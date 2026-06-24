Previsione prezzo Ethereum (ETH): deflussi ETF, ritardo Glamsterdam

Ethereum (ETH/USD) scambia a $1.758,96 alle 12:55 UTC del 22 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $1.702,90–$1.766,18 sul feed di quotazioni di Capital.com. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment rimane contenuto mentre gli analisti indicano una posizione hawkish della Federal Reserve sotto il nuovo presidente Kevin Warsh, che ha sostenuto la pressione sugli asset sensibili al rischio incluse le criptovalute (Yahoo Finance, 22 giugno 2026). I deflussi dagli ETF spot su ETH pari a $401,62 milioni registrati fino a fine maggio potrebbero aver anche pesato sulla domanda (BeinCrypto, 28 maggio 2026). L'upgrade del protocollo Glamsterdam, che mira a miglioramenti della correttezza MEV e dell'efficienza del layer-one tramite proposte tra cui l'EIP-7732, era originariamente previsto per la prima metà del 2026 ma è stato poi riprogrammato per la seconda metà del 2026, secondo la roadmap ufficiale di Ethereum (Ethereum.org, consultato il 22 giugno 2026). Questo spostamento riduce la probabilità di un catalizzatore tecnico a breve termine. Il rapporto ETH/BTC si attestava a circa 0,02737 al 17 giugno 2026, vicino a un minimo di 10 mesi, riflettendo una continua sottoperformance relativa al bitcoin mentre i volumi complessivi del mercato crypto rimangono ridotti in vista dell'estate (Yahoo Finance, 17 giugno 2026).

Outlook Ethereum di terze parti: deflussi ETF e upgrade

Al 22 giugno 2026, le previsioni di prezzo ETH di terze parti riflettono una vasta gamma di prospettive determinate dalle tempistiche degli upgrade di rete, dai dati di flusso degli ETF spot, dalle condizioni macro e dalle dinamiche della domanda on-chain.

CoinCodex (modello algoritmico a breve termine)

CoinCodex colloca ETH all'interno di un canale di trading di giugno 2026 di $1.722–$2.526,30, con un obiettivo superiore a cinque giorni di $1.745,02 entro il 24 giugno 2026 e un obiettivo superiore a un mese di $2.526,30 entro il 21 luglio 2026. Il modello segnala un sentiment complessivamente ribassista, con 27 dei 31 indicatori tecnici che segnalano vendita al 21 giugno 2026. I suoi dati mostrano anche la SMA a 50 giorni a $2.002,82, ben al di sopra dello spot, mentre l'RSI segna 42,44, collocandolo in territorio neutrale (CoinCodex, 21 giugno 2026).

Coinpedia (outlook tecnico e on-chain)

Coinpedia stabilisce un obiettivo superiore di fine anno 2026 di $6.100, con un potenziale minimo di $1.500 se i livelli di supporto attuali cedono, secondo il suo aggiornamento del 16 giugno 2026. La sua logica cita la rottura di ETH al di sotto del suo canale ascendente all'inizio di giugno come segnale ribassista a breve termine. Tuttavia, nota anche che il supporto del profilo di volume ancorato nell'intervallo $1.500–$1.700 e un aumento nella tokenizzazione di asset del mondo reale a $17,90 miliardi sulla rete Ethereum potrebbero attrarre una rinnovata domanda istituzionale a livelli più bassi (Coinpedia, 16 giugno 2026).

Changelly (modello quantitativo)

Changelly proietta una media mensile di giugno 2026 di $1.810,68, con un range per l'intero anno 2026 di $1.963,05–$2.531,78 e una media di $2.247,42 secondo il suo modello di previsione tecnica. Il framework indica un consolidamento continuo vicino agli attuali livelli spot nel breve termine, con potenziale per un movimento graduale verso l'alto fino a fine anno se le condizioni generali del mercato crypto si stabilizzano (Changelly, 20 giugno 2026).

CoinCodex (obiettivo articolo settimanale)

In un articolo dedicato al breve termine, CoinCodex ha stimato che ETH potrebbe raggiungere $1.909,55 entro il 20 giugno 2026, rappresentando un guadagno dell'11,17% rispetto al suo prezzo spot del 14 giugno 2026 di $1.805,94. Il modello a breve termine ha caratterizzato il sentiment complessivo come ribassista, citando volatilità elevata e un cluster di livelli di resistenza tra $1.824,77 e $2.750,63 come condizioni che dovrebbero essere superate per modificare l'outlook tecnico (CoinCodex, 15 giugno 2026).

Coinpedia (analisi del minimo di giugno 2026)

In un articolo separato pubblicato il 5 giugno 2026, Coinpedia ha notato che ETH era sceso a circa $1.560, un calo di oltre il 22%, e ha caratterizzato l'azione dei prezzi come coerente con una fase di capitolazione piuttosto che un'inversione confermata. L'analisi ha affermato che un recupero sostenuto richiederebbe che ETH recuperasse prima i $2.500, quindi ottenesse un breakout netto sopra i $3.100, con ulteriore rialzo verso i $4.800 subordinato al soddisfacimento di tali condizioni (Coinpedia, 6 giugno 2026).

In queste fonti di terze parti, gli obiettivi dei modelli a breve termine per giugno 2026 si raggruppano nell'intervallo $1.700–$1.910. Le stime superiori per l'intero anno 2026 divergono più nettamente, da $2.531,78 a $6.100, con risultati legati principalmente alla capacità di ETH di recuperare le medie mobili chiave e al fatto che i deflussi dagli ETF spot si invertano.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo ETH: panoramica tecnica

Il prezzo ETH/USD scambia a $1.758,96 alle 12:55 UTC del 22 giugno 2026, posizionandosi sopra la media mobile semplice (SMA) a 20 giorni a $1.704 e la media mobile ponderata per il volume a $1.690. Tuttavia, rimane al di sotto delle SMA a 30, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a $1.809, $1.980, $2.098 e $2.357. Secondo i dati di TradingView, questo posizionamento suggerisce che il prezzo rimane all'interno di un trend ribassista più ampio su time frame superiori.

L'allineamento SMA 20-su-50 non è intatto, con la SMA a 20 giorni a $1.704 che corre ben al di sotto della SMA a 50 giorni a $1.980. Ciò indica una fase correttiva sostenuta negli ultimi mesi. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni segna 45,7, collocandolo in territorio neutrale-basso, che TradingView caratterizza come né ipervenduto né chiaramente segnalante un momentum in recupero. L'indice direzionale medio (ADX) a 33,9 suggerisce che è in atto un trend consolidato.

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a $2.297 rappresenta il riferimento overhead più vicino. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra la SMA a 30 giorni vicino a $1.809 sarebbe un passo precedente prima che quel livello entri in vista. I riferimenti pivot classici pubblicati elencano il punto pivot a $2.131, S1 a $1.838 e S2 a $1.671, sebbene solo S2 si trovi al di sotto dell'attuale prezzo spot. La media mobile Hull (9) a $1.719 e la linea base Ichimoku a $1.774 inquadrano il range immediato attorno al prezzo corrente, secondo TradingView (TradingView, 22 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo Ethereum (2024–2026)

Il prezzo ETH/USD ha aperto giugno 2024 scambiando vicino a $3.420, parte di un rally crypto più ampio che aveva portato i prezzi ben sopra i $3.000 durante la primavera. Il token è salito costantemente durante l'estate, raggiungendo un massimo storico di $4.954 il 24 agosto 2025, spinto in parte da venti regolatori favorevoli negli Stati Uniti, crescente interesse istituzionale e un'ondata di società di tesoreria che accumulavano ETH.

È seguita un'inversione prolungata. ETH ha chiuso il 2025 vicino a $2.968, avendo restituito gran parte di quei guadagni negli ultimi mesi dell'anno. Le vendite sono accelerate all'inizio del 2026, con i prezzi scivolati da circa $3.300 all'inizio di gennaio a sotto $1.826 entro il 6 febbraio, mentre un più ampio sell-off macro e del settore AI ha innescato pesanti liquidazioni con leva sui mercati crypto. Entro fine febbraio, ETH scambiava vicino a $1.800, segnando il suo peggior inizio di anno solare mai registrato.

Un recupero parziale ha riportato i prezzi verso il range $2.000–$2.400 durante aprile e inizio maggio 2026. Tuttavia, vendite rinnovate a fine maggio e inizio giugno hanno spinto ETH sotto $1.600 entro il 10 giugno, dopo aver toccato minimi intorno a $1.511 il 6 giugno. Il token si è da allora stabilizzato, chiudendo a $1.761,55 il 22 giugno 2026, circa il 64,4% al di sotto del suo massimo storico di agosto 2025 e circa il 40,6% in meno da inizio anno.