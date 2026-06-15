IniziaMercatiCriptovaluteLe coppie con criptovalute più volatili al momento

Le coppie con criptovalute più volatili al momento

Scopri le criptovalute più volatili del momento e apri posizioni CFD long o short sulle coppie che esibiscono la volatilità più elevata.

Le criptovalute più volatili

Di seguito puoi scoprire quali sono le coppie con criptovalute più volatili del momento e verificare se assecondano la tua strategia di trading.
Pagina di riepilogoI più scambiatiI più volatiliI migliori rialziI peggiori ribassi
VendiAcquistaSpreadVariaz. 1GGrafici 1G
SellerBuyer
GRT/BTCGraph to Bitcoin
NEO/BTCNEO to Bitcoin
CORN/USDCORN/USD
RIZE/USDRIZE/USD
GFI/USDGFI to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
MXC/USDMoonchain to US Dollar
STEEM/BTCSteem to Bitcoin
XRT/USDRobonomics.network to US Dollar
UXLINK/USDUXLINK to US Dollar
I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.

FAQ

Come posso fare trading di criptovalute?

Per fare trading sulle cripto, occorre partire dalla scelta di una piattaforma di trading consolidata, come Capital.com. Dopo il completamento della procedura di verifica dell’account e aver depositato fondi su di esso, scopri i mercati cripto disponibili sulla nostra piattaforma. Tra gli strumenti negoziabili puoi trovare Bitcoin (disponibile mediante i CFD su BTC/USD) ed Ethereum (ETH/USD). Successivamente, scegli l’entità dell’operazione e implementa strumenti di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss* e take-profit. Apri una posizione CFD long o short e monitorala attenendoti alle risultanze dei fattori fondamentali e/o tecnici. Infine, dopo aver individuato un punto di uscita, chiudi la posizione.

*Non tutti gli stop-loss sono garantiti.

Perché le criptovalute sono così volatili?

Sono svariati i motivi per cui le criptovalute sono caratterizzate da considerevole volatilità. Innanzitutto, il comparto delle cripto è relativamente immaturo e meno liquido rispetto ai mercati tradizionali, il che si traduce in oscillazioni dei prezzi più intense. In secondo luogo, le novità in ambito normativo, i progressi tecnologici e il sentiment del mercato possono far fluttuare la domanda in maniera improvvisa. Infine, la natura speculativa del trading di criptovalute è un tratto che può far gola ai trader in cerca di rapidi profitti, con conseguente amplificazione delle oscillazioni di prezzo. Questo mix di fattori è alla base della marcata volatilità dei prezzi delle criptovalute.

Le criptovalute sono più rischiose delle azioni?

Sì, le cripto sono tipicamente ritenute più rischiose per gli investitori rispetto ai titoli azionari. Sebbene entrambe le classi di asset possano esibire volatilità, i prezzi delle criptovalute fluttuano sovente in maniera più estrema e in archi di tempo più brevi. Inoltre, il settore delle criptovalute è meno regolamentato, il che lo rende più vulnerabile a frodi e manipolazioni. Tali fattori contribuiscono al più elevato profilo di rischio che contraddistingue le criptovalute rispetto ai classici titoli azionari.

Qual è la criptovaluta più volatile?

Sebbene criptovalute come Bitcoin ed Ethereum siano note per la loro volatilità, altre cripto sono spesso segnate da oscillazioni di prezzo ancora più pronunciate. Monete come Dogecoin o Shiba Inu, nonché altri token meno noti, possono esibire livelli estremi di volatilità, per effetto della minore liquidità di mercato, della natura speculativa delle transazioni su queste valute, e dei repentini mutamenti del sentiment degli investitori. È fondamentale effettuare ricerche approfondite e acquisire piena consapevolezza dei rischi insiti prima di iniziare a fare trading sulle criptovalute.