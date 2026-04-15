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Su Service Corporation International

Service Corporation International è un fornitore di prodotti e servizi per la cura della morte, con una rete di sedi di servizi funebri e cimiteri che operano negli Stati Uniti e in Canada. Le sue attività di servizi funebri e cimiteriali consistono in sedi di servizi funebri, cimiteri, sedi combinate di servizi funebri/cimiteri, crematori e altre attività correlate. L'azienda vende proprietà cimiteriali e prodotti e servizi funerari e cimiteriali al momento del bisogno e su base preneed. Le sue sedi di servizi funebri forniscono servizi professionali relativi a funerali e cremazioni, tra cui l'uso di strutture e veicoli funebri, l'organizzazione e la direzione dei servizi, la rimozione, la preparazione, l'imbalsamazione, la cremazione, la commemorazione, la protezione dei viaggi e il catering. I suoi cimiteri forniscono diritti di sepoltura in proprietà cimiteriale, compresi lotti edificati, cripte su prato, spazi per mausolei, nicchie e altre opzioni di commemorazione e sepoltura per la cremazione.

Il prezzo attuale dell'azione Service Corp International/US è di 80.62 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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