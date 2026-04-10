Negozia Thales - HO CFD

Su Thales SA

Thales SA è una società tecnologica con sede in Francia. Offre una vasta gamma di soluzioni suddivise in tre segmenti: Aerospaziale, Trasporti, Difesa e Sicurezza. Aerospaziale fornisce apparecchiature elettroniche di bordo progettate per aumentare la sicurezza e l'affidabilità del volo, simulatori di aeromobili civili e militari, connettività di bordo e intrattenimento in volo, attrezzature e funzioni di bordo per il pilotaggio, la navigazione e il controllo degli aeromobili, nonché attrezzature, payload, satelliti, sistemi e servizi per il settore spaziale. Trasporto offre segnalazioni ferroviarie, telecomunicazioni, sistemi di supervisione e soluzioni di biglietteria. Difesa e Sicurezza offre prodotti di radiocomunicazione, sistemi di rete ed infrastruttura, sistemi di protezione, sistemi di informazione critica e sicurezza informatica. Opera a livello globale.

Il prezzo attuale dell'azione Thales è di 258.94 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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