Criptovalute attualmente in caduta libera

IniziaMercatiCriptovaluteLe cripto in maggiore ribasso
Le criptovalute sono monete digitali o virtuali che utilizzano la crittografia come sistema di sicurezza. Operano su reti decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain, così da garantire transazioni trasparenti e sicure senza dover far ricorso a un organismo centrale.
Gli investimenti in criptovalute comportano di acquistare e detenere asset digitali per un periodo prolungato, nella speranza che il rispettivo valore aumenti nel tempo.Il trading di criptovalute mediante i derivati, invece, prevede di eseguire operazioni di acquisto e vendita in un ristretto arco temporale, con l'obiettivo di sfruttare le oscillazioni di prezzo a breve termine.
Su Capital.com, è possibile andare long o short su asset come le coppie con criptovalute, mediante i contratti per differenza, noti anche come CFD. Un CFD è una tipologia di derivato finanziario a cui si fa ricorso per speculare su numerosi mercati finanziari. Anziché acquisire fisicamente gli asset, si specula sui rialzi e sui ribassi di prezzo, in genere in un breve arco temporale.
Andare long vuol dire acquistare un cripto-CFD, ad esempio ETH/USD, con l'obiettivo di trarre profitto da un rialzo del prezzo dell'asset sottostante. Andare short, invece, consiste nella vendita di un CFD per cercare di trarre profitto da un ribasso del prezzo dell'asset.
Sono diversi i fattori che possono determinare flessioni dei prezzi delle criptovalute. L’introduzione di nuove norme o di divieti in materia di trading di criptovalute da parte di governi o organismi di regolamentazione può essere fonte di incertezza nel mercato e innescare sell-off. Le violazioni della sicurezza, come gli attacchi informatici ai danni di exchange di criptovalute o di wallet, possono compromettere la fiducia degli investitori e tradursi in cali di prezzo. La manipolazione del mercato può far aumentare i prezzi delle criptovalute in maniera artificiosa e dar luogo a improvvisi sell-off che si ripercuotono sulla valutazione delle cripto.
Anche le notizie negative, quali casi di frode o discussioni di carattere ambientale, possono esacerbare i timori di trader e investitori ed esercitare pressioni di vendita. Diffuse crisi economiche o finanziarie possono frenare la propensione degli investitori per asset rischiosi come le criptovalute.
Anche criticità della tecnologia sottostante di una criptovaluta o mutamenti del sentiment di mercato possono innescare sensibili ribassi di prezzo.
Sebbene molte criptovalute siano state segnate da rilevanti flessioni nel corso dell'ultimo decennio, e tante di esse possano essere ritenute “defunte”, quello di Terra (LUNA) è indubbiamente uno dei casi più eclatanti in anni recenti.
TerraUSD (UST) era una stablecoin algoritmica concepita per essere agganciata al dollaro statunitense con un rapporto di 1:1, utilizzando primariamente la moneta LUNA all'interno dell'ecosistema Terra. Quando è venuto meno l’ancoraggio di UST al dollaro statunitense nel maggio del 2022, si è verificato un imponente sell-off, in virtù del quale il valore di LUNA è crollato in pochissimo tempo.
Questo avvenimento innescò un effetto domino in tutto il comparto delle criptovalute, con conseguente incremento dei controlli e della sorveglianza normativa, e che costituisce ora un monito circa i rischi insiti nel settore.