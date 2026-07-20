Cos'è Kraken?

Kraken è un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, fondato nel 2011 da Jesse Powell. Consente agli utenti di acquistare, vendere e fare lo staking di una vasta gamma di asset digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum e altcoin. Kraken è nota per dare massima priorità alla sicurezza e per la sua elevata liquidità, e può vantare di essere uno degli exchange più longevi del settore.

Stando a dati del 2025, Kraken ha più di nove milioni di clienti, residenti in oltre 190 Paesi, con volumi medi di scambi giornalieri compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari, a seconda delle condizioni di mercato. L'azienda ha circa 2.300 dipendenti in tutto il mondo e fornisce servizi di assistenza per oltre 200 criptovalute e token. La sua piattaforma è un punto di riferimento sia per i trader retail che per quelli istituzionali, grazie alla possibilità di fare trading spot, a margine, con futures, effettuare lo staking, ed usufruire di servizi custodiali.

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