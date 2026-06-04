Previsione prezzo XRP: rilascio escrow, CLARITY Act

Ripple (XRP/USD) viene scambiato a $1,26 nelle prime contrattazioni europee di martedì, all'interno di un range di sessione di $1,26–$1,34 alle 10:52 UTC del 2 giugno 2026. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'azione di prezzo riflette una confluenza di debolezza generale del mercato e dinamiche di offerta specifiche di XRP, dopo che Ripple ha eseguito il rilascio escrow mensile programmato il 1° giugno 2026, sbloccando 1 miliardo di XRP attraverso tre transazioni del valore di oltre $1,33 miliardi, secondo il tracker on-chain Whale Alert. Il saldo escrow bloccato di Ripple è ora stimato a circa 38,15 miliardi di XRP (Coinpaper, 1° giugno 2026).

Il contesto regolamentare rimane al centro dell'attenzione con il progresso legislativo in corso negli Stati Uniti sul CLARITY Act, che classificherebbe formalmente XRP come commodity digitale sotto la giurisdizione della CFTC (Yahoo Finance, 27 maggio 2026). La SEC e la CFTC hanno già classificato congiuntamente XRP come commodity nel marzo 2026, mentre gli ETF spot su XRP, approvati dalla SEC nello stesso mese, avevano accumulato oltre $1,50 miliardi di afflussi nei primi 60 giorni di negoziazione (Altrady, 26 maggio 2026).

XRP: regolamentazione e offerta plasmano i target di terze parti

Al 2 giugno 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti riflettono un'ampia gamma di prospettive plasmate dalle dinamiche di afflusso degli ETF, dalla legislazione crypto statunitense, dai rilasci escrow mensili di Ripple e dal sentiment generale del mercato crypto.

CoinCodex (modello algoritmico di fine anno)

CoinCodex posiziona il target di fine 2026 di XRP a $1,84, con proiezioni a breve termine di $1,28 entro l'8 giugno 2026 e $1,28 entro il 1° luglio 2026. Il modello si basa su indicatori tecnici e sul posizionamento del ciclo bitcoin, notando che 26 dei 28 indicatori tracciati segnalano attualmente condizioni ribassiste, con il Fear & Greed Index in territorio neutrale (CoinCodex, 2 giugno 2026).

Changelly (modello di range mensile)

Changelly prevede che XRP venga scambiato tra $1,26 e $1,46 nel giugno 2026, con una media vicina a $1,36, prima di spostarsi verso un range di dicembre 2026 di $1,35–$1,73 e una media mensile di $1,54. La previsione presuppone un consolidamento continuo fino a metà anno, senza catalizzatori sufficienti per innescare un breakout sostenuto sopra il range attuale (Changelly, 31 maggio 2026).

Coinpedia (prospettiva fondamentale)

Coinpedia fissa un range di trading per giugno 2026 di $1,15–$1,65, con $1,40 identificato come livello pivot a breve termine, e un range più ampio per il 2026 di $3,40–$9,50. La casa di ricerca segnala $2,50 come prima barriera di resistenza significativa e $3,80 come livello di breakout necessario per validare il caso rialzista, citando l'adozione istituzionale, l'espansione delle partnership di Ripple e il progresso regolamentare statunitense come catalizzatori condizionali (Coinpedia, 31 maggio 2026).

BeInCrypto (analisi struttura tecnica)

BeInCrypto identifica XRP scambiato a $1,28 all'inizio di giugno, con un triangolo simmetrico sul grafico a due giorni che punta a un risultato biforcato: una chiusura sotto $1,26 punta a ulteriori ribassi, mentre una chiusura giornaliera sopra $1,51 apre il percorso a $1,58 e $1,67. L'analisi nota $227,10 milioni di leva per liquidazione short accumulata sopra $1,46, insieme a $118,00 milioni di afflussi ETF a maggio, inquadrando il setup come una potenziale trappola ribassista tra forze tecniche e di flusso opposte (BeInCrypto, 27 maggio 2026).

Yahoo Finance (target di prezzo tecnico)

Yahoo Finance cita un pattern cup-and-handle sul grafico giornaliero XRP con un target misurato vicino a $1,70, supportato dal livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382 a $1,61, con supporto a breve termine a $1,30 e resistenza a $1,50. L'analisi posiziona il prezzo all'interno del manico a $1,40, descrivendo il pattern come in formazione contro livelli di supporto e resistenza orizzontali datati febbraio che hanno definito il range dall'inizio del 2026 (Yahoo Finance, 29 aprile 2026).

Da ricordare: le previsioni esaminate convergono su un range a breve termine di circa $1,26–$1,70 fino a giugno 2026, con stime di fine anno che vanno da $1,54 nella parte conservativa, basata sulla media di dicembre di Changelly, fino a $9,50 nello scenario rialzista di Coinpedia. I temi comuni tra le fonti includono $1,26 come livello di supporto chiave, $1,46–$1,51 come principale cluster di resistenza a breve termine, e gli sviluppi regolamentari statunitensi e dei flussi ETF come fattori di oscillazione primari.

Le previsioni e le forecast di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo XRP: panoramica tecnica

Il prezzo XRP/USD viene scambiato a $1,26 alle 10:52 UTC del 2 giugno 2026, posizionandosi sotto il suo cluster di medie mobili chiave a breve termine: le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa $1,36 / $1,39 / $1,39 / $1,64. Il prezzo rimane sotto tutti e quattro i livelli, riflettendo un allineamento strutturale ribassista su più timeframe, secondo i dati di TradingView.

Il momentum rafforza il quadro contenuto. L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 31,48, posizionandosi in territorio ipervenduto, mentre l'average directional index a 23,30 suggerisce che il trend ribassista prevalente porta una convinzione direzionale moderata, ma non ancora forte. La Hull moving average (9) a $1,30 si posiziona più vicina al prezzo attuale tra le medie mobili tracciate, indicando pressione al ribasso a breve termine.

Sul lato rialzista, il punto pivot classico a $1,38 rappresenta il riferimento overhead più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista R1 a $1,50. L'area $1,40 coincide anche con la linea base Ichimoku, aggiungendo confluenza a quella zona come potenziale cluster di resistenza.

Sul lato ribassista, il supporto pivot classico a $1,21, o S1, è il prossimo riferimento strutturato sotto il prezzo attuale. Woodie S1 a $1,19 e S2 a $1,08 segnano livelli più profondi qualora la pressione di vendita si estendesse. L'EMA a 200 giorni a $1,65 e la SMA a 200 giorni a $1,64 rimangono ben sopra il prezzo attuale, sottolineando quanto XRP si sia ritirato dai benchmark di trend a lungo termine (TradingView, 2 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi Ripple (2024–2026)

Il prezzo XRP/USD veniva scambiato vicino a $30,75 all'inizio di giugno 2024, consolidando all'interno di un range ristretto durante l'estate mentre i mercati crypto più ampi digerivano il sentiment post-halving.

Il token ha iniziato un rally sostenuto nell'ultimo trimestre del 2024, chiudendo l'anno a $28,91 prima di accelerare bruscamente durante il 2025. Entro la fine del 2025, XRP ha chiuso a $71,65 – un guadagno di circa il 148% rispetto ai livelli di giugno 2024 – supportato dal crescente interesse istituzionale, dai filing per ETF spot su XRP e dal miglioramento della chiarezza regolamentare dopo la lunga battaglia legale di Ripple con la SEC.

Il rally si è esteso all'inizio del 2026, con XRP che ha raggiunto un massimo di sessione di $121,69 il 29 gennaio 2026, coincidendo con un periodo di euforia generale del mercato crypto e la classificazione congiunta di XRP come commodity da parte di SEC e CFTC. È seguita un'inversione brusca, con il token sceso fino a $67,01 entro il 5 febbraio in un più ampio movimento risk-off sugli asset digitali. XRP ha poi messo a segno un recupero parziale verso $90,00 all'inizio di marzo 2026 prima di scivolare verso il basso durante la primavera.

XRP ha chiuso a $76,35 il 2 giugno 2026, circa il 6,6% in rialzo da inizio anno e il 119,8% in più anno su anno.