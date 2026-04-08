Ethereum (ETH/USD) viene scambiato a $2.030,94 alle 12:57 UTC del 2 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, dopo una sessione intraday che ha oscillato tra $2.030,94 e $2.156,72. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment attorno a ETH è stato appesantito da diversi fattori convergenti. Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato il quinto mese consecutivo di deflussi netti a marzo, con riscatti totali superiori a $2,4 miliardi da quando il periodo di inversione dei fondi è iniziato (Yahoo Finance, 1 aprile 2026). Anche l'incertezza sulla politica commerciale statunitense ha messo sotto pressione i mercati cripto più ampi. Il sovrapprezzo globale del 10% dell'amministrazione Trump ai sensi della Sezione 122 del Trade Act, in vigore dalla fine di febbraio (White & Case, 2 marzo 2026), ha mantenuto un contesto di avversione al rischio sugli asset digitali. Inoltre, l'attenzione macro è focalizzata sui dati sui salari non agricoli statunitensi previsti per il 2 aprile 2026 e sui prossimi segnali di orientamento sui tassi della Federal Reserve, entrambi fattori che gli analisti ritengono potrebbero influenzare il sentiment a breve termine sugli asset rischiosi, comprese le criptovalute (DL News, 1 aprile 2026).

Previsione prezzo Ethereum 2026-2030: prospettiva degli analisti

Al 2 aprile 2026, le previsioni di prezzo ETH di terze parti riflettono una prospettiva a breve termine sostanzialmente cauta, con scenari di recupero subordinati alle condizioni macro e al ritorno della domanda a livelli di supporto chiave. I seguenti obiettivi riassumono le stime da fonti distinte all'interno di quella finestra temporale.

CoinCodex (modello tecnico a breve termine)

CoinCodex prevede che ETH raggiunga $2.278,54 entro il 4 aprile 2026, rappresentando un guadagno del 10,92% rispetto al prezzo di riferimento del 30 marzo 2026 di $2.069,81. Il modello rileva che l'82% degli indicatori tracciati segnala una lettura ribassista a quella data, con l'indice Fear & Greed che registra 8 (paura estrema), mentre i livelli di supporto chiave sono identificati a $1.947,05, $1.910,66 e $1.877,38 (CoinCodex, 30 marzo 2026).

Coinpedia (scenario di recupero Q2 2026)

Coinpedia fissa un obiettivo di recupero per il Q2 2026 a $2.878, citando l'accumulo nella banda di supporto $1.700–$1.900 e il crescente numero di transazioni whale superiori a $1 milione come segnali di posizionamento istituzionale vicino a $2.000. Un successivo retest di $4.076 è segnalato come scenario secondario più avanti nel 2026, subordinato alla domanda che supera la soglia attuale per un movimento direzionale confermato (Coinpedia, 28 marzo 2026).

Changelly (range modello aprile 2026)

Il modello di Changelly stima un range di trading per aprile 2026 di $2.050,07–$2.464,99, con una media mensile di $2.257,53. Il servizio rileva che il supporto della media mobile a 200 giorni è in aumento dal 28 marzo 2026 sul grafico a quattro ore, mentre segnala anche una media mobile ribassista a 50 giorni sul timeframe giornaliero come contrappeso, in un contesto di sentiment complessivo di paura estrema con lettura di 11 (Changelly, 31 marzo 2026).

Standard Chartered (obiettivo istituzionale di fine anno)

Standard Chartered mantiene un obiettivo di prezzo ETH di fine 2026 di $4.000, rivisto al ribasso rispetto alla precedente stima di $7.500, con la banca che cita dati deboli sui flussi in entrata negli ETF spot e la persistente incertezza macro come motivi principali della riduzione. La banca segnala anche un potenziale minimo a breve termine vicino a $1.400 prima di qualsiasi recupero verso quel livello, legando il ritmo di qualsiasi rimbalzo alla tempistica dei tagli dei tassi della Federal Reserve, che non prevedeva prima di giugno 2026 (Yahoo Finance, 3 marzo 2026).

Sintesi: le previsioni ETH di terze parti convergono su un range ETH a breve termine di circa $2.050–$2.400, con scenari di recupero che vanno da $2.878 (Coinpedia, Q2) a $4.000 (Standard Chartered, fine anno). In queste fonti, le principali variabili sono il recupero dei flussi ETF, la direzione della politica della Federal Reserve e la conferma della domanda nella banda di supporto $1.700–$1.900.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo ETH: panoramica tecnica

Il prezzo ETH/USD viene scambiato a $2.030,94 alle 12:57 UTC del 2 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, con la sessione che oscilla tra $2.030,94 e $2.156,72. Il quadro delle medie mobili giornaliere è uniformemente ribassista: il riepilogo dell'oscillatore di TradingView mostra tutte le 12 medie mobili tracciate su un segnale di vendita, con le SMA a 20/50/100/200 giorni posizionate a $2.119 / $2.044 / $2.440 / $3.030, ciascuna sopra il prezzo attuale e che funge da scaffale discendente di resistenza.

La SMA a 50 giorni a $2.044 è il riferimento superiore più vicino nel cluster a breve termine. Il prezzo attualmente viene scambiato leggermente al di sotto di esso, e una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello rimetterebbe in vista la SMA a 20 giorni a $2.119. Oltre a ciò, il pivot R1 classico a $2.357 rappresenta il primo riferimento di resistenza significativo, con R2 a $2.611 come livello secondario se lo slancio dovesse cambiare materialmente.

Sul momentum, TradingView posiziona l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni a 46,2, una lettura neutrale che non offre una chiara convinzione direzionale. L'indice direzionale medio (ADX) a 14 giorni legge 13,8, sotto la soglia di 15, indicando un ambiente di prezzo debole e non in trend al momento.

Al ribasso, il punto pivot classico a $2.132 si trova appena sopra l'ultimo prezzo e ora rappresenta resistenza a breve termine piuttosto che supporto. Il livello S1 a $1.879 è il primo riferimento di supporto classico sotto il prezzo attuale, con S2 a $1.654 come marcatore secondario (TradingView, 2 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento.

Storico prezzi Ethereum (2024–2026)

Ethereum è stato lanciato tramite una crowdsale a metà 2014 e la sua mainnet è andata online a luglio 2015. ETH ha raggiunto un massimo storico di $4.878,26 a novembre 2021 prima che un prolungato mercato ribassista prendesse piede nel 2022–2023.

Aprendo aprile 2024 intorno a $3.282, ETH/USD è salito costantemente attraverso la primavera e ha brevemente toccato $3.729,64 l'8 aprile 2024 prima di ritirarsi. Il token ha scambiato in un ampio range $2.870–$3.900 per la maggior parte del Q2 e Q3 2024, scendendo bruscamente a $2.116 il 5 agosto 2024 in mezzo a un più ampio sell-off cripto, per poi recuperare e chiudere l'anno a $3.331,81 il 31 dicembre 2024.

Nel 2025, ETH ha iniziato su basi più solide, chiudendo a $3.353,92 l'1 gennaio 2025 e spingendo fino a $3.659,31 il 10 novembre prima che i venti contrari macro e la rotazione settoriale pesassero sui prezzi fino a fine anno. Il token ha terminato il 2025 vicino a $2.967,68 il 31 dicembre, in calo di circa l'11% anno su anno.

Il declino è accelerato nel 2026. ETH ha aperto l'anno a $3.001,03 l'1 gennaio 2026, ha recuperato brevemente sopra $3.368 a metà gennaio, per poi vendere bruscamente attraverso febbraio e marzo, toccando un minimo intraday di $1.389,79 il 9 marzo 2026 prima del periodo più recente. ETH ha chiuso a $2.033,04 il 2 aprile 2026, in calo di circa il 32,2% dall'inizio dell'anno e di circa il 38,9% anno su anno.