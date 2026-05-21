Previsioni prezzo petrolio greggio: chiusura dello Stretto di Hormuz

Il petrolio greggio USA (US Crude) viene scambiato a 99,85$ nel pomeriggio del 18 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 98,03$–104,04$. Il petrolio Brent (Brent Crude) è a 105,29$, con un range di sessione di 104,02$–108,55$, lasciando lo spread Brent–US crude intorno a 5,44$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I prezzi rimangono elevati poiché la chiusura dello Stretto di Hormuz, a seguito dello scoppio del conflitto USA-Iran, continua a restringere l'offerta globale (BBC News, 3 maggio 2026). La produzione OPEC+ è diminuita di circa 1,74 milioni di barili al giorno solo ad aprile, mentre il rapporto mensile di maggio dell'OPEC ha ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2026 a 1,17 milioni di barili al giorno, rispetto ai precedenti 1,38 milioni di barili al giorno, citando l'impatto del conflitto sui flussi commerciali (LSE, 13 maggio 2026). L'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha osservato che lo spread Brent–WTI si è allargato a una media di 12$/barile a marzo 2026 a causa delle interruzioni di spedizione legate a Hormuz e dei livelli elevati di inventario statunitense, che hanno continuato a limitare i guadagni del WTI rispetto al benchmark internazionale (EIA, 7 aprile 2026). Il presidente Trump ha descritto la risposta dell'Iran all'ultima proposta di pace come "totalmente inaccettabile", mantenendo incerte le prospettive di cessate il fuoco e sostenendo un premio al rischio sui benchmark del greggio (CBS News via YouTube, 11 maggio 2026).

Petrolio greggio: la chiusura di Hormuz modella le previsioni di terze parti

Al 18 maggio 2026, le previsioni sul petrolio greggio di terze parti riflettono una rapida rivalutazione delle prospettive di offerta, guidata principalmente dalla chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz e dal suo impatto a cascata sugli inventari globali. I seguenti obiettivi riassumono le principali proiezioni istituzionali su entrambi i benchmark.

EIA (revisione STEO aprile 2026)

L'Energy Information Administration degli Stati Uniti ha aumentato notevolmente le sue previsioni sul prezzo spot del Brent per l'intero anno 2026 a 96$/barile nelle sue Short-Term Energy Outlook di aprile, rispetto a 78,84$/barile nell'edizione di marzo, mentre ha rivisto il WTI a 87,41$/barile da 73,61$/barile. L'agenzia ha attribuito la revisione al rialzo alla chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, che ha affermato hanno interrotto negativamente le catene di approvvigionamento energetico globali (Rigzone, 14 aprile 2026).

Goldman Sachs (presentazione rivista Q4 2026)

Goldman Sachs ha aumentato le sue previsioni sul Brent per il Q4 2026 a 90$/barile e le sue previsioni sul WTI per il Q4 2026 a 83$/barile, aumentando entrambe rispetto alle stime precedenti di 83$/barile e 78$/barile rispettivamente. La banca ha citato perdite di produzione mediorientale di 14,5 milioni di barili al giorno che guidano un prelievo record dalle scorte, e ha posticipato la sua aspettativa per la normalizzazione dello Stretto di Hormuz a fine giugno da metà maggio (Reuters, 26 aprile 2026).

Barclays (aumento previsione annuale 2026)

Barclays ha aumentato le sue previsioni sul Brent per l'intero anno 2026 a 100$/barile da 85$/barile, citando l'impasse in corso nello Stretto di Hormuz e un deficit di offerta che la banca ha stimato in circa 6,6 milioni di barili al giorno. La banca ha osservato che i prezzi medi impliciti nei contratti forward per il Brent nel 2026 si attestavano vicino a 94$/barile, e ha aggiunto che se le interruzioni persistessero fino a fine maggio, i prezzi potrebbero riprezzarsi verso 110$/barile (Global Banking and Finance, 1° maggio 2026).

Morgan Stanley (obiettivi Q2–Q3 2026 confermati)

Morgan Stanley ha lasciato invariate le sue previsioni sul Brent, mantenendo un obiettivo per il Q2 2026 di 110$/barile e un obiettivo per il Q3 2026 di 100$/barile, con la banca che prevede un calo dei prezzi a 80$/barile nel 2027. La banca ha affermato di aspettarsi che le catene di approvvigionamento del petrolio impieghino mesi per normalizzarsi anche se si raggiungesse una riapertura dello Stretto di Hormuz, indicando una ripresa strutturalmente lenta della capacità produttiva del Golfo (Energy Now, 14 aprile 2026).

HSBC (revisione Brent annuale 2026)

HSBC ha aumentato le sue previsioni sul prezzo medio del Brent per il 2026 a 95$/barile, citando una chiusura effettiva più lunga dello Stretto di Hormuz rispetto a quanto la banca avesse precedentemente modellato. La revisione, pubblicata nella settimana del 12 maggio, ha posto la media annuale del Brent di HSBC sostanzialmente in linea con la cifra dello STEO di aprile dell'EIA di 96$/barile, con entrambe le istituzioni che indicano l'interruzione sostenuta dell'offerta come fattore dominante (Reuters, 13 marzo 2026).

J.P. Morgan (prima revisione da marzo)

J.P. Morgan ha pubblicato le sue prime previsioni riviste sui prezzi del petrolio in due mesi, prevedendo che il prezzo spot del Brent si attesti in media a 96$/barile per l'intero anno 2026 e 75$/barile nel 2027, con il WTI in media a 89$/barile nel 2026 e 70$/barile nel 2027. Il capo della strategia globale delle materie prime Natasha Kaneva e colleghi hanno rivisto sostanzialmente al rialzo la precedente base di 60$/barile per il Brent, riflettendo l'impatto strutturale delle perdite di offerta legate a Hormuz sul bilancio petrolifero globale (Rigzone, 13 maggio 2026).

Conclusione: tra queste fonti, le previsioni istituzionali convergono su un range medio del Brent 2026 di circa 90–100$/barile, con gli obiettivi trimestrali di Morgan Stanley i più elevati a 110$/barile per il Q2; il filo conduttore comune a tutte e sei le fonti è la chiusura dello Stretto di Hormuz come principale fattore di rialzo, temperato da diverse ipotesi su quando i flussi si normalizzeranno.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi del petrolio greggio: panoramica tecnica

Il prezzo del petrolio USA viene scambiato a 99,85$ alle 14:40 UTC del 18 maggio 2026, mantenendosi sopra il suo cluster di SMA a 20/50/100/200 giorni intorno a 99$ / 97$ / 80$ / 71$. L'allineamento 20-su-50 rimane intatto, mentre il prezzo attuale si trova appena sopra l'EMA a 10 giorni a 99,84$. L'RSI a 14 giorni legge 52,09, una lettura neutrale che indica né una forte convinzione direzionale né esaurimento, mentre l'ADX a 14,18 indica un trend debole e limitato al range per ora. Al rialzo, l'R1 Classico a 122,14$ è il primo riferimento pivot in vista; una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello potrebbe spostare il focus tecnico verso R2 139,22$. Al ribasso, il Pivot Classico a 100,56$ fornisce il riferimento iniziale più vicino, con la SMA a 20 giorni a 99,01$ che si trova appena sotto il prezzo attuale. Un movimento sotto il supporto della SMA a 50 giorni vicino a 97,21$ potrebbe rischiare un ritracciamento più profondo verso S1 a 83,48$ (TradingView, 18 maggio 2026).

Il prezzo del Brent viene scambiato a 105,29$ alle 14:40 UTC del 18 maggio 2026, sopra il suo cluster di SMA a 20/50/100/200 giorni intorno a 105$ / 103$ / 85$ / 75$. L'allineamento 20-su-50 rimane intatto, mentre l'EMA a 10 giorni a 106,23$ si trova marginalmente sopra il prezzo attuale. L'RSI a 14 giorni a 54,62 rimane in territorio neutrale-superiore, suggerendo un momentum positivo modesto senza eccessiva estensione, mentre l'ADX a 16,71 indica una forza direzionale limitata. Al rialzo, l'R1 Classico a 121,37$ è il riferimento pivot più vicino; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe spostare il focus tecnico verso R2 132,34$. Al ribasso, il Pivot Classico a 103,73$ è il primo riferimento di supporto, seguito dal supporto della SMA a 30 giorni vicino a 102,55$. Una rottura sotto la SMA a 20 giorni a 105,35$ necessiterebbe di conferma prima che il livello pivot venga testato, mentre una chiusura giornaliera sotto 103,73$ potrebbe rischiare un movimento verso S1 a 92,76$ (TradingView, 18 maggio 2026).

La seguente analisi tecnica è fornita solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi petrolio greggio (2024–2026)

Petrolio greggio USA (WTI)

Il prezzo del petrolio USA ha aperto il 2024 intorno a 71,70$ e ha trascorso gran parte dell'anno scambiando in un ampio range 55$–83$, raggiungendo un massimo locale vicino a 83,52$ il 5 luglio 2024 prima di scendere verso fine anno. Il benchmark ha chiuso il 2024 intorno a 57,35$, appesantito dalle preoccupazioni sull'eccesso di offerta globale e da prospettive di domanda deboli.

Il 2025 è stato similmente contenuto. Il WTI ha trascorso la prima metà limitato al range tra circa 55$ e 79$, scendendo a un minimo pluriennale vicino a 54,86$ il 9 aprile 2025 durante un periodo di vendite guidate da fattori macro, prima di recuperare nella fascia 60$–70$ nella seconda metà. L'anno si è concluso vicino a 57,35$.

Il quadro è cambiato bruscamente nel 2026. Il WTI è salito dai minimi di inizio anno vicino a 56,24$ l'8 gennaio a un massimo di breve termine di 115,78$ il 9 marzo in mezzo al conflitto USA-Iran, prima di un volatile pullback verso 76,10$ il 10 marzo. I prezzi sono poi rimbalzati per scambiare vicino a 99,94$ al 18 maggio 2026 – circa il 74% sopra l'apertura di gennaio 2026 e il 60,5% in più anno su anno.