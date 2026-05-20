Previsioni prezzo oro: verbali Fed e pressione dei rendimenti USA

Previsioni prezzo oro: verbali Fed e pressione dei rendimenti USAL'oro spot scambia vicino ai minimi di una settimana mentre rendimenti USA più elevati, un dollaro più forte e le tensioni USA-Iran influenzano le aspettative sulla politica della Federal Reserve. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'oro (XAU/USD) scambia a $4.552,26 alle 13:29 UTC del 18 maggio 2026, all'interno di un range di sessione di $4.494,18–$4.662,24. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
La pressione è proseguita nella nuova settimana mentre i rendimenti dei Treasury USA in aumento, con il benchmark a 10 anni vicino al massimo di un anno, continuano ad aumentare il costo opportunità di detenere lingotti che non generano rendimenti (CNBC, 15 maggio 2026). Un dollaro USA più forte ha anche reso l'oro più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute (Reuters, 15 maggio 2026). Le tensioni USA-Iran persistenti in Medio Oriente hanno rafforzato le preoccupazioni sull'inflazione, che potrebbero ridurre le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve nel breve termine e mantenere il focus sulle scommesse hawkish sui tassi (Modern Diplomacy, 12 maggio 2026). La domanda delle banche centrali, inclusi acquisti netti di 244 tonnellate riportati nel Q1 2026 – in aumento del 3% anno su anno – fornisce un livello di supporto sottostante, sebbene non sia stato sufficiente a compensare la pressione a breve termine derivante dai rendimenti reali e dalla forza del dollaro (World Gold Council, 29 aprile 2026).
Previsioni oro: le aspettative sui tassi modellano le previsioni di terze parti
Al 18 maggio 2026, le previsioni sull'oro di terze parti mostrano un'ampia gamma di opinioni, modellate da diverse ipotesi sulla politica monetaria USA, la domanda delle banche centrali, il rischio geopolitico e il posizionamento degli investitori.
J.P. Morgan (media annuale, rivista al ribasso)
J.P. Morgan ha abbassato la sua previsione del prezzo medio dell'oro per il 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz, citando una domanda degli investitori più debole nel breve termine dopo che l'interesse dei clienti è "sceso a un rivolo". La banca si aspetta ancora che i prezzi recuperino verso i $6.000 entro fine anno, con una domanda che riaccellera nella seconda metà del 2026 grazie alla continua diversificazione delle riserve delle banche centrali e al miglioramento dei flussi ETF (Reuters, 2 febbraio 2026).
ANZ (obiettivo di fine anno, ridotto)
ANZ ha ridotto il suo obiettivo di prezzo dell'oro a fine anno a $5.600/oz, spostando il suo precedente obiettivo di $6.000 a metà 2027 da inizio 2027. La banca ha collegato la revisione alle aspettative persistenti di inflazione, ai rendimenti elevati dei Treasury USA e a un dollaro più forte, che vede come fattori di pressione sull'oro nel breve termine prima che la domanda strutturale diventi più influente (MarketScreener, 18 maggio 2026).
International Business Times (panoramica del consenso)
IBTimes, basandosi sul sondaggio Reuters di aprile 2026 su 31 analisti e sugli obiettivi delle principali banche allora in vigore, ha riportato che la previsione mediana del consenso si attesta vicino a $4.916/oz per la media annuale 2026 – al di sotto dell'obiettivo di fine anno di J.P. Morgan di $6.300 e dei $5.400 di Goldman Sachs. L'articolo nota che il divario tra le stime conservative del consenso e gli obiettivi più elevati delle banche riflette diverse ipotesi sul ritmo dei tagli dei tassi della Federal Reserve e sulla durabilità degli acquisti delle banche centrali (International Business Times, 13 maggio 2026).
Moneymagpie (sintesi multi-banca)
Il sondaggio di Moneymagpie sulle principali opinioni istituzionali nota che Goldman Sachs mantiene un obiettivo di fine anno 2026 di $5.400/oz, mentre UBS mantiene uno scenario base vicino a $5.900 con uno scenario rialzista di $6.200, entrambi citando la domanda ETF, l'accumulo delle banche centrali e il rischio geopolitico come fattori chiave. Le stime di consenso più caute nella fascia $4.700–$5.000 presumono che i tassi di interesse rimangano relativamente elevati e che la domanda degli investitori diventi meno aggressiva nella seconda metà dell'anno (Moneymagpie, 7 maggio 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Oro spot: principali pubblicazioni macro da monitorare
Diversi dati programmati e rischi di eventi potrebbero influenzare l'oro spot (XAU) nei prossimi giorni, data la sensibilità del metallo alle aspettative sui tassi USA, alla direzione del dollaro e alla domanda di beni rifugio.
Verbali FOMC (21 maggio 2026): I verbali della riunione di maggio sono previsti per il 21 maggio 2026. I mercati si concentreranno sul linguaggio riguardo alla persistenza dell'inflazione e ai tempi dei tagli dei tassi; un tono hawkish potrebbe rafforzare la pressione dei rendimenti reali che ha pesato sull'oro a metà maggio, con il rendimento del Treasury USA a 10 anni chiuso al 4,59% il 15 maggio 2026 – il suo livello più alto negli ultimi mesi – mentre una lettura dovish potrebbe ridurre il costo opportunità di detenere lingotti che non generano rendimenti (US Treasury, 15 maggio 2026).
CPI UK (21 maggio 2026): L'Office for National Statistics pubblica i dati sull'inflazione di aprile il 21 maggio 2026. Una lettura materialmente elevata potrebbe rafforzare le narrative sull'inflazione globale e supportare il ruolo dell'oro come copertura dall'inflazione nei portafogli multi-valuta (Reuters, 15 maggio 2026).
PMI flash USA e richieste di disoccupazione (22 maggio 2026): Il PMI composito preliminare di maggio di S&P Global e le richieste iniziali di disoccupazione settimanali sono entrambi previsti per il 22 maggio 2026; letture più deboli su entrambe le metriche alimenterebbero tipicamente le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve, che rimangono una variabile chiave a breve termine per il prezzo dell'oro, con l'ultima stampa delle richieste che mostra depositi iniziali a 200.000 per la settimana terminata il 2 maggio 2026 (The Washington Post, 7 maggio 2026).
Rischio geopolitico: I negoziati nucleari USA-Iran e gli sviluppi più ampi del cessate il fuoco in Medio Oriente non hanno un calendario fisso ma rimangono rischi di eventi in corso; qualsiasi interruzione nei colloqui ha, come osservato ad aprile e inizio maggio 2026, provocato una domanda immediata di beni rifugio verso l'oro (Modern Diplomacy, 12 maggio 2026).
Prezzo oro: Panoramica tecnica
Il prezzo spot dell'oro scambia a $4.552,26 alle 13:29 UTC del 18 maggio 2026, posizionandosi al di sotto di tutte e quattro le medie mobili giornaliere chiave. Le SMA a 20/50/100/200 giorni sono raggruppate tra $4.649–$4.794, creando una potenziale area di resistenza superiore. Il prezzo è anche al di sotto della baseline Ichimoku a $4.685,98 e della media mobile ponderata per volume a $4.646, coerentemente con le condizioni di momentum a breve termine più deboli visibili nel pannello delle medie mobili di TradingView.
Gli indicatori di momentum puntano in una direzione simile. L'RSI a 14 giorni legge 40,62, una lettura bassa-neutrale che riflette un momentum più debole ma non indica ancora condizioni di ipervenduto. Il livello MACD (12, 26) si attesta a −31,59, al di sotto della sua linea di segnale. Anche la media mobile Hull (9) a $4.571,60 si è girata al ribasso, coerentemente con la pressione di vendita a breve termine.
Al rialzo, il punto pivot classico a $4.674,57 è il riferimento più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R1 a $4.839,04, con R2 vicino a $5.056,01 come livello successivo più ampio. Nei ribassi, S1 a $4.457,59 è il riferimento di supporto classico iniziale, con la SMA a 200 giorni a $4.348,29 che rappresenta il livello di media mobile più profondo. Un movimento sostenuto al di sotto di S1 rischierebbe un test di quel livello a lungo termine (TradingView, 18 maggio 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di qualsiasi strumento.
Storico prezzi oro (2024–2026)
Il prezzo spot dell'oro scambiava vicino a $2.420 a maggio 2024, consolidando dopo un breve picco a $2.450 il 20 maggio in condizioni di dollaro USA più deboli. I prezzi si sono poi mossi in una fascia relativamente stretta di $2.290–$2.480 durante l'estate 2024 prima di salire in autunno, con un movimento sopra i $2.700 a ottobre coincidente con la domanda di beni rifugio pre-elezioni USA.
L'oro ha chiuso il 2024 vicino a $2.625 e ha costruito su quella base nel 2025. Un aumento costante ha portato i prezzi sopra i $3.000 per la prima volta a marzo 2025, prima che un sell-off di aprile – coincidente con una più ampia volatilità di mercato e incertezza tariffaria – tirasse brevemente il metallo verso $2.972 il 9 aprile. Il prezzo si è successivamente ripreso, con l'oro che scambiava nella fascia $3.400–$3.800 entro la tarda estate e autunno mentre la domanda delle banche centrali e il rischio geopolitico continuavano a supportare i flussi verso i beni rifugio.
I movimenti più ampi sono arrivati all'inizio del 2026. L'oro ha raggiunto un massimo record di $5.598 il 28 gennaio, spinto da afflussi istituzionali e posizionamento su beni rifugio, prima che una correzione significativa riportasse i prezzi indietro. Un parziale recupero in aprile è svanito a maggio a causa dell'aumento dei rendimenti reali e della forza del dollaro.
L'oro spot (XAU) ha chiuso a $4.550,45 il 18 maggio 2026 – circa il 18,8% al di sotto del massimo record di gennaio 2026, ma circa il 40,8% più alto anno su anno.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Prospettive prezzo oro: analisi Capital.com
L'oro spot (XAU) ha registrato un forte rialzo biennale, salendo da circa $2.420 a maggio 2024 a un picco di $5.598 a gennaio 2026 prima di ritracciare ai livelli attuali vicino a $4.550. Il movimento ha riflesso diverse forze di supporto, tra cui l'accumulo persistente di riserve delle banche centrali, il rischio geopolitico elevato dalle tensioni in Medio Oriente e un contesto di dollaro USA generalmente più debole per gran parte del 2025. Tuttavia, i trader potrebbero scegliere di valutare questi venti favorevoli rispetto alla correzione seguita al picco di gennaio 2026 – un promemoria che i rally acuti possono invertirsi rapidamente quando i rendimenti reali aumentano, il sentiment sul dollaro cambia o i premi di rischio geopolitico si allentano.
Più recentemente, l'aumento dei rendimenti dei Treasury USA e un dollaro più forte hanno aggiunto venti contrari, riducendo l'attrattiva relativa dell'oro come asset che non genera rendimenti. Alcuni analisti sostengono che la domanda sostenuta delle banche centrali e l'incertezza sull'inflazione forniscano un certo grado di supporto sottostante. Altri notano che l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente o una posizione più hawkish della Federal Reserve potrebbero continuare a pesare sui prezzi. Il percorso del metallo da qui rimane sensibile a forze macro concorrenti che tirano in direzioni diverse.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD sull'oro
Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD spot sull'oro mostra l'80% di acquirenti contro il 20% di venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 60 punti percentuali. Ciò significa che il posizionamento è fortemente orientato verso posizioni long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Prezzo oro 2026
- L'oro spot (XAU) scambia a $4.552,26 alle 13:29 UTC del 18 maggio 2026, circa il 18,8% al di sotto del massimo record di gennaio 2026 di $5.598, ma circa il 40,8% più alto anno su anno.
- I fattori chiave includono l'aumento dei rendimenti reali dei Treasury USA e un dollaro più forte, entrambi i quali hanno pesato sull'oro. L'accumulo persistente delle banche centrali e il rischio geopolitico in Medio Oriente continuano a fornire supporto sottostante.
- La pressione recente è derivata dal repricing hawkish della Federal Reserve e dalla domanda più debole degli investitori, con J.P. Morgan che ha tagliato la sua previsione media per il 2026 a $5.243/oz il 18 maggio 2026 a causa del calo del posizionamento dei clienti.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni sul prezzo dell'oro?
Le previsioni di prezzo dell'oro di terze parti per il 2026 variano ampiamente, riflettendo opinioni diverse sui tassi di interesse USA, il dollaro USA, la domanda delle banche centrali e il rischio geopolitico. Nell'articolo, le recenti previsioni degli analisti si concentrano intorno a $4.900–$5.600 per la media annuale 2026, mentre alcuni obiettivi di fine anno si attestano più in alto a $5.400–$6.300. Queste proiezioni non sono garanzie e possono cambiare con l'evolversi di nuovi dati economici, delle indicazioni della Federal Reserve e del posizionamento di mercato.
Il prezzo dell'oro potrebbe salire o scendere?
Il prezzo dell'oro potrebbe muoversi in entrambe le direzioni. L'aumento dei rendimenti dei Treasury USA e un dollaro USA più forte potrebbero continuare a pesare sul metallo aumentando il costo opportunità di detenere un asset che non genera rendimenti. Tuttavia, la domanda delle banche centrali, il rischio geopolitico e le preoccupazioni sull'inflazione potrebbero fornire supporto. I trader dovrebbero anche monitorare i dati USA, i segnali della Federal Reserve e il sentiment di mercato, poiché questi possono spostare rapidamente le aspettative e contribuire alla volatilità a breve termine.
Dovrei investire in oro?
Se l'oro sia adatto dipende dai tuoi obiettivi finanziari, tolleranza al rischio, conoscenza del mercato e portafoglio più ampio. Questo articolo è solo a scopo informativo e non deve essere considerato consulenza di investimento. L'oro può agire come diversificatore in alcune condizioni di mercato, ma il suo prezzo può anche scendere bruscamente quando i rendimenti reali aumentano, il dollaro USA si rafforza o la domanda di beni rifugio svanisce. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
Posso negoziare CFD sull'oro su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD sull'oro su Capital.com. Il trading di CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.