IPO di SpaceX
Scopri tutto su SpaceX e sulla sua attesa IPO, i driver aziendali chiave, la possibile valutazione, e come negoziarne il titolo con i CFD dopo la quotazione.
Quando è prevista l'IPO di SpaceX?
Ad aprile 2025, SpaceX non ha ancora ufficializzato una data per la sua offerta pubblica iniziale (IPO. Ma le voci di mercato sono aumentate in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Elon Musk, che ha rivelato che Starlink, la divisione internet satellitare di SpaceX, potrebbe fare il suo ingresso nel mercato azionario per prima. Gli analisti propendono per un'IPO o uno spin-off entro il 2025 o il 2026, a seconda del contesto normativo e dell'interesse del mercato dei capitali.
Tra i principali fattori che influenzano la calendarizzazione di un'IPO si annoverano:
- Possibile spin-off di Starlink: SpaceX potrebbe quotare separatamente Starlink, al fine di creare valore e offrire agli investitori una corsia preferenziale alla crescita del suo ramo dedicato alla banda larga satellitare.
- Crescita del fatturato e della valutazione: La valutazione di SpaceX è stata stimata in circa 350 miliardi di dollari a dicembre 2024, sulla scia di una vendita secondaria di azioni. La continua espansione della copertura satellitare e la frequenza dei lanci confermano la bontà della probabile decisione di lanciare un’IPO.
- Condizioni di mercato: Un rafforzamento del sentiment in materia di offerte pubbliche iniziali nel comparto tech e aerospaziale può rappresentare terreno fertile per il debutto in borsa di SpaceX.
Cos’è SpaceX?
SpaceX, nota anche come Space Exploration Technologies Corp., è un'azienda aerospaziale privata con sede negli Stati Uniti, fondata dal CEO di Tesla, Elon Musk, nel 2002. La sua mission è quella di abbattere i costi dei voli spaziali e agevolare la colonizzazione di Marte da parte degli esseri umani. SpaceX si è affermata come il provider di riferimento a livello mondiale per i lanci commerciali, e sta inoltre espandendo la sua copertura internet satellitare mediante la sua divisione denominata Starlink.
Per conoscere tutti gli ultimi trend di prezzo di SpaceX e Tesla, consulta la nostra sezione dedicata a notizie e analisi.
Tappe chiave del percorso di SpaceX
- 2002Fondata da Elon Musk con l'obiettivo di rendere i viaggi spaziali più accessibili.
- 2008Lancio riuscito del Falcon 1, che la consacra come la prima azienda privata a mandare in orbita un razzo a propellente liquido.
- 2012Prima compagnia commerciale a recapitare un carico alla Stazione Spaziale Internazionale, con l’ausilio della navicella spaziale Dragon.
- 2020Astronauti della NASA raggiungono la Stazione Spaziale Internazionale, grazie al primo lancio con equipaggio effettuato da una società privata.
- 2024Ampliamento della copertura di Starlink a livello mondiale e predisposizione delle missioni Starship a supporto delle future esplorazioni lunari e di Marte.
Quali sono le fonti di ricavo di SpaceX?
I proventi di SpaceX derivano da diversi e importanti comparti, grazie a un mix di contratti governativi, prestazione di servizi commerciali e offerte ai consumatori.
|Flusso di entrate
|Descrizione
|Servizi di lancio
|Con il supporto economico della NASA, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e di clienti commerciali, ha lanciato carichi utili con i suoi razzi Falcon 9 e Falcon Heavy.
|Abbonamenti a Starlink
|Canoni mensili corrisposti da consumatori e aziende che accedono a internet ad alta velocità tramite la flotta di satelliti Starlink.
|Contratti governativi
|Finanziamenti a lungo termine da parte della NASA e di altre agenzie spaziali per missioni con equipaggio e trasporto merci verso la ISS e non solo.
|Installazione di satelliti
|I clienti commerciali pagano per lanciare i loro satelliti in orbita a bordo dei razzi SpaceX.
|Servizi di Future Starship
|SpaceX prevede di monetizzare le missioni nello spazio profondo, tra cui il trasporto di persone e merci verso la Luna.
Stando ad alcune stime risalenti alla fine del 2024, il fatturato annuo di SpaceX è superiore ai 13 miliardi di dollari, con il contributo di Starlink in costante crescita.
Cosa può influenzare il prezzo live delle azioni SpaceX?
Dopo l’ingresso in borsa di SpaceX (o della sua divisione Starlink), il prezzo delle sue azioni sarà condizionato dai traguardi raggiunti dall'azienda e dalle dinamiche settoriali in senso lato. Dal momento che SpaceX opera al crocevia tra settore aerospaziale, delle telecomunicazioni e della tecnologia d'avanguardia, è lecito attendersi che il titolo susciti forte interesse da parte degli investitori, ma anche che finisca più facilmente sotto la lente di ingrandimento.
Crescita della base utenti Starlink e traiettoria della redditività
Starlink costituirà verosimilmente una colonna portante della valutazione di SpaceX. Vanta attualmente oltre 4,5 milioni di clienti in tutto il mondo (dati aggiornati all'inizio del 2025), consentendo a chi risiede in aree rurali e sottoservite di connettersi a internet ad alta velocità tramite la sua flotta di satelliti. La crescita della base utenti sarà particolarmente attenzionata dagli analisti, soprattutto nei mercati emergenti dove le alternative alla banda larga sono ristrette.
Altri parametri chiave che potrebbero influenzare il valore del titolo:
- ARPU (Average Revenue Per User, ossia i ricavi medi per utente) e tassi di abbandono
- Traiettoria della redditività di Starlink – attualmente reinveste una quota ingente nei lanci satellitari
- Successi normativi in grossi mercati, quali India, Brasile e Africa
- Nuovi accordi commerciali, tra cui quelli con l'industria aeronautica e navale
Se SpaceX dimostrerà che Starlink è in grado di conseguire una redditività sostenibile ed espandersi a livello internazionale, gli investitori potrebbero ricompensare il titolo con moltiplicatori di crescita premium. Ma elevati costi operativi e ostacoli logistici in aree geografiche difficili da servire potrebbero raffreddare gli entusiasmi.
Frequenza dei lanci, efficienza in termini di costi, e riutilizzabilità
SpaceX dichiara di aver completato con successo oltre 138 lanci nel 2024, principalmente grazie al suo sistema missilistico riutilizzabile denominato Falcon 9. Ha ridotto drasticamente i costi dei viaggi spaziali, surclassando i competitor e aggiudicandosi contratti a lungo termine con NASA, Pentagono e operatori satellitari commerciali.
Il prezzo delle azioni potrebbe reagire a:
- Lanci non riusciti o malfunzionamenti hardware
- Ritardi o sforamenti del budget da parte di Starship, il suo veicolo di nuova generazione pensato per il trasporto di carichi pesanti
- Aumento del numero di lanci o stipula di nuovi contratti
- Comprovata crescita dei margini grazie al rapido ed efficiente riutilizzo dei razzi per nuovi lanci
La capacità di SpaceX di continuare a scalare le operazioni di lancio contenendo i costi è fondamentale per la crescita dei margini nel lungo periodo e per preservare la fiducia degli investitori.
Progressi di Starship e obiettivi per l’esplorazione dello spazio profondo
Starship, il razzo integralmente riutilizzabile di SpaceX, attualmente in fase di sviluppo, è il fulcro delle sue prospettive a lungo termine. È progettato per trasportare enormi carichi di merci e passeggeri sulla Luna, su Marte e oltre, ed è stato commissionato dalla NASA per le future missioni Artemis.
Cosa potrebbe condizionare il titolo:
- Tappe dei voli di prova orbitali di Starship
- Esperimenti riusciti di rifornimento di carburante nello spazio
- Stipula di contratti governativi o applicazioni nel settore privato (ad esempio, estrazione mineraria spaziale, turismo lunare)
- Ritardi in ambito normativo o ambientale da parte della FAA o di agenzie internazionali
Novità positive riguardanti Starship potrebbero stimolare l'entusiasmo degli investitori circa il ruolo di SpaceX nel campo dei trasporti interplanetari. Ma continui ritardi o imprevisti tecnici potrebbero gravare sulla valutazione, soprattutto se Starship non generasse ricavi in tempi brevi.
Ostacoli normativi e tensioni geopolitiche
SpaceX opera in un settore fortemente regolamentato, che comprende la difesa, le telecomunicazioni e l'industria aerospaziale. Le sue attività sono influenzate dalle normative nazionali e internazionali sulle frequenze satellitari, sull'utilizzo dello spazio aereo e sulla collaborazione militare.
Tra i fattori passibili di condizionare il prezzo delle azioni si annoverano:
- Restrizioni alle esportazioni o incapacità di ottemperare all'ITAR (International Traffic in Arms Regulations)
- Decisioni della FCC sull'assegnazione dello spettro satellitare
- Vertenze legali riguardanti l'impatto ambientale o orbitale di Starlink
- Maggiore attenzione da parte di rivali internazionali, quali Cina o Russia, nel contesto delle tensioni in fatto di corsa allo spazio
Dato che i governi guardano allo spazio sempre più come un'infrastruttura strategica, eventuali passi falsi normativi o eventi geopolitici avversi potrebbero essere fonte di volatilità.
Panorama competitivo e cicli di innovazione
Sebbene SpaceX sia oggi il provider leader per i lanci commerciali, la concorrenza si sta intensificando in ogni settore verticale, dai lanci alla connessione internet satellitare.
Tra i principali rivali figurano:
- Il progetto Kuiper di Amazon, che prevede di lanciare oltre 3.000 satelliti per la banda larga a livello mondiale
- Blue Origin, con il razzo New Glenn e i lander lunari in fase di sviluppo
- OneWeb, finanziata dal governo del Regno Unito e focalizzata sulla connettività a internet con la tecnologia satellitare a orbita terrestre bassa, nota come LEO.
- Operatori tradizionali, quali ULA, Arianespace e la cinese CASC
Le innovazioni in materia di propulsione, riutilizzabilità, miniaturizzazione dei satelliti e analisi spaziale basata sull'intelligenza artificiale potrebbero trasformare il mercato. SpaceX deve giocoforza preservare il suo vantaggio competitivo per non rischiare di essere emarginata, soprattutto se i competitor riusciranno a tenere i costi bassi o si ingrazieranno i favori delle autorità di regolamentazione.
Sentiment di mercato e dinamiche delle IPO
Essendo una delle IPO più attese del decennio, SpaceX potrebbe essere segnata da volatilità nelle prime sessioni di contrattazione, esacerbata dall'entusiasmo e dalla copertura mediatica.
I principali fattori passibili di influenzare il sentiment sono:
- Domanda durante la fase di bookbuilding dell'IPO e range iniziale di prezzo
- Iniziale copertura degli analisti e rating istituzionali
- Contesto macroeconomico: elevati tassi di interesse, volatilità dei titoli tecnologici o l’instabilità geopolitica potrebbero smorzare gli entusiasmi
- L’immagine pubblica di Elon Musk e la possibile influenza combinata di Tesla, Neuralink o X (già Twitter)
Anche l'interesse degli investitori al dettaglio potrebbe essere determinante, soprattutto se l'offerta pubblica iniziale suscitasse un entusiasmo simile a quello riscontrato per Tesla. Il passaparola sui social media, il momentum dei meme azionari o il trading speculativo potrebbero dare il la a intense oscillazioni nel breve periodo.
Come fare trading sul titolo SpaceX con i CFD
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Quali sono i titoli del settore spaziale e aerospaziale che è possibile negoziare?
Sebbene SpaceX sia ancora una società privata, vi sono diverse aziende già quotate in borsa su cui è possibile investire per acquisire esposizione al comparto della tecnologia aerospaziale, missilistica e satellitare:
- Rocket Lab (RKLB) – provider minore di lanci di satelliti e rivale di SpaceX
- Virgin Galactic (SPCE) – compagnia di turismo spaziale suborbitale
- Boeing (BA) – colosso aerospaziale che contribuisce alle missioni ISS e allo sviluppo di hardware per i viaggi spaziali
- Lockheed Martin (LMT) – appaltatore chiave della NASA e della difesa che sviluppa progetti per lo spazio profondo
- Northrop Grumman (NOC) – azienda che progetta sistemi di lancio e veicoli spaziali
- Amazon (AMZN) – sta sviluppando una flotta di satelliti mediante il Progetto Kuiper
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FAQ
Chi controlla SpaceX?
SpaceX è una società interamente in mani private. Elon Musk è l'azionista di maggioranza, mentre altre quote sono detenute dai primi dipendenti assunti, da società di capitale di rischio (come Founders Fund e Sequoia Capital) e da investitori istituzionali, tra cui Fidelity e Andreessen Horowitz. L'azienda ha raccolto miliardi di dollari attraverso diversi round di finanziamento.
Qual è la valutazione di SpaceX?
La valutazione più recente di SpaceX risale al 2024, stimata in circa 350 miliardi di dollari, il che ne fa una delle aziende private di maggior valore al mondo. Ciò è dovuto alla crescita degli abbonamenti a Starlink, ai lanci riusciti che hanno avuto grande risalto mediatico, e al numero crescente di contratti ottenuti.
Quando è prevista l’offerta pubblica iniziale di SpaceX?
Non è stata ancora ufficializzata una data, ma gran parte degli analisti ipotizza che l'IPO di SpaceX, o lo spin-off di Starlink, avverrà entro i prossimi due anni. Elon Musk ha lasciato intendere che l’IPO sarà lanciata solo dopo che Starlink avrà iniziato a esibire un costante flusso di cassa.
È possibile investire in SpaceX prima dell'offerta pubblica iniziale?
Le azioni pre-IPO sono solitamente riservate agli investitori istituzionali, ma alcune piattaforme secondarie possono consentire di accedervi tramite transazioni azionarie private. Si tratta di operazioni ad alto rischio, caratterizzate da minore liquidità, e tipicamente riservate a pochi eletti.
Le azioni SpaceX verranno rese disponibili per il trading di CFD?
Se SpaceX deciderà effettivamente di quotarsi in borsa, è plausibile che broker come Capital.com aggiungano il suo titolo alla loro offerta di CFD. I contratti per differenza consentono di speculare sull’andamento dei prezzi senza dover necessariamente detenere azioni sottostanti, aprendo indistintamente posizioni long o short e potendo avvalersi della leva. La leva può amplificare i profitti, ma fa altrettanto con i rischi. La disponibilità dipenderà, ovviamente, dalla domanda e dalla liquidità dopo il completamento del processo di quotazione.
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