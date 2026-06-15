Le coppie con criptovalute più volatili al momento

IniziaMercatiCriptovaluteLe coppie con criptovalute più volatili al momento
Per fare trading sulle cripto, occorre partire dalla scelta di una piattaforma di trading consolidata, come Capital.com. Dopo il completamento della procedura di verifica dell’account e aver depositato fondi su di esso, scopri i mercati cripto disponibili sulla nostra piattaforma. Tra gli strumenti negoziabili puoi trovare Bitcoin (disponibile mediante i CFD su BTC/USD) ed Ethereum (ETH/USD). Successivamente, scegli l’entità dell’operazione e implementa strumenti di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss* e take-profit. Apri una posizione CFD long o short e monitorala attenendoti alle risultanze dei fattori fondamentali e/o tecnici. Infine, dopo aver individuato un punto di uscita, chiudi la posizione.
*Non tutti gli stop-loss sono garantiti.
Sono svariati i motivi per cui le criptovalute sono caratterizzate da considerevole volatilità. Innanzitutto, il comparto delle cripto è relativamente immaturo e meno liquido rispetto ai mercati tradizionali, il che si traduce in oscillazioni dei prezzi più intense. In secondo luogo, le novità in ambito normativo, i progressi tecnologici e il sentiment del mercato possono far fluttuare la domanda in maniera improvvisa. Infine, la natura speculativa del trading di criptovalute è un tratto che può far gola ai trader in cerca di rapidi profitti, con conseguente amplificazione delle oscillazioni di prezzo. Questo mix di fattori è alla base della marcata volatilità dei prezzi delle criptovalute.
Sì, le cripto sono tipicamente ritenute più rischiose per gli investitori rispetto ai titoli azionari. Sebbene entrambe le classi di asset possano esibire volatilità, i prezzi delle criptovalute fluttuano sovente in maniera più estrema e in archi di tempo più brevi. Inoltre, il settore delle criptovalute è meno regolamentato, il che lo rende più vulnerabile a frodi e manipolazioni. Tali fattori contribuiscono al più elevato profilo di rischio che contraddistingue le criptovalute rispetto ai classici titoli azionari.
Sebbene criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano note per la loro volatilità, altre cripto sono spesso segnate da oscillazioni di prezzo ancora più pronunciate. Monete come Dogecoin o Shiba Inu, nonché altri token meno noti, possono esibire livelli estremi di volatilità, per effetto della minore liquidità di mercato, della natura speculativa delle transazioni su queste valute, e dei repentini mutamenti del sentiment degli investitori. È fondamentale effettuare ricerche approfondite e acquisire piena consapevolezza dei rischi insiti prima di iniziare a fare trading sulle criptovalute.