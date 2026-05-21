Previsioni prezzo petrolio greggio: chiusura dello Stretto di Hormuz

Previsioni prezzo petrolio greggio: chiusura dello Stretto di HormuzIl petrolio greggio USA e il Brent sono benchmark petroliferi globali i cui prezzi del 2026 sono stati influenzati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dai cambiamenti di produzione OPEC+ e dalle previsioni di domanda in evoluzione.
Il petrolio greggio USA (US Crude) viene scambiato a 99,85$ nel pomeriggio del 18 maggio 2026, all'interno di un range intraday di 98,03$–104,04$. Il petrolio Brent (Brent Crude) è a 105,29$, con un range di sessione di 104,02$–108,55$, lasciando lo spread Brent–US crude intorno a 5,44$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
I prezzi rimangono elevati poiché la chiusura dello Stretto di Hormuz, a seguito dello scoppio del conflitto USA-Iran, continua a restringere l'offerta globale (BBC News, 3 maggio 2026). La produzione OPEC+ è diminuita di circa 1,74 milioni di barili al giorno solo ad aprile, mentre il rapporto mensile di maggio dell'OPEC ha ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2026 a 1,17 milioni di barili al giorno, rispetto ai precedenti 1,38 milioni di barili al giorno, citando l'impatto del conflitto sui flussi commerciali (LSE, 13 maggio 2026). L'Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti ha osservato che lo spread Brent–WTI si è allargato a una media di 12$/barile a marzo 2026 a causa delle interruzioni di spedizione legate a Hormuz e dei livelli elevati di inventario statunitense, che hanno continuato a limitare i guadagni del WTI rispetto al benchmark internazionale (EIA, 7 aprile 2026). Il presidente Trump ha descritto la risposta dell'Iran all'ultima proposta di pace come "totalmente inaccettabile", mantenendo incerte le prospettive di cessate il fuoco e sostenendo un premio al rischio sui benchmark del greggio (CBS News via YouTube, 11 maggio 2026).
Petrolio greggio: la chiusura di Hormuz modella le previsioni di terze parti
Al 18 maggio 2026, le previsioni sul petrolio greggio di terze parti riflettono una rapida rivalutazione delle prospettive di offerta, guidata principalmente dalla chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz e dal suo impatto a cascata sugli inventari globali. I seguenti obiettivi riassumono le principali proiezioni istituzionali su entrambi i benchmark.
EIA (revisione STEO aprile 2026)
L'Energy Information Administration degli Stati Uniti ha aumentato notevolmente le sue previsioni sul prezzo spot del Brent per l'intero anno 2026 a 96$/barile nelle sue Short-Term Energy Outlook di aprile, rispetto a 78,84$/barile nell'edizione di marzo, mentre ha rivisto il WTI a 87,41$/barile da 73,61$/barile. L'agenzia ha attribuito la revisione al rialzo alla chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, che ha affermato hanno interrotto negativamente le catene di approvvigionamento energetico globali (Rigzone, 14 aprile 2026).
Goldman Sachs (presentazione rivista Q4 2026)
Goldman Sachs ha aumentato le sue previsioni sul Brent per il Q4 2026 a 90$/barile e le sue previsioni sul WTI per il Q4 2026 a 83$/barile, aumentando entrambe rispetto alle stime precedenti di 83$/barile e 78$/barile rispettivamente. La banca ha citato perdite di produzione mediorientale di 14,5 milioni di barili al giorno che guidano un prelievo record dalle scorte, e ha posticipato la sua aspettativa per la normalizzazione dello Stretto di Hormuz a fine giugno da metà maggio (Reuters, 26 aprile 2026).
Barclays (aumento previsione annuale 2026)
Barclays ha aumentato le sue previsioni sul Brent per l'intero anno 2026 a 100$/barile da 85$/barile, citando l'impasse in corso nello Stretto di Hormuz e un deficit di offerta che la banca ha stimato in circa 6,6 milioni di barili al giorno. La banca ha osservato che i prezzi medi impliciti nei contratti forward per il Brent nel 2026 si attestavano vicino a 94$/barile, e ha aggiunto che se le interruzioni persistessero fino a fine maggio, i prezzi potrebbero riprezzarsi verso 110$/barile (Global Banking and Finance, 1° maggio 2026).
Morgan Stanley (obiettivi Q2–Q3 2026 confermati)
Morgan Stanley ha lasciato invariate le sue previsioni sul Brent, mantenendo un obiettivo per il Q2 2026 di 110$/barile e un obiettivo per il Q3 2026 di 100$/barile, con la banca che prevede un calo dei prezzi a 80$/barile nel 2027. La banca ha affermato di aspettarsi che le catene di approvvigionamento del petrolio impieghino mesi per normalizzarsi anche se si raggiungesse una riapertura dello Stretto di Hormuz, indicando una ripresa strutturalmente lenta della capacità produttiva del Golfo (Energy Now, 14 aprile 2026).
HSBC (revisione Brent annuale 2026)
HSBC ha aumentato le sue previsioni sul prezzo medio del Brent per il 2026 a 95$/barile, citando una chiusura effettiva più lunga dello Stretto di Hormuz rispetto a quanto la banca avesse precedentemente modellato. La revisione, pubblicata nella settimana del 12 maggio, ha posto la media annuale del Brent di HSBC sostanzialmente in linea con la cifra dello STEO di aprile dell'EIA di 96$/barile, con entrambe le istituzioni che indicano l'interruzione sostenuta dell'offerta come fattore dominante (Reuters, 13 marzo 2026).
J.P. Morgan (prima revisione da marzo)
J.P. Morgan ha pubblicato le sue prime previsioni riviste sui prezzi del petrolio in due mesi, prevedendo che il prezzo spot del Brent si attesti in media a 96$/barile per l'intero anno 2026 e 75$/barile nel 2027, con il WTI in media a 89$/barile nel 2026 e 70$/barile nel 2027. Il capo della strategia globale delle materie prime Natasha Kaneva e colleghi hanno rivisto sostanzialmente al rialzo la precedente base di 60$/barile per il Brent, riflettendo l'impatto strutturale delle perdite di offerta legate a Hormuz sul bilancio petrolifero globale (Rigzone, 13 maggio 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzi del petrolio greggio: panoramica tecnica
Al rialzo, l'R1 Classico a 122,14$ è il primo riferimento pivot in vista; una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello potrebbe spostare il focus tecnico verso R2 139,22$. Al ribasso, il Pivot Classico a 100,56$ fornisce il riferimento iniziale più vicino, con la SMA a 20 giorni a 99,01$ che si trova appena sotto il prezzo attuale. Un movimento sotto il supporto della SMA a 50 giorni vicino a 97,21$ potrebbe rischiare un ritracciamento più profondo verso S1 a 83,48$ (TradingView, 18 maggio 2026).
Al rialzo, l'R1 Classico a 121,37$ è il riferimento pivot più vicino; una chiusura giornaliera sopra quel livello potrebbe spostare il focus tecnico verso R2 132,34$. Al ribasso, il Pivot Classico a 103,73$ è il primo riferimento di supporto, seguito dal supporto della SMA a 30 giorni vicino a 102,55$. Una rottura sotto la SMA a 20 giorni a 105,35$ necessiterebbe di conferma prima che il livello pivot venga testato, mentre una chiusura giornaliera sotto 103,73$ potrebbe rischiare un movimento verso S1 a 92,76$ (TradingView, 18 maggio 2026).
La seguente analisi tecnica è fornita solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzi petrolio greggio (2024–2026)
Petrolio greggio USA (WTI)
Il prezzo del petrolio USA ha aperto il 2024 intorno a 71,70$ e ha trascorso gran parte dell'anno scambiando in un ampio range 55$–83$, raggiungendo un massimo locale vicino a 83,52$ il 5 luglio 2024 prima di scendere verso fine anno. Il benchmark ha chiuso il 2024 intorno a 57,35$, appesantito dalle preoccupazioni sull'eccesso di offerta globale e da prospettive di domanda deboli.
Il 2025 è stato similmente contenuto. Il WTI ha trascorso la prima metà limitato al range tra circa 55$ e 79$, scendendo a un minimo pluriennale vicino a 54,86$ il 9 aprile 2025 durante un periodo di vendite guidate da fattori macro, prima di recuperare nella fascia 60$–70$ nella seconda metà. L'anno si è concluso vicino a 57,35$.
Il quadro è cambiato bruscamente nel 2026. Il WTI è salito dai minimi di inizio anno vicino a 56,24$ l'8 gennaio a un massimo di breve termine di 115,78$ il 9 marzo in mezzo al conflitto USA-Iran, prima di un volatile pullback verso 76,10$ il 10 marzo. I prezzi sono poi rimbalzati per scambiare vicino a 99,94$ al 18 maggio 2026 – circa il 74% sopra l'apertura di gennaio 2026 e il 60,5% in più anno su anno.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Petrolio Brent
Il prezzo del Brent ha iniziato il 2024 intorno a 74,82$ e ha scambiato ampiamente tra 70$ e 82$ nella prima metà dell'anno, toccando un picco locale vicino a 82,46$ il 5 luglio 2024 prima di scendere nella seconda metà. Il benchmark ha chiuso il 2024 a 74,82$, sostanzialmente piatto nell'anno.
Il 2025 è stato misto. Il Brent ha scambiato all'interno di un range 60$–80$ per la maggior parte dell'anno, scendendo a un minimo di 54,86$ il 9 aprile 2025 in mezzo a timori sulla domanda legati ai dazi, prima di recuperare nella fascia dei 60$ durante l'estate e l'autunno. L'anno si è concluso vicino a 60,92$.
Il 2026 è stato il periodo più significativo. Il Brent si è mosso bruscamente al rialzo da un'apertura di gennaio 2026 vicino a 60,75$ a 116,29$ il 9 marzo – il suo livello più alto dalla crisi energetica del 2022 – mentre la chiusura dello Stretto di Hormuz ha ristretto l'offerta globale. Dopo un volatile pullback verso 80,33$ il 10 marzo, i prezzi sono recuperati per scambiare vicino a 105,38$ al 18 maggio 2026 – circa il 73% sopra l'apertura di gennaio 2026 e il 63,5% in più anno su anno.
Petrolio USA vs Brent: prospettive degli analisti Capital.com
Il mercato del petrolio greggio ha subito un sostanziale repricing nel 2026, con sia il WTI che il Brent che scambiano ben al di sopra dei loro range 2024–2025 a seguito della chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz e della conseguente perdita di una porzione significativa dell'offerta globale via mare. Il WTI è salito da sotto i 60$ all'inizio dell'anno per scambiare vicino a 99,85$ al 18 maggio 2026, mentre il Brent è salito a circa 105,29$ nello stesso periodo, riflettendo un premio al rischio geopolitico sostenuto su entrambi i benchmark. Detto questo, questi livelli potrebbero rivelarsi fragili. Qualsiasi progresso credibile verso un cessate il fuoco o la riapertura dello Stretto potrebbe portare a un'inversione brusca, poiché il contesto di eccesso di offerta strutturale che ha caratterizzato il 2025 – quando l'OPEC+ stava già gestendo una produzione in eccesso – potrebbe riaffermarsi rapidamente se i flussi si normalizzano.
Guardando più avanti, il quadro della domanda aggiunge un ulteriore livello di complessità. I prezzi elevati potrebbero frenare la domanda nel tempo, incoraggiare il passaggio ad altri combustibili e accelerare la transizione energetica nelle economie dipendenti dalle importazioni, il che potrebbe limitare ulteriori rialzi. D'altra parte, un'interruzione dell'offerta che duri più a lungo delle aspettative iniziali del mercato potrebbe ridurre ulteriormente le scorte, fornendo potenzialmente un rinnovato supporto. La misura in cui i membri dell'OPEC+ colmeranno qualsiasi gap di offerta, e se i produttori non-OPEC possano aumentare significativamente la produzione, saranno variabili chiave in entrambe le direzioni. Gli scenari al rialzo e al ribasso rimangono entrambi credibili, lasciando la gamma di risultati plausibili insolitamente ampia.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD sul petrolio USA
Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD sul petrolio USA mostra il 45,3% di acquirenti contro il 54,7% di venditori, mettendo i venditori avanti di 9,4 punti percentuali e collocando il sentiment attuale in territorio leggermente ribassista. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD sul Brent
Al 18 maggio 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD sul Brent mostra il 45,9% di acquirenti contro il 54,1% di venditori, mettendo i venditori avanti di 8,2 punti percentuali e collocando anche il sentiment in territorio leggermente ribassista. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Petrolio USA e Brent (2026)
- Il WTI scambia a 99,85$ e il Brent a 105,29$ alle 14:40 UTC del 18 maggio 2026, con entrambi i benchmark in rialzo di circa il 60–74% anno su anno rispetto ai minimi di inizio 2026.
- Gli indicatori tecnici mostrano entrambi i benchmark che si mantengono sopra le loro pile complete di medie mobili, con letture RSI neutre di 52,09 per il WTI e 54,62 per il Brent. Le letture ADX deboli indicano che nessuno dei due mercati ha un trend direzionale fermamente stabilito.
- La chiusura dello Stretto di Hormuz rimane il fattore dominante sui prezzi, con una perdita stimata di 14,5 milioni di barili al giorno di produzione mediorientale che sostiene il premio al rischio geopolitico.
- Le previsioni istituzionali per il 2026 variano ampiamente, da Goldman Sachs a 90$/barile per il Q4 Brent a Morgan Stanley a 110$/barile per il Q2 Brent, riflettendo ipotesi divergenti su quando l'offerta si normalizzerà.
- L'OPEC ha ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale per il 2026 a 1,17 milioni di barili al giorno a maggio, mentre Barclays ha aumentato il suo obiettivo annuale sul Brent a 100$/barile e HSBC ha alzato la sua media a 95$/barile.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni sul prezzo del petrolio greggio?
Le previsioni sul prezzo del petrolio greggio variano per istituzione, riflettendo diverse ipotesi sull'interruzione dell'offerta, la crescita della domanda e quando lo Stretto di Hormuz potrebbe normalizzarsi. Le recenti previsioni sul Brent per il 2026 nell'articolo si raggruppano intorno a 90–100$/barile, mentre le previsioni sul WTI sono leggermente inferiori, riflettendo lo spread Brent–WTI in corso. Queste proiezioni non sono garantite. I prezzi del petrolio possono muoversi rapidamente se i rischi geopolitici si attenuano, le scorte cambiano o le aspettative sulla domanda cambiano.
Il prezzo del petrolio greggio potrebbe salire o scendere?
I prezzi del petrolio greggio potrebbero muoversi in entrambe le direzioni. I prezzi potrebbero salire se l'interruzione dell'offerta persiste, le scorte diminuiscono ulteriormente o il rischio geopolitico rimane elevato. Potrebbero scendere se i colloqui di pace progrediscono, lo Stretto di Hormuz riapre o i prezzi più alti pesano sulla domanda. Le decisioni sulla produzione OPEC+, l'offerta non-OPEC e le condizioni macroeconomiche potrebbero anche influenzare sia il WTI che il Brent. Questo rende le prospettive insolitamente ampie e sensibili a nuove informazioni.
Dovrei investire nel petrolio greggio?
Se il petrolio greggio è adatto a te dipende dai tuoi obiettivi, dalla tolleranza al rischio e dalla conoscenza del mercato. Il petrolio greggio può essere volatile, e il trading di CFD aggiunge ulteriore rischio perché la leva può amplificare sia i guadagni che le perdite. Prima di fare trading, considera come il petrolio si inserisce nella tua strategia più ampia, se comprendi i fattori che guidano i prezzi del WTI e del Brent, e come gestiresti il rischio. Questo articolo è solo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Posso negoziare CFD sul petrolio greggio su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD sul petrolio USA e CFD sul Brent su Capital.com. Negoziare CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni lunghe o corte. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.