Ethereum (ETH/USD) viene scambiato a $2.159,29 alle 10:23 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $2.032,71–$2.181,17. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Diversi fattori stanno plasmando la direzione a breve termine di ETH. BlackRock ha lanciato un prodotto ETF Ethereum con staking abilitato a metà marzo 2026, introducendo un nuovo canale di domanda istituzionale per ETH spot (Yahoo Finance, 12 marzo 2026). Questo sviluppo ha fatto seguito all'aggiornamento Ethereum Pectra (Prague-Electra), entrato in funzione sulla mainnet a maggio 2025, che ha aumentato i limiti di stake dei validatori, ampliato il throughput dei blob per le reti Layer-2 e introdotto miglioramenti all'astrazione degli account (Crypto APIs, 10 aprile 2025).

Il contesto macro più ampio rimane un fattore determinante, con la Federal Reserve che ha mantenuto i tassi al 3,5%–3,75% nella riunione di marzo 2026 aggiornando al rialzo le previsioni sull'inflazione (CNBC, 18 marzo 2026), il che mantiene l'appetito per il rischio nei mercati crypto sensibile a qualsiasi cambiamento nelle aspettative sui tagli dei tassi (Crypto.com, 18 marzo 2026).

Previsioni prezzo Ethereum 2026-2030: view degli analisti sugli obiettivi di prezzo

Al 24 marzo 2026, le previsioni di prezzo ETH di terze parti riflettono un'ampia gamma di stime a breve termine e per l'intero anno, con la politica della Federal Reserve, i flussi ETF istituzionali e la crescita delle reti Layer 2 citati come i fattori oscillanti più comuni tra le varie fonti.

CoinCodex (canale algoritmico per l'intero anno)

CoinCodex colloca ETH all'interno di un canale di trading per l'intero 2026 di $2.130,45–$4.018,82, con una stima puntuale di fine anno di $2.642,20 e una media annualizzata di $2.879,74. Il modello si basa su cicli di volatilità storici e pattern di halving di Bitcoin, notando che 22 dei 30 indicatori tecnici monitorati hanno registrato segnali ribassisti, mentre l'RSI a 14 giorni si attestava a 54,12, indicando un momentum neutro (CoinCodex, 24 marzo 2026).

Coinpedia (obiettivi di recupero e resistenza)

Coinpedia proietta un obiettivo iniziale di recupero per il 2026 di $2.878, con un successivo retest di resistenza a $4.076 possibile se la domanda degli acquirenti si consolida nella banda di supporto $1.700–$1.900. La motivazione cita conteggi crescenti di transazioni whale superiori a $1 milione nei 30 giorni precedenti, un saldo ETH in calo sugli exchange centralizzati e $38,2 miliardi in valore totale bloccato (TVL) attraverso 146 reti Layer 2 attive come fattori di domanda strutturale (Coinpedia, 17 marzo 2026).

Finance Magnates (obiettivi delle banche istituzionali)

Finance Magnates riporta che Standard Chartered ha fissato un obiettivo di prezzo ETH di $5.440 per ottobre 2026, citando i flussi ETF e la domanda degli investitori, mentre un range di consenso più ampio della finanza tradizionale di $6.500–$7.500 per il 2026 è stato collegato alle dinamiche di accumulo della tesoreria aziendale. La pubblicazione nota che entrambi gli obiettivi sono stati pubblicati in un contesto in cui ETH veniva scambiato vicino a $2.000 e che il momentum tecnico rimaneva ribassista fino a quando ETH non avesse riconquistato $3.000 (Finance Magnates, 9 febbraio 2026).

Changelly (range mensile marzo 2026)

Changelly proietta un minimo mensile per marzo 2026 di $2.053,04, un picco di $2.286,17 e una media di $2.169,61, derivati da una combinazione di indicatori tecnici e modelli di machine learning. La metodologia fa riferimento a una lettura di sentiment ribassista e a una lettura di paura estrema sull'indice Fear & Greed al momento della rilevazione (Changelly, 22 marzo 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, le previsioni di prezzo ETH spaziano da un minimo mensile di marzo vicino a $2.053 a un obiettivo istituzionale di fine anno di $7.500, con il consenso del modello algoritmico che si raggruppa tra $2.642 e $4.076 per l'intero anno e gli obiettivi delle banche nella fascia superiore del range.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo ETH: panoramica tecnica

Il prezzo ETH/USD viene scambiato a $2.159,29 alle 10:23 UTC del 24 marzo 2026, mantenendosi al di sopra di un cluster di medie mobili miste dove le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa $2.105 / $2.044 / $2.520 / $3.138. Le SMA a breve termine (20 e 50) si allineano costruttivamente sotto il prezzo corrente, mentre le SMA a 100 e 200 giorni sopra agiscono come un livello di resistenza a lungo termine che il prezzo non ha ancora riconquistato.

Il momentum è neutro o lieve: l'RSI a 14 giorni legge 52,9, posizionandosi nella fascia media e indicando consolidamento piuttosto che un impulso direzionale in entrambe le direzioni. L'ADX(14) a 19,8 scende sotto la soglia di 25, indicando che attualmente non è in vigore alcun trend consolidato.

Al rialzo, il primo riferimento è il pivot classico R1 a $2.378, dove una chiusura giornaliera convincente sopra questo livello rimetterebbe in vista l'area R2 vicino a $2.792. Un movimento sostenuto attraverso R2 riaprirebbe poi il percorso verso il livello della SMA a 100 giorni a $2.520 come punto intermedio.

In caso di ribassi, il pivot classico a $2.060 fornisce il riferimento di supporto iniziale, coincidendo ampiamente con la SMA a 20 giorni vicino a $2.105 e formando un minimo a breve termine. Se ETH scende sotto quella zona, porterebbe in focus S1 a $1.647 come prossimo livello significativo, con la SMA a 50 giorni a $2.044 che offre un cuscinetto secondario nel mezzo (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo Ethereum (2024–2026)

Ethereum ha lanciato la sua mainnet a luglio 2015, con ETH inizialmente scambiato a frazioni di dollaro. Il token è cresciuto significativamente attraverso successivi cicli rialzisti, raggiungendo infine un massimo storico di $4.878,26 a novembre 2021.

La traiettoria del prezzo di ETH/USD nei due anni fino al 24 marzo 2026 ha incluso picchi, una forte correzione e un recupero graduale. Il token ha aperto marzo 2024 intorno a $3.594, è salito verso un massimo locale sopra $4.000 a metà ottobre 2024, per poi ridiscendere e chiudere il 2024 a circa $3.332. All'inizio del 2025, ETH si è mantenuto sopra $3.300 per tutto gennaio prima che iniziasse una significativa vendita. I prezzi sono scivolati da circa $3.118 alla fine di gennaio 2025 a un minimo di ciclo vicino a $1.389 il 9 aprile 2025, in mezzo a una debolezza generale del mercato crypto e venti contrari macro.

Il recupero è seguito durante l'estate del 2025, con ETH che è risalito sopra $3.500 entro fine agosto e ha toccato $3.914 all'inizio di novembre 2025 — il suo livello più alto dall'inizio del 2025. Quel momentum è svanito verso fine anno, con il token che ha chiuso il 2025 intorno a $2.968. Gennaio 2026 si è aperto con un breve rally sopra $3.300, ma ETH si è invertito bruscamente tra fine gennaio e febbraio, scendendo a un minimo locale vicino a $1.746 il 6 febbraio 2026.

ETH ha chiuso a $2.160,35 il 24 marzo 2026, circa il 35,2% in meno anno su anno e circa il 3,5% in meno da inizio anno rispetto all'apertura del 1° gennaio 2026 di $3.001,03.