Dogecoin (DOGE/USD) viene scambiato a $0,0938 alle 10:40 UTC del 24 marzo 2026, vicino alla porzione superiore del range intraday di martedì di $0,0894–$0,0954. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La più ampia pressione di vendita su DOGE riflette diversi fattori concomitanti. La Federal Reserve statunitense ha mantenuto i tassi di interesse invariati durante la riunione FOMC del 17–18 marzo 2026, il che ha smorzato la propensione al rischio nel settore crypto e mantenuto elevati i rendimenti dei Treasury (Federal Reserve, 18 marzo 2026). Una whale di altcoin a grande capitalizzazione è stata segnalata il 23 marzo 2026 per la distribuzione graduale delle proprie partecipazioni dopo aver realizzato profitti, aggiungendo pressione dal lato dell'offerta nel segmento delle meme-coin (Bitcoin Sistemi, 23 marzo 2026).

Previsione prezzo Dogecoin 2026-2030: target di prezzo degli analisti

Al 24 marzo 2026, le previsioni di prezzo DOGE di terze parti si basano su indicatori tecnici, analisi dei cicli storici e dati on-chain. I cinque mini-report seguenti sono ordinati dal target a breve termine più conservativo alla prospettiva annuale più espansiva.

Changelly (modello tecnico marzo 2026)

Changelly fissa il minimo di DOGE per marzo 2026 a $0,0866, con un massimo mensile di $0,0903 e una media di $0,0885. Per l'intero anno 2026, il modello proietta un minimo di $0,0876 e un picco di $0,0913. Il framework applica pattern di prezzo storici e indicatori di momentum, presumendo che non si verifichi alcuna rivalutazione significativa guidata dal sentiment nell'arco dell'anno (Changelly, 23 marzo 2026).

CoinCodex (range algoritmico 2026)

CoinCodex modella un range di trading 2026 per DOGE di $0,0903–$0,2101, con un target di fine anno di $0,1189 e un target a un mese di $0,1069 entro il 23 aprile 2026. 24 su 28 segnali tecnici sono ribassisti, con l'RSI a 14 giorni a 48,63. Il modello incorpora le dinamiche del ciclo di halving di Bitcoin e la volatilità storica, notando che la SMA a 50 giorni si trova a $0,0975 e la SMA a 200 giorni a $0,1485, entrambe sopra il prezzo attuale (CoinCodex, 24 marzo 2026).

ChangeHero (modello range mensile)

ChangeHero colloca il range di DOGE per marzo 2026 a $0,09–$0,12, con una media prevista vicino a $0,10 fino alla fine del mese. Per aprile 2026, il modello alza il range proiettato a $0,10–$0,12, con una media di $0,11. L'analisi si basa sull'azione di prezzo storica e sugli indicatori tecnici, con il modesto incremento mese su mese subordinato alla stabilità del mercato più ampio (ChangeHero, 22 marzo 2026).

Coinpedia (modello ciclico anno intero 2026)

Coinpedia proietta un range annuale 2026 di $0,75–$1,25, con una media intorno a $1, basandosi sull'analisi dei cicli storici e sul presupposto che liquidità e sentiment tornino verso gli asset guidati dai meme più avanti nell'anno. Il report nota che DOGE sta attualmente consolidando tra $0,09 e $0,10, con $0,088 che funge da supporto a breve termine, e segnala $0,105–$0,11 come prima zona di resistenza che dovrebbe essere superata affinché si costruisca momentum al rialzo (Coinpedia, 22 marzo 2026).

Da ricordare: Le previsioni di prezzo DOGE di Changelly, CoinCodex e ChangeHero convergono su una banda di trading ristretta di $0,09–$0,12 per Q1–Q2 2026. Il modello basato sui cicli di Coinpedia si distingue come outlier con un massimo annuale di $1,25, subordinato a un recupero più ampio delle altcoin.

Le previsioni e i forecast di terze parti sono intrinsecamente incerti, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo DOGE: panoramica tecnica

Il prezzo DOGE/USD viene scambiato a $0,0938 alle 10:40 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi sotto tutte le principali medie mobili semplici sul grafico giornaliero. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si stratificano sopra a $0,0942 / $0,0958 / $0,1129 / $0,1548, e con il prezzo sotto l'intera struttura, è in vigore un allineamento ribassista delle MA su tutti i periodi.

Il momentum è debole: l'RSI a 14 giorni segna 48,04, una lettura neutra di medio range che non offre convinzione direzionale in nessun senso. L'average directional index a 19,11 si colloca sotto la soglia di 25, indicando che il movimento attuale manca della forza di un trend consolidato.

Al rialzo, il pivot classico R1 a $0,1144 è il primo riferimento significativo sopra; una chiusura giornaliera convincente attraverso questo livello metterebbe in vista il livello R2 vicino a $0,1348. La cifra di $0,10 funge anche da barriera psicologica a breve termine, dato che l'EMA a 50 giorni a $0,1000 converge lì.

In caso di ribassi, il pivot classico a $0,0972 offre supporto iniziale, con la media mobile Hull a $0,0914 che fornisce un floor dinamico a breve termine appena sotto il prezzo attuale. Perdere il pivot porterebbe S1 a $0,0768 nel focus come prossimo riferimento materiale; una chiusura sostenuta sotto quel livello estenderebbe il ribasso nell'area di $0,0596 vicino a S2 (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo Dogecoin (2024–2026)

DOGE/USD ha chiuso il 2024 a $0,3162, in netto rialzo rispetto alla chiusura di $0,1759 del 24 marzo 2024, poiché l'ottimismo generale del mercato crypto e il rinnovato interesse retail hanno spinto i prezzi al rialzo durante l'anno. DOGE ha toccato un picco intraday di $0,4679 l'8 dicembre 2024 – il livello più alto registrato nel dataset biennale – prima di ritracciare bruscamente verso fine anno.

Il token ha portato quel ritracciamento nel 2025, aprendo l'anno intorno a $0,3253 e toccando un massimo intraday di $0,4353 a metà gennaio prima di perdere terreno costantemente per il resto dell'anno. DOGE ha chiuso il 2025 a $0,1176, annullando la maggior parte di quei guadagni mentre la vendita più ampia di altcoin e il sentiment risk-off pesavano sul segmento delle meme-coin.

DOGE viene scambiato a $0,0938 il 24 marzo 2026, il che rappresenta circa il 26,1% in meno da inizio anno e il 48,9% in meno su base annua.