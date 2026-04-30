Previsioni prezzo Ripple: progressi del lancio di RLUSDXRP è il token native della rete Ripple, con l'azione dei prezzi a fine aprile 2026 influenzata dai progressi del lancio di RLUSD, dagli sviluppi normativi e dalle condizioni generali del mercato crypto. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ripple (XRP/USD) viene scambiato a 1,41$ sul feed di quotazione di Capital.com alle 9:46 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 1,42$–1,45$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'azione dei prezzi si verifica in un contesto di sviluppi normativi ed ecosistemici. La SEC e la CFTC hanno congiuntamente classificato XRP come commodity digitale il 17 marzo 2026, risolvendo formalmente una controversia legale durata cinque anni con Ripple Labs e rimuovendo l'incertezza normativa che aveva pesato sul token (Yahoo Finance, 1 aprile 2026). Separatamente, Ripple ha fatto progressi nel lancio su larga scala della sua stablecoin RLUSD su XRP Ledger ed Ethereum, con afflussi cumulativi negli ETF spot su XRP che hanno superato 1,50 miliardi di dollari entro l'inizio di marzo 2026 e Goldman Sachs che ha allocato quasi 154 milioni di dollari agli ETF su XRP mentre i volumi di transazioni della rete raggiungevano livelli record (Ripple, 17 aprile 2026). Il sentiment generale del mercato crypto ha registrato un punteggio Fear & Greed di 33 il 26 aprile 2026, che Donamics Capital ha descritto come uno stato di paura, mentre gli ETF spot su Bitcoin e i prodotti correlati a XRP hanno continuato a registrare afflussi netti positivi nelle settimane precedenti (Cryptonews, 7 aprile 2026).
Le previsioni su Ripple divergono mentre il lancio di RLUSD rimane al centro dell'attenzione
Al 27 aprile 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti riflettono visioni divergenti a breve termine influenzate dalla struttura tecnica, dallo slancio dei flussi ETF, dai progressi del CLARITY Act e dalle condizioni macro più ampie. I seguenti obiettivi riassumono le stime di piattaforme riconosciute di ricerca e dati crypto.
Coinpedia (range tecnico fine aprile)
Coinpedia identifica 1,41$ come livello di supporto chiave a breve termine dopo che XRP è sceso sotto 1,46$, con il VWAP a 30 giorni a 1,37$ che funge da base secondaria. Afferma che XRP dovrebbe riconquistare 1,46$ prima che possa svilupparsi qualsiasi rally significativo, con un percorso rialzista verso 1,55$ – 1,57$ che si aprirebbe solo con una rottura netta sopra quel livello e con il proseguimento degli afflussi negli ETF su XRP e un sentiment più solido (Coinpedia, 19 aprile 2026).
CoinCodex (modello algoritmico a breve termine)
CoinCodex proietta XRP a 1,43$ entro il 26 aprile 2026, con un range per l'intero anno 2026 di 1,39$ – 2,22$ e un obiettivo di fine dicembre a 1,66$. Il modello cita una lettura neutra dell'RSI a 14 giorni di 54,45, le dinamiche del ciclo di halving di Bitcoin e la classificazione come commodity digitale come principali input strutturali alla base di quel range annuale (CoinCodex, 26 aprile 2026).
Changelly (range mensile aprile – maggio)
Changelly colloca il range di XRP per aprile 2026 a 1,40$ – 1,42$ con una media di 1,41$, e proietta un ampliamento del range di maggio a 1,40$ – 1,60$ con una media di 1,50$. Il modello indica un rialzo limitato a breve termine ad aprile, segnalando maggio come il mese in cui lo slancio potrebbe espandersi, con un potenziale rendimento implicito del 12,2% dai livelli attuali (Changelly, 25 aprile 2026).
Yahoo Finance (nota sulla performance del miglior mese di aprile)
Yahoo Finance riporta che aprile 2026 aveva già generato un rialzo del 10% per XRP nella settimana precedente al 20 aprile, sovraperformando Bitcoin, Ethereum e Solana in quel periodo. Ha identificato tre catalizzatori per il movimento: lo slancio degli afflussi negli ETF su XRP, i progressi del CLARITY Act in commissione al Senato e il miglioramento delle dinamiche del rapporto XRP/BTC (Yahoo Finance, 20 aprile 2026).
Standard Chartered (obiettivo rivisto condizionato alle condizioni macro)
Standard Chartered ha rivisto al ribasso il suo obiettivo di prezzo XRP a 2,80$ per il 2026 da una stima precedente di 8$, citando venti contrari macroeconomici tra cui la politica dei tassi della Federal Reserve e l'incertezza geopolitica come principali ragioni del downgrade. La cifra di 2,80$ è descritta come uno scenario a condizioni moderate e rimane subordinata all'approvazione del CLARITY Act da parte della Commissione Bancaria del Senato (Yahoo Finance, 20 febbraio 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo XRP: panoramica tecnica
Il prezzo XRP/USD viene scambiato a 1,41$ alle 9:46 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi appena sotto il cluster delle medie mobili a breve termine, dove la media mobile semplice (SMA) a 10 giorni a 1,43$ e la SMA a 50 giorni a 1,39$ racchiudono il prezzo attuale. La SMA a 20 giorni a 1,40$ e la SMA a 30 giorni a 1,38$ mostrano entrambe segnali di acquisto sulla suite di indicatori di TradingView, mentre la SMA a 100 giorni a 1,47$ e la SMA a 200 giorni a 1,83$ rimangono sopra il prezzo attuale e registrano letture di vendita, riflettendo il più ampio sovraccarico a lungo termine.
Il momentum rimane misto. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni legge 52,08, un livello neutrale che si colloca nel range medio senza tendenza verso nessun estremo, secondo TradingView. L'indice direzionale medio (ADX) a 18,04 suggerisce che il trend prevalente manca di convinzione, poiché letture inferiori a 20 sono generalmente associate a un ambiente range-bound o in consolidamento.
Sul lato rialzista, il pivot classico R1 a 1,53$ è il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe R2 vicino a 1,73$ in vista. Sul lato ribassista, il punto pivot classico a 1,41$ si trova vicino al prezzo attuale, con S1 a 1,22$ come prossimo riferimento se quel livello dovesse cedere, secondo i dati pivot di TradingView (TradingView, 27 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione per acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzi Ripple (2024–2026)
Il prezzo di XRP/USD veniva scambiato vicino a 0,52$, durante una fase di consolidamento prolungata che ha mantenuto il token in un range tra circa 0,44$ e 0,65$ per gran parte della metà del 2024. Un movimento più deciso è arrivato a fine ottobre 2024, quando XRP ha iniziato a salire da circa 0,52$ e ha accelerato durante novembre con il miglioramento del sentiment crypto generale. Entro il 23 novembre 2024, XRP aveva raggiunto un massimo intraday di 1,64$, più che triplicando in meno di un mese.
Quello slancio è proseguito fino a dicembre 2024, con XRP che ha toccato 2,73$ il 17 dicembre prima di ritracciare per chiudere l'anno a 2,08$ il 31 dicembre 2024. Il token ha aperto il 2026 con una nota forte, raggiungendo un picco intraday di 2,42$ il 6 gennaio 2026, ma ha venduto costantemente durante fine gennaio e febbraio, scivolando da 1,92$ il 23 gennaio a un minimo intraday di 1,12$ il 5 febbraio 2026, segnando il drawdown di singola sessione più marcato nel dataset.
XRP si è ripreso durante marzo e aprile 2026, risalendo verso 1,61$ il 17 marzo prima di allentare nuovamente. XRP ha chiuso a 1,42$ il 27 aprile 2026, circa il 31,7% in meno dall'inizio dell'anno e il 36,9% in meno su base annua rispetto alla chiusura del 27 aprile 2025 di 2,26$.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Analisi degli esperti Capital.com: Ripple
La traiettoria del prezzo di XRP negli ultimi due anni riflette la sensibilità del token sia agli sviluppi normativi che ai cicli più ampi del mercato crypto. La risoluzione della controversia legale di Ripple con la SEC, culminata nella classificazione formale di XRP come commodity digitale all'inizio del 2026, ha rimosso un significativo sovraccarico strutturale e ha contribuito al forte apprezzamento del token da sotto 0,55$ a metà 2024 a massimi sopra 3$ a fine 2025.
Tuttavia, quello stesso rally ha anche illustrato il rischio di ribasso insito nei movimenti di prezzo guidati da eventi. Una volta assorbito il catalizzatore normativo, XRP ha ritracciato bruscamente, scendendo da sopra 1,90$ a gennaio 2026 a minimi intraday vicino a 1,12$ all'inizio di febbraio, mostrando quanto rapidamente il sentiment possa invertirsi in condizioni illiquide o sovraestese.
Agli attuali livelli vicino a 1,41$, XRP si trova ben al di sotto dei suoi picchi di fine 2025, con i progressi del CLARITY Act attraverso la Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti citati come potenziale catalizzatore per un rinnovato interesse istituzionale tramite prodotti ETF spot. Detto questo, le tempistiche legislative rimangono incerte e qualsiasi ritardo o rifiuto potrebbe pesare sul sentiment. Allo stesso modo, mentre l'adozione di RLUSD e la crescente attività on-chain indicano un'espansione dell'utilità dell'ecosistema, i trend di adozione della rete possono arrestarsi e la maggiore concorrenza da blockchain rivali focalizzate sui pagamenti rimane una sfida continua alla posizione di mercato di XRP.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Ripple
Al 27 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Ripple si attesta al 94,3% acquirenti contro il 5,7% venditori, lasciando gli acquirenti in vantaggio di 88,6 punti percentuali e collocando il posizionamento decisamente in territorio heavy-buy, sbilanciato verso le posizioni long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Ripple (2026)
- XRP viene scambiato a 1,41$ alle 9:46 UTC del 27 aprile 2026, ben al di sotto dei massimi di fine 2025 sopra 3$ ma significativamente sopra i minimi di metà 2024 vicino a 0,44$.
- I principali driver includono la classificazione come commodity digitale da parte di SEC/CFTC, i progressi del CLARITY Act attraverso il Senato degli Stati Uniti e l'adozione della stablecoin RLUSD su XRP Ledger ed Ethereum.
- Le richieste di ETF spot su XRP rimangono in revisione normativa finale, con CoinShares che riporta 119,6 milioni di dollari in afflussi netti settimanali in prodotti correlati a XRP a metà aprile 2026.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione di prezzo della crypto Ripple?
Le previsioni di terze parti citate nell'articolo mostrano una prospettiva a breve termine mista per XRP. Le stime pubblicate tra il 18 e il 27 aprile 2026 si concentrano intorno a 1,41$–1,57$ negli scenari guidati tecnicamente, mentre proiezioni macro-based più condizionali si estendono fino a 2,80$ per il 2026. Questi obiettivi dipendono da fattori come i flussi legati agli ETF, i progressi sul CLARITY Act, il sentiment crypto più ampio e il contesto macroeconomico generale. Come per qualsiasi previsione, rimangono incerti e possono cambiare rapidamente.
Chi possiede più Ripple?
Ripple Labs è ampiamente riconosciuto come il maggiore detentore di XRP, poiché è stato strettamente coinvolto nella creazione e distribuzione del token. Detto questo, la proprietà è concentrata in diverse categorie, tra cui Ripple stessa, i fondatori, gli exchange, i custodi e altri grandi wallet. Poiché le partecipazioni possono cambiare nel tempo, qualsiasi istantanea della concentrazione dovrebbe essere trattata con cautela. Per i trader, la concentrazione della proprietà è importante perché i grandi detentori possono influenzare l'offerta disponibile, la liquidità e le dinamiche di prezzo a breve termine.
Quanto XRP esiste?
XRP ha una fornitura massima di 100 miliardi di token, con una grande quota già in circolazione e il resto rilasciato nel tempo da accordi di escrow collegati a Ripple. In pratica, i trader di solito si concentrano sull'offerta circolante piuttosto che sulla fornitura massima nominale, perché questo fornisce una visione più chiara di quanto XRP sia attivamente disponibile sul mercato. La struttura dell'offerta può essere importante per l'analisi dei prezzi, in particolare quando interagisce con domanda, liquidità, attività degli exchange e sentiment più ampio.
Il prezzo di Ripple potrebbe salire o scendere?
Il prezzo di XRP potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i fattori normativi, tecnici e di mercato. Nell'articolo, i potenziali driver rialzisti includono i progressi sul CLARITY Act, afflussi più forti legati agli ETF e ulteriore adozione dell'ecosistema attraverso RLUSD. Sul lato ribassista, ritardi nella legislazione, sentiment crypto più debole, pressione macroeconomica o maggiore concorrenza da blockchain rivali focalizzate sui pagamenti potrebbero pesare sul token. Come altri cripto-asset, XRP può reagire rapidamente a nuove informazioni e aspettative di mercato mutevoli.
Dovrei investire in Ripple?
Se investire o meno in XRP è una decisione personale che dipende dai tuoi obiettivi, situazione finanziaria, tolleranza al rischio e orizzonte temporale. Questo articolo non fornisce consulenza sugli investimenti o una raccomandazione. Invece, delinea il contesto di mercato, le previsioni di terze parti e i livelli tecnici per aiutare i lettori a comprendere i fattori che modellano il prezzo di XRP. Chiunque stia considerando un'esposizione dovrebbe valutare sia le potenziali opportunità che i rischi, inclusi volatilità, incertezza normativa e la possibilità di perdere denaro.
Posso fare trading di CFD su XRP su Capital.com?
Sì, puoi fare trading di CFD Ripple su Capital.com. Il trading di CFD crypto ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.