offre anche una serie di opzioni di assistenza ai clienti durante l'intero ciclo di vita del prodotto, tra cui progettazione chiavi in mano e personalizzata, supply chain, introduzione di nuovi prodotti, programmazione, logistica e servizi post-vendita. Il gruppo operativo Farnell supporta principalmente i clienti con volumi inferiori e distribuisce una serie di portafogli, tra cui kit, strumenti, componenti elettronici, componenti per l'automazione industriale e prodotti di test e misurazione a ingegneri e imprenditori, principalmente attraverso un canale di e-commerce.

Il prezzo attuale dell'azione Avnet è di 67.08 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: PT Bank Central Asia Tbk, Melrose Industries PLC, Ekso Bionics Holdings, Inc., Service Corporation International, LiveVox Holding, Inc. e Prudential Pennsylvania. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.