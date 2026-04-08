Previsione prezzo Ethereum: quinto mese di deflussi dagli ETFEthereum con l'attuale azione di prezzo influenzata dai persistenti deflussi dagli ETF spot, dall'incertezza sulla politica commerciale statunitense e dai prossimi dati macroeconomici USA. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ethereum (ETH/USD) viene scambiato a $2.030,94 alle 12:57 UTC del 2 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, dopo una sessione intraday che ha oscillato tra $2.030,94 e $2.156,72. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment attorno a ETH è stato appesantito da diversi fattori convergenti. Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato il quinto mese consecutivo di deflussi netti a marzo, con riscatti totali superiori a $2,4 miliardi da quando il periodo di inversione dei fondi è iniziato (Yahoo Finance, 1 aprile 2026). Anche l'incertezza sulla politica commerciale statunitense ha messo sotto pressione i mercati cripto più ampi. Il sovrapprezzo globale del 10% dell'amministrazione Trump ai sensi della Sezione 122 del Trade Act, in vigore dalla fine di febbraio (White & Case, 2 marzo 2026), ha mantenuto un contesto di avversione al rischio sugli asset digitali. Inoltre, l'attenzione macro è focalizzata sui dati sui salari non agricoli statunitensi previsti per il 2 aprile 2026 e sui prossimi segnali di orientamento sui tassi della Federal Reserve, entrambi fattori che gli analisti ritengono potrebbero influenzare il sentiment a breve termine sugli asset rischiosi, comprese le criptovalute (DL News, 1 aprile 2026).
Previsione prezzo Ethereum 2026-2030: prospettiva degli analisti
Al 2 aprile 2026, le previsioni di prezzo ETH di terze parti riflettono una prospettiva a breve termine sostanzialmente cauta, con scenari di recupero subordinati alle condizioni macro e al ritorno della domanda a livelli di supporto chiave. I seguenti obiettivi riassumono le stime da fonti distinte all'interno di quella finestra temporale.
CoinCodex (modello tecnico a breve termine)
CoinCodex prevede che ETH raggiunga $2.278,54 entro il 4 aprile 2026, rappresentando un guadagno del 10,92% rispetto al prezzo di riferimento del 30 marzo 2026 di $2.069,81. Il modello rileva che l'82% degli indicatori tracciati segnala una lettura ribassista a quella data, con l'indice Fear & Greed che registra 8 (paura estrema), mentre i livelli di supporto chiave sono identificati a $1.947,05, $1.910,66 e $1.877,38 (CoinCodex, 30 marzo 2026).
Coinpedia (scenario di recupero Q2 2026)
Coinpedia fissa un obiettivo di recupero per il Q2 2026 a $2.878, citando l'accumulo nella banda di supporto $1.700–$1.900 e il crescente numero di transazioni whale superiori a $1 milione come segnali di posizionamento istituzionale vicino a $2.000. Un successivo retest di $4.076 è segnalato come scenario secondario più avanti nel 2026, subordinato alla domanda che supera la soglia attuale per un movimento direzionale confermato (Coinpedia, 28 marzo 2026).
Changelly (range modello aprile 2026)
Il modello di Changelly stima un range di trading per aprile 2026 di $2.050,07–$2.464,99, con una media mensile di $2.257,53. Il servizio rileva che il supporto della media mobile a 200 giorni è in aumento dal 28 marzo 2026 sul grafico a quattro ore, mentre segnala anche una media mobile ribassista a 50 giorni sul timeframe giornaliero come contrappeso, in un contesto di sentiment complessivo di paura estrema con lettura di 11 (Changelly, 31 marzo 2026).
Standard Chartered (obiettivo istituzionale di fine anno)
Standard Chartered mantiene un obiettivo di prezzo ETH di fine 2026 di $4.000, rivisto al ribasso rispetto alla precedente stima di $7.500, con la banca che cita dati deboli sui flussi in entrata negli ETF spot e la persistente incertezza macro come motivi principali della riduzione. La banca segnala anche un potenziale minimo a breve termine vicino a $1.400 prima di qualsiasi recupero verso quel livello, legando il ritmo di qualsiasi rimbalzo alla tempistica dei tagli dei tassi della Federal Reserve, che non prevedeva prima di giugno 2026 (Yahoo Finance, 3 marzo 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo ETH: panoramica tecnica
Il prezzo ETH/USD viene scambiato a $2.030,94 alle 12:57 UTC del 2 aprile 2026, secondo il feed di quotazioni di Capital.com, con la sessione che oscilla tra $2.030,94 e $2.156,72. Il quadro delle medie mobili giornaliere è uniformemente ribassista: il riepilogo dell'oscillatore di TradingView mostra tutte le 12 medie mobili tracciate su un segnale di vendita, con le SMA a 20/50/100/200 giorni posizionate a $2.119 / $2.044 / $2.440 / $3.030, ciascuna sopra il prezzo attuale e che funge da scaffale discendente di resistenza.
La SMA a 50 giorni a $2.044 è il riferimento superiore più vicino nel cluster a breve termine. Il prezzo attualmente viene scambiato leggermente al di sotto di esso, e una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello rimetterebbe in vista la SMA a 20 giorni a $2.119. Oltre a ciò, il pivot R1 classico a $2.357 rappresenta il primo riferimento di resistenza significativo, con R2 a $2.611 come livello secondario se lo slancio dovesse cambiare materialmente.
Sul momentum, TradingView posiziona l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni a 46,2, una lettura neutrale che non offre una chiara convinzione direzionale. L'indice direzionale medio (ADX) a 14 giorni legge 13,8, sotto la soglia di 15, indicando un ambiente di prezzo debole e non in trend al momento.
Al ribasso, il punto pivot classico a $2.132 si trova appena sopra l'ultimo prezzo e ora rappresenta resistenza a breve termine piuttosto che supporto. Il livello S1 a $1.879 è il primo riferimento di supporto classico sotto il prezzo attuale, con S2 a $1.654 come marcatore secondario (TradingView, 2 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento.
Storico prezzi Ethereum (2024–2026)
Ethereum è stato lanciato tramite una crowdsale a metà 2014 e la sua mainnet è andata online a luglio 2015. ETH ha raggiunto un massimo storico di $4.878,26 a novembre 2021 prima che un prolungato mercato ribassista prendesse piede nel 2022–2023.
Aprendo aprile 2024 intorno a $3.282, ETH/USD è salito costantemente attraverso la primavera e ha brevemente toccato $3.729,64 l'8 aprile 2024 prima di ritirarsi. Il token ha scambiato in un ampio range $2.870–$3.900 per la maggior parte del Q2 e Q3 2024, scendendo bruscamente a $2.116 il 5 agosto 2024 in mezzo a un più ampio sell-off cripto, per poi recuperare e chiudere l'anno a $3.331,81 il 31 dicembre 2024.
Nel 2025, ETH ha iniziato su basi più solide, chiudendo a $3.353,92 l'1 gennaio 2025 e spingendo fino a $3.659,31 il 10 novembre prima che i venti contrari macro e la rotazione settoriale pesassero sui prezzi fino a fine anno. Il token ha terminato il 2025 vicino a $2.967,68 il 31 dicembre, in calo di circa l'11% anno su anno.
Il declino è accelerato nel 2026. ETH ha aperto l'anno a $3.001,03 l'1 gennaio 2026, ha recuperato brevemente sopra $3.368 a metà gennaio, per poi vendere bruscamente attraverso febbraio e marzo, toccando un minimo intraday di $1.389,79 il 9 marzo 2026 prima del periodo più recente. ETH ha chiuso a $2.033,04 il 2 aprile 2026, in calo di circa il 32,2% dall'inizio dell'anno e di circa il 38,9% anno su anno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Analisi degli esperti Capital.com: Ethereum
ETH è entrato nel 2026 a $3.001,03 prima di scivolare bruscamente attraverso il Q1, registrando un calo di circa il 32% trimestre su trimestre ed estendendo una striscia di perdite di sei mesi che si è interrotta solo a marzo 2026, quando il token ha guadagnato circa il 7%, la sua performance mensile più forte da agosto 2025. Il sell-off del Q1 ha riflesso una confluenza di fattori: cinque mesi consecutivi di deflussi netti dagli ETF spot su Ethereum per un totale di oltre $2,4 miliardi secondo i dati SoSoValue, un'alta correlazione con la volatilità del mercato azionario e una persistente incertezza macro legata alla politica commerciale statunitense e all'orientamento sui tassi della Federal Reserve. I fondamentali on-chain presentano un quadro più misto. Gli indirizzi attivi giornalieri si sono avvicinati a 788.000 all'inizio di aprile 2026 e la quota di ETH detenuta su exchange centralizzati è scesa a circa l'11%, suggerendo la ritenzione da parte dei detentori a lungo termine. Allo stesso tempo, il posizionamento con leva è rimasto fragile, con $111 milioni in liquidazioni long innescate quando i prezzi sono scesi sotto $2.000.
Il sentiment a breve termine rimane cauto, con allineamento ribassista delle medie mobili e un indice di forza relativa neutrale a 14 giorni che non offre una chiara convinzione direzionale al 2 aprile 2026. Un recupero dei flussi in entrata negli ETF o un cambiamento nella politica della Federal Reserve potrebbero supportare un rimbalzo verso il range $2.200–$2.400 citato da diversi modelli di terze parti, mentre una rottura sostenuta sotto il livello di supporto $1.755 potrebbe aprire la strada a un movimento più profondo verso $1.500. Allo stesso tempo, l'accumulo on-chain da parte di indirizzi con grandi wallet e la potenziale chiarezza normativa sui prodotti ETH in staking sono fattori strutturali che alcuni analisti sostengono potrebbero supportare i prezzi su un orizzonte più lungo, sebbene i venti contrari macro e l'appetito per il rischio a livello settoriale rimangano le variabili dominanti a breve termine.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su Ethereum
Al 2 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD su Ethereum è all'87,7% long e al 12,3% short, il che lo colloca saldamente in territorio di forte acquisto, con gli acquirenti in vantaggio di 75,4 punti percentuali. Questa inclinazione unilaterale verso i long riflette una pronunciata propensione rialzista tra i partecipanti attivi al momento della rilevazione. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Ethereum (2026)
- ETH viene scambiato a $2.030,94 alle 12:57 UTC del 2 aprile 2026, in calo di circa il 32% dall'inizio dell'anno e di circa il 39% anno su anno.
- I fattori chiave includono cinque mesi consecutivi di deflussi dagli ETF spot su ETH, elevata incertezza sulla politica commerciale statunitense, orientamento sui tassi della Federal Reserve e l'alta correlazione di ETH con il sentiment azionario più ampio.
- ETH è diventato inflazionistico netto a seguito delle riduzioni delle commissioni EIP-4844, riducendo il tasso di burn e aggiungendo una modesta pressione sull'offerta a un contesto di domanda già cauto.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione del prezzo della criptovaluta Ethereum?
Le previsioni di terze parti riferite in questo articolo suggeriscono una prospettiva cauta a breve termine per Ethereum piuttosto che un singolo obiettivo concordato. Le stime pubblicate tra il 24 marzo e il 2 aprile 2026 collocano ETH in un ampio range a breve termine, con alcuni modelli che puntano a circa $2.050–$2.400 e altri che delineano scenari di recupero più elevati più avanti nel 2026. Queste previsioni dipendono da fattori quali i flussi degli ETF, la politica della Federal Reserve, il sentiment di mercato e la tenuta della domanda intorno ai livelli di supporto chiave.
Chi possiede più Ethereum?
Nessuna fonte pubblica può confermare esattamente chi possiede più Ethereum in un dato momento, perché le partecipazioni sono distribuite tra wallet appartenenti a exchange, istituzioni, protocolli e investitori individuali. I grandi wallet degli exchange appaiono spesso tra i maggiori detentori, ma potrebbero rappresentare asset detenuti per conto di molti utenti piuttosto che di un unico proprietario. In pratica, la proprietà di Ethereum è distribuita tra un mix di entità e i dati dei wallet non rivelano sempre il proprietario effettivo dietro un indirizzo.
Quanto ether esiste?
L'ether non ha un'offerta massima fissa nello stesso modo di alcune altre criptovalute. L'importo totale in circolazione cambia nel tempo perché viene emesso nuovo ETH attraverso la rete, mentre parte dell'ETH viene anche rimossa dall'offerta attraverso il meccanismo di burn delle commissioni introdotto dagli aggiornamenti di Ethereum. Di conseguenza, l'offerta può espandersi o contrarsi a seconda dell'attività di rete, dei livelli di emissione e delle dinamiche delle commissioni di transazione in un dato momento.
Il prezzo di Ethereum potrebbe salire o scendere?
Il prezzo di Ethereum può muoversi in entrambe le direzioni, a volte in periodi molto brevi. Nell'articolo, gli scenari al rialzo sono collegati al miglioramento dei flussi degli ETF, a una domanda più forte e a un contesto macro più favorevole, mentre i rischi al ribasso includono sentiment debole, ulteriori deflussi, incertezza sulla politica commerciale e pressione dalla debolezza degli asset rischiosi più ampi. I livelli tecnici possono aiutare i trader a inquadrare possibili scenari, ma non prevedono i risultati e la volatilità rimane una caratteristica importante del mercato delle criptovalute.
Dovrei investire in Ethereum?
Se Ethereum sia adatto a te dipende dai tuoi obiettivi, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla comprensione del mercato. Questo articolo è solo a scopo informativo e non fornisce consulenza sugli investimenti o una raccomandazione. Ethereum è un asset volatile e sia l'investimento spot che il trading di CFD comportano rischi. Prima di intraprendere qualsiasi azione, è importante comprendere come funziona il prodotto, considerare la possibilità di perdite e valutare se si adatta alle tue circostanze personali.
Posso fare trading di CFD su Ethereum su Capital.com?
Sì, puoi fare trading di CFD su Ethereum su Capital.com. Il trading di CFD su cripto ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.