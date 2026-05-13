Previsioni prezzo XRP: pilot Treasury ed ETF

Ripple (XRP/USD) viene scambiato a 1,39$ alle 16:52 UTC del 7 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 1,39$–1,45$. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a XRP è stato plasmato da diversi sviluppi recenti. Il 5 maggio 2026, Ondo Finance, la piattaforma Kinexys di J.P. Morgan, Mastercard e Ripple hanno completato il primo rimborso transfrontaliero in tempo quasi reale di un fondo Treasury tokenizzato statunitense, con la gamba dell'asset eseguita sull'XRP Ledger in meno di cinque secondi e il regolamento fiat instradato attraverso la rete di corrispondenza bancaria di J.P. Morgan verso il conto di Ripple a Singapore (Yahoo Finance, 7 maggio 2026). Separatamente, GraniteShares ha fissato il 7 maggio 2026 come data effettiva per i suoi ETF XRP con leva 3x long e short proposti sul Nasdaq, dopo cinque precedenti rinvii dall'inizio di aprile, mentre i prodotti rimangono sotto revisione SEC (Coinpedia, 4 maggio 2026).

Prospettive Ripple di terze parti: focus sul pilot Treasury

Al 7 maggio 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti variano ampiamente, influenzate dagli sviluppi normativi statunitensi, dall'adozione istituzionale dell'XRP Ledger e dalle condizioni più ampie del mercato degli asset digitali.

CoinCodex (target algoritmico di fine anno)

CoinCodex colloca il target di fine 2026 per XRP a 1,68$, con un range di trading per maggio 2026 di 1,41$–1,64$ e una proiezione a tre mesi di 1,67$. Il modello presenta una lettura di sentiment neutrale al 6 maggio 2026, con l'RSI a 14 giorni a 53,90 e la SMA a 200 giorni a 1,79$ che rappresenta una resistenza superiore. La sua metodologia si basa sui cicli storici dei prezzi e sulla cadenza dell'halving di Bitcoin (CoinCodex, 6 maggio 2026).

BeInCrypto (range tecnico, outlook maggio 2026)

BeInCrypto riporta che XRP si stava consolidando vicino a 1,40$ a fine aprile 2026, con un pattern cup-and-handle sul grafico giornaliero che porta un target misurato sul grafico di 1,70$. I trader stavano monitorando la zona 1,30$–1,50$ come area chiave di accumulo. Il report cita la stabilizzazione macro e il miglioramento della liquidità altcoin come potenziali condizioni per una mossa direzionale sopra l'attuale resistenza (Yahoo Finance, 29 aprile 2026).

Yahoo Finance (range istituzionale, Bitwise e Standard Chartered)

Un'analisi separata di Yahoo Finance riporta che Bitwise colloca il suo target base-case per fine 2026 a 4,94$ per XRP, mentre Standard Chartered mantiene una proiezione più conservativa di 2,80$ in condizioni moderate. Entrambe le società trattano i 5$ come un risultato del 2027, piuttosto che del 2026. L'articolo nota che raggiungere quei livelli richiederebbe l'approvazione del CLARITY Act, flussi netti ETF in aumento a 4-8 miliardi di dollari, Bitcoin che riconquista i 100.000$, e almeno una banca Tier-1 che adotta pubblicamente l'On-Demand Liquidity di Ripple per il regolamento (Yahoo Finance, 27 aprile 2026).

Coinpedia (range fondamentale e tecnico per l'anno intero)

Coinpedia proietta un range di prezzo 2026 di 3,40$–9,50$ per XRP, con il limite superiore subordinato al superamento della resistenza di 2,50$ e al mantenimento di un breakout sopra 3,80$. L'outlook collega il potenziale rialzo all'adozione enterprise dell'XRP Ledger e ai progressi sulla legislazione statunitense di classificazione delle criptovalute. La pubblicazione segnala il mancato mantenimento della zona di domanda 1,20$–1,30$ come principale rischio al ribasso che potrebbe ritardare il recupero (Coinpedia, 6 maggio 2026).

Coinpedia (opinione dello stratega Bitwise)

Coinpedia riporta separatamente che lo stratega di Bitwise Juan Leon ha affermato che nuovi massimi storici per XRP sono possibili entro 12–18 mesi, citando la quasi risoluzione dell'incertezza normativa e legale come principale driver della ridotta volatilità. Leon nota che gli ETF XRP attualmente detengono circa 2,5 miliardi di dollari in AUM contro i 120 miliardi di dollari di Bitcoin, evidenziando margine per la crescita dei flussi in entrata in mezzo al miglioramento delle condizioni macro e all'espansione delle partnership Ripple RLUSD a Singapore, Giappone e Africa (Coinpedia, 25 aprile 2026).

Da ricordare: le previsioni 2026 esaminate vanno da 1,68$ nell'estremo algoritmico conservativo a 9,50$ negli scenari di rialzo fondamentale, con Bitwise (4,94$) e Standard Chartered (2,80$) che occupano una posizione intermedia. Tra le fonti, la chiarezza normativa statunitense, i flussi ETF e l'adozione dell'XRP Ledger sono i fattori comuni che potrebbero influenzare dove XRP verrà scambiato all'interno di quel range.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo XRP: panoramica tecnica

Il prezzo XRP/USD viene scambiato a 1,39$ alle 16:52 UTC del 7 maggio 2026, posizionandosi vicino al pivot classico a 1,39$ e sostanzialmente in linea con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa 1,41$, 1,38$, 1,42$ e 1,77$, secondo i dati TradingView. La SMA a 20 giorni si trova sotto la SMA a 100 giorni, indicando nessun allineamento rialzista delle medie mobili nel breve termine. L'EMA a 200 giorni a 1,73$ e la SMA a 200 giorni a 1,77$ corrono entrambe ben sopra il prezzo attuale, suggerendo che un recupero del trend a lungo termine rimane non confermato.

L'RSI a 14 giorni legge 48,87, coerente con una lettura neutrale superiore e senza direzione, mentre l'indice direzionale medio a 12,38 segnala un ambiente di trend debole, secondo TradingView. La Hull moving average (9) a 1,42$ e la linea base Ichimoku a 1,42$ si posizionano modestamente sopra lo spot, fungendo da riferimenti superiori vicini.

Sul lato superiore, l'R1 classico a 1,49$ rappresenta la resistenza significativa più vicina. Una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a 1,62$. Sul lato inferiore, il pivot classico a 1,39$ è il primo riferimento, con la SMA a 50 giorni vicino a 1,38$ che forma uno scaffale nelle vicinanze. Una mossa sotto quell'area potrebbe esporre l'area S1 intorno a 1,26$ (TradingView, 7 maggio 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi Ripple (2024–2026)

Il prezzo di XRP/USD ha trascorso gran parte della metà del 2024 in un consolidamento stretto, scambiando in una banda ristretta intorno a 0,47$–0,54$ tra maggio e ottobre 2024, mentre i mercati cripto più ampi digerivano i tassi di interesse statunitensi elevati e la persistente incertezza normativa intorno alla lunga controversia SEC di Ripple.

Il breakout è arrivato a novembre 2024, quando la vittoria elettorale statunitense di Donald Trump il 5 novembre ha innescato un forte rally cripto su larga scala in mezzo alle aspettative di un ambiente normativo più permissivo. XRP è salito da circa 0,52$ all'inizio di quel mese a un massimo di 1,64$ entro il 23 novembre, prima di estendersi ulteriormente fino a chiudere dicembre 2024 vicino a 2,08$, mentre l'ottimismo su un potenziale accordo con la SEC guadagnava slancio.

Lo slancio è continuato fino alla fine del 2025, con XRP che ha raggiunto 3,40$ all'inizio di ottobre 2025 prima di affievolirsi. Un brusco swing intraday il 10 ottobre 2025, quando il prezzo è brevemente sceso a 1,25$ prima di recuperare per chiudere vicino a 2,38$, ha illustrato la volatilità continua dell'asset. XRP ha iniziato il 2026 a 1,88$, è brevemente salito verso 2,43$ all'inizio di gennaio in mezzo al rinnovato interesse istituzionale, incluso il pilot di Treasury tokenizzati Ripple-J.P. Morgan, per poi ritirarsi costantemente attraverso febbraio e marzo.

XRP ha chiuso a 1,40$ il 7 maggio 2026, circa il 25,9% in meno dall'inizio dell'anno e il 34,5% in meno su base annua.