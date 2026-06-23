Previsione prezzo Bitcoin: accordo USA-Iran, deflussi ETF

Bitcoin (BTC/USD) viene scambiato a $64.035,15 alle 11:39 UTC del 22 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $63.235,05–$64.588,15. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Diversi fattori intersecanti hanno plasmato la recente azione del prezzo. La firma formale dell'accordo di pace USA-Iran in Svizzera il 19 giugno 2026, che ha incluso un'immediata cessazione delle operazioni militari e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha ridotto i premi di rischio geopolitico e sostenuto ampiamente gli asset rischiosi dopo che BTC era sceso a un minimo vicino a $59.000 la settimana precedente (Al Jazeera, 18 giugno 2026). Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di $90,66 milioni il 18 giugno, guidati dall'IBIT di BlackRock con $96,66 milioni, aggiungendo pressione di vendita a breve termine anche mentre l'MSBT appena lanciato da Morgan Stanley ha attratto $10,43 milioni di afflussi durante la stessa sessione (PANews, 19 giugno 2026). Il sentiment macro più ampio è rimasto cauto in attesa dei segnali di politica della Federal Reserve, con i rendimenti elevati dei titoli del Tesoro USA che continuano ad aumentare il costo opportunità di detenere asset non fruttiferi (Investing.com, 8 giugno 2026). Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono diminuiti con l'allentamento delle preoccupazioni sull'offerta mediorientale dopo il quadro di cessate il fuoco, contribuendo a mantenere sotto controllo le aspettative di inflazione e limitando una ripresa più forte degli asset rischiosi, comprese le cripto (CNBC, 21 giugno 2026).

Previsione BTC di terze parti: accordo USA-Iran e deflussi ETF

Al 22 giugno 2026, le previsioni di prezzo BTC di terze parti mostrano un'ampia gamma di risultati, modellati dalle dinamiche di offerta post-halving, dai flussi ETF, dalle condizioni macroeconomiche e dagli sviluppi geopolitici. I target sottostanti riassumono le previsioni di terze parti per il mercato BTC/USD.

Reuters (nota di analisi tecnica)

Reuters osserva che Bitcoin ha perso circa il 50% del suo valore dal picco record di ottobre 2025, posizionandosi vicino al livello ampiamente osservato di $60.000, che gli analisti tecnici hanno identificato come una soglia di supporto chiave. L'articolo segnala $50.000 come prossimo riferimento ribassista notevole, dopo che il precedente supporto a $60.000 è stato testato a febbraio 2026. Una ripresa sostenuta, aggiunge, dovrebbe riconquistare i livelli rotti durante il selloff primaverile (Reuters, 8 giugno 2026).

Coinpedia (outlook prezzo giugno 2026)

Coinpedia identifica una zona di domanda a breve termine a $64.000–$66.000, notando che il prezzo si è stabilizzato in quest'area dopo un rifiuto vicino a $80.000 e un successivo calo dal livello di supporto di $70.000. La pubblicazione afferma che sarebbe necessaria una ripresa sopra $70.000–$71.000 per riportare in focus $76.000–$80.000. Un fallimento nel mantenere i livelli attuali, tuttavia, potrebbe rimettere in vista $60.000, con i deflussi ETF in corso e l'incertezza geopolitica citati come ostacoli chiave (Coinpedia, 15 giugno 2026).

CoinCodex (previsione modello algoritmico)

CoinCodex prevede che Bitcoin scambi all'interno di un range di $64.963–$92.500 per il resto del 2026, con il suo modello algoritmico che pone il prezzo medio annualizzato a $83.218. Il modello segnala un segnale ribassista a breve termine, con 20 indicatori tecnici su 30 che leggono ribassista al 21 giugno 2026. Nota anche la media mobile semplice a 50 giorni di BTC a $72.450 e la media mobile semplice a 200 giorni a $76.911, entrambe ben al di sopra del prezzo attuale, come riferimenti di resistenza chiave sopra il mercato (CoinCodex, 21 giugno 2026).

Yahoo Finance (reportistica prezzo giugno 2026)

Yahoo Finance riporta che Bitcoin ha aperto a $63.553,08 il 12 giugno 2026, in rialzo del 3,4% rispetto all'apertura del giorno precedente, riflettendo un parziale recupero dopo il calo multi-settimanale di BTC/USD. Il report nota che l'azione del prezzo rimane strettamente legata all'appetito per il rischio più ampio, con le aspettative sui tassi, i flussi del mercato azionario verso i titoli AI e le prossime IPO che continuano a modellare la direzione a breve termine (Yahoo Finance, 12 giugno 2026).

Reuters (flussi di capitale e contesto di mercato)

Reuters riporta che Bitcoin ha registrato il suo calo più ripido da inizio anno a questo punto del calendario almeno dal 2015, citando dati LSEG che mostrano deflussi netti ETF di oltre $2,7 miliardi nella settimana al 5 giugno 2026. I deflussi netti totali del 2026 avevano raggiunto $3,1 miliardi, mentre il capitale ruotava verso le azioni AI e le prossime IPO di alto profilo. L'agenzia nota anche che la quota di Bitcoin della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute si attestava al 56% secondo i dati CoinGecko, in calo dal 63% di un anno prima, indicando uno spostamento nell'allocazione degli investitori tra gli asset digitali (Reuters, 6 giugno 2026).

Sintesi: le stime di terze parti mostrano supporto tecnico a breve termine concentrato a $60.000–$66.000, con modelli algoritmici che collocano un potenziale range di trading 2026 di $64.963–$92.500. I temi comuni includono deflussi ETF cumulativi, flussi di capitale concorrenti verso le azioni AI e l'importanza della zona $70.000–$72.000 come area di resistenza principale per qualsiasi ripresa.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo BTC: panoramica tecnica

Il prezzo BTC/USD viene scambiato a $64.035,15 alle 11:39 UTC del 22 giugno 2026, posizionandosi sotto le sue medie mobili chiave. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano rispettivamente a circa $63.539 / $71.813 / $72.235 / $76.587, con il prezzo attualmente sotto tutte e quattro. Ciò indica un setup tecnico più debole e riflette il trend ribassista più ampio dal picco di ottobre 2025. La SMA a 20 giorni a $63.539 si posiziona marginalmente sotto l'ultimo prezzo, offrendo un riferimento vicino, mentre la media mobile Hull (9) a $63.324 e la media mobile ponderata per volume (20) a $63.145 suggeriscono che la pressione del trend a breve termine rimane inclinata al ribasso, secondo i dati TradingView.

Gli indicatori di momentum sono misti-deboli. L'indice di forza relativa a 14 giorni legge 41, posizionandosi in territorio neutro-debole, sotto la linea mediana di 50 ma non ancora a estremi di ipervenduto. L'indice direzionale medio (14) a 36 indica che un trend consolidato è in atto, suggerendo che il movimento direzionale prevalente porta ancora una certa convinzione.

Al rialzo, il pivot classico R1 a $80.136 rappresenta il primo riferimento superiore. Una chiusura giornaliera sostenuta sopra quel livello metterebbe in vista l'area R2 vicino a $86.704. Al ribasso, il pivot classico a $76.265 si posiziona sopra il prezzo attuale, con S1 a $69.697 come prossimo riferimento di supporto classico, seguito da S2 vicino a $65.827, vicino ai livelli attuali (TradingView, 22 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo Bitcoin (2024–2026)

Il prezzo di BTC/USD veniva scambiato intorno a $63.200 a fine giugno 2024, mantenendo un range formatosi dopo l'evento di halving di aprile 2024, che ha ridotto la ricompensa per blocco da 6,25 BTC a 3,125 BTC. Gli analisti spesso monitorano gli halving perché i cicli precedenti sono stati seguiti da forti rally, sebbene i rendimenti passati non siano un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il prezzo è salito costantemente verso fine anno, superando $100.000 per la prima volta a dicembre 2024, supportato dal lancio degli ETF spot su Bitcoin negli USA all'inizio dell'anno e da un'impennata degli afflussi istituzionali. BTC ha chiuso il 2024 a circa $93.400. Il rally si è esteso all'inizio del 2025, con BTC che ha toccato $109.146 il 20 gennaio 2025, in coincidenza con l'insediamento presidenziale di Donald Trump e l'ottimismo per un ambiente normativo più favorevole alle criptovalute. Ulteriori guadagni sono seguiti fino a metà 2025, con BTC che ha raggiunto un massimo storico vicino a $126.287 il 6 ottobre 2025.

Il quadro è cambiato bruscamente a fine 2025 e nel 2026. BTC ha chiuso il 2025 a circa $87.524, già in calo dai massimi. Le crescenti tensioni USA-Iran all'inizio del 2026 hanno pesato sugli asset rischiosi, con il prezzo che è sceso vicino a $63.400 il 28 febbraio 2026 dopo attacchi militari. Un breve recupero parziale è svanito, e BTC è sceso a un minimo 2026 di circa $59.120 il 5 giugno 2026 prima di stabilizzarsi.

BTC ha chiuso a $64.084,15 il 22 giugno 2026, circa il 26,8% in meno da inizio anno e il 36,6% in meno anno su anno.