Previsioni prezzo oro: dubbi sui tagli Fed, dollaro più forteL'oro ha scambiato vicino a $4.700 il 27 aprile 2026 dopo il sell-off della scorsa settimana, con un dollaro USA più forte e aspettative ridotte sui tagli Fed che compensano la continua domanda delle banche centrali. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'oro (XAU/USD) scambia a $4.692,71 sul feed di quotazione di Capital.com alle 15:12 UTC del 27 aprile 2026, all'interno di un range intraday di $4.659,54–$4.728,64. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il ritracciamento riflette diverse pressioni convergenti. Le tensioni USA-Iran sono riemerse dopo che Trump ha ritirato funzionari chiave dai negoziati di pace a Islamabad, pesando brevemente sulla domanda di beni rifugio che aveva sostenuto il rally precedente, mentre un Indice del Dollaro USA più forte, citato vicino a 98,51, ha limitato qualsiasi ripresa marcata (Share Talk, 27 aprile 2026). Le aspettative in calo sui tagli ai tassi della Federal Reserve hanno aggiunto un altro vento contrario, con i mercati che prezzano solo una probabilità limitata di allentamento nella riunione Fed del 28-29 aprile in presenza di inflazione persistente, parzialmente alimentata da prezzi elevati del petrolio legati al blocco di Hormuz (Reuters, 24 aprile 2026). Il supporto di fondo è arrivato dalla continua domanda delle banche centrali: la Banca Popolare Cinese ha riportato il suo 17° acquisto mensile consecutivo di oro a marzo 2026, aggiungendo 5 tonnellate per portare le riserve a 2.313 tonnellate, equivalenti al 9% delle riserve estere totali (World Gold Council, 14 aprile 2026).
Outlook prezzo oro: dubbi Fed crescono mentre i target bancari divergono
Al 27 aprile 2026, le previsioni sull'oro di terze parti riflettono un consenso istituzionale ampiamente costruttivo, modellato dall'accumulo delle banche centrali, dalle tendenze di de-dollarizzazione, dagli afflussi ETF e dalla persistente incertezza geopolitica.
Morgan Stanley (target rivisto H2 2026)
Morgan Stanley ha rivisto la sua previsione sul prezzo dell'oro per il secondo semestre 2026 a $5.200/oz, ridotta da una stima precedente di $5.700/oz, citando un difficile calo di sei settimane che ha rimodellato le dinamiche di mercato a breve termine. La banca indica tre venti contrari: un rallentamento negli acquisti del settore ufficiale, con le banche centrali che hanno acquistato in media circa 31 tonnellate al mese a gennaio e febbraio rispetto alle 50 tonnellate mensili del 2025; un'inversione nei flussi ETF, con i fondi che hanno venduto circa 90 tonnellate a marzo dopo aver acquistato 150 tonnellate tra gennaio e febbraio; e una rottura tecnica al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni che ha innescato vendite sistematiche. Ciononostante, il supporto strutturale derivante dalla domanda delle banche centrali, dalle preoccupazioni sul deprezzamento valutario e dalla geopolitica rimane intatto, con la banca che prevede due tagli Fed da 25 punti base a settembre e dicembre (TheStreet, 22 aprile 2026).
Reuters (sondaggio trimestrale analisti)
Il sondaggio trimestrale Reuters di aprile 2026 su 31 analisti e trader ha restituito una previsione mediana della media annuale di $4.916/oz per il 2026, in aumento rispetto alla mediana di $4.746,50 del sondaggio di febbraio e il consenso annuale più alto nella storia dei sondaggi Reuters dal 2012. La revisione al rialzo riflette la sostenuta domanda rifugio legata al conflitto USA-Iran in corso e la continua accumulazione del settore ufficiale, con il sondaggio che rileva come i driver strutturali dell'oro rimangano intatti nonostante la forte correzione di marzo (Reuters, 27 aprile 2026).
Goldman Sachs (riconferma fine 2026)
Goldman Sachs riconferma il suo obiettivo di fine 2026 a $5.400/oz, fissato dagli analisti Daan Struyven e Lina Thomas a gennaio, lasciando invariata la previsione dopo il calo dell'oro superiore al 10% a marzo, il suo calo mensile più marcato da giugno 2013. La banca basa la sua view su acquisti delle banche centrali di circa 60 tonnellate al mese, continui afflussi ETF occidentali di circa 500 tonnellate dall'inizio del 2025, e quello che definisce il "debasement trade" strutturale tra acquirenti istituzionali di lungo periodo, pur notando che i rischi rimangono orientati al rialzo (Investing.com, 31 marzo 2026).
J.P. Morgan (mantenuto fine 2026)
J.P. Morgan mantiene la previsione più rialzista tra le grandi banche a $6.300/oz entro fine 2026, confermata dalla sua revisione di febbraio, insieme a un prezzo di equilibrio di lungo termine di $4.500/oz e un floor di prezzo strutturale di $4.400–$4.600/oz. La banca prevede che le banche centrali acquisteranno circa 800 tonnellate nel 2026, con la tesi della domanda strutturale basata sulla continua accumulazione del settore ufficiale e degli investitori più ulteriori afflussi ETF, descritti come non ancora esauriti (Reuters, 25 febbraio 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo oro: panoramica tecnica
L'oro spot scambia a $4.692,71 alle 15:12 UTC del 27 aprile 2026, posizionandosi al di sotto del cluster delle medie mobili semplici a breve termine, con le SMA a 20, 50 e 100 giorni rispettivamente a circa $4.729, $4.863 e $4.746. Ciò lascia il prezzo al di sotto della banda, secondo i dati TradingView. La SMA a 200 giorni a $4.253 rimane ben al di sotto dei livelli attuali e fornisce un riferimento strutturale di lungo termine.
Il momentum è misto o debole. L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 45,3, posizionandolo in territorio neutrale con una leggera inclinazione al ribasso, mentre l'indice direzionale medio a 19,9 suggerisce che il trend prevalente manca di forte convinzione in entrambe le direzioni (TradingView).
Sul lato superiore, il pivot R1 classico a $5.359 segna il riferimento rialzista più vicino, sebbene sia necessaria una chiusura giornaliera sopra il cluster SMA $4.729–$4.746 prima che quel livello entri più chiaramente in focus. Il punto pivot classico si trova a $4.729, sostanzialmente in linea con il massimo di sessione intraday di $4.728,64 dal feed Capital.com, che potrebbe fungere da resistenza a breve termine.
Sul lato inferiore, il supporto iniziale si trova al pivot S1 vicino a $4.038, con la media mobile esponenziale a 100 giorni a $4.660, che diverge dalla SMA a 100 giorni di circa il 2%, offrendo un ripiano intermedio più vicino. Uno scivolamento al di sotto di quel livello potrebbe aprire la strada verso S1 (TradingView, 27 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzo oro (2024–2026)
Il prezzo spot dell'oro ha chiuso aprile 2024 vicino a $2.336/oz, dopo aver già guadagnato fortemente nel primo trimestre grazie alla domanda delle banche centrali e alle aspettative di tagli ai tassi USA. Il metallo si è poi mosso sostanzialmente lateralmente durante l'estate, oscillando tra circa $2.294 e $2.531, prima che un'impennata a ottobre 2025 lo portasse sopra i $4.000/oz per la prima volta, spinto dalle tensioni commerciali USA-Cina, dalle scommesse sull'allentamento della politica monetaria e dalla sostenuta accumulazione del settore ufficiale.
Il rally si è esteso bruscamente nel nuovo anno. L'oro ha toccato un massimo storico di $5.589,38/oz il 28 gennaio 2026, spinto dall'incertezza geopolitica, dagli afflussi rifugio e da quello che Reuters ha descritto come un guadagno annuale storico del 64% nel 2025, la performance annuale più forte del metallo dal 1979. Il movimento si è poi invertito bruscamente: marzo 2026 ha portato il calo mensile più ripido dell'oro dal 2013, con i prezzi scesi di circa il 12% fino a circa $4.098/oz al loro minimo, mentre un dollaro USA più forte, rendimenti Treasury in aumento, deflussi ETF e prese di profitto hanno innescato un'ampia liquidazione delle posizioni.
L'oro si è da allora parzialmente ripreso, chiudendo a $4.692,92 il 27 aprile 2026, circa il 16,1% al di sotto del massimo storico di gennaio, ma circa il 100,3% sopra il suo livello del 28 aprile 2024 ($2.336,23).
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Outlook prezzo oro: analisi Capital.com
L'oro spot (XAU) ha realizzato una notevole corsa biennale, salendo da circa $2.290/oz ad aprile 2024 a un massimo storico di $5.589,38 il 28 gennaio 2026, prima che una brusca correzione riportasse i prezzi nel range $4.600–$4.900 dove scambiano ora. Quella correzione, il calo mensile più ripido del metallo in oltre un decennio, dimostra che i prezzi elevati comportano un rischio bilaterale: gli stessi flussi rifugio e di de-dollarizzazione che hanno sostenuto il rally possono invertirsi rapidamente se le tensioni geopolitiche si allentano, il dollaro USA si rafforza, o i detentori di ETF liquidano posizioni in presenza di rendimenti reali in aumento.
Diversi temi strutturali continuano a sostenere il mercato. Gli acquisti delle banche centrali rimangono una fonte costante di domanda, e la persistente incertezza attorno alla politica commerciale USA, al conflitto USA-Iran e alla sostenibilità fiscale ha mantenuto elevato l'appetito degli investitori per gli asset reali. Allo stesso tempo, l'oro non offre rendimento, quindi qualsiasi cambiamento credibile verso condizioni monetarie globali più restrittive potrebbe pesare sui prezzi anche se i fattori di rischio più ampi rimangono in atto. Sia il contesto macro favorevole che i potenziali venti contrari derivanti da un dollaro più forte o da una domanda rifugio più debole meritano considerazione nella valutazione dell'outlook di mercato più ampio.
Sentiment clienti Capital.com per i CFD sull'Oro
Al 27 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD su Oro spot si attesta al 76,8% acquirenti contro il 23,2% venditori, con gli acquirenti in vantaggio di 53,6 punti percentuali e il sentiment posizionato fermamente in territorio long unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente al variare delle condizioni di mercato.
Riepilogo – Prezzo oro 2026
- L'oro spot (XAU) scambia a $4.692,71 alle 15:12 UTC del 27 aprile 2026, circa il 100% sopra il suo livello di aprile 2024 vicino a $2.336/oz e circa il 16% sotto il massimo storico di $5.589,38 stabilito il 28 gennaio 2026.
- I principali driver rialzisti includono la persistente accumulazione delle banche centrali, con la Banca Popolare Cinese che ha esteso la sua serie di acquisti a 17 mesi consecutivi a marzo 2026, insieme ai flussi di de-dollarizzazione e alla domanda rifugio legata al conflitto USA-Iran.
- Una Federal Reserve hawkish nella riunione del 28-29 aprile, un dollaro USA più forte e le preoccupazioni sull'inflazione alimentata dal petrolio rimangono i principali venti contrari a breve termine che pesano sui prezzi.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni sul prezzo dell'Oro?
Le previsioni sul prezzo dell'oro variano perché il metallo è sensibile a diversi fattori in movimento, tra cui aspettative sui tassi d'interesse, domanda delle banche centrali, flussi ETF e sviluppi geopolitici. Nell'articolo, gli obiettivi istituzionali di terze parti per fine 2026 variano da $5.200/oz a $6.300/oz, mentre un sondaggio Reuters mostra una previsione mediana della media annuale di $4.916/oz. Queste previsioni riflettono assunzioni attuali piuttosto che risultati fissi, quindi i movimenti di prezzo effettivi possono differire significativamente dalle stime pubblicate.
Il prezzo dell'Oro potrebbe salire o scendere?
Il prezzo dell'oro potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano le condizioni economiche e geopolitiche. I continui acquisti delle banche centrali, la domanda rifugio e l'incertezza persistente potrebbero sostenere i prezzi. Tuttavia, un dollaro USA più forte, aspettative ridotte sui tagli ai tassi della Federal Reserve, rendimenti reali in aumento o una domanda ETF più debole potrebbero pesare sul mercato. Poiché questi driver possono cambiare rapidamente, l'oro potrebbe rimanere volatile, in particolare su orizzonti temporali più brevi e in prossimità di importanti eventi politici o geopolitici.
Dovrei investire in Oro?
Se l'oro sia appropriato per te dipende dai tuoi obiettivi finanziari, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e tipo preferito di esposizione al mercato. L'articolo è destinato solo a scopo informativo generale e non fornisce consulenza sugli investimenti o una raccomandazione. L'oro può attrarre alcuni partecipanti al mercato durante periodi di incertezza, ma può anche scendere bruscamente e non produce rendimento. Qualsiasi decisione dovrebbe tenere conto sia dei potenziali benefici che dei rischi coinvolti.
Posso negoziare CFD sull'Oro su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD sull'Oro su Capital.com. Il trading di CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.