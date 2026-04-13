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Su Centene Corp

Centene Corporation è una società sanitaria. La Società fornisce un portafoglio di servizi a programmi sanitari sponsorizzati dal governo, concentrandosi su individui sotto assicurati e non assicurati. La Società opera attraverso due segmenti: Cure gestite e Servizi speciali. Il segmento Cure gestite della Società fornisce copertura sanitaria ai singoli individui, attraverso programmi sovvenzionati dal governo, tra cui Medicaid, il programma assicurativo sanitario per bambini (CHIP), assistenza a lungo termine, affidamento, individui con doppia idoneità (Duals) e il programma Supplemental Security Income, noto anche come il programma di assistenza per anziani, ciechi o disabili (ABD), Medicare e l'assicurazione sanitaria. Il suo segmento di Servizi speciali è costituito dalle sue società specializzate che offrono una gamma di servizi e prodotti sanitari a programmi statali, strutture correzionali, organizzazioni sanitarie, gruppi di datori di lavoro e altre organizzazioni commerciali, nonché alle proprie filiali.

Il prezzo attuale dell'azione Centene è di 37.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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