Criptovalute attualmente in maggiore ascesa

IniziaMercatiCriptovaluteLe cripto in maggiore rialzo
Le criptovalute utilizzano la tecnologia blockchain, un registro digitale decentralizzato che archivia tutte le transazioni su una rete di computer. Tutte le operazioni con criptovalute vengono verificate crittograficamente, il che le rende anonime e sicure. Ciò favorisce l’esecuzione di transazioni peer-to-peer senza dover ricorrere a intermediari come gli istituti bancari.
Sono svariati i motivi per cui i prezzi delle criptovalute possono aumentare, tra cui crescita della domanda, sviluppi positivi in ambito tecnologico, approvazioni normative e investimenti su ampia scala. Anche il sentiment di mercato e i fattori macroeconomici svolgono un ruolo rilevante. Inoltre, il fatto che la fornitura massima di Bitcoin sia limitata a 21 milioni di monete può spingere i prezzi al rialzo. È possibile speculare sull’andamento del prezzo di Bitcoin mediante i contratti per differenza (CFD), disponibili all’interno del nostro mercato BTC/USD.
Bitcoin (BTC) può vantare di essere la criptovaluta il cui prezzo è cresciuto di più, essendo partita da una valutazione di soli 10 centesimi nel 2009 (arrivando a 20 centesimi soltanto nell'ottobre del 2010), fino a toccare un massimo storico di oltre 73.000 USD a marzo del 2024.
Gli investitori della prima ora che non hanno dismesso i rispettivi BTC hanno ottenuto rendimenti esorbitanti, così da trasformare investimenti irrisori in profitti inimmaginabili.* È possibile speculare sull’andamento del prezzo di BTC mediante i contratti per differenza (CFD), disponibili all’interno del nostro mercato BTC/USD.
*Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell'andamento futuro.