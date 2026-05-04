L'oro (XAU/USD) scambia a $4.692,71 sul feed di quotazione di Capital.com alle 15:12 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di $4.659,54–$4.728,64. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il ritracciamento riflette diverse pressioni convergenti. Le tensioni USA-Iran sono riemerse dopo che Trump ha ritirato funzionari chiave dai negoziati di pace a Islamabad, pesando brevemente sulla domanda di beni rifugio che aveva sostenuto il rally precedente, mentre un Indice del Dollaro USA più forte, citato vicino a 98,51, ha limitato qualsiasi ripresa marcata (Share Talk, 27 aprile 2026). Le aspettative in calo sui tagli ai tassi della Federal Reserve hanno aggiunto un altro vento contrario, con i mercati che prezzano solo una probabilità limitata di allentamento nella riunione Fed del 28-29 aprile in presenza di inflazione persistente, parzialmente alimentata da prezzi elevati del petrolio legati al blocco di Hormuz (Reuters, 24 aprile 2026). Il supporto di fondo è arrivato dalla continua domanda delle banche centrali: la Banca Popolare Cinese ha riportato il suo 17° acquisto mensile consecutivo di oro a marzo 2026, aggiungendo 5 tonnellate per portare le riserve a 2.313 tonnellate, equivalenti al 9% delle riserve estere totali (World Gold Council, 14 aprile 2026).

Outlook prezzo oro: dubbi Fed crescono mentre i target bancari divergono

Al 27 aprile 2026, le previsioni sull'oro di terze parti riflettono un consenso istituzionale ampiamente costruttivo, modellato dall'accumulo delle banche centrali, dalle tendenze di de-dollarizzazione, dagli afflussi ETF e dalla persistente incertezza geopolitica.

Morgan Stanley (target rivisto H2 2026)

Morgan Stanley ha rivisto la sua previsione sul prezzo dell'oro per il secondo semestre 2026 a $5.200/oz, ridotta da una stima precedente di $5.700/oz, citando un difficile calo di sei settimane che ha rimodellato le dinamiche di mercato a breve termine. La banca indica tre venti contrari: un rallentamento negli acquisti del settore ufficiale, con le banche centrali che hanno acquistato in media circa 31 tonnellate al mese a gennaio e febbraio rispetto alle 50 tonnellate mensili del 2025; un'inversione nei flussi ETF, con i fondi che hanno venduto circa 90 tonnellate a marzo dopo aver acquistato 150 tonnellate tra gennaio e febbraio; e una rottura tecnica al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni che ha innescato vendite sistematiche. Ciononostante, il supporto strutturale derivante dalla domanda delle banche centrali, dalle preoccupazioni sul deprezzamento valutario e dalla geopolitica rimane intatto, con la banca che prevede due tagli Fed da 25 punti base a settembre e dicembre (TheStreet, 22 aprile 2026).

Reuters (sondaggio trimestrale analisti)

Il sondaggio trimestrale Reuters di aprile 2026 su 31 analisti e trader ha restituito una previsione mediana della media annuale di $4.916/oz per il 2026, in aumento rispetto alla mediana di $4.746,50 del sondaggio di febbraio e il consenso annuale più alto nella storia dei sondaggi Reuters dal 2012. La revisione al rialzo riflette la sostenuta domanda rifugio legata al conflitto USA-Iran in corso e la continua accumulazione del settore ufficiale, con il sondaggio che rileva come i driver strutturali dell'oro rimangano intatti nonostante la forte correzione di marzo (Reuters, 27 aprile 2026).

Goldman Sachs (riconferma fine 2026)

Goldman Sachs riconferma il suo obiettivo di fine 2026 a $5.400/oz, fissato dagli analisti Daan Struyven e Lina Thomas a gennaio, lasciando invariata la previsione dopo il calo dell'oro superiore al 10% a marzo, il suo calo mensile più marcato da giugno 2013. La banca basa la sua view su acquisti delle banche centrali di circa 60 tonnellate al mese, continui afflussi ETF occidentali di circa 500 tonnellate dall'inizio del 2025, e quello che definisce il "debasement trade" strutturale tra acquirenti istituzionali di lungo periodo, pur notando che i rischi rimangono orientati al rialzo (Investing.com, 31 marzo 2026).

J.P. Morgan (mantenuto fine 2026)

J.P. Morgan mantiene la previsione più rialzista tra le grandi banche a $6.300/oz entro fine 2026, confermata dalla sua revisione di febbraio, insieme a un prezzo di equilibrio di lungo termine di $4.500/oz e un floor di prezzo strutturale di $4.400–$4.600/oz. La banca prevede che le banche centrali acquisteranno circa 800 tonnellate nel 2026, con la tesi della domanda strutturale basata sulla continua accumulazione del settore ufficiale e degli investitori più ulteriori afflussi ETF, descritti come non ancora esauriti (Reuters, 25 febbraio 2026).

Riepilogo: tra queste fonti, gli obiettivi istituzionali di fine 2026 spaziano da $5.200 (Morgan Stanley, il più conservativo, dopo una revisione al ribasso) a $6.300 (J.P. Morgan), mentre il sondaggio trimestrale Reuters di aprile ha restituito una mediana della media annuale di $4.916/oz. I temi comuni tra le previsioni includono l'accumulo delle banche centrali, la de-dollarizzazione e la domanda ETF, mentre i rischi al ribasso condivisi includono una svolta hawkish della Fed, la forza del dollaro, acquisti più lenti del settore ufficiale e la de-escalation geopolitica.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo oro: panoramica tecnica

L'oro spot scambia a $4.692,71 alle 15:12 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi al di sotto del cluster delle medie mobili semplici a breve termine, con le SMA a 20, 50 e 100 giorni rispettivamente a circa $4.729, $4.863 e $4.746. Ciò lascia il prezzo al di sotto della banda, secondo i dati TradingView. La SMA a 200 giorni a $4.253 rimane ben al di sotto dei livelli attuali e fornisce un riferimento strutturale di lungo termine.

Il momentum è misto o debole. L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 45,3, posizionandolo in territorio neutrale con una leggera inclinazione al ribasso, mentre l'indice direzionale medio a 19,9 suggerisce che il trend prevalente manca di forte convinzione in entrambe le direzioni (TradingView).

Sul lato superiore, il pivot R1 classico a $5.359 segna il riferimento rialzista più vicino, sebbene sia necessaria una chiusura giornaliera sopra il cluster SMA $4.729–$4.746 prima che quel livello entri più chiaramente in focus. Il punto pivot classico si trova a $4.729, sostanzialmente in linea con il massimo di sessione intraday di $4.728,64 dal feed Capital.com, che potrebbe fungere da resistenza a breve termine.

Sul lato inferiore, il supporto iniziale si trova al pivot S1 vicino a $4.038, con la media mobile esponenziale a 100 giorni a $4.660, che diverge dalla SMA a 100 giorni di circa il 2%, offrendo un ripiano intermedio più vicino. Uno scivolamento al di sotto di quel livello potrebbe aprire la strada verso S1 (TradingView, 27 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha chiuso aprile 2024 vicino a $2.336/oz, dopo aver già guadagnato fortemente nel primo trimestre grazie alla domanda delle banche centrali e alle aspettative di tagli ai tassi USA. Il metallo si è poi mosso sostanzialmente lateralmente durante l'estate, oscillando tra circa $2.294 e $2.531, prima che un'impennata a ottobre 2025 lo portasse sopra i $4.000/oz per la prima volta, spinto dalle tensioni commerciali USA-Cina, dalle scommesse sull'allentamento della politica monetaria e dalla sostenuta accumulazione del settore ufficiale.

Il rally si è esteso bruscamente nel nuovo anno. L'oro ha toccato un massimo storico di $5.589,38/oz il 28 gennaio 2026, spinto dall'incertezza geopolitica, dagli afflussi rifugio e da quello che Reuters ha descritto come un guadagno annuale storico del 64% nel 2025, la performance annuale più forte del metallo dal 1979. Il movimento si è poi invertito bruscamente: marzo 2026 ha portato il calo mensile più ripido dell'oro dal 2013, con i prezzi scesi di circa il 12% fino a circa $4.098/oz al loro minimo, mentre un dollaro USA più forte, rendimenti Treasury in aumento, deflussi ETF e prese di profitto hanno innescato un'ampia liquidazione delle posizioni.

L'oro si è da allora parzialmente ripreso, chiudendo a $4.692,92 il 27 aprile 2026, circa il 16,1% al di sotto del massimo storico di gennaio, ma circa il 100,3% sopra il suo livello del 28 aprile 2024 ($2.336,23).