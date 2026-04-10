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Su QinetiQ Group plc

QINETIQ GROUP PLC è una società scientifica e di ingegneria operante nella difesa, nella sicurezza e nei mercati aerospaziali. Le divisioni della società sono EMEA Services e Global Products. La divisione EMEA Services fornisce garanzia tecnica, test e valutazione e servizi di formazione. Fornisce ricerca e consulenza nei campi specialistici, come concettualizzazione dei comandi, dei controlli, delle comunicazioni, dei computer, dell'intelligence, della sorveglianza e della ricognizione, di armi ed energetica, sicurezza informatica e servizi di consulenza sugli approvvigionamenti. La divisione Global Products offre soluzioni e si impegna finanziato dal contratto di ricerca e sviluppo, lo sviluppo di proprietà intellettuale in partnership con i clienti e attraverso finanziamenti interni. Offre consulenza, servizi e prodotti basati su tecnologia. I suoi clienti includono organizzazioni di governo, tra cui reparti di difesa, nonché clienti internazionali. La società opera in Australia, Belgio, Canada, Svezia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Qinetiq Group PLC è di 4.768 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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