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Le coppie con criptovalute più negoziate al momento

Dai un'occhiata alle criptovalute più negoziate al momento. Vai long o short con i CFD sulle coppie con criptovalute più negoziate, tra cui BTC/USD ed ETH/USD.

Le criptovalute più negoziate

Di seguito sono riportate le coppie con criptovalute attualmente oggetto di più transazioni. Saranno compatibili con la tua strategia di trading?
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

FAQ

Qual è la differenza tra criptovaluta e cripto?

Nell’ambito delle valute digitali non vi è alcuna differenza: "cripto" è semplicemente un’abbreviazione del termine "criptovaluta". Le criptovalute sono monete digitali o virtuali che fanno leva sulla crittografia per garantire l'anonimato e la sicurezza delle transazioni.

Quante criptovalute esistono?

Stando a dati del 2024, si stima che vi siano oltre 20.000 criptovalute in circolazione, sebbene non tutte siano attivamente negoziate o utilizzate. Molte di queste sono criptovalute "defunte", ossia che non hanno riscosso consensi, motivo per cui i rispettivi progetti sono stati accantonati. Il numero delle criptovalute effettivamente operative è incerto, ma stando ad alcune stime, sono decine di migliaia quelle negoziate attivamente.

Qual è la criptovaluta più diffusa?

Bitcoin (BTC) è la criptovaluta più diffusa e nota al mondo. È stata la prima criptovaluta che ha visto la luce e vanta tuttora la più alta capitalizzazione di mercato. Il ruolo pionieristico e la reputazione consolidata di Bitcoin ne hanno fatto un punto di riferimento per l'intero comparto delle criptovalute.

Qual è la criptovaluta più negoziata?

Bitcoin (BTC) è la cripto oggetto di più operazioni, esibendo i volumi di scambio più elevati nei vari exchange mondiali. La sua posizione dominante sul mercato e la liquidità che la caratterizza ne fanno la prima scelta dei trader di criptovalute di tutto il mondo. Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta più negoziata dopo Bitcoin.

Perché molti si riferiscono a Ether con il termine Ethereum?

Il termine "Ethereum" è tipicamente utilizzato per riferirsi sia alla rete che alla criptovaluta. Ethereum è una blockchain e una piattaforma distribuita che consente agli utenti di creare applicazioni concepite appositamente per questo sistema. Ether (ETH) è la criptovaluta nativa della piattaforma Ethereum. Ether è incredibilmente popolare ed è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ampiamente utilizzata per effettuare transazioni e per sviluppare applicazioni destinate alla rete Ethereum.