IniziaMercatiCriptovaluteLe cripto in maggiore rialzo

Criptovalute attualmente in maggiore ascesa

Dai un’occhiata alle criptovalute in maggiore ascesa al momento, ossia i cripto-mercati che stanno facendo faville.

*Dati aggiornati su base oraria.

Criptovalute in maggiore ascesa

Scopri quali sono le coppie con criptovalute la cui valutazione sta crescendo a ritmo sostenuto. Vuoi andare long o short sulle cripto attualmente in maggiore ascesa?
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
METH/USDMETH/USD
BETH/USDBETH to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
AAVE/USDAAVE to US Dollar
BNB/USDBinancecoin to US Dollar
ETH/GBPEthereum / Pound Sterling
ETH/EUREthereum to Euro
QNT/USDQuant to US Dollar
GNO/USDGnosis to US Dollar
TRB/USDTellor to US Dollar
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

Guida alle criptovalute più in rialzo

Come funzionano le criptovalute?

Le criptovalute utilizzano la tecnologia blockchain, un registro digitale decentralizzato che archivia tutte le transazioni su una rete di computer. Tutte le operazioni con criptovalute vengono verificate crittograficamente, il che le rende anonime e sicure. Ciò favorisce l’esecuzione di transazioni peer-to-peer senza dover ricorrere a intermediari come gli istituti bancari.

Da cosa dipendono i rialzi delle criptovalute?

Sono svariati i motivi per cui i prezzi delle criptovalute possono aumentare, tra cui crescita della domanda, sviluppi positivi in ambito tecnologico, approvazioni normative e investimenti su ampia scala. Anche il sentiment di mercato e i fattori macroeconomici svolgono un ruolo rilevante. Inoltre, il fatto che la fornitura massima di Bitcoin sia limitata a 21 milioni di monete può spingere i prezzi al rialzo. È possibile speculare sull’andamento del prezzo di Bitcoin mediante i contratti per differenza (CFD), disponibili all’interno del nostro mercato BTC/USD.

Qual è la cripto che ha fatto segnare i maggiori rialzi nella storia?

Bitcoin (BTC) può vantare di essere la criptovaluta il cui prezzo è cresciuto di più, essendo partita da una valutazione di soli 10 centesimi nel 2009 (arrivando a 20 centesimi soltanto nell'ottobre del 2010), fino a toccare un massimo storico di oltre 73.000 USD a marzo del 2024.

Gli investitori della prima ora che non hanno dismesso i rispettivi BTC hanno ottenuto rendimenti esorbitanti, così da trasformare investimenti irrisori in profitti inimmaginabili.* È possibile speculare sull’andamento del prezzo di BTC mediante i contratti per differenza (CFD), disponibili all’interno del nostro mercato BTC/USD.

*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.