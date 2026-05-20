Previsioni prezzo oro: verbali Fed e pressione dei rendimenti USA

L'oro (XAU/USD) scambia a $4.552,26 alle 13:29 UTC del 18 maggio 2026, all'interno di un range di sessione di $4.494,18–$4.662,24. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione è proseguita nella nuova settimana mentre i rendimenti dei Treasury USA in aumento, con il benchmark a 10 anni vicino al massimo di un anno, continuano ad aumentare il costo opportunità di detenere lingotti che non generano rendimenti (CNBC, 15 maggio 2026). Un dollaro USA più forte ha anche reso l'oro più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute (Reuters, 15 maggio 2026). Le tensioni USA-Iran persistenti in Medio Oriente hanno rafforzato le preoccupazioni sull'inflazione, che potrebbero ridurre le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve nel breve termine e mantenere il focus sulle scommesse hawkish sui tassi (Modern Diplomacy, 12 maggio 2026). La domanda delle banche centrali, inclusi acquisti netti di 244 tonnellate riportati nel Q1 2026 – in aumento del 3% anno su anno – fornisce un livello di supporto sottostante, sebbene non sia stato sufficiente a compensare la pressione a breve termine derivante dai rendimenti reali e dalla forza del dollaro (World Gold Council, 29 aprile 2026).

Previsioni oro: le aspettative sui tassi modellano le previsioni di terze parti

Al 18 maggio 2026, le previsioni sull'oro di terze parti mostrano un'ampia gamma di opinioni, modellate da diverse ipotesi sulla politica monetaria USA, la domanda delle banche centrali, il rischio geopolitico e il posizionamento degli investitori.

J.P. Morgan (media annuale, rivista al ribasso)

J.P. Morgan ha abbassato la sua previsione del prezzo medio dell'oro per il 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz, citando una domanda degli investitori più debole nel breve termine dopo che l'interesse dei clienti è "sceso a un rivolo". La banca si aspetta ancora che i prezzi recuperino verso i $6.000 entro fine anno, con una domanda che riaccellera nella seconda metà del 2026 grazie alla continua diversificazione delle riserve delle banche centrali e al miglioramento dei flussi ETF (Reuters, 2 febbraio 2026).

ANZ (obiettivo di fine anno, ridotto)

ANZ ha ridotto il suo obiettivo di prezzo dell'oro a fine anno a $5.600/oz, spostando il suo precedente obiettivo di $6.000 a metà 2027 da inizio 2027. La banca ha collegato la revisione alle aspettative persistenti di inflazione, ai rendimenti elevati dei Treasury USA e a un dollaro più forte, che vede come fattori di pressione sull'oro nel breve termine prima che la domanda strutturale diventi più influente (MarketScreener, 18 maggio 2026).

International Business Times (panoramica del consenso)

IBTimes, basandosi sul sondaggio Reuters di aprile 2026 su 31 analisti e sugli obiettivi delle principali banche allora in vigore, ha riportato che la previsione mediana del consenso si attesta vicino a $4.916/oz per la media annuale 2026 – al di sotto dell'obiettivo di fine anno di J.P. Morgan di $6.300 e dei $5.400 di Goldman Sachs. L'articolo nota che il divario tra le stime conservative del consenso e gli obiettivi più elevati delle banche riflette diverse ipotesi sul ritmo dei tagli dei tassi della Federal Reserve e sulla durabilità degli acquisti delle banche centrali (International Business Times, 13 maggio 2026).

Moneymagpie (sintesi multi-banca)

Il sondaggio di Moneymagpie sulle principali opinioni istituzionali nota che Goldman Sachs mantiene un obiettivo di fine anno 2026 di $5.400/oz, mentre UBS mantiene uno scenario base vicino a $5.900 con uno scenario rialzista di $6.200, entrambi citando la domanda ETF, l'accumulo delle banche centrali e il rischio geopolitico come fattori chiave. Le stime di consenso più caute nella fascia $4.700–$5.000 presumono che i tassi di interesse rimangano relativamente elevati e che la domanda degli investitori diventi meno aggressiva nella seconda metà dell'anno (Moneymagpie, 7 maggio 2026).

In questi aggiornamenti di maggio 2026, le previsioni medie annuali per il 2026 si concentrano nella fascia $4.900–$5.600 dopo un round di downgrade a breve termine, con gli obiettivi direzionali di fine anno delle principali banche che rimangono più elevati a $5.400–$6.300 e la domanda degli investitori più debole insieme ai rendimenti reali in aumento citati come fattori comuni dietro le recenti revisioni.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Oro spot: principali pubblicazioni macro da monitorare

Diversi dati programmati e rischi di eventi potrebbero influenzare l'oro spot (XAU) nei prossimi giorni, data la sensibilità del metallo alle aspettative sui tassi USA, alla direzione del dollaro e alla domanda di beni rifugio.

Verbali FOMC (21 maggio 2026): I verbali della riunione di maggio sono previsti per il 21 maggio 2026. I mercati si concentreranno sul linguaggio riguardo alla persistenza dell'inflazione e ai tempi dei tagli dei tassi; un tono hawkish potrebbe rafforzare la pressione dei rendimenti reali che ha pesato sull'oro a metà maggio, con il rendimento del Treasury USA a 10 anni chiuso al 4,59% il 15 maggio 2026 – il suo livello più alto negli ultimi mesi – mentre una lettura dovish potrebbe ridurre il costo opportunità di detenere lingotti che non generano rendimenti (US Treasury, 15 maggio 2026).

CPI UK (21 maggio 2026): L'Office for National Statistics pubblica i dati sull'inflazione di aprile il 21 maggio 2026. Una lettura materialmente elevata potrebbe rafforzare le narrative sull'inflazione globale e supportare il ruolo dell'oro come copertura dall'inflazione nei portafogli multi-valuta (Reuters, 15 maggio 2026).

PMI flash USA e richieste di disoccupazione (22 maggio 2026): Il PMI composito preliminare di maggio di S&P Global e le richieste iniziali di disoccupazione settimanali sono entrambi previsti per il 22 maggio 2026; letture più deboli su entrambe le metriche alimenterebbero tipicamente le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve, che rimangono una variabile chiave a breve termine per il prezzo dell'oro, con l'ultima stampa delle richieste che mostra depositi iniziali a 200.000 per la settimana terminata il 2 maggio 2026 (The Washington Post, 7 maggio 2026).

Rischio geopolitico: I negoziati nucleari USA-Iran e gli sviluppi più ampi del cessate il fuoco in Medio Oriente non hanno un calendario fisso ma rimangono rischi di eventi in corso; qualsiasi interruzione nei colloqui ha, come osservato ad aprile e inizio maggio 2026, provocato una domanda immediata di beni rifugio verso l'oro (Modern Diplomacy, 12 maggio 2026).

Prezzo oro: Panoramica tecnica

Il prezzo spot dell'oro scambia a $4.552,26 alle 13:29 UTC del 18 maggio 2026, posizionandosi al di sotto di tutte e quattro le medie mobili giornaliere chiave. Le SMA a 20/50/100/200 giorni sono raggruppate tra $4.649–$4.794, creando una potenziale area di resistenza superiore. Il prezzo è anche al di sotto della baseline Ichimoku a $4.685,98 e della media mobile ponderata per volume a $4.646, coerentemente con le condizioni di momentum a breve termine più deboli visibili nel pannello delle medie mobili di TradingView.

Gli indicatori di momentum puntano in una direzione simile. L'RSI a 14 giorni legge 40,62, una lettura bassa-neutrale che riflette un momentum più debole ma non indica ancora condizioni di ipervenduto. Il livello MACD (12, 26) si attesta a −31,59, al di sotto della sua linea di segnale. Anche la media mobile Hull (9) a $4.571,60 si è girata al ribasso, coerentemente con la pressione di vendita a breve termine.

Al rialzo, il punto pivot classico a $4.674,57 è il riferimento più vicino. Una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista R1 a $4.839,04, con R2 vicino a $5.056,01 come livello successivo più ampio. Nei ribassi, S1 a $4.457,59 è il riferimento di supporto classico iniziale, con la SMA a 200 giorni a $4.348,29 che rappresenta il livello di media mobile più profondo. Un movimento sostenuto al di sotto di S1 rischierebbe un test di quel livello a lungo termine (TradingView, 18 maggio 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di qualsiasi strumento.

Storico prezzi oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro scambiava vicino a $2.420 a maggio 2024, consolidando dopo un breve picco a $2.450 il 20 maggio in condizioni di dollaro USA più deboli. I prezzi si sono poi mossi in una fascia relativamente stretta di $2.290–$2.480 durante l'estate 2024 prima di salire in autunno, con un movimento sopra i $2.700 a ottobre coincidente con la domanda di beni rifugio pre-elezioni USA.

L'oro ha chiuso il 2024 vicino a $2.625 e ha costruito su quella base nel 2025. Un aumento costante ha portato i prezzi sopra i $3.000 per la prima volta a marzo 2025, prima che un sell-off di aprile – coincidente con una più ampia volatilità di mercato e incertezza tariffaria – tirasse brevemente il metallo verso $2.972 il 9 aprile. Il prezzo si è successivamente ripreso, con l'oro che scambiava nella fascia $3.400–$3.800 entro la tarda estate e autunno mentre la domanda delle banche centrali e il rischio geopolitico continuavano a supportare i flussi verso i beni rifugio.

I movimenti più ampi sono arrivati all'inizio del 2026. L'oro ha raggiunto un massimo record di $5.598 il 28 gennaio, spinto da afflussi istituzionali e posizionamento su beni rifugio, prima che una correzione significativa riportasse i prezzi indietro. Un parziale recupero in aprile è svanito a maggio a causa dell'aumento dei rendimenti reali e della forza del dollaro.

L'oro spot (XAU) ha chiuso a $4.550,45 il 18 maggio 2026 – circa il 18,8% al di sotto del massimo record di gennaio 2026, ma circa il 40,8% più alto anno su anno.