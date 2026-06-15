IPO di Starlink: come fare trading sulle azioni Starlink

Quali titoli del settore aerospaziale è possibile negoziare attualmente?

Vuoi acquisire esposizione al settore aerospaziale prima della probabile quotazione di Starlink? Ecco una breve guida che illustra cinque titoli già negoziabili, sui quali è possibile operare anche mediante CFD azionari.

Boeing

Boeing sviluppa l’infrastruttura di riferimento dello Space Launch System della NASA. I risultati del gruppo per il primo trimestre del 2025 hanno evidenziato un sostanzioso portafoglio ordini, per un valore complessivo di 545 miliardi di dollari, e l’andamento delle azioni potrebbe reagire a importanti notizie in fatto di contratti commerciali, di difesa e aerospaziali – trada CFD su Boeing

Lockheed Martin

Lockheed Martin, in partnership con Boeing, controlla la United Launch Alliance, che ha avviato l'implementazione su vasta scala della costellazione Kuiper di Amazon con il lancio dell'Atlas V nell'aprile 2025. Tra i fattori che influenzano il prezzo delle sue azioni si annoverano le decisioni degli Stati Uniti in materia di budget per le spese militari, la frequenza dei lanci di ULA e il flusso di cassa trimestrale – trada CFD su Lockheed Martin

Virgin Galactic

Virgin Galactic, azienda pioniera nel ramo del turismo aerospaziale, sta sviluppando vettori di classe Delta e prevede di riaprire le prenotazioni nel primo trimestre del 2026, come si evince dal report trimestrale relativo al Q1 del 2025. I risultati dei test di volo, i dati sulle prenotazioni e le novità in ambito normativo sono tutti fattori passibili di influenzare il prezzo delle azioni – trada CFD su Virgin Galactic

Rocket Lab USA

Rocket Lab USA annunciò inizialmente il progetto Electron nel 2014, un veicolo di lancio orbitale a due stadi e parzialmente riutilizzabile. Stando a dati risalenti a maggio 2025, Electron ha completato oltre 60 missioni, e l'azienda si prefigge di effettuare il primo volo di prova di Neutron nella seconda metà del 2025. La frequenza di lancio, i contratti siglati e i progressi del progetto Neutron possono condizionare il prezzo delle sue azioni. – trada CFD su Rocket Lab

Thales Group

Il Thales Group è la controllante di Thales Alenia Space, una sussidiaria che realizza satelliti per telecomunicazioni, osservazione della Terra e missioni scientifiche. I risultati del 2024 hanno evidenziato un numero record di ordini ricevuti, per un valore complessivo di 25,289 miliardi di euro, con ottime prospettive future. L’andamento delle azioni Thales può essere influenzato da rilevanti eventi quali annunci relativi alla formalizzazione di nuovi contratti ESA o commerciali – trada CFD su Thales

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