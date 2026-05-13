Previsioni prezzo XRP: pilot Treasury ed ETF

Previsioni prezzo XRP: pilot Treasury ed ETFXRP è il token nativo dell'XRP Ledger, utilizzato da Ripple, Ondo Finance, Mastercard e J.P. Morgan in un pilot di rimborso di Treasury tokenizzati statunitensi il 5 maggio 2026. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ripple (XRP/USD) viene scambiato a 1,39$ alle 16:52 UTC del 7 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 1,39$–1,45$. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment intorno a XRP è stato plasmato da diversi sviluppi recenti. Il 5 maggio 2026, Ondo Finance, la piattaforma Kinexys di J.P. Morgan, Mastercard e Ripple hanno completato il primo rimborso transfrontaliero in tempo quasi reale di un fondo Treasury tokenizzato statunitense, con la gamba dell'asset eseguita sull'XRP Ledger in meno di cinque secondi e il regolamento fiat instradato attraverso la rete di corrispondenza bancaria di J.P. Morgan verso il conto di Ripple a Singapore (Yahoo Finance, 7 maggio 2026). Separatamente, GraniteShares ha fissato il 7 maggio 2026 come data effettiva per i suoi ETF XRP con leva 3x long e short proposti sul Nasdaq, dopo cinque precedenti rinvii dall'inizio di aprile, mentre i prodotti rimangono sotto revisione SEC (Coinpedia, 4 maggio 2026).
Prospettive Ripple di terze parti: focus sul pilot Treasury
Al 7 maggio 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti variano ampiamente, influenzate dagli sviluppi normativi statunitensi, dall'adozione istituzionale dell'XRP Ledger e dalle condizioni più ampie del mercato degli asset digitali.
CoinCodex (target algoritmico di fine anno)
CoinCodex colloca il target di fine 2026 per XRP a 1,68$, con un range di trading per maggio 2026 di 1,41$–1,64$ e una proiezione a tre mesi di 1,67$. Il modello presenta una lettura di sentiment neutrale al 6 maggio 2026, con l'RSI a 14 giorni a 53,90 e la SMA a 200 giorni a 1,79$ che rappresenta una resistenza superiore. La sua metodologia si basa sui cicli storici dei prezzi e sulla cadenza dell'halving di Bitcoin (CoinCodex, 6 maggio 2026).
BeInCrypto (range tecnico, outlook maggio 2026)
BeInCrypto riporta che XRP si stava consolidando vicino a 1,40$ a fine aprile 2026, con un pattern cup-and-handle sul grafico giornaliero che porta un target misurato sul grafico di 1,70$. I trader stavano monitorando la zona 1,30$–1,50$ come area chiave di accumulo. Il report cita la stabilizzazione macro e il miglioramento della liquidità altcoin come potenziali condizioni per una mossa direzionale sopra l'attuale resistenza (Yahoo Finance, 29 aprile 2026).
Yahoo Finance (range istituzionale, Bitwise e Standard Chartered)
Un'analisi separata di Yahoo Finance riporta che Bitwise colloca il suo target base-case per fine 2026 a 4,94$ per XRP, mentre Standard Chartered mantiene una proiezione più conservativa di 2,80$ in condizioni moderate. Entrambe le società trattano i 5$ come un risultato del 2027, piuttosto che del 2026. L'articolo nota che raggiungere quei livelli richiederebbe l'approvazione del CLARITY Act, flussi netti ETF in aumento a 4-8 miliardi di dollari, Bitcoin che riconquista i 100.000$, e almeno una banca Tier-1 che adotta pubblicamente l'On-Demand Liquidity di Ripple per il regolamento (Yahoo Finance, 27 aprile 2026).
Coinpedia (range fondamentale e tecnico per l'anno intero)
Coinpedia proietta un range di prezzo 2026 di 3,40$–9,50$ per XRP, con il limite superiore subordinato al superamento della resistenza di 2,50$ e al mantenimento di un breakout sopra 3,80$. L'outlook collega il potenziale rialzo all'adozione enterprise dell'XRP Ledger e ai progressi sulla legislazione statunitense di classificazione delle criptovalute. La pubblicazione segnala il mancato mantenimento della zona di domanda 1,20$–1,30$ come principale rischio al ribasso che potrebbe ritardare il recupero (Coinpedia, 6 maggio 2026).
Coinpedia (opinione dello stratega Bitwise)
Coinpedia riporta separatamente che lo stratega di Bitwise Juan Leon ha affermato che nuovi massimi storici per XRP sono possibili entro 12–18 mesi, citando la quasi risoluzione dell'incertezza normativa e legale come principale driver della ridotta volatilità. Leon nota che gli ETF XRP attualmente detengono circa 2,5 miliardi di dollari in AUM contro i 120 miliardi di dollari di Bitcoin, evidenziando margine per la crescita dei flussi in entrata in mezzo al miglioramento delle condizioni macro e all'espansione delle partnership Ripple RLUSD a Singapore, Giappone e Africa (Coinpedia, 25 aprile 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo XRP: panoramica tecnica
Il prezzo XRP/USD viene scambiato a 1,39$ alle 16:52 UTC del 7 maggio 2026, posizionandosi vicino al pivot classico a 1,39$ e sostanzialmente in linea con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa 1,41$, 1,38$, 1,42$ e 1,77$, secondo i dati TradingView. La SMA a 20 giorni si trova sotto la SMA a 100 giorni, indicando nessun allineamento rialzista delle medie mobili nel breve termine. L'EMA a 200 giorni a 1,73$ e la SMA a 200 giorni a 1,77$ corrono entrambe ben sopra il prezzo attuale, suggerendo che un recupero del trend a lungo termine rimane non confermato.
L'RSI a 14 giorni legge 48,87, coerente con una lettura neutrale superiore e senza direzione, mentre l'indice direzionale medio a 12,38 segnala un ambiente di trend debole, secondo TradingView. La Hull moving average (9) a 1,42$ e la linea base Ichimoku a 1,42$ si posizionano modestamente sopra lo spot, fungendo da riferimenti superiori vicini.
Sul lato superiore, l'R1 classico a 1,49$ rappresenta la resistenza significativa più vicina. Una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a 1,62$. Sul lato inferiore, il pivot classico a 1,39$ è il primo riferimento, con la SMA a 50 giorni vicino a 1,38$ che forma uno scaffale nelle vicinanze. Una mossa sotto quell'area potrebbe esporre l'area S1 intorno a 1,26$ (TradingView, 7 maggio 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzi Ripple (2024–2026)
Il prezzo di XRP/USD ha trascorso gran parte della metà del 2024 in un consolidamento stretto, scambiando in una banda ristretta intorno a 0,47$–0,54$ tra maggio e ottobre 2024, mentre i mercati cripto più ampi digerivano i tassi di interesse statunitensi elevati e la persistente incertezza normativa intorno alla lunga controversia SEC di Ripple.
Il breakout è arrivato a novembre 2024, quando la vittoria elettorale statunitense di Donald Trump il 5 novembre ha innescato un forte rally cripto su larga scala in mezzo alle aspettative di un ambiente normativo più permissivo. XRP è salito da circa 0,52$ all'inizio di quel mese a un massimo di 1,64$ entro il 23 novembre, prima di estendersi ulteriormente fino a chiudere dicembre 2024 vicino a 2,08$, mentre l'ottimismo su un potenziale accordo con la SEC guadagnava slancio.
Lo slancio è continuato fino alla fine del 2025, con XRP che ha raggiunto 3,40$ all'inizio di ottobre 2025 prima di affievolirsi. Un brusco swing intraday il 10 ottobre 2025, quando il prezzo è brevemente sceso a 1,25$ prima di recuperare per chiudere vicino a 2,38$, ha illustrato la volatilità continua dell'asset. XRP ha iniziato il 2026 a 1,88$, è brevemente salito verso 2,43$ all'inizio di gennaio in mezzo al rinnovato interesse istituzionale, incluso il pilot di Treasury tokenizzati Ripple-J.P. Morgan, per poi ritirarsi costantemente attraverso febbraio e marzo.
XRP ha chiuso a 1,40$ il 7 maggio 2026, circa il 25,9% in meno dall'inizio dell'anno e il 34,5% in meno su base annua.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Opinione dell'analista Capital.com: Ripple
La traiettoria del prezzo di XRP nell'ultimo anno riflette un brusco passaggio dai minimi pluriennali a livelli elevati, seguito da consolidamento. Dopo essere salito da sotto 0,55$ in ottobre 2024 a oltre 3,40$ all'inizio di ottobre 2025, sostenuto dall'ottimismo post-elezioni statunitensi e dalle aspettative di allentamento normativo sotto l'amministrazione Trump, XRP da allora si è ritirato e viene scambiato vicino a 1,39$ al 7 maggio 2026.
Il completamento di un pilot di Treasury tokenizzati transfrontalieri con J.P. Morgan, Mastercard e Ondo Finance sull'XRP Ledger, insieme a cinque ETF XRP spot ora scambiati negli Stati Uniti con flussi cumulativi in entrata che hanno raggiunto 1,50 miliardi di dollari all'inizio di marzo 2026, potrebbe essere interpretato da alcuni come passi compiuti verso l'adozione istituzionale. Tuttavia, XRP rimane ben al di sotto del suo picco di luglio 2025 di circa 3,65$, e la SMA a 200 giorni si trova significativamente sopra il prezzo attuale, suggerendo che un recupero del trend a lungo termine deve ancora essere confermato.
Il caso per XRP si basa sull'espansione dell'impronta normativa di Ripple, sui crescenti casi d'uso di pagamento enterprise e sul miglioramento del sentiment verso gli asset digitali a Washington. Allo stesso modo, i rischi rimangono materiali: il prezzo dell'asset è sensibile ai cambiamenti nel sentiment macro, alle condizioni più ampie del mercato cripto e al ritmo di adozione nel mondo reale sull'XRP Ledger. Gli sviluppi normativi possono andare in entrambe le direzioni. I progressi sulla legislazione come il CLARITY Act potrebbero fungere da catalizzatore, mentre qualsiasi inversione nell'attuale ambiente politico costruttivo statunitense potrebbe pesare sui prezzi. I mercati delle criptovalute sono intrinsecamente volatili e i guadagni passati non garantiscono performance future.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD Ripple
Al 7 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Ripple mostra il 93,6% di acquirenti contro il 6,4% di venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 87,2 punti percentuali e collocando il sentiment in territorio di acquisto pesante e unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Ripple (2026)
- XRP viene scambiato a 1,39$ alle 16:52 UTC del 7 maggio 2026, in calo di circa il 26% dall'inizio dell'anno e di circa il 34% su base annua.
- I principali driver di prezzo includono gli sviluppi normativi statunitensi intorno al CLARITY Act, la traiettoria dei flussi in entrata degli ETF XRP e l'adozione istituzionale dell'XRP Ledger per il regolamento transfrontaliero.
- Ripple, J.P. Morgan, Mastercard e Ondo Finance hanno completato un pilot di regolamento transfrontaliero di Treasury tokenizzati statunitensi sull'XRP Ledger il 5 maggio 2026, segnando una notevole pietra miliare istituzionale.
- GraniteShares ha fissato il 7 maggio 2026 come data di lancio per gli ETF XRP con leva 3x long e short sul Nasdaq, soggetti a revisione SEC.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione del prezzo della criptovaluta Ripple?
Le previsioni XRP di terze parti per il 2026 variano ampiamente. Nell'articolo, i target esaminati vanno da 1,68$ nell'estremo algoritmico conservativo a 9,50$ negli scenari fondamentali più ottimistici. Le proiezioni istituzionali si collocano tra questi livelli, con Bitwise a 4,94$ e Standard Chartered a 2,80$. Queste previsioni dipendono da fattori come la regolamentazione statunitense, i flussi ETF, l'adozione dell'XRP Ledger e le condizioni più ampie del mercato cripto, e non dovrebbero essere trattate come risultati garantiti.
Chi possiede più Ripple?
Ripple è una società privata, quindi la proprietà di Ripple stessa differisce dalla proprietà di XRP, la criptovaluta associata all'XRP Ledger. In termini di offerta XRP, Ripple ha storicamente detenuto una quota significativa attraverso accordi di escrow, mentre gli exchange e i grandi detentori di wallet rappresentano anch'essi saldi significativi. Le classifiche dei detentori in tempo reale possono cambiare man mano che i wallet spostano fondi, quindi i dati sulla proprietà dovrebbero essere visti come un'istantanea piuttosto che un quadro fisso.
Quante monete Ripple esistono?
XRP ha un'offerta massima fissa di 100 miliardi di token. Non tutti questi token vengono scambiati liberamente sul mercato contemporaneamente, poiché parte dell'offerta è stata storicamente detenuta in escrow e rilasciata nel tempo. L'offerta circolante può cambiare man mano che l'XRP in escrow viene rilasciato, ri-bloccato o altrimenti spostato. Per questo motivo, i trader spesso considerano sia l'offerta totale che l'offerta circolante quando valutano la struttura di mercato di XRP.
Il prezzo di Ripple potrebbe salire o scendere?
Sì. Il prezzo di XRP potrebbe muoversi al rialzo o al ribasso a seconda di una serie di fattori, inclusi gli sviluppi normativi statunitensi, i flussi ETF, il sentiment cripto più ampio, le condizioni di liquidità e l'uso istituzionale dell'XRP Ledger. I livelli tecnici possono anche influenzare l'azione dei prezzi a breve termine, ma non prevedono le mosse future con certezza. I mercati delle criptovalute possono essere volatili e XRP può reagire bruscamente a notizie, cambiamenti di politica o cambiamenti nell'appetito per il rischio.
Dovrei investire in Ripple?
Se XRP sia adatto dipende dalla tua situazione finanziaria, tolleranza al rischio, obiettivi e conoscenza del mercato. Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza di investimento o raccomandazione di acquistare, vendere o detenere XRP. Prima di prendere qualsiasi decisione, considera i rischi dell'esposizione alle criptovalute, inclusa la volatilità, l'incertezza normativa e la possibilità di perdita. Potresti anche voler cercare consulenza finanziaria indipendente.
Posso negoziare CFD XRP su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Ripple su Capital.com. Negoziare CFD cripto ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.