Cosa può influenzare il prezzo live delle azioni SpaceX?

Dopo l’ingresso in borsa di SpaceX (o della sua divisione Starlink), il prezzo delle sue azioni sarà condizionato dai traguardi raggiunti dall'azienda e dalle dinamiche settoriali in senso lato. Dal momento che SpaceX opera al crocevia tra settore aerospaziale, delle telecomunicazioni e della tecnologia d'avanguardia, è lecito attendersi che il titolo susciti forte interesse da parte degli investitori, ma anche che finisca più facilmente sotto la lente di ingrandimento.

Crescita della base utenti Starlink e traiettoria della redditività

Starlink costituirà verosimilmente una colonna portante della valutazione di SpaceX. Vanta attualmente oltre 4,5 milioni di clienti in tutto il mondo (dati aggiornati all'inizio del 2025), consentendo a chi risiede in aree rurali e sottoservite di connettersi a internet ad alta velocità tramite la sua flotta di satelliti. La crescita della base utenti sarà particolarmente attenzionata dagli analisti, soprattutto nei mercati emergenti dove le alternative alla banda larga sono ristrette.

Altri parametri chiave che potrebbero influenzare il valore del titolo:

ARPU (Average Revenue Per User, ossia i ricavi medi per utente) e tassi di abbandono

Traiettoria della redditività di Starlink – attualmente reinveste una quota ingente nei lanci satellitari

Successi normativi in grossi mercati, quali India, Brasile e Africa

Nuovi accordi commerciali, tra cui quelli con l'industria aeronautica e navale

Se SpaceX dimostrerà che Starlink è in grado di conseguire una redditività sostenibile ed espandersi a livello internazionale, gli investitori potrebbero ricompensare il titolo con moltiplicatori di crescita premium. Ma elevati costi operativi e ostacoli logistici in aree geografiche difficili da servire potrebbero raffreddare gli entusiasmi.

Frequenza dei lanci, efficienza in termini di costi, e riutilizzabilità

SpaceX dichiara di aver completato con successo oltre 138 lanci nel 2024, principalmente grazie al suo sistema missilistico riutilizzabile denominato Falcon 9. Ha ridotto drasticamente i costi dei viaggi spaziali, surclassando i competitor e aggiudicandosi contratti a lungo termine con NASA, Pentagono e operatori satellitari commerciali.

Il prezzo delle azioni potrebbe reagire a:

Lanci non riusciti o malfunzionamenti hardware

Ritardi o sforamenti del budget da parte di Starship, il suo veicolo di nuova generazione pensato per il trasporto di carichi pesanti

Aumento del numero di lanci o stipula di nuovi contratti

Comprovata crescita dei margini grazie al rapido ed efficiente riutilizzo dei razzi per nuovi lanci

La capacità di SpaceX di continuare a scalare le operazioni di lancio contenendo i costi è fondamentale per la crescita dei margini nel lungo periodo e per preservare la fiducia degli investitori.

Progressi di Starship e obiettivi per l’esplorazione dello spazio profondo

Starship, il razzo integralmente riutilizzabile di SpaceX, attualmente in fase di sviluppo, è il fulcro delle sue prospettive a lungo termine. È progettato per trasportare enormi carichi di merci e passeggeri sulla Luna, su Marte e oltre, ed è stato commissionato dalla NASA per le future missioni Artemis.

Cosa potrebbe condizionare il titolo:

Tappe dei voli di prova orbitali di Starship

Esperimenti riusciti di rifornimento di carburante nello spazio

Stipula di contratti governativi o applicazioni nel settore privato (ad esempio, estrazione mineraria spaziale, turismo lunare)

Ritardi in ambito normativo o ambientale da parte della FAA o di agenzie internazionali

Novità positive riguardanti Starship potrebbero stimolare l'entusiasmo degli investitori circa il ruolo di SpaceX nel campo dei trasporti interplanetari. Ma continui ritardi o imprevisti tecnici potrebbero gravare sulla valutazione, soprattutto se Starship non generasse ricavi in tempi brevi.

Ostacoli normativi e tensioni geopolitiche

SpaceX opera in un settore fortemente regolamentato, che comprende la difesa, le telecomunicazioni e l'industria aerospaziale. Le sue attività sono influenzate dalle normative nazionali e internazionali sulle frequenze satellitari, sull'utilizzo dello spazio aereo e sulla collaborazione militare.

Tra i fattori passibili di condizionare il prezzo delle azioni si annoverano:

Restrizioni alle esportazioni o incapacità di ottemperare all'ITAR (International Traffic in Arms Regulations)

Decisioni della FCC sull'assegnazione dello spettro satellitare

Vertenze legali riguardanti l'impatto ambientale o orbitale di Starlink

Maggiore attenzione da parte di rivali internazionali, quali Cina o Russia, nel contesto delle tensioni in fatto di corsa allo spazio

Dato che i governi guardano allo spazio sempre più come un'infrastruttura strategica, eventuali passi falsi normativi o eventi geopolitici avversi potrebbero essere fonte di volatilità.

Panorama competitivo e cicli di innovazione

Sebbene SpaceX sia oggi il provider leader per i lanci commerciali, la concorrenza si sta intensificando in ogni settore verticale, dai lanci alla connessione internet satellitare.

Tra i principali rivali figurano:

Il progetto Kuiper di Amazon, che prevede di lanciare oltre 3.000 satelliti per la banda larga a livello mondiale

Blue Origin, con il razzo New Glenn e i lander lunari in fase di sviluppo

OneWeb, finanziata dal governo del Regno Unito e focalizzata sulla connettività a internet con la tecnologia satellitare a orbita terrestre bassa, nota come LEO.

Operatori tradizionali, quali ULA, Arianespace e la cinese CASC

Le innovazioni in materia di propulsione, riutilizzabilità, miniaturizzazione dei satelliti e analisi spaziale basata sull'intelligenza artificiale potrebbero trasformare il mercato. SpaceX deve giocoforza preservare il suo vantaggio competitivo per non rischiare di essere emarginata, soprattutto se i competitor riusciranno a tenere i costi bassi o si ingrazieranno i favori delle autorità di regolamentazione.

Sentiment di mercato e dinamiche delle IPO

Essendo una delle IPO più attese del decennio, SpaceX potrebbe essere segnata da volatilità nelle prime sessioni di contrattazione, esacerbata dall'entusiasmo e dalla copertura mediatica.

I principali fattori passibili di influenzare il sentiment sono:

Domanda durante la fase di bookbuilding dell'IPO e range iniziale di prezzo

Iniziale copertura degli analisti e rating istituzionali

Contesto macroeconomico: elevati tassi di interesse, volatilità dei titoli tecnologici o l’instabilità geopolitica potrebbero smorzare gli entusiasmi

L’immagine pubblica di Elon Musk e la possibile influenza combinata di Tesla, Neuralink o X (già Twitter)

Anche l'interesse degli investitori al dettaglio potrebbe essere determinante, soprattutto se l'offerta pubblica iniziale suscitasse un entusiasmo simile a quello riscontrato per Tesla. Il passaparola sui social media, il momentum dei meme azionari o il trading speculativo potrebbero dare il la a intense oscillazioni nel breve periodo.