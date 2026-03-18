Tesla, Inc. (TSLA) quota a $399,29 alle 15:20 UTC del 16 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $390,01–$401,89; il titolo si mantiene sopra il livello di supporto chiave di $390 attentamente monitorato che ha agito come soglia critica durante il mese, ed è arretrato rispetto alla chiusura di sessione di $407,82 registrata il 12 marzo 2026.

L'arretramento avviene in un contesto di generale indebolimento delle azioni statunitensi, con l'S&P 500 che ha chiuso a 6.632,19 il 13 marzo 2026 e che quota vicino alla sua media mobile a 200 giorni con un calo di circa l'1,86% dall'inizio dell'anno (Investing.com, 16 marzo 2026), mentre il Nasdaq ha affrontato tre settimane consecutive di perdite in mezzo a un'elevata incertezza macroeconomica (The Wall Street Journal, 13 marzo 2026). Tesla ha depositato i dati Full Self-Driving presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) prima della scadenza normativa del 9 marzo 2026 (AInvest, 10 marzo 2026).

Previsioni azioni Tesla 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 16 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Tesla vanno da $280 a $600, riflettendo opinioni profondamente divergenti sul rischio margini a breve termine, l'esecuzione dei robotaxi e la tempistica commerciale del Full Self-Driving (FSD). I cinque rapporti seguenti coprono tale intervallo, ordinati dal più ribassista al più rialzista.

BNP Paribas Exane (riduzione underperform)

BNP Paribas Exane riduce la sua previsione a 12 mesi per le azioni TSLA a $280, rispetto ai precedenti $313, mantenendo un rating Underperform. La società segnala un deficit previsto di free cash flow di $4 miliardi rispetto al consenso per il 2026, citando la compressione dei margini e il rischio di esecuzione AI/software come i principali venti contrari (MarketScreener, 3 marzo 2026).

MarketBeat (consenso Wall Street)

MarketBeat aggrega 41 rating di analisti in un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di consenso di $406,84, con stime individuali che vanno da $19,05 a $600; il rating di consenso è Hold, derivante da 9 raccomandazioni Sell, 13 Hold e 19 Buy (MarketBeat, 14 marzo 2026).

Bank of America (ripristino buy)

Bank of America ripristina la copertura su TSLA con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $460. L'analista Alexander Perry inquadra Tesla come la principale piattaforma di autonomia consumer, stimando che i servizi robotaxi rappresentino circa il 52% della valutazione complessiva dell'azienda, con l'espansione dei robotaxi in sette ulteriori aree metropolitane statunitensi prevista per la prima metà del 2026 (Yahoo Finance, 4 marzo 2026).

Wedbush (riconferma outperform)

Wedbush riconferma il suo rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $600, il più alto di Wall Street, come confermato nel riepilogo degli analisti di MarketBeat. L'analista Dan Ives assegna una valutazione minima di $1 trilione alla sola piattaforma AI e autonomia di Tesla, citando venti normativi favorevoli e una curva di adozione FSD in accelerazione come principali driver (MarketBeat, 4 marzo 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Tesla vanno da $280 a $600, con il consenso di Wall Street di 41 analisti che fa una media di $406,84 e un rating Hold; il filo conduttore di tutte e cinque le fonti è che il carico di free cash flow a breve termine di Tesla derivante da capex elevati e l'esecuzione commerciale dei piani FSD e robotaxi sono le variabili decisive che separano i casi ribassisti da quelli rialzisti.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni TSLA: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni TSLA quota a $399,29 alle 15:20 UTC del 16 marzo 2026, posizionandosi appena sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20/50/100 giorni si accumulano tra circa $404 e $432, tutte segnali di vendita rispetto al prezzo attuale. La SMA a 200 giorni vicino a $394 e l'EMA a 200 giorni vicino a $396 forniscono il supporto più vicino sottostante, con il prezzo attualmente compresso in una banda stretta tra questi ancoraggi di lungo termine e il cluster di resistenza più pesante sopra.

Il momentum è misto e debole: l'RSI a 14 giorni a 45,77 si trova in territorio neutrale, coerente con un'assenza di convinzione direzionale, mentre l'ADX a 24,59 si avvicina alla soglia di 25 che suggerirebbe un trend stabilito. Il livello MACD a -6,56 e il momentum (10) a -2,92 portano entrambi segnali di acquisto, suggerendo una stabilizzazione precoce dopo la recente pressione di vendita, sebbene nessuna lettura sia abbastanza forte da indicare una chiara inversione.

Sul lato superiore, il pivot classico R1 a $430,06 è il primo livello significativo da recuperare; una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello porterebbe in vista la zona R2 vicino a $457,62. La SMA a 100 giorni a $432,38 si trova vicino a R1 e rafforza quell'area come banda di resistenza composta, il che significa che la zona $430-$432 probabilmente richiederà un interesse d'acquisto sostenuto per essere superata.

In caso di ribassi, il pivot classico a $408,80 funge da supporto di riferimento iniziale, seguito dall'EMA a 200 giorni vicino a $395,90 e dalla SMA a 200 giorni vicino a $393,67, che insieme formano la fascia MA di lungo termine nell'area $394-$396. Una chiusura giornaliera sotto quella fascia potrebbe aprire la strada a S1 vicino a $381,24, che si allinea ampiamente con la banda di ritracciamento di Fibonacci inferiore (TradingView, 16 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Tesla (2024–2026)

Il prezzo delle azioni TSLA ha avuto due anni turbolenti, oscillando da minimi pluriennali a massimi storici e ritorno, il tutto nello spazio di circa 24 mesi.

Il titolo ha chiuso a $173,74 a metà marzo 2024, nel mezzo di una prolungata fase di debolezza guidata da una crescita rallentata della domanda di veicoli elettrici, tagli di prezzo che comprimevano i margini e una più ampia rotazione lontano dai titoli ad alta crescita. Quella debolezza è persistita fino all'inizio del 2025, con TSLA che ha toccato il minimo intorno a $215,30 il 10 marzo 2025 prima di riprendersi brevemente, per poi vendere nuovamente in modo brusco ad aprile, toccando una chiusura minima biennale di $227,91 il 22 aprile 2025 in mezzo a un più ampio ribasso di mercato e preoccupazioni per il mancato raggiungimento delle consegne del primo trimestre di Tesla.

La ripresa da quel minimo è stata forte. TSLA è salito durante la seconda metà del 2025, alimentato da dati di consegna in miglioramento, rinnovato entusiasmo per le tempistiche di Full Self-Driving e robotaxi, e un contesto azionario generalmente risk-on. Il titolo ha raggiunto un picco intraday di $498,88 il 22 dicembre 2025, il suo livello più alto nel dataset, prima di affievolirsi verso la chiusura di fine anno di $450,09 il 31 dicembre 2025.

TSLA ha aperto il 2026 vicino a $439,70 il 2 gennaio ma da allora è arretrato, con il titolo che quota a $399,71 il 16 marzo 2026, circa il 9,1% in meno dall'inizio dell'anno, sebbene ancora circa il 75,3% più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.