Previsioni azioni Tesla: deposito FSD presso la NHTSATesla attualmente concentrata sui depositi Full Self-Driving, i piani di produzione Cybercab e le prospettive commerciali più ampie per l'autonomia. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Esplora gli obiettivi di prezzo TSLA di terze parti.
Tesla, Inc. (TSLA) quota a $399,29 alle 15:20 UTC del 16 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $390,01–$401,89; il titolo si mantiene sopra il livello di supporto chiave di $390 attentamente monitorato che ha agito come soglia critica durante il mese, ed è arretrato rispetto alla chiusura di sessione di $407,82 registrata il 12 marzo 2026.
L'arretramento avviene in un contesto di generale indebolimento delle azioni statunitensi, con l'S&P 500 che ha chiuso a 6.632,19 il 13 marzo 2026 e che quota vicino alla sua media mobile a 200 giorni con un calo di circa l'1,86% dall'inizio dell'anno (Investing.com, 16 marzo 2026), mentre il Nasdaq ha affrontato tre settimane consecutive di perdite in mezzo a un'elevata incertezza macroeconomica (The Wall Street Journal, 13 marzo 2026). Tesla ha depositato i dati Full Self-Driving presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) prima della scadenza normativa del 9 marzo 2026 (AInvest, 10 marzo 2026).
Previsioni azioni Tesla 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti
Al 16 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Tesla vanno da $280 a $600, riflettendo opinioni profondamente divergenti sul rischio margini a breve termine, l'esecuzione dei robotaxi e la tempistica commerciale del Full Self-Driving (FSD). I cinque rapporti seguenti coprono tale intervallo, ordinati dal più ribassista al più rialzista.
BNP Paribas Exane (riduzione underperform)
BNP Paribas Exane riduce la sua previsione a 12 mesi per le azioni TSLA a $280, rispetto ai precedenti $313, mantenendo un rating Underperform. La società segnala un deficit previsto di free cash flow di $4 miliardi rispetto al consenso per il 2026, citando la compressione dei margini e il rischio di esecuzione AI/software come i principali venti contrari (MarketScreener, 3 marzo 2026).
MarketBeat (consenso Wall Street)
MarketBeat aggrega 41 rating di analisti in un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di consenso di $406,84, con stime individuali che vanno da $19,05 a $600; il rating di consenso è Hold, derivante da 9 raccomandazioni Sell, 13 Hold e 19 Buy (MarketBeat, 14 marzo 2026).
Bank of America (ripristino buy)
Bank of America ripristina la copertura su TSLA con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $460. L'analista Alexander Perry inquadra Tesla come la principale piattaforma di autonomia consumer, stimando che i servizi robotaxi rappresentino circa il 52% della valutazione complessiva dell'azienda, con l'espansione dei robotaxi in sette ulteriori aree metropolitane statunitensi prevista per la prima metà del 2026 (Yahoo Finance, 4 marzo 2026).
Wedbush (riconferma outperform)
Wedbush riconferma il suo rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $600, il più alto di Wall Street, come confermato nel riepilogo degli analisti di MarketBeat. L'analista Dan Ives assegna una valutazione minima di $1 trilione alla sola piattaforma AI e autonomia di Tesla, citando venti normativi favorevoli e una curva di adozione FSD in accelerazione come principali driver (MarketBeat, 4 marzo 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni TSLA: panoramica tecnica
Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni TSLA quota a $399,29 alle 15:20 UTC del 16 marzo 2026, posizionandosi appena sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20/50/100 giorni si accumulano tra circa $404 e $432, tutte segnali di vendita rispetto al prezzo attuale. La SMA a 200 giorni vicino a $394 e l'EMA a 200 giorni vicino a $396 forniscono il supporto più vicino sottostante, con il prezzo attualmente compresso in una banda stretta tra questi ancoraggi di lungo termine e il cluster di resistenza più pesante sopra.
Il momentum è misto e debole: l'RSI a 14 giorni a 45,77 si trova in territorio neutrale, coerente con un'assenza di convinzione direzionale, mentre l'ADX a 24,59 si avvicina alla soglia di 25 che suggerirebbe un trend stabilito. Il livello MACD a -6,56 e il momentum (10) a -2,92 portano entrambi segnali di acquisto, suggerendo una stabilizzazione precoce dopo la recente pressione di vendita, sebbene nessuna lettura sia abbastanza forte da indicare una chiara inversione.
Sul lato superiore, il pivot classico R1 a $430,06 è il primo livello significativo da recuperare; una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello porterebbe in vista la zona R2 vicino a $457,62. La SMA a 100 giorni a $432,38 si trova vicino a R1 e rafforza quell'area come banda di resistenza composta, il che significa che la zona $430-$432 probabilmente richiederà un interesse d'acquisto sostenuto per essere superata.
In caso di ribassi, il pivot classico a $408,80 funge da supporto di riferimento iniziale, seguito dall'EMA a 200 giorni vicino a $395,90 e dalla SMA a 200 giorni vicino a $393,67, che insieme formano la fascia MA di lungo termine nell'area $394-$396. Una chiusura giornaliera sotto quella fascia potrebbe aprire la strada a S1 vicino a $381,24, che si allinea ampiamente con la banda di ritracciamento di Fibonacci inferiore (TradingView, 16 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni Tesla (2024–2026)
Il prezzo delle azioni TSLA ha avuto due anni turbolenti, oscillando da minimi pluriennali a massimi storici e ritorno, il tutto nello spazio di circa 24 mesi.
Il titolo ha chiuso a $173,74 a metà marzo 2024, nel mezzo di una prolungata fase di debolezza guidata da una crescita rallentata della domanda di veicoli elettrici, tagli di prezzo che comprimevano i margini e una più ampia rotazione lontano dai titoli ad alta crescita. Quella debolezza è persistita fino all'inizio del 2025, con TSLA che ha toccato il minimo intorno a $215,30 il 10 marzo 2025 prima di riprendersi brevemente, per poi vendere nuovamente in modo brusco ad aprile, toccando una chiusura minima biennale di $227,91 il 22 aprile 2025 in mezzo a un più ampio ribasso di mercato e preoccupazioni per il mancato raggiungimento delle consegne del primo trimestre di Tesla.
La ripresa da quel minimo è stata forte. TSLA è salito durante la seconda metà del 2025, alimentato da dati di consegna in miglioramento, rinnovato entusiasmo per le tempistiche di Full Self-Driving e robotaxi, e un contesto azionario generalmente risk-on. Il titolo ha raggiunto un picco intraday di $498,88 il 22 dicembre 2025, il suo livello più alto nel dataset, prima di affievolirsi verso la chiusura di fine anno di $450,09 il 31 dicembre 2025.
TSLA ha aperto il 2026 vicino a $439,70 il 2 gennaio ma da allora è arretrato, con il titolo che quota a $399,71 il 16 marzo 2026, circa il 9,1% in meno dall'inizio dell'anno, sebbene ancora circa il 75,3% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Tesla (TSLA): opinione degli analisti Capital.com
La performance del prezzo di Tesla negli ultimi due anni riflette la capacità del titolo di oscillazioni drammatiche in entrambe le direzioni. Dopo aver toccato il minimo vicino a $215 a marzo 2025 e scivolato a una chiusura minima biennale di $227,91 a fine aprile 2025, TSLA ha messo in scena una forte ripresa durante la seconda metà del 2025, raggiungendo massimi intraday sopra $490 a dicembre. Quella mossa è stata sostenuta da un momentum di consegne in miglioramento, crescente fiducia degli investitori nella roadmap dell'autonomia di Tesla e un contesto di rischio generalmente favorevole. Tuttavia, il successivo arretramento a circa $399 verso metà marzo 2026 illustra che quegli stessi catalizzatori comportano un significativo rischio di esecuzione. Ritardi nel lancio dei robotaxi, pressione sui margini derivante da una competizione sui prezzi sostenuta o un cambiamento nel sentiment macro potrebbero ciascuno pesare sul titolo.
Guardando al panorama attuale, Tesla si trova a un punto di svolta dove i casi rialzisti e ribassisti sono insolitamente distanti. L'obiettivo di $460 di Bank of America e l'obiettivo di $600 di Wedbush riflettono la visione che l'autonomia e la monetizzazione dell'AI guideranno una rivalutazione strutturale; l'underperform di $280 di BNP Paribas Exane, al contrario, sottolinea quanto la pressione sul free cash flow a breve termine potrebbe smorzare quella tesi se l'esecuzione vacilla.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Tesla
Al 16 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Tesla è sbilanciato verso le posizioni lunghe: 84,4% acquirenti contro 15,6% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 68,8 punti percentuali e posizionando il sentiment decisamente in territorio heavy-buy, unilaterale verso le posizioni lunghe. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Tesla 2026
- Tesla (TSLA) quota a $399,29 alle 15:20 UTC del 16 marzo 2026, in calo di circa il 9,1% dall'inizio dell'anno ma circa il 75% più alto su base annua.
- Dopo aver toccato il minimo vicino a $215 a marzo 2025, TSLA è salito a massimi intraday sopra $490 a dicembre 2025 prima di arretrare nei primi mesi del 2026.
- Gli indicatori tecnici sono misti: l'RSI a 14 giorni si attesta a 45,77 (neutrale), e il prezzo quota sotto le SMA a 20/50/100 giorni, con la SMA a 200 giorni vicino a $394 che fornisce il supporto significativo più vicino sottostante.
- Gli oscillatori MACD e momentum portano segnali di acquisto precoci, sebbene l'ADX a 24,59 suggerisca che la convinzione del trend non sia ancora fermamente stabilita.
- I principali driver di prezzo includono la tempistica di commercializzazione dei robotaxi e FSD di Tesla, la pressione sui margini a breve termine derivante dalla competizione sui prezzi dei veicoli elettrici e le spese in conto capitale elevate del 2026 che pesano sul free cash flow.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede più azioni Tesla?
Sulla base degli ultimi dati disponibili sugli azionisti, Elon Musk rimane il maggiore azionista individuale di Tesla, mentre i grandi gestori patrimoniali come Vanguard e BlackRock sono tra i maggiori detentori istituzionali della società. Poiché Tesla è una società quotata in borsa, la proprietà è distribuita tra insider, istituzioni e investitori retail piuttosto che concentrata in un unico proprietario di controllo. Le cifre azionarie possono cambiare nel tempo man mano che gli insider negoziano azioni e i fondi riequilibrano le loro partecipazioni.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni Tesla a 5 anni?
Una previsione precisa a cinque anni per le azioni TSLA non è disponibile nel modo in cui lo sono gli obiettivi dei broker a 12 mesi, e qualsiasi stima a lungo termine comporta un alto grado di incertezza. Nell'articolo, gli obiettivi degli analisti di terze parti si concentrano principalmente sui prossimi 12 mesi, con ampie differenze guidate dalle opinioni su margini, spese in conto capitale, esecuzione dei robotaxi e commercializzazione del Full Self-Driving. Su un orizzonte di cinque anni, quegli stessi fattori, insieme a concorrenza e regolamentazione, potrebbero influenzare materialmente i risultati in entrambe le direzioni.
Tesla è un buon titolo da acquistare?
Se Tesla sia un buon titolo da acquistare dipende dai tuoi obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dall'orizzonte temporale, quindi l'articolo non prende una posizione sì-o-no. Invece, mostra un titolo con argomenti di rialzo significativi e chiari rischi di ribasso. Gli analisti rialzisti indicano l'autonomia, l'AI e il potenziale dei robotaxi, mentre le opinioni più caute si concentrano sulla pressione sul free cash flow, la compressione dei margini e il rischio di esecuzione. Ciò rende Tesla un titolo dove le aspettative possono cambiare rapidamente man mano che emergono nuovi dati.
Le azioni Tesla potrebbero salire o scendere?
Sì, le azioni Tesla potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, e questa incertezza equilibrata è centrale nell'articolo. Sul lato positivo, i progressi nei robotaxi, nel Full Self-Driving, nei piani di produzione o nel sentiment di mercato più ampio potrebbero sostenere il prezzo delle azioni. Sul lato negativo, margini più deboli, ritardi nei lanci commerciali, spese in conto capitale più elevate o mercati azionari più deboli potrebbero pesare su di esso. Il quadro tecnico nell'articolo è anche misto, il che suggerisce che la prossima mossa non è ancora chiaramente stabilita.
Dovrei investire nelle azioni Tesla?
L'articolo non fornisce consulenza sugli investimenti, quindi non può dirti se dovresti investire nelle azioni Tesla. Ciò che mostra è che Tesla si trova in un punto in cui le opinioni degli analisti rimangono ampiamente divise, con diverse ipotesi che producono obiettivi di prezzo molto diversi. Chiunque consideri un'esposizione dovrebbe normalmente valutare la volatilità della società, i rischi relativi all'esecuzione e ai margini, e se quel livello di incertezza si adatta ai propri obiettivi finanziari e al proprio profilo di rischio.
Posso negoziare CFD Tesla su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Tesla su Capital.com. La negoziazione di CFD azionari ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni lunghe o corte. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.