Negozia Lockheed Martin Corp - LMT

Su Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation è un'industria attiva nei settori dell'aerospaziale e della sicurezza. Opera attraverso quattro sementi. Il segmento Aeronautico si occupa di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione, manutenzione, supporto ed aggiornamento di velivoli militari, tra cui velivoli da trasporto e combattimento, velivoli senza equipaggiamento e tecnologie correlate. Il segmento Missili e Controllo del Fuoco fornisce sistemi di difesa aerei e missilistici, sistemi di controllo del fuoco; veicoli terrestri con e senza equipaggio, e soluzioni per la gestione dell'energia. Il segmento sistemi Missioni e Rotativo fornisce progettazione, produzione, servizio e supporto per una gamma di elicotteri militari e civili; sistemi missioni e sensori per velivoli con ali fisse e mobili; servizi di formazione e simulazione, tecnologie e sistemi senza equipaggio, tra gli altri. Il segmento Sistemi Spazio si occupa di ricerca e sviluppo, progettazione, costruzione e produzione di satelliti, sistemi missilistici di difesa e strategici e sistemi di trasporto spaziale.

Il prezzo attuale dell'azione Lockheed Martin Corp è di 506.69 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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