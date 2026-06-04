Previsione prezzo XRP: rilascio escrow, CLARITY Act

Previsione prezzo XRP: rilascio escrow, CLARITY ActXRP è il token nativo di XRP Ledger. Il suo prezzo è influenzato dall'ultimo rilascio escrow di Ripple e dal dibattito in corso negli Stati Uniti sulla regolamentazione crypto. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ripple (XRP/USD) viene scambiato a $1,26 nelle prime contrattazioni europee di martedì, all'interno di un range di sessione di $1,26–$1,34 alle 10:52 UTC del 2 giugno 2026. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'azione di prezzo riflette una confluenza di debolezza generale del mercato e dinamiche di offerta specifiche di XRP, dopo che Ripple ha eseguito il rilascio escrow mensile programmato il 1° giugno 2026, sbloccando 1 miliardo di XRP attraverso tre transazioni del valore di oltre $1,33 miliardi, secondo il tracker on-chain Whale Alert. Il saldo escrow bloccato di Ripple è ora stimato a circa 38,15 miliardi di XRP (Coinpaper, 1° giugno 2026).
Il contesto regolamentare rimane al centro dell'attenzione con il progresso legislativo in corso negli Stati Uniti sul CLARITY Act, che classificherebbe formalmente XRP come commodity digitale sotto la giurisdizione della CFTC (Yahoo Finance, 27 maggio 2026). La SEC e la CFTC hanno già classificato congiuntamente XRP come commodity nel marzo 2026, mentre gli ETF spot su XRP, approvati dalla SEC nello stesso mese, avevano accumulato oltre $1,50 miliardi di afflussi nei primi 60 giorni di negoziazione (Altrady, 26 maggio 2026).
XRP: regolamentazione e offerta plasmano i target di terze parti
Al 2 giugno 2026, le previsioni di prezzo XRP di terze parti riflettono un'ampia gamma di prospettive plasmate dalle dinamiche di afflusso degli ETF, dalla legislazione crypto statunitense, dai rilasci escrow mensili di Ripple e dal sentiment generale del mercato crypto.
CoinCodex (modello algoritmico di fine anno)
CoinCodex posiziona il target di fine 2026 di XRP a $1,84, con proiezioni a breve termine di $1,28 entro l'8 giugno 2026 e $1,28 entro il 1° luglio 2026. Il modello si basa su indicatori tecnici e sul posizionamento del ciclo bitcoin, notando che 26 dei 28 indicatori tracciati segnalano attualmente condizioni ribassiste, con il Fear & Greed Index in territorio neutrale (CoinCodex, 2 giugno 2026).
Changelly (modello di range mensile)
Changelly prevede che XRP venga scambiato tra $1,26 e $1,46 nel giugno 2026, con una media vicina a $1,36, prima di spostarsi verso un range di dicembre 2026 di $1,35–$1,73 e una media mensile di $1,54. La previsione presuppone un consolidamento continuo fino a metà anno, senza catalizzatori sufficienti per innescare un breakout sostenuto sopra il range attuale (Changelly, 31 maggio 2026).
Coinpedia (prospettiva fondamentale)
Coinpedia fissa un range di trading per giugno 2026 di $1,15–$1,65, con $1,40 identificato come livello pivot a breve termine, e un range più ampio per il 2026 di $3,40–$9,50. La casa di ricerca segnala $2,50 come prima barriera di resistenza significativa e $3,80 come livello di breakout necessario per validare il caso rialzista, citando l'adozione istituzionale, l'espansione delle partnership di Ripple e il progresso regolamentare statunitense come catalizzatori condizionali (Coinpedia, 31 maggio 2026).
BeInCrypto (analisi struttura tecnica)
BeInCrypto identifica XRP scambiato a $1,28 all'inizio di giugno, con un triangolo simmetrico sul grafico a due giorni che punta a un risultato biforcato: una chiusura sotto $1,26 punta a ulteriori ribassi, mentre una chiusura giornaliera sopra $1,51 apre il percorso a $1,58 e $1,67. L'analisi nota $227,10 milioni di leva per liquidazione short accumulata sopra $1,46, insieme a $118,00 milioni di afflussi ETF a maggio, inquadrando il setup come una potenziale trappola ribassista tra forze tecniche e di flusso opposte (BeInCrypto, 27 maggio 2026).
Yahoo Finance (target di prezzo tecnico)
Yahoo Finance cita un pattern cup-and-handle sul grafico giornaliero XRP con un target misurato vicino a $1,70, supportato dal livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382 a $1,61, con supporto a breve termine a $1,30 e resistenza a $1,50. L'analisi posiziona il prezzo all'interno del manico a $1,40, descrivendo il pattern come in formazione contro livelli di supporto e resistenza orizzontali datati febbraio che hanno definito il range dall'inizio del 2026 (Yahoo Finance, 29 aprile 2026).
Le previsioni e le forecast di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo XRP: panoramica tecnica
Il prezzo XRP/USD viene scambiato a $1,26 alle 10:52 UTC del 2 giugno 2026, posizionandosi sotto il suo cluster di medie mobili chiave a breve termine: le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa $1,36 / $1,39 / $1,39 / $1,64. Il prezzo rimane sotto tutti e quattro i livelli, riflettendo un allineamento strutturale ribassista su più timeframe, secondo i dati di TradingView.
Il momentum rafforza il quadro contenuto. L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 31,48, posizionandosi in territorio ipervenduto, mentre l'average directional index a 23,30 suggerisce che il trend ribassista prevalente porta una convinzione direzionale moderata, ma non ancora forte. La Hull moving average (9) a $1,30 si posiziona più vicina al prezzo attuale tra le medie mobili tracciate, indicando pressione al ribasso a breve termine.
Sul lato rialzista, il punto pivot classico a $1,38 rappresenta il riferimento overhead più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe portare in vista R1 a $1,50. L'area $1,40 coincide anche con la linea base Ichimoku, aggiungendo confluenza a quella zona come potenziale cluster di resistenza.
Sul lato ribassista, il supporto pivot classico a $1,21, o S1, è il prossimo riferimento strutturato sotto il prezzo attuale. Woodie S1 a $1,19 e S2 a $1,08 segnano livelli più profondi qualora la pressione di vendita si estendesse. L'EMA a 200 giorni a $1,65 e la SMA a 200 giorni a $1,64 rimangono ben sopra il prezzo attuale, sottolineando quanto XRP si sia ritirato dai benchmark di trend a lungo termine (TradingView, 2 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzi Ripple (2024–2026)
Il prezzo XRP/USD veniva scambiato vicino a $30,75 all'inizio di giugno 2024, consolidando all'interno di un range ristretto durante l'estate mentre i mercati crypto più ampi digerivano il sentiment post-halving.
Il token ha iniziato un rally sostenuto nell'ultimo trimestre del 2024, chiudendo l'anno a $28,91 prima di accelerare bruscamente durante il 2025. Entro la fine del 2025, XRP ha chiuso a $71,65 – un guadagno di circa il 148% rispetto ai livelli di giugno 2024 – supportato dal crescente interesse istituzionale, dai filing per ETF spot su XRP e dal miglioramento della chiarezza regolamentare dopo la lunga battaglia legale di Ripple con la SEC.
Il rally si è esteso all'inizio del 2026, con XRP che ha raggiunto un massimo di sessione di $121,69 il 29 gennaio 2026, coincidendo con un periodo di euforia generale del mercato crypto e la classificazione congiunta di XRP come commodity da parte di SEC e CFTC. È seguita un'inversione brusca, con il token sceso fino a $67,01 entro il 5 febbraio in un più ampio movimento risk-off sugli asset digitali. XRP ha poi messo a segno un recupero parziale verso $90,00 all'inizio di marzo 2026 prima di scivolare verso il basso durante la primavera.
XRP ha chiuso a $76,35 il 2 giugno 2026, circa il 6,6% in rialzo da inizio anno e il 119,8% in più anno su anno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
View degli analisti Capital.com: Ripple
La traiettoria di prezzo di XRP nel 2026 è stata definita da una notevole tensione tra progresso strutturale e realtà di mercato. La classificazione congiunta di XRP come commodity da parte di SEC e CFTC nel marzo 2026, combinata con il lancio di sette ETF spot statunitensi regolamentati che avevano accumulato oltre $1,50 miliardi di afflussi cumulativi all'inizio di marzo, rappresenta un cambiamento significativo nell'accessibilità istituzionale dell'asset, secondo le insight pubblicate da Ripple.
D'altra parte, XRP è sceso di circa il 26% da inizio anno nonostante questi venti favorevoli. Ciò suggerisce che l'accesso istituzionale da solo non è stato sufficiente per sostenere il momentum di prezzo contro la debolezza generale del mercato crypto e i venti contrari macroeconomici.
Il CLARITY Act statunitense in sospeso, che dovrebbe raggiungere il voto al Senato non prima di luglio 2026, è la prossima variabile chiave. Se approvato, codificherebbe la classificazione di XRP come commodity in legge e ridurrebbe il rischio di inversione regolamentare, che alcuni analisti vedono come catalizzatore costruttivo. 21Shares, ad esempio, delinea un caso base di $2,45 per l'asset, mentre il suo caso ribassista si attesta a $1,60, contingente su un'adozione stagnante e rotazione di capitale lontano da XRP. Il rilascio escrow mensile di Ripple di 1 miliardo di XRP il 1° giugno 2026 aggiunge anche un eccesso di offerta ricorrente che i mercati devono assorbire, un fattore che potrebbe pesare sul prezzo indipendentemente dagli sviluppi dal lato della domanda.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Ripple
Al 2 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Ripple mostra il 95,9% di acquirenti contro il 4,1% di venditori, mettendo gli acquirenti in vantaggio di 91,8 punti percentuali e posizionando il sentiment in territorio fortemente rialzista e unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Ripple (2026)
- Alle 10:52 UTC del 2 giugno 2026, XRP veniva scambiato a $1,26, vicino all'estremità inferiore del suo range intraday di $1,26–$1,34.
- I principali driver rialzisti includono gli afflussi degli ETF spot su XRP che superano $1,50 miliardi dal lancio e la classificazione congiunta di XRP come commodity da parte di SEC e CFTC nel marzo 2026.
- Il CLARITY Act statunitense in sospeso, atteso non prima di un voto al Senato a luglio 2026, rimane la variabile regolamentare più osservata per l'asset.
- Il rilascio escrow mensile di Ripple di 1 miliardo di XRP il 1° giugno 2026 introduce un eccesso di offerta ricorrente che i mercati devono assorbire insieme agli sviluppi dal lato della domanda.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione di prezzo crypto Ripple?
Le previsioni di prezzo XRP di terze parti per il 2026 variano ampiamente. Le previsioni esaminate in questo articolo indicano un range a breve termine per giugno di circa $1,26–$1,70, mentre le stime di fine anno vanno da circa $1,54 a $9,50 negli scenari più rialzisti. Queste proiezioni dipendono da fattori quali gli afflussi degli ETF, il progresso regolamentare statunitense, i rilasci escrow mensili di Ripple e il sentiment generale del mercato crypto. Le previsioni non sono indicatori affidabili della performance futura.
Chi possiede più Ripple?
Ripple Labs rimane uno dei maggiori detentori di XRP, in gran parte a causa degli XRP detenuti in escrow. Secondo l'articolo, il saldo escrow bloccato di Ripple è stimato a circa 38,15 miliardi di XRP dopo il rilascio programmato del 1° giugno 2026 di 1 miliardo di XRP. La proprietà di XRP include anche exchange, detentori istituzionali e trader retail, ma la concentrazione a livello di wallet può cambiare quando i token si spostano tra escrow, exchange e wallet privati.
Quante monete Ripple esistono?
XRP ha un'offerta massima di 100 miliardi di token. Una grande quota è già in circolazione, mentre una porzione significativa rimane detenuta in escrow controllato da Ripple e rilasciata su base programmata. L'articolo nota che Ripple ha sbloccato 1 miliardo di XRP il 1° giugno 2026 e che il suo saldo escrow bloccato era stimato a circa 38,15 miliardi di XRP successivamente. Questi rilasci influenzano l'offerta disponibile, anche se non tutti gli XRP rilasciati entrano necessariamente nel mercato immediatamente.
Il prezzo di Ripple potrebbe salire o scendere?
Sì. Il prezzo di XRP potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di offerta, domanda e condizioni di mercato più ampie. I potenziali fattori rialzisti includono afflussi ETF, regolamentazione statunitense più chiara e accesso istituzionale più ampio. I rischi ribassisti includono un sentiment crypto più debole, pressione macroeconomica, resistenza a livelli tecnici chiave e l'eccesso di offerta ricorrente dai rilasci escrow mensili di Ripple. Gli indicatori tecnici nell'articolo mostravano XRP scambiato sotto diverse medie mobili, mentre le previsioni presentavano ancora un'ampia gamma di possibili risultati.
Dovrei investire in Ripple?
Se XRP sia adatto dipende dalla tua situazione finanziaria, obiettivi, tolleranza al rischio e comprensione della volatilità del mercato crypto. Questo articolo non fornisce consulenza di investimento o una raccomandazione di acquistare, vendere o detenere XRP. Le criptovalute possono essere altamente volatili, e il trading di CFD aggiunge ulteriore rischio poiché la leva può amplificare sia i profitti che le perdite. Dovresti fare le tue ricerche e considerare se comprendi i rischi prima di prendere qualsiasi decisione di trading o investimento.
Posso negoziare CFD XRP su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD Ripple su Capital.com. Il trading di CFD crypto ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati a margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.