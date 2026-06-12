SpaceX: IPO fissato a $135 prima del debutto al Nasdaq

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Questa è una comunicazione di marketing e non deve essere interpretata come consulenza d'investimento. Le azioni IPO possono essere altamente volatili. Le negoziazioni iniziali possono comportare rapidi movimenti di prezzo, storico di trading limitato e rischio significativo.

Punti chiave SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a $135 per azione prima della quotazione al Nasdaq del 12 giugno 2026 con il ticker SPCX.

L'IPO ha raccolto $75 miliardi attraverso la vendita di 555,56 milioni di azioni, valutando SpaceX circa $1,77 trilioni.

La crescita di Starlink, l'attività di lancio, i progressi di Starship e le future spese in conto capitale sono centrali per come i mercati pubblici potrebbero valutare SpaceX.

L'IPO ha attirato controlli riguardo alla valutazione, governance, protezione degli investitori, partecipazione retail e possibile impatto dell'inclusione negli indici.

SpaceX ha reso disponibile agli investitori retail una porzione dell'offerta più grande del solito, il che potrebbe contribuire all'interesse nelle prime negoziazioni.

Se SpaceX si quota e diventa disponibile su Capital.com, i CFD su azioni SpaceX permetterebbero ai trader di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere le azioni sottostanti.

Le azioni IPO possono essere volatili e i CFD sono prodotti a leva, il che significa che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati.

Ultime notizie sull'IPO SpaceX: 12 giugno 2026

Il 12 giugno 2026, SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a $135 per azione, vendendo 555,56 milioni di azioni e raccogliendo $75 miliardi (Reuters, 12 giugno 2026). Il prezzo valuta il fornitore di spazio, satelliti e AI circa $1,77 trilioni, rendendola la più grande IPO mai registrata e posizionando SpaceX tra le più grandi società quotate negli Stati Uniti per valore di mercato all'inizio delle negoziazioni con il ticker SPCX (Reuters, 11 giugno 2026).

L'attenzione del mercato si sposta ora dal pricing al primo giorno di negoziazione. Data la dimensione dell'offerta, le azioni SpaceX potrebbero non iniziare a essere negoziate immediatamente dopo l'apertura del Nasdaq, poiché la borsa e i sottoscrittori lavorano attraverso gli ordini di acquisto e vendita prima di stabilire un prezzo di apertura. Alcuni partecipanti al mercato potrebbero anche vedere la quotazione come un test iniziale per una più ampia pipeline di grandi IPO tecnologiche e legate all'AI (Investing.com, 12 giugno 2026; CNBC, 11 giugno 2026).

L'offerta si è anche distinta per la sua allocazione retail. Reuters ha riportato che SpaceX ha riservato il 30% dell'IPO agli investitori retail, mentre Morningstar ha affermato che l'allocazione finale potrebbe essere più vicina al 20% (Morningstar, 12 giugno 2026). In entrambi i casi, l'allocazione è insolitamente alta per una grande quotazione statunitense e potrebbe contribuire all'interesse nelle prime negoziazioni, in particolare tra gli investitori che non sono riusciti ad acquistare azioni al prezzo IPO. Le azioni appena quotate possono muoversi bruscamente nelle prime negoziazioni, e la domanda nella fase di offerta non garantisce performance post-quotazione (Reuters, 5 giugno 2026).

La valutazione rimarrà probabilmente un'area chiave di attenzione. SpaceX ha descritto un'opportunità di mercato da $28,5 trilioni attraverso lancio, connettività satellitare e infrastruttura AI, con Starlink che attualmente rappresenta la maggior parte delle sue entrate (Bloomberg, 21 maggio 2026). Allo stesso tempo, gli analisti hanno notato i requisiti di capitale dell'azienda, la struttura di governance, la concorrenza da rivali come Blue Origin e l'incertezza attorno alle nuove linee di business legate all'AI (Morningstar, 28 maggio 2026). Morningstar ha stimato il valore equo di SpaceX intorno a $780 miliardi, ben al di sotto della valutazione IPO (Morningstar, 12 giugno 2026).

Quando è la data dell'IPO SpaceX?

SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO dopo la chiusura del mercato statunitense l'11 giugno 2026, con l'inizio delle negoziazioni previsto per il 12 giugno 2026 sul Nasdaq Global Select Market e Nasdaq Texas con il ticker SPCX (Reuters, 12 giugno 2026). SpaceX aveva precedentemente depositato in modo riservato presso la SEC statunitense il 1° aprile 2026 e pubblicamente depositato il suo prospetto S-1 il 20 maggio 2026, offrendo agli investitori una prima visione pubblica delle sue finanze interne e dei fattori di rischio. (Yahoo Finance, 20 maggio 2026). L'annuncio del prezzo dell'azienda ha confermato il prezzo di offerta di $135, la vendita di 555,56 milioni di azioni e una chiusura dell'offerta prevista per il 15 giugno 2026, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.

Il roadshow di SpaceX è iniziato il 4 giugno 2026 – prima della stima precedentemente riportata della settimana dell'8 giugno – guidato da una tempistica accelerata a seguito di una revisione SEC più rapida del previsto (BNN Bloomberg, 15 maggio 2026). Il prezzo delle azioni è previsto dopo la chiusura del mercato l'11 giugno, con il primo giorno di negoziazione previsto per il 12 giugno al Nasdaq con il ticker SPCX (Reuters, 3 giugno 2026; Yahoo Finance, 3 giugno 2026). Reuters riporta che SpaceX punta a un prezzo IPO di $135 per azione per un'offerta di 556,6 milioni di azioni, mirando a raccogliere $75 miliardi con una valutazione di $1,75 trilioni – che sarebbe la più grande IPO nella storia del mercato azionario (Reuters, 3 giugno 2026). Si prevede che circa 125 analisti di 21 banche partecipanti incontrino il management di SpaceX, ed è pianificato un evento dedicato per circa 1.500 investitori retail l'11 giugno (Finimize, 7 aprile 2026).

I fattori chiave della tempistica IPO includono:

Fattore Perché è importante Revisione SEC SpaceX ha presentato in modo riservato una bozza di dichiarazione di registrazione alla SEC il 1° aprile 2026 e ha depositato pubblicamente il suo S-1 il 20 maggio 2026; il deposito pubblico fornisce dettagli su finanze, fattori di rischio e struttura azionaria (Yahoo Finance, 20 maggio 2026). Domanda roadshow Il roadshow di SpaceX è iniziato intorno al 4-5 giugno 2026; l'IPO ha successivamente fissato il prezzo a $135 per azione, dando ai trader un punto di riferimento fisso per il primo giorno di negoziazione (Reuters, 12 giugno 2026). Condizioni di mercato Il sentiment più ampio del mercato azionario può influenzare la tempistica dell'IPO; i consulenti di SpaceX hanno notato che la quotazione potrebbe slittare al 2027 a seconda delle condizioni (Reuters, 3 giugno 2026). Crescita Starlink La base di abbonati e le entrate di Starlink – stimate al 58% delle entrate totali di SpaceX nel 2024 – sono centrali nelle discussioni sulla valutazione (SpaceXStock.com, 25 marzo 2026). Struttura IPO Reuters ha riportato che Elon Musk sta discutendo di allocare fino al 30% delle azioni IPO agli investitori retail – almeno tre volte il tipico 5-10% riservato nelle offerte pubbliche standard (Reuters, 3 giugno 2026; Seeking Alpha, 26 marzo 2026).

SpaceX è stata precedentemente discussa come possibile candidata per uno spin-off di Starlink. Tuttavia, le attuali notizie puntano a una più ampia quotazione di SpaceX piuttosto che a una confermata IPO autonoma di Starlink.

Cos'è SpaceX?

SpaceX, o Space Exploration Technologies Corp., è una società privata statunitense di aerospazio e comunicazioni satellitari fondata da Elon Musk nel 2002. Sviluppa razzi, veicoli spaziali e reti satellitari utilizzati per lanci commerciali, missioni governative, connettività a banda larga e futuri progetti di trasporto spaziale.

Le sue principali operazioni includono lanci di razzi Falcon, missioni di veicoli spaziali Dragon, sviluppo di Starship e servizi internet satellitari Starlink.

Tappe fondamentali nel percorso di SpaceX

2002 – Elon Musk fonda SpaceX.

– Elon Musk fonda SpaceX. 2008 – Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita.

– Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita. 2012 – Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare merci alla Stazione Spaziale Internazionale.

– Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare merci alla Stazione Spaziale Internazionale. 2020 – SpaceX lancia astronauti NASA verso l'ISS, diventando la prima azienda privata a completare una missione orbitale con equipaggio.

– SpaceX lancia astronauti NASA verso l'ISS, diventando la prima azienda privata a completare una missione orbitale con equipaggio. 2025 – Starlink si espande ulteriormente nei mercati broadband consumer, enterprise, marittimo e dell'aviazione.

– Starlink si espande ulteriormente nei mercati broadband consumer, enterprise, marittimo e dell'aviazione. 2026 – SpaceX si sta presumibilmente preparando per un'IPO a giugno, con Starlink che dovrebbe giocare un ruolo importante nel caso di valutazione.

Come guadagna SpaceX?

SpaceX genera entrate da un mix di servizi di lancio, contratti governativi, abbonamenti broadband satellitari e progetti tecnologici emergenti.

Flusso di entrate Descrizione Servizi di lancio Tariffe da aziende commerciali, NASA e agenzie di difesa per lanci di satelliti, merci ed equipaggi. Abbonamenti Starlink Tariffe mensili broadband da utenti residenziali, enterprise, marittimi, dell'aviazione e altri. Contratti governativi Contratti a lungo termine e pagamenti per missioni legati a programmi civili, di difesa ed esplorazione spaziale. Dispiegamento satellitare Lanci a pagamento per aziende e istituzioni che posizionano satelliti in orbita. Iniziative emergenti Aree più nuove inclusi servizi direct-to-cell, missioni basate su Starship e concetti di infrastruttura spaziale.

SpaceX avrebbe generato circa $15-16 miliardi di entrate e circa $8 miliardi di profitto nel 2024, secondo quanto riportato da Reuters a gennaio 2026 (Reuters, 1° aprile 2026). Cifre più recenti riportate da The Information ad aprile 2026 indicano che le entrate 2025 di SpaceX hanno superato i $18,5 miliardi, anche se l'azienda ha registrato una perdita di quasi $5 miliardi per l'anno – un'inversione in gran parte attribuita all'integrazione di xAI, l'impresa di intelligenza artificiale di Elon Musk acquisita da SpaceX a febbraio 2026 (Reuters, 10 aprile 2026). Starlink è ampiamente vista come il principale motore della crescita commerciale di SpaceX, rappresentando circa $10 miliardi delle entrate totali nel 2025 e generando circa $6 miliardi di EBITDA dalle sue operazioni principali di lancio e satelliti (Yahoo Finance, 14 aprile 2026).

Cosa potrebbe influenzare il prezzo live delle azioni SpaceX?

Se SpaceX si quota pubblicamente, il prezzo delle sue azioni potrebbe essere influenzato da performance operativa, dati finanziari riportati, domanda degli investitori, regolamentazione e condizioni di mercato più ampie. Gli stessi temi potrebbero anche influenzare il sentiment verso altre società spaziali, satellitari e aerospaziali. Eventuali CFD su SpaceX, se offerti, tracceranno i movimenti del prezzo delle azioni sottostanti senza dare ai trader la proprietà delle azioni SpaceX.

Crescita degli abbonati e redditività di Starlink

Starlink dovrebbe essere centrale nel caso d'investimento di SpaceX. Il servizio internet satellitare ha superato i 10 milioni di abbonati a febbraio 2026, dopo aver raddoppiato la sua base clienti nel 2025 da 4,5 milioni a 9 milioni.

I potenziali driver di prezzo includono:

Crescita degli abbonati nei mercati esistenti e nuovi

Entrate medie per utente

Cambiamenti di prezzo e costi hardware

Adozione enterprise, aviazione e marittima

Sviluppo del servizio direct-to-cell

Affidabilità e capacità della rete

La scala delle entrate di Starlink, e il costo di manutenzione e sostituzione della sua costellazione satellitare, potrebbero essere importanti per come i mercati pubblici valutano SpaceX.

Cadenza di lancio, efficienza dei costi e riutilizzabilità

Il modello di razzo riutilizzabile di SpaceX ha cambiato l'economia dei lanci in tutto il settore aerospaziale. Una maggiore cadenza di lancio può supportare le entrate, ma ritardi, lanci falliti o interruzioni normative potrebbero influenzare il sentiment.

Le potenziali influenze sul prezzo delle azioni includono:

Volume di lanci annuale

Affidabilità di Falcon 9 e Falcon Heavy

Margini di lancio

Nuovi contratti governativi o commerciali

Ritardi legati a sicurezza, regolamentazione o problemi tecnici

Un programma di lancio coerente può supportare la fiducia nel modello operativo di SpaceX, mentre le interruzioni potrebbero aumentare la volatilità a breve termine.

Progressi su Starship

Starship è il programma di razzi pesanti completamente riutilizzabili di SpaceX. È legato al futuro dispiegamento di satelliti, missioni lunari e piani di trasporto spaziale a lungo termine.

Gli investitori potrebbero seguire:

Progressi dei test orbitali

Approvazioni normative

Tappe del rifornimento in orbita

Aggiornamenti sui contratti NASA e altri governativi

Ruolo di Starship nella riduzione dei costi di dispiegamento satellitare

Starship potrebbe influenzare le aspettative di crescita a lungo termine, ma comporta anche rischi tecnici, finanziari e normativi.

Valutazione IPO e raccolta di capitale

SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a $135 per azione, raccogliendo $75 miliardi attraverso la vendita di 555,56 milioni di azioni. Reuters ha riportato che l'operazione ha valutato l'azienda circa $1,77 trilioni, rendendola la più grande IPO mai registrata e posizionando SpaceX tra le più grandi società quotate negli Stati Uniti per valore di mercato al debutto (Reuters, 12 giugno 2026).

La valutazione può essere influenzata da:

Cifre riportate di entrate e profitti

Quota di Starlink sulle entrate totali

Futuri fabbisogni di spesa in conto capitale

Appetito degli investitori per grandi quotazioni tecnologiche

Divulgazioni sulla governance nell'S-1 pubblico

Aspettative di inclusione negli indici dopo la quotazione

Liquidità delle prime negoziazioni e se il titolo si mantiene sopra o sotto il prezzo di offerta di $135

La scala della valutazione rimarrà probabilmente sotto controllo. Morningstar valuta SpaceX a $780 miliardi, citando un moat ristretto nelle attività di lancio e comunicazioni satellitari dell'azienda, notando al contempo un'ampia gamma di possibili risultati per il business AI più recente (Morningstar, 5 giugno 2026).

Regolamentazione e fattori geopolitici

SpaceX opera in settori regolamentati, tra cui telecomunicazioni, aerospazio, difesa e spettro satellitare. Ciò rende gli sviluppi normativi e geopolitici importanti per qualsiasi valutazione del mercato pubblico.

I potenziali fattori includono:

Decisioni sullo spettro della Federal Communications Commission (FCC)

Approvazioni di lancio della Federal Aviation Administration (FAA)

Controllo dei contratti di difesa

Controlli sulle esportazioni

Preoccupazioni su detriti orbitali e ambientali

Concorrenza internazionale nelle comunicazioni satellitari e servizi di lancio

Qualsiasi ritardo normativo o cambiamento nelle priorità di approvvigionamento governativo potrebbe influenzare il sentiment del mercato.

Cosa comporterebbe il trading di CFD su azioni SpaceX?

Ora che SpaceX dovrebbe iniziare a essere negoziata pubblicamente, broker come Capital.com potrebbero valutare se offrire CFD su azioni SpaceX. I CFD ti permettono di negoziare movimenti di prezzo senza possedere le azioni sottostanti.

Se i CFD su azioni SpaceX diventassero disponibili, i punti chiave da considerare potrebbero includere:

Disponibilità del prodotto La disponibilità dipenderebbe dall'accesso al mercato, liquidità, domanda e revisione interna del prodotto dopo la quotazione. Nessuna proprietà azionaria Negoziare CFD su azioni SpaceX non ti darebbe diritti di voto, dividendi o proprietà delle azioni sottostanti. Volatilità IPO Le azioni appena quotate possono sperimentare bruschi movimenti di prezzo, in particolare durante le prime negoziazioni quando liquidità e price discovery sono ancora in fase di sviluppo. Leva e margine I CFD sono negoziati a margine, il che significa che sia i guadagni che le perdite possono superare l'importo iniziale richiesto per aprire una posizione. Strumenti di gestione del rischio Strumenti come stop-loss e take-profit possono aiutare a gestire l'esposizione, anche se non tutti gli stop-loss sono garantiti. Informazioni di mercato Depositi ufficiali, pricing IPO, liquidità del primo giorno, divulgazioni aziendali e notizie post-quotazione potrebbero tutti influenzare i movimenti di prezzo.

I CFD sono prodotti a leva. La leva può amplificare sia i profitti che le perdite, quindi è importante comprendere i rischi prima di negoziare. Questa sezione è solo a scopo informativo e non è un invito o una raccomandazione a negoziare SpaceX, qualsiasi azione IPO o CFD.

Scopri di più nella nostra guida al trading CFD.

Quali CFD su azioni spaziali e aerospaziali posso negoziare?

SpaceX dovrebbe iniziare le negoziazioni pubbliche il 12 giugno 2026. Se i CFD su azioni SpaceX non sono ancora disponibili, diverse società quotate forniscono esposizione ad aerospazio, tecnologia satellitare, contratti di difesa o attività legate allo spazio tramite CFD.

Queste società differiscono da SpaceX in struttura, modello di business e profilo di rischio. I trader dovrebbero rivedere i dati finanziari di ciascuna società, l'esposizione settoriale e le condizioni di mercato prima di decidere se qualsiasi prodotto correlato è appropriato per loro. I contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine. La leva amplifica sia i profitti che le perdite.

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