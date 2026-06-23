Previsione prezzo Bitcoin: accordo USA-Iran, deflussi ETF

Previsione prezzo Bitcoin: accordo USA-Iran, deflussi ETFL'azione del prezzo di Bitcoin nel 2026 riflette i deflussi dagli ETF, i segnali della politica Fed e la riduzione del rischio geopolitico dopo l'accordo di pace USA-Iran. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Bitcoin (BTC/USD) viene scambiato a $64.035,15 alle 11:39 UTC del 22 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $63.235,05–$64.588,15. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Diversi fattori intersecanti hanno plasmato la recente azione del prezzo. La firma formale dell'accordo di pace USA-Iran in Svizzera il 19 giugno 2026, che ha incluso un'immediata cessazione delle operazioni militari e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha ridotto i premi di rischio geopolitico e sostenuto ampiamente gli asset rischiosi dopo che BTC era sceso a un minimo vicino a $59.000 la settimana precedente (Al Jazeera, 18 giugno 2026). Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di $90,66 milioni il 18 giugno, guidati dall'IBIT di BlackRock con $96,66 milioni, aggiungendo pressione di vendita a breve termine anche mentre l'MSBT appena lanciato da Morgan Stanley ha attratto $10,43 milioni di afflussi durante la stessa sessione (PANews, 19 giugno 2026). Il sentiment macro più ampio è rimasto cauto in attesa dei segnali di politica della Federal Reserve, con i rendimenti elevati dei titoli del Tesoro USA che continuano ad aumentare il costo opportunità di detenere asset non fruttiferi (Investing.com, 8 giugno 2026). Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono diminuiti con l'allentamento delle preoccupazioni sull'offerta mediorientale dopo il quadro di cessate il fuoco, contribuendo a mantenere sotto controllo le aspettative di inflazione e limitando una ripresa più forte degli asset rischiosi, comprese le cripto (CNBC, 21 giugno 2026).
Previsione BTC di terze parti: accordo USA-Iran e deflussi ETF
Al 22 giugno 2026, le previsioni di prezzo BTC di terze parti mostrano un'ampia gamma di risultati, modellati dalle dinamiche di offerta post-halving, dai flussi ETF, dalle condizioni macroeconomiche e dagli sviluppi geopolitici. I target sottostanti riassumono le previsioni di terze parti per il mercato BTC/USD.
Reuters (nota di analisi tecnica)
Reuters osserva che Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore dal picco record di ottobre 2025, posizionandosi vicino al livello ampiamente osservato di $60.000, che gli analisti tecnici hanno identificato come una soglia di supporto chiave. L'articolo segnala $50.000 come prossimo riferimento ribassista notevole, dopo che il precedente supporto a $60.000 è stato testato a febbraio 2026. Una ripresa sostenuta, aggiunge, dovrebbe riconquistare i livelli rotti durante il selloff primaverile (Reuters, 8 giugno 2026).
Coinpedia (outlook prezzo giugno 2026)
Coinpedia identifica una zona di domanda a breve termine a $64.000–$66.000, notando che il prezzo si è stabilizzato in quest'area dopo un rifiuto vicino a $80.000 e un successivo calo dal livello di supporto di $70.000. La pubblicazione afferma che sarebbe necessaria una ripresa sopra $70.000–$71.000 per riportare in focus $76.000–$80.000. Un fallimento nel mantenere i livelli attuali, tuttavia, potrebbe rimettere in vista $60.000, con i deflussi ETF in corso e l'incertezza geopolitica citati come ostacoli chiave (Coinpedia, 15 giugno 2026).
CoinCodex (previsione modello algoritmico)
CoinCodex prevede che Bitcoin scambi all'interno di un range di $64.963–$92.500 per il resto del 2026, con il suo modello algoritmico che pone il prezzo medio annualizzato a $83.218. Il modello segnala un segnale ribassista a breve termine, con 20 indicatori tecnici su 30 che leggono ribassista al 21 giugno 2026. Nota anche la media mobile semplice a 50 giorni di BTC a $72.450 e la media mobile semplice a 200 giorni a $76.911, entrambe ben al di sopra del prezzo attuale, come riferimenti di resistenza chiave sopra il mercato (CoinCodex, 21 giugno 2026).
Yahoo Finance (reportistica prezzo giugno 2026)
Yahoo Finance riporta che Bitcoin ha aperto a $63.553,08 il 12 giugno 2026, in rialzo del 3,4% rispetto all'apertura del giorno precedente, riflettendo un parziale recupero dopo il calo multi-settimanale di BTC/USD. Il report nota che l'azione del prezzo rimane strettamente legata all'appetito per il rischio più ampio, con le aspettative sui tassi, i flussi del mercato azionario verso i titoli AI e le prossime IPO che continuano a modellare la direzione a breve termine (Yahoo Finance, 12 giugno 2026).
Reuters (flussi di capitale e contesto di mercato)
Reuters riporta che Bitcoin ha registrato il suo calo più ripido da inizio anno a questo punto del calendario almeno dal 2015, citando dati LSEG che mostrano deflussi netti ETF di oltre $2,7 miliardi nella settimana al 5 giugno 2026. I deflussi netti totali del 2026 avevano raggiunto $3,1 miliardi, mentre il capitale ruotava verso le azioni AI e le prossime IPO di alto profilo. L'agenzia nota anche che la quota di Bitcoin della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute si attestava al 56% secondo i dati CoinGecko, in calo dal 63% di un anno prima, indicando uno spostamento nell'allocazione degli investitori tra gli asset digitali (Reuters, 6 giugno 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo BTC: panoramica tecnica
Il prezzo BTC/USD viene scambiato a $64.035,15 alle 11:39 UTC del 22 giugno 2026, posizionandosi sotto le sue medie mobili chiave. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa $63.539 / $71.813 / $72.235 / $76.587, con il prezzo attualmente sotto tutte e quattro. Ciò indica un setup tecnico più debole e riflette il trend ribassista più ampio dal picco di ottobre 2025. La SMA a 20 giorni a $63.539 si posiziona marginalmente sotto l'ultimo prezzo, offrendo un riferimento vicino, mentre la media mobile Hull (9) a $63.324 e la media mobile ponderata per volume (20) a $63.145 suggeriscono che la pressione del trend a breve termine rimane inclinata al ribasso, secondo i dati TradingView.
Gli indicatori di momentum sono misti-deboli. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 41, posizionandosi in territorio neutro-debole, sotto la linea mediana di 50 ma non ancora a estremi di ipervenduto. L'indice direzionale medio (14) a 36 indica che un trend consolidato è in atto, suggerendo che il movimento direzionale prevalente porta ancora una certa convinzione.
Al rialzo, il pivot classico R1 a $80.136 rappresenta il primo riferimento superiore. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a $86.704. Al ribasso, il pivot classico a $76.265 si posiziona sopra il prezzo attuale, con S1 a $69.697 come prossimo riferimento di supporto classico, seguito da S2 vicino a $65.827, vicino ai livelli attuali (TradingView, 22 giugno 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo Bitcoin (2024–2026)
Il prezzo di BTC/USD veniva scambiato intorno a $63.200 a fine giugno 2024, mantenendo un range formatosi dopo l'evento di halving di aprile 2024, che ha ridotto la ricompensa per blocco da 6,25 BTC a 3,125 BTC. Gli analisti spesso monitorano gli halving perché i cicli precedenti sono stati seguiti da forti rally, sebbene i rendimenti passati non siano un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il prezzo è salito costantemente verso fine anno, superando $100.000 per la prima volta a dicembre 2024, supportato dal lancio degli ETF spot su Bitcoin negli USA all'inizio dell'anno e da un'impennata degli afflussi istituzionali. BTC ha chiuso il 2024 a circa $93.400. Il rally si è esteso all'inizio del 2025, con BTC che ha toccato $109.146 il 20 gennaio 2025, in coincidenza con l'insediamento presidenziale di Donald Trump e l'ottimismo per un ambiente normativo più favorevole alle criptovalute. Ulteriori guadagni sono seguiti fino a metà 2025, con BTC che ha raggiunto un massimo storico vicino a $126.287 il 6 ottobre 2025.
Il quadro è cambiato bruscamente a fine 2025 e nel 2026. BTC ha chiuso il 2025 a circa $87.524, già in calo dai massimi. Le crescenti tensioni USA-Iran all'inizio del 2026 hanno pesato sugli asset rischiosi, con il prezzo che è sceso vicino a $63.400 il 28 febbraio 2026 dopo attacchi militari. Un breve recupero parziale è svanito, e BTC è sceso a un minimo 2026 di circa $59.120 il 5 giugno 2026 prima di stabilizzarsi.
BTC ha chiuso a $64.084,15 il 22 giugno 2026, circa il 26,8% in meno da inizio anno e il 36,6% in meno anno su anno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Visione degli analisti Capital.com: Bitcoin
La traiettoria del prezzo di Bitcoin nel 2026 riflette un'inversione netta dai massimi record di fine 2025, quando BTC ha brevemente scambiato sopra $126.000. L'anno è iniziato vicino a $88.000 e ha seguito un trend al ribasso, appesantito da persistenti deflussi ETF, con deflussi netti cumulativi 2026 che hanno raggiunto $3,1 miliardi all'inizio di giugno, secondo Reuters, e una rotazione più ampia del capitale istituzionale verso le azioni AI e le IPO di alto profilo. La volatilità geopolitica, in particolare il conflitto USA-Iran all'inizio dell'anno, ha amplificato i movimenti al ribasso e aggiunto incertezza tra gli asset rischiosi, comprese le cripto. Allo stesso tempo, i recuperi periodici di BTC durante quelle tensioni, in aumento di circa il 6% durante alcune riacutizzazioni, secondo la ricerca CoinShares, suggeriscono che alcuni partecipanti hanno continuato a trattare l'asset come una potenziale copertura, anche mentre altri uscivano.
Il quadro strutturale è più sfumato. La continua costruzione dell'infrastruttura istituzionale, inclusa l'espansione della distribuzione ETF attraverso le principali banche statunitensi, ha sostenuto la domanda di base, mentre un potenziale allentamento del rischio geopolitico dopo l'accordo di pace USA-Iran di giugno 2026 potrebbe aiutare a stabilizzare il sentiment. Tuttavia, BTC attualmente scambia ben sotto tutte le principali medie mobili, e i deflussi ETF sostenuti, le condizioni macro più restrittive e la concorrenza per il capitale di rischio rimangono ostacoli significativi. Se i livelli attuali rappresentino una base o una pausa in un calo più ampio dipende da fattori che rimangono irrisolti.
Sentiment clienti Capital.com per i CFD su Bitcoin
Al 22 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su Bitcoin si attesta all'85,7% acquirenti vs 14,3% venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 71,4 punti percentuali e collocando il sentiment in territorio fortemente rialzista, sbilanciato verso i long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Bitcoin (2026)
- Bitcoin (BTC) viene scambiato a $64.035,15 alle 11:39 UTC del 22 giugno 2026, in calo di circa il 26,8% da inizio anno e del 36,6% anno su anno.
- I principali driver di prezzo includono persistenti deflussi dagli ETF spot su Bitcoin USA per un totale di $3,1 miliardi nel 2026, una rotazione del capitale istituzionale verso le azioni AI e la volatilità geopolitica legata al conflitto USA-Iran all'inizio di quest'anno.
- La firma formale dell'accordo di pace USA-Iran il 19 giugno 2026 ha ridotto i premi di rischio geopolitico, offrendo un certo supporto a breve termine, sebbene gli ETF spot su BTC abbiano comunque registrato un deflusso netto di $90,66 milioni il 18 giugno.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Qual è l'ultima previsione del prezzo della criptovaluta Bitcoin?
Le previsioni di prezzo Bitcoin di terze parti rimangono ampie. Le previsioni recenti citate nell'articolo collocano il supporto a breve termine intorno a $60.000–$66.000, mentre il modello algoritmico di CoinCodex prevede un possibile range 2026 di $64.963–$92.500. Queste stime riflettono livelli tecnici, flussi ETF, condizioni macro e sviluppi geopolitici. Le previsioni possono cambiare rapidamente, quindi dovrebbero essere trattate come scenari piuttosto che come indicatori affidabili della performance futura.
Chi possiede più Bitcoin?
Satoshi Nakamoto, il creatore pseudonimo di Bitcoin, è generalmente considerato il maggiore detentore stimato di Bitcoin quando i portafogli correlati al mining iniziale vengono raggruppati insieme. L'analisi di Arkham del 2026 attribuisce circa 1,096 milioni di BTC a Satoshi, basandosi sul cosiddetto pattern di mining Patoshi. I dati sulla proprietà sono imperfetti perché le etichette dei portafogli possono essere incerte, alcune partecipazioni sono presso custodi per conto dei clienti e molti indirizzi grandi rimangono non identificati.
Quanti Bitcoin esistono?
Bitcoin ha un'offerta massima di 21 milioni di BTC. Al 21 giugno 2026, i dati MacroMicro mostravano circa 20,05 milioni di BTC in circolazione, il che significa che rimangono meno di 1 milione di BTC da minare. I nuovi bitcoin entrano in circolazione attraverso le ricompense di mining, che sono state ridotte da 6,25 BTC a 3,125 BTC all'halving di aprile 2024. L'offerta circolante non equivale necessariamente all'offerta effettivamente disponibile, poiché alcune monete potrebbero essere perse o inattive.
Il prezzo di Bitcoin potrebbe salire o scendere?
Sì. Il prezzo di Bitcoin potrebbe salire o scendere a seconda dei flussi ETF, delle aspettative sui tassi di interesse, dell'appetito per il rischio, degli sviluppi normativi, della domanda istituzionale e del sentiment di mercato più ampio. Nell'articolo, gli analisti indicano supporto intorno a $60.000–$66.000 e resistenza intorno a $70.000–$72.000. Un movimento attraverso una di queste aree potrebbe influenzare il momentum a breve termine, ma i livelli tecnici non sono garantiti. I mercati crypto possono essere volatili, e i CFD aggiungono ulteriore rischio a causa della leva finanziaria.
Dovrei investire in Bitcoin?
Se Bitcoin sia adatto dipende dalla tua situazione finanziaria, tolleranza al rischio, obiettivi e comprensione dei mercati crypto. Bitcoin ha registrato periodi di forti guadagni e perdite nette, e l'articolo mostra quanto rapidamente il sentiment possa cambiare con i flussi ETF, i segnali macro e gli eventi geopolitici. Questo contenuto è solo a scopo informativo e non è consulenza finanziaria. Considera una consulenza indipendente se non sei sicuro, e non fare mai trading o investire denaro che non puoi permetterti di perdere.
Posso negoziare CFD su Bitcoin su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD su Bitcoin su Capital.com. Il trading di CFD crypto ti permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati a margine, e la leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.