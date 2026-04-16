Ripple (XRP/USD) viene scambiato a $1,373 alle 10:08 UTC del 14 aprile 2026, vicino al massimo del suo range intraday di $1,323–$1,381. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'azione dei prezzi è supportata da una confluenza di fattori. I prodotti di investimento XRP hanno registrato circa $119,6 milioni di afflussi netti settimanali per la settimana terminata il 4 aprile 2026, la loro cifra settimanale più forte da metà dicembre 2025, con i dati CoinShares che mostrano che il totale ha rappresentato circa il 53% di tutti gli afflussi globali di fondi crypto quella settimana (Seeking Alpha, 7 aprile 2026). Lo slancio legislativo dietro il CLARITY Act sostiene anche il movimento, poiché il Senato statunitense è tornato dalla pausa pasquale il 13 aprile, con una markup della Commissione bancaria del Senato prevista per le ultime due settimane di aprile (FinTech Weekly, 13 aprile 2026). Il disegno di legge, se approvato, stabilirebbe un chiaro quadro normativo per gli asset digitali, codificando il confine regolamentare tra SEC e CFTC e risolvendo l'incertezza giurisdizionale di lunga data che ha pesato sulla partecipazione istituzionale. È anche prevista per il 16 aprile una tavola rotonda SEC sull'implementazione degli asset digitali, aggiungendo un focus politico a breve termine per i partecipanti al mercato (Bitcoin Gate, 7 aprile 2026).

Previsione prezzo Ripple 2026-2030: visione degli analisti sugli obiettivi di prezzo

Al 14 aprile 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti riflettono una prospettiva nettamente divisa, con modelli a breve termine che indicano un range di $1,15–$1,60 per aprile, mentre gli obiettivi istituzionali a più lungo termine si estendono fino a $2,80 entro fine anno. Queste previsioni sono modellate principalmente dai progressi del CLARITY Act, dalle dinamiche dei flussi ETF e dalle condizioni macroeconomiche più ampie.

Coinpedia (scenario ribassista per aprile)

Coinpedia segnala $1,315 come livello critico di rottura per XRP ad aprile 2026, avvertendo che una chiusura confermata al di sotto di questo livello potrebbe aprire un calo verso $1,269 e successivamente $1,20, mentre sarebbe necessario un recupero della resistenza $1,335–$1,50 per ripristinare lo slancio rialzista. La pubblicazione nota che XRP si è mantenuto vicino alla zona di supporto di $1,31, con slancio ribassista in costruzione sui timeframe inferiori a seguito di un fallimento nel recuperare la resistenza chiave, mentre i venditori mantengono il controllo della struttura a breve termine (Coinpedia, 30 marzo 2026).

CoinCodex (range algoritmico per aprile)

Il modello di CoinCodex colloca XRP in un range di trading medio di $1,29–$1,49 per aprile 2026, con un canale più ampio per l'intero anno 2026 di $1,29–$2,06 e una stima di fine anno a dicembre di $1,60. Il modello registra un sentiment complessivamente ribassista al 13 aprile 2026, notando che 27 dei 29 indicatori tecnici segnalano condizioni ribassiste, mentre l'RSI a 14 giorni si attesta a 43,62, riflettendo una posizione neutrale. L'algoritmo cita il fallimento di XRP nel recuperare il livello di $1,40 come impedimento a breve termine (CoinCodex, 13 aprile 2026).

247 Wall St. (divisione degli analisti per aprile)

247 Wall St. riporta che gli analisti sono divisi tra un obiettivo ribassista per aprile di $1,15, subordinato alla rottura del supporto di $1,28 a causa di progressi stagnanti del CLARITY Act e pressione geopolitica prolungata, e un obiettivo rialzista di $1,60 qualora il CLARITY Act superi la markup della Commissione bancaria del Senato. La pubblicazione identifica tre eventi di svolta a breve termine: la markup del CLARITY Act, la riunione FOMC del 28–29 aprile e eventuali sviluppi di cessate il fuoco, notando che questi fattori collettivamente potrebbero aiutare a determinare se XRP testa il limite superiore o inferiore del range di aprile (247 Wall St., 4 aprile 2026).

Coinpedia (prospettive per l'intero anno 2026)

Il modello a più lungo termine di Coinpedia per il 2026 prevede che XRP venga scambiato tra $3 e $6 per l'intero anno, subordinato al miglioramento dello slancio del mercato crypto e all'espansione delle partnership bancarie di Ripple tramite RippleNet e On-Demand Liquidity (ODL). L'analisi nota un potenziale percorso di recupero verso $1,80–$2,20 ad aprile se XRP recupera la zona di resistenza $1,40–$1,50, con un movimento esteso a $2,60 possibile sotto uno slancio più forte, poiché i venditori mostrano primi segni di esaurimento vicino alla zona di domanda $1,20–$1,30 (Coinpedia, 5 aprile 2026).

Yahoo Finance (obiettivo rivisto di Standard Chartered)

Yahoo Finance riporta che Geoffrey Kendrick di Standard Chartered ha tagliato l'obiettivo XRP della banca per fine 2026 del 65% a $2,80 rispetto alla precedente previsione di $8, a seguito del calo di XRP a $1,16 a febbraio e di un deterioramento degli afflussi degli ETF spot. La banca mantiene obiettivi intermedi di $7 per il 2027 e $12,60 per il 2028, con un obiettivo di $28 per il 2030. Kendrick nota che la cifra di $2,80 rappresenta un'aspettativa minima basata esclusivamente sulla ripresa macroeconomica, con gli obiettivi intermedi più elevati che dipendono dall'approvazione del CLARITY Act e da afflussi ETF cumulativi superiori a $4 miliardi (Yahoo Finance, 29 marzo 2026).

Sintesi: i modelli a breve termine convergono su un range di $1,15–$1,60 per aprile 2026, con l'esito largamente binario e legato alla markup del CLARITY Act, mentre l'unico obiettivo istituzionale di fine anno nella finestra si attesta a $2,80 e i modelli delle case di ricerca a più lungo termine si estendono a $3–$6 per l'intero anno, sottolineando l'ampia dispersione tra cautela a breve termine e ottimismo a medio termine.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo XRP: panoramica tecnica

Il prezzo XRP/USD viene scambiato a $1,373 alle 10:08 UTC del 14 aprile 2026, posizionandosi appena sotto il pivot classico a $1,414 dopo un ritracciamento dal massimo intraday di $1,381, con il minimo a $1,323.

Il quadro delle medie mobili è misto. Il cluster a breve termine delle SMA a 20/50/100/200 giorni si attesta approssimativamente a $1,34 / $1,38 / $1,56 / $1,92, e il prezzo attualmente si mantiene sopra la SMA a 20 giorni mentre viene scambiato sotto le SMA a 50, 100 e 200 giorni, indicando che la struttura a lungo termine rimane ribassista. La media mobile Hull (9) a $1,36 e la media mobile ponderata per volume (20) a $1,34 registrano entrambe segnali di acquisto, suggerendo una stabilizzazione a breve termine attorno ai livelli attuali.

Lo slancio è sostanzialmente neutrale. L'indice di forza relativa a 14 giorni segna 52,1, collocandosi in territorio neutrale senza inclinazione direzionale, mentre l'indice direzionale medio a 8,9 riflette un ambiente di trend debole, con l'azione dei prezzi più probabilmente in consolidamento che impulsiva in questa fase.

Al rialzo, R1 a $1,53 è il riferimento pivot classico più vicino; una chiusura giornaliera sopra questo livello potrebbe mettere in vista R2 vicino a $1,73. Al ribasso, il pivot classico a $1,41 rappresenta la prima area di riferimento, seguito da S1 a $1,22 come prossimo livello significativo qualora il prezzo scenda al di sotto (TradingView, 14 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo Ripple (2024–2026)

Il prezzo XRP/USD ha chiuso il 2024 a $2,08, essendo salito da sotto $0,51 a metà aprile 2024 in un movimento guidato principalmente dall'entusiasmo post-elezioni statunitensi e dallo slancio più ampio del mercato crypto che ha spinto i prezzi sopra $1,12 entro metà novembre 2024 e alla fine ha portato il token a un massimo di due anni.

Il rally si è esteso nel 2025, con XRP che ha toccato $3,10 all'inizio di ottobre 2025 prima che i venditori intervenissero. Un'inversione netta ha riportato i prezzi verso il range $2,32–$2,57 durante novembre, e XRP ha chiuso l'anno a $1,84 il 31 dicembre 2025, in calo di circa l'11,5% per l'anno solare 2025, nonostante la forza vista a metà anno.

Il 2026 è continuato nella stessa direzione discendente. XRP ha aperto l'anno a $1,88 il 1° gennaio, salendo brevemente a $1,67 il 15 febbraio in mezzo a un rinnovato ottimismo sugli afflussi ETF, poi è scivolato costantemente al ribasso durante marzo e aprile mentre i venti contrari macro e l'incertezza normativa pesavano. XRP ha chiuso a $1,38 il 14 aprile 2026, in calo di circa il 26,7% da inizio anno e del 35,3% su base annua.