Intel Corporation (INTC) quota a $44,34 alle 15:21 UTC del 18 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $43,67–$46,55. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le notizie specifiche su Intel continuano a concentrarsi sul lancio dei chip Core Ultra 200S Plus e mobile costruiti sul nodo di processo 18A, mentre l'azienda avanza nella sua strategia 'Foundry First', e Wall Street mantiene un rating di consenso hold sul titolo (Intel, 11 marzo 2026).

Previsioni azioni Intel 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 18 marzo 2026, le previsioni sulle azioni Intel di terze parti rimangono caute e si concentrano sulla capacità dell'azienda di eseguire la transizione verso il foundry e recuperare quote di mercato nelle CPU server. I seguenti riepiloghi si basano su dati di consenso e cifre aggregate da broker pubblicate tra il 10 e il 18 marzo 2026.

MarketBeat (rating e target di consenso)

MarketBeat aggrega i rating di 37 analisti di Wall Street che coprono Intel e riporta un rating di consenso di Reduce insieme a una previsione media a 12 mesi per le azioni INTC di $45,74. La media mobile a 50 giorni si attesta a $46,48 e quella a 200 giorni a $39,15, riflettendo il sostanziale recupero del titolo nell'anno precedente, mentre la comunità degli analisti continua in generale ad attendere segnali più chiari sull'esecuzione del foundry prima di procedere con ulteriori upgrade (MarketBeat, 17 marzo 2026).

Public.com (panel di analisti)

Public.com intervista 30 analisti e arriva a un rating di consenso Hold con un prezzo target di $43,67. La ripartizione mostra 13% Strong Buy, 7% Buy, 70% Hold, 7% Sell e 3% Strong Sell, con gli analisti che citano le perdite continue nel segmento Intel Foundry e le spese in conto capitale elevate come i principali freni al sentiment nel breve termine (Public.com, 16 marzo 2026).

Barchart (outlook annuale)

Barchart riporta che, dopo un forte rally nel 2025, il dibattito degli analisti per il 2026 si concentra sulla possibilità che INTC possa raddoppiare dalla sua base recuperata, con opinioni divise tra coloro che citano i venti favorevoli dei server AI e coloro che indicano la redditività irrisolta del foundry. Gli obiettivi di prezzo aggregati citati nel pezzo si collocano all'interno di un range ampiamente coerente con la banda $43–$52 visibile nelle piattaforme di consenso istituzionali (Yahoo Finance, 13 marzo 2026).

MarketBeat (nota sul movimento intraday)

MarketBeat riporta INTC in rialzo del 2,6%, con il prezzo target di consenso di $45,74 e un rating Reduce invariato nel panel degli analisti alla data indicata. La nota evidenzia che la media mobile a 50 giorni del titolo continua a fungere da livello di riferimento, senza nuove iniziazioni o modifiche ai target da parte dei broker registrate in quella sessione (MarketBeat, 11 marzo 2026).

Sintesi: attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni Intel convergono su un prezzo target medio a 12 mesi di $43,67–$45,74 con un rating Hold o Reduce, riflettendo il riconoscimento generale da parte degli analisti dello slancio di recupero di Intel insieme a una persistente cautela sull'esecuzione del foundry e sulla redditività nel breve termine.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni INTC: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni INTC era di $44,34 alle 15:21 UTC del 18 marzo 2026, secondo i dati di TradingView, ben al di sopra dell'intera struttura delle medie mobili. Le SMA a 20/50/100/200 giorni erano approssimativamente $18 / $22 / $25 / $24. Sul timeframe giornaliero di TradingView, questi indicatori erano contrassegnati come segnali di 'vendita', il che potrebbe riflettere un panel di medie mobili calibrato su un range di prezzo precedente piuttosto che sulla quotazione corrente. L'RSI a 14 giorni a 35,59 si trovava nelle zone inferiori del territorio neutrale, mentre l'average directional index (14) a 42,47 indicava che un trend era in corso.

Sul lato superiore, il riferimento di resistenza classico più vicino era R1 a $21,64. TradingView mostrava anche R2 a $25,53 come successivo livello di resistenza classico. Il Woodie R1 a $20,17 e il DM R1 a $20,56 corroborano sostanzialmente quella banda $20-$22 come prima zona pivot significativa sopra l'attuale cluster di MA.

In caso di ribassi, il punto pivot classico a $19,48 fornisce il riferimento di supporto iniziale, con i pivot Fibonacci e Woodie che convergono vicino a $18,74-$19,48 per rafforzare quella soglia. TradingView elencava S1 a $15,59 come successivo riferimento di supporto al di sotto di quell'area, mentre S2 vicino a $13,43 era identificato come il successivo livello di supporto inferiore (TradingView, 18 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Intel (2024–2026)

Il prezzo delle azioni INTC ha scambiato vicino a $42–$44 a marzo 2024, ma una forte vendita nel Q2 ha trascinato il titolo sotto $32 entro fine aprile. Il declino è continuato per tutta l'estate, con INTC che ha toccato un minimo pluriennale di chiusura di $18,88 il 6 settembre 2024, quando l'azienda ha riportato utili deludenti e annunciato misure di riduzione dei costi drastiche, inclusi significativi tagli alla forza lavoro.

INTC ha chiuso il 2024 a $20,05, per poi recuperare gradualmente terreno nei primi mesi del 2025, raggiungendo $27,59 il 18 febbraio prima di ritracciare nuovamente. Il titolo è sceso fino a $19,91 a marzo 2025 in mezzo a rinnovate preoccupazioni sulla pressione competitiva da parte di AMD e sul ritmo della svolta del foundry di Intel, prima di chiudere a $26 il 18 marzo 2025.

La seconda metà del 2025 ha portato rinnovato slancio. INTC è salito a $30,58 il 18 settembre 2025, per poi accelerare bruscamente a gennaio 2026, raggiungendo un picco intraday di $55,05 e una chiusura di $54,95 il 21 gennaio 2026, il suo livello più alto dall'inizio del 2022, dopo gli utili del Q4 e il sentiment positivo sul suo nodo di processo 18A. Il titolo ha da allora ritracciato, chiudendo a $44,43 il 18 marzo 2026, circa il 12,3% in più da inizio anno e il 70,9% in più su base annua.