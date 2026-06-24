Previsione prezzo Ethereum (ETH): deflussi ETF, ritardo Glamsterdam

Previsione prezzo Ethereum (ETH): deflussi ETF, ritardo GlamsterdamEthereum è il token native della rete Ethereum. A giugno 2026, ETH ha scambiato vicino ai $1.700 medio-bassi mentre i flussi ETF e i tempi dell'upgrade hanno plasmato il sentiment. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Ethereum (ETH/USD) scambia a $1.758,96 alle 12:55 UTC del 22 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $1.702,90–$1.766,18 sul feed di quotazioni di Capital.com. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment rimane contenuto mentre gli analisti indicano una posizione hawkish della Federal Reserve sotto il nuovo presidente Kevin Warsh, che ha sostenuto la pressione sugli asset sensibili al rischio incluse le criptovalute (Yahoo Finance, 22 giugno 2026). I deflussi dagli ETF spot su ETH pari a $401,62 milioni registrati fino a fine maggio potrebbero aver anche pesato sulla domanda (BeinCrypto, 28 maggio 2026). L'upgrade del protocollo Glamsterdam, che mira a miglioramenti della correttezza MEV e dell'efficienza del layer-one tramite proposte tra cui l'EIP-7732, era originariamente previsto per la prima metà del 2026 ma è stato poi riprogrammato per la seconda metà del 2026, secondo la roadmap ufficiale di Ethereum (Ethereum.org, consultato il 22 giugno 2026). Questo spostamento riduce la probabilità di un catalizzatore tecnico a breve termine. Il rapporto ETH/BTC si attestava a circa 0,02737 al 17 giugno 2026, vicino a un minimo di 10 mesi, riflettendo una continua sottoperformance relativa al bitcoin mentre i volumi complessivi del mercato crypto rimangono ridotti in vista dell'estate (Yahoo Finance, 17 giugno 2026).
Outlook Ethereum di terze parti: deflussi ETF e upgrade
Al 22 giugno 2026, le previsioni di prezzo ETH di terze parti riflettono una vasta gamma di prospettive determinate dalle tempistiche degli upgrade di rete, dai dati di flusso degli ETF spot, dalle condizioni macro e dalle dinamiche della domanda on-chain.
CoinCodex (modello algoritmico a breve termine)
CoinCodex colloca ETH all'interno di un canale di trading di giugno 2026 di $1.722–$2.526,30, con un obiettivo superiore a cinque giorni di $1.745,02 entro il 24 giugno 2026 e un obiettivo superiore a un mese di $2.526,30 entro il 21 luglio 2026. Il modello segnala un sentiment complessivamente ribassista, con 27 dei 31 indicatori tecnici che segnalano vendita al 21 giugno 2026. I suoi dati mostrano anche la SMA a 50 giorni a $2.002,82, ben al di sopra dello spot, mentre l'RSI segna 42,44, collocandolo in territorio neutrale (CoinCodex, 21 giugno 2026).
Coinpedia (outlook tecnico e on-chain)
Coinpedia stabilisce un obiettivo superiore di fine anno 2026 di $6.100, con un potenziale minimo di $1.500 se i livelli di supporto attuali cedono, secondo il suo aggiornamento del 16 giugno 2026. La sua logica cita la rottura di ETH al di sotto del suo canale ascendente all'inizio di giugno come segnale ribassista a breve termine. Tuttavia, nota anche che il supporto del profilo di volume ancorato nell'intervallo $1.500–$1.700 e un aumento nella tokenizzazione di asset del mondo reale a $17,90 miliardi sulla rete Ethereum potrebbero attrarre una rinnovata domanda istituzionale a livelli più bassi (Coinpedia, 16 giugno 2026).
Changelly (modello quantitativo)
Changelly proietta una media mensile di giugno 2026 di $1.810,68, con un range per l'intero anno 2026 di $1.963,05–$2.531,78 e una media di $2.247,42 secondo il suo modello di previsione tecnica. Il framework indica un consolidamento continuo vicino agli attuali livelli spot nel breve termine, con potenziale per un movimento graduale verso l'alto fino a fine anno se le condizioni generali del mercato crypto si stabilizzano (Changelly, 20 giugno 2026).
CoinCodex (obiettivo articolo settimanale)
In un articolo dedicato al breve termine, CoinCodex ha stimato che ETH potrebbe raggiungere $1.909,55 entro il 20 giugno 2026, rappresentando un guadagno dell'11,17% rispetto al suo prezzo spot del 14 giugno 2026 di $1.805,94. Il modello a breve termine ha caratterizzato il sentiment complessivo come ribassista, citando volatilità elevata e un cluster di livelli di resistenza tra $1.824,77 e $2.750,63 come condizioni che dovrebbero essere superate per modificare l'outlook tecnico (CoinCodex, 15 giugno 2026).
Coinpedia (analisi del minimo di giugno 2026)
In un articolo separato pubblicato il 5 giugno 2026, Coinpedia ha notato che ETH era sceso a circa $1.560, un calo di oltre il 22%, e ha caratterizzato l'azione dei prezzi come coerente con una fase di capitolazione piuttosto che un'inversione confermata. L'analisi ha affermato che un recupero sostenuto richiederebbe che ETH recuperasse prima i $2.500, quindi ottenesse un breakout netto sopra i $3.100, con ulteriore rialzo verso i $4.800 subordinato al soddisfacimento di tali condizioni (Coinpedia, 6 giugno 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo ETH: panoramica tecnica
Il prezzo ETH/USD scambia a $1.758,96 alle 12:55 UTC del 22 giugno 2026, posizionandosi sopra la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni a $1.704 e la media mobile ponderata per il volume a $1.690. Tuttavia, rimane al di sotto delle SMA a 30, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a $1.809, $1.980, $2.098 e $2.357. Secondo i dati di TradingView, questo posizionamento suggerisce che il prezzo rimane all'interno di un trend ribassista più ampio su time frame superiori.
L'allineamento SMA 20-su-50 non è intatto, con la SMA a 20 giorni a $1.704 che corre ben al di sotto della SMA a 50 giorni a $1.980. Ciò indica una fase correttiva sostenuta negli ultimi mesi. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segna 45,7, collocandolo in territorio neutrale-basso, che TradingView caratterizza come né ipervenduto né chiaramente segnalante un momentum in recupero. L'indice direzionale medio (ADX) a 33,9 suggerisce che è in atto un trend consolidato.
Sul lato superiore, il pivot R1 classico a $2.297 rappresenta il riferimento overhead più vicino. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra la SMA a 30 giorni vicino a $1.809 sarebbe un passo precedente prima che quel livello entri in vista. I riferimenti pivot classici pubblicati elencano il punto pivot a $2.131, S1 a $1.838 e S2 a $1.671, sebbene solo S2 si trovi al di sotto dell'attuale prezzo spot. La media mobile Hull (9) a $1.719 e la linea base Ichimoku a $1.774 inquadrano il range immediato attorno al prezzo corrente, secondo TradingView (TradingView, 22 giugno 2026).
Questa analisi tecnica è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo Ethereum (2024–2026)
Il prezzo ETH/USD ha aperto giugno 2024 scambiando vicino a $3.420, parte di un rally crypto più ampio che aveva portato i prezzi ben sopra i $3.000 durante la primavera. Il token è salito costantemente durante l'estate, raggiungendo un massimo storico di $4.954 il 24 agosto 2025, spinto in parte da venti regolatori favorevoli negli Stati Uniti, crescente interesse istituzionale e un'ondata di società di tesoreria che accumulavano ETH.
È seguita un'inversione prolungata. ETH ha chiuso il 2025 vicino a $2.968, avendo restituito gran parte di quei guadagni negli ultimi mesi dell'anno. Le vendite sono accelerate all'inizio del 2026, con i prezzi scivolati da circa $3.300 all'inizio di gennaio a sotto $1.826 entro il 6 febbraio, mentre un più ampio sell-off macro e del settore AI ha innescato pesanti liquidazioni con leva sui mercati crypto. Entro fine febbraio, ETH scambiava vicino a $1.800, segnando il suo peggior inizio di anno solare mai registrato.
Un recupero parziale ha riportato i prezzi verso il range $2.000–$2.400 durante aprile e inizio maggio 2026. Tuttavia, vendite rinnovate a fine maggio e inizio giugno hanno spinto ETH sotto $1.600 entro il 10 giugno, dopo aver toccato minimi intorno a $1.511 il 6 giugno. Il token si è da allora stabilizzato, chiudendo a $1.761,55 il 22 giugno 2026, circa il 64,4% al di sotto del suo massimo storico di agosto 2025 e circa il 40,6% in meno da inizio anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Visione degli analisti Capital.com: Ethereum
La performance del prezzo di Ethereum negli ultimi due anni riflette le brusche oscillazioni cicliche che definiscono il mercato degli asset digitali più ampio. Dopo aver stabilito un massimo storico vicino a $4.954 nell'agosto 2025, ETH ha ritracciato significativamente, scambiando intorno a $1.759 a fine giugno 2026. Tale correzione coincide con venti contrari macro, deflussi sostenuti dagli ETF spot e un ritardo nell'upgrade del protocollo Glamsterdam, che era stato anticipato come catalizzatore di rete a breve termine. Allo stesso tempo, l'ambiente macro che ha messo sotto pressione ETH potrebbe cambiare, mentre un'inversione nei flussi istituzionali o un outlook più morbido sui tassi di interesse potrebbero fornire un rinnovato supporto.
Il ruolo in espansione della rete nella tokenizzazione di asset del mondo reale e una base di sviluppatori che secondo quanto riferito ha raggiunto un milione a metà 2025 rappresentano elementi positivi strutturali che alcuni partecipanti al mercato indicano come driver di domanda a lungo termine. Detto questo, la concorrenza da blockchain alternative di layer-one, la continua incertezza normativa nelle principali giurisdizioni e la persistente sottoperformance di ETH rispetto al bitcoin suggeriscono che il quadro a breve termine rimane misto. Sia il caso rialzista che quello ribassista comportano un'incertezza significativa.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD su Ethereum
Al 22 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su Ethereum si attesta all'89,3% acquirenti contro il 10,7% venditori, collocandolo in territorio di forte acquisto, con gli acquirenti in vantaggio di 78,6 punti percentuali. Questa inclinazione unilaterale verso le posizioni long rappresenta una delle letture più estreme sulla scala del sentiment. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Ethereum (2026)
- ETH scambia a $1.758,96 alle 12:55 UTC del 22 giugno 2026, circa il 64,4% al di sotto del suo massimo storico di $4.954, stabilito il 24 agosto 2025.
- Gli indicatori tecnici di TradingView mostrano ETH scambiare al di sotto di tutte le principali SMA dalla 30 giorni fino alla 200 giorni, con un allineamento ribassista 20-su-50 assente.
- I driver chiave che pesano sul prezzo includono deflussi sostenuti dagli ETF spot, un contesto macro hawkish e l'upgrade Glamsterdam posticipato alla seconda metà del 2026.
- Gli elementi positivi strutturali citati dagli analisti includono la crescita nella tokenizzazione di asset del mondo reale sulla rete Ethereum e l'ecosistema di sviluppatori in espansione.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione del prezzo della crypto Ethereum?
Le previsioni di prezzo Ethereum di terze parti rimangono contrastanti. Le previsioni dei modelli a breve termine citate nell'articolo si raggruppano intorno al range $1.700–$1.910 per giugno 2026, mentre le stime superiori per l'intero anno 2026 variano più ampiamente, da $2.531,78 a $6.100. Queste previsioni dipendono da fattori tra cui livelli tecnici, flussi ETF, condizioni macro e sviluppi della rete Ethereum. Le previsioni non sono garantite e i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Chi possiede più Ethereum?
I maggiori detentori di Ethereum sono tipicamente contratti di staking, exchange, emittenti di ETF, custodi e altri wallet istituzionali, piuttosto che singoli individui. Tra i detentori individuali identificabili, Arkham ha riportato l'investitore della pre-vendita di Ethereum Rain Lohmus come uno dei maggiori, sebbene il suo wallet sia presumibilmente inaccessibile, con Vitalik Buterin anch'egli tra i maggiori detentori individuali conosciuti. I dati di proprietà on-chain possono cambiare e potrebbero non sempre identificare il proprietario effettivo dietro un wallet.
Quanto ETH esiste?
Ethereum non ha un'offerta massima fissa come il bitcoin. La sua offerta circolante cambia nel tempo perché nuovi ETH possono essere emessi mentre parte delle commissioni di transazione pagate sulla rete possono essere bruciate. YCharts, utilizzando Etherscan come fonte, ha elencato l'offerta di Ethereum a circa 117,76 milioni di ETH al 20 giugno 2026. Le cifre dell'offerta possono muoversi gradualmente con l'attività di rete, le dinamiche di staking e i meccanismi di bruciatura delle commissioni.
Il prezzo di Ethereum potrebbe salire o scendere?
Il prezzo di Ethereum potrebbe muoversi in entrambe le direzioni. I fattori di supporto potrebbero includere una domanda istituzionale più forte, un'inversione nei deflussi dagli ETF spot, un contesto di tassi di interesse più morbido o progressi sugli upgrade della rete Ethereum. I rischi al ribasso includono continua pressione macro, volumi deboli del mercato crypto, concorrenza da altre blockchain di layer-one e ulteriore sottoperformance rispetto al bitcoin. Come mostra l'articolo, gli obiettivi degli analisti variano ampiamente, il che riflette l'incertezza sia sul caso rialzista che su quello ribassista.
Dovrei investire in Ethereum?
La questione se Ethereum sia appropriato dipende dalla tua situazione finanziaria, dagli obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dalla conoscenza del mercato. Questo articolo non fornisce consulenza sugli investimenti o una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere ETH. Le criptovalute sono altamente volatili e i CFD aggiungono ulteriore rischio perché sono prodotti con leva finanziaria. Prima di prendere qualsiasi decisione, considera di fare la tua ricerca, rivedere attentamente i rischi e cercare consulenza professionale indipendente ove necessario.
Posso negoziare CFD su Ethereum su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Ethereum su Capital.com. Negoziare CFD su crypto ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.