Ripple (XRP/USD) viene scambiato a 1,41$ sul feed di quotazione di Capital.com alle 9:46 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 1,42$–1,45$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'azione dei prezzi si verifica in un contesto di sviluppi normativi ed ecosistemici. La SEC e la CFTC hanno congiuntamente classificato XRP come commodity digitale il 17 marzo 2026, risolvendo formalmente una controversia legale durata cinque anni con Ripple Labs e rimuovendo l'incertezza normativa che aveva pesato sul token (Yahoo Finance, 1 aprile 2026). Separatamente, Ripple ha fatto progressi nel lancio su larga scala della sua stablecoin RLUSD su XRP Ledger ed Ethereum, con afflussi cumulativi negli ETF spot su XRP che hanno superato 1,50 miliardi di dollari entro l'inizio di marzo 2026 e Goldman Sachs che ha allocato quasi 154 milioni di dollari agli ETF su XRP mentre i volumi di transazioni della rete raggiungevano livelli record (Ripple, 17 aprile 2026). Il sentiment generale del mercato crypto ha registrato un punteggio Fear & Greed di 33 il 26 aprile 2026, che Donamics Capital ha descritto come uno stato di paura, mentre gli ETF spot su Bitcoin e i prodotti correlati a XRP hanno continuato a registrare afflussi netti positivi nelle settimane precedenti (Cryptonews, 7 aprile 2026).

Le previsioni su Ripple divergono mentre il lancio di RLUSD rimane al centro dell'attenzione

Al 27 aprile 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti riflettono visioni divergenti a breve termine influenzate dalla struttura tecnica, dallo slancio dei flussi ETF, dai progressi del CLARITY Act e dalle condizioni macro più ampie. I seguenti obiettivi riassumono le stime di piattaforme riconosciute di ricerca e dati crypto.

Coinpedia (range tecnico fine aprile)

Coinpedia identifica 1,41$ come livello di supporto chiave a breve termine dopo che XRP è sceso sotto 1,46$, con il VWAP a 30 giorni a 1,37$ che funge da base secondaria. Afferma che XRP dovrebbe riconquistare 1,46$ prima che possa svilupparsi qualsiasi rally significativo, con un percorso rialzista verso 1,55$ – 1,57$ che si aprirebbe solo con una rottura netta sopra quel livello e con il proseguimento degli afflussi negli ETF su XRP e un sentiment più solido (Coinpedia, 19 aprile 2026).

CoinCodex (modello algoritmico a breve termine)

CoinCodex proietta XRP a 1,43$ entro il 26 aprile 2026, con un range per l'intero anno 2026 di 1,39$ – 2,22$ e un obiettivo di fine dicembre a 1,66$. Il modello cita una lettura neutra dell'RSI a 14 giorni di 54,45, le dinamiche del ciclo di halving di Bitcoin e la classificazione come commodity digitale come principali input strutturali alla base di quel range annuale (CoinCodex, 26 aprile 2026).

Changelly (range mensile aprile – maggio)

Changelly colloca il range di XRP per aprile 2026 a 1,40$ – 1,42$ con una media di 1,41$, e proietta un ampliamento del range di maggio a 1,40$ – 1,60$ con una media di 1,50$. Il modello indica un rialzo limitato a breve termine ad aprile, segnalando maggio come il mese in cui lo slancio potrebbe espandersi, con un potenziale rendimento implicito del 12,2% dai livelli attuali (Changelly, 25 aprile 2026).

Yahoo Finance (nota sulla performance del miglior mese di aprile)

Yahoo Finance riporta che aprile 2026 aveva già generato un rialzo del 10% per XRP nella settimana precedente al 20 aprile, sovraperformando Bitcoin, Ethereum e Solana in quel periodo. Ha identificato tre catalizzatori per il movimento: lo slancio degli afflussi negli ETF su XRP, i progressi del CLARITY Act in commissione al Senato e il miglioramento delle dinamiche del rapporto XRP/BTC (Yahoo Finance, 20 aprile 2026).

Standard Chartered (obiettivo rivisto condizionato alle condizioni macro)

Standard Chartered ha rivisto al ribasso il suo obiettivo di prezzo XRP a 2,80$ per il 2026 da una stima precedente di 8$, citando venti contrari macroeconomici tra cui la politica dei tassi della Federal Reserve e l'incertezza geopolitica come principali ragioni del downgrade. La cifra di 2,80$ è descritta come uno scenario a condizioni moderate e rimane subordinata all'approvazione del CLARITY Act da parte della Commissione Bancaria del Senato (Yahoo Finance, 20 febbraio 2026).

Nell'intervallo 18 – 27 aprile 2026, le stime a breve termine si concentrano intorno a 1,41$ – 1,57$ nei modelli guidati tecnicamente, mentre le prospettive condizionate alle condizioni macro si estendono verso 2,80$. I progressi del CLARITY Act, gli afflussi negli ETF su XRP e la politica della Federal Reserve appaiono ripetutamente come i principali fattori oscillanti tra le fonti.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo XRP: panoramica tecnica

Il prezzo XRP/USD viene scambiato a 1,41$ alle 9:46 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi appena sotto il cluster delle medie mobili a breve termine, dove la media mobile semplice (SMA) a 10 giorni a 1,43$ e la SMA a 50 giorni a 1,39$ racchiudono il prezzo attuale. La SMA a 20 giorni a 1,40$ e la SMA a 30 giorni a 1,38$ mostrano entrambe segnali di acquisto sulla suite di indicatori di TradingView, mentre la SMA a 100 giorni a 1,47$ e la SMA a 200 giorni a 1,83$ rimangono sopra il prezzo attuale e registrano letture di vendita, riflettendo il più ampio sovraccarico a lungo termine.

Il momentum rimane misto. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni legge 52,08, un livello neutrale che si colloca nel range medio senza tendenza verso nessun estremo, secondo TradingView. L'indice direzionale medio (ADX) a 18,04 suggerisce che il trend prevalente manca di convinzione, poiché letture inferiori a 20 sono generalmente associate a un ambiente range-bound o in consolidamento.

Sul lato rialzista, il pivot classico R1 a 1,53$ è il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe R2 vicino a 1,73$ in vista. Sul lato ribassista, il punto pivot classico a 1,41$ si trova vicino al prezzo attuale, con S1 a 1,22$ come prossimo riferimento se quel livello dovesse cedere, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione per acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzi Ripple (2024–2026)

Il prezzo di XRP/USD veniva scambiato vicino a 0,52$, durante una fase di consolidamento prolungata che ha mantenuto il token in un range tra circa 0,44$ e 0,65$ per gran parte della metà del 2024. Un movimento più deciso è arrivato a fine ottobre 2024, quando XRP ha iniziato a salire da circa 0,52$ e ha accelerato durante novembre con il miglioramento del sentiment crypto generale. Entro il 23 novembre 2024, XRP aveva raggiunto un massimo intraday di 1,64$, più che triplicando in meno di un mese.

Quello slancio è proseguito fino a dicembre 2024, con XRP che ha toccato 2,73$ il 17 dicembre prima di ritracciare per chiudere l'anno a 2,08$ il 31 dicembre 2024. Il token ha aperto il 2026 con una nota forte, raggiungendo un picco intraday di 2,42$ il 6 gennaio 2026, ma ha venduto costantemente durante fine gennaio e febbraio, scivolando da 1,92$ il 23 gennaio a un minimo intraday di 1,12$ il 5 febbraio 2026, segnando il drawdown di singola sessione più marcato nel dataset.

XRP si è ripreso durante marzo e aprile 2026, risalendo verso 1,61$ il 17 marzo prima di allentare nuovamente. XRP ha chiuso a 1,42$ il 27 aprile 2026, circa il 31,7% in meno dall'inizio dell'anno e il 36,9% in meno su base annua rispetto alla chiusura del 27 aprile 2025 di 2,26$.