Alle 16:05 UTC del 19 marzo 2026, il Petrolio Greggio USA (US Crude) viene scambiato a 97,365 dollari al barile con un range intraday di 91,911–99,400 dollari. Il Petrolio Greggio Brent (Brent Crude) si attesta a 106,219 dollari, con un range di 98,511–112,762 dollari durante la sessione. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I prezzi del greggio rimangono elevati a causa della continua interruzione dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, una via d'acqua che normalmente gestisce circa il 20% del commercio globale di petrolio e GNL, in seguito alla campagna militare USA-Israele contro l'Iran (Reuters, 11 marzo 2026). Reuters ha riferito che lo stretto è stato effettivamente chiuso, limitando le esportazioni dei produttori del Golfo, incluso un calo superiore al 50% della produzione degli Emirati Arabi Uniti (Reuters, 11 marzo 2026). Aggiungendo ulteriore pressione al rialzo, Barchart ha riferito il 18 marzo che l'Iran ha dichiarato che avrebbe preso di mira ulteriori infrastrutture energetiche mediorientali in rappresaglia per gli attacchi alle proprie strutture (Barchart, 19 marzo 2026). L'OPEC+ ha concordato il 1° marzo di aumentare la produzione collettiva di 206.000 barili al giorno a partire da aprile 2026, secondo l'Agenzia statunitense per l'informazione sull'energia, sebbene gli analisti notino che questo aumento potrebbe essere insufficiente a compensare le perdite di offerta legate a Hormuz mentre l'interruzione persiste (U.S. Energy Information Administration (EIA), 10 marzo 2026).

Previsioni prezzo petrolio greggio 2026-2030: visione degli obiettivi di prezzo degli analisti

Al 19 marzo 2026, le previsioni di terze parti sul petrolio greggio sono state riviste nettamente al rialzo a marzo 2026, spinte dalla chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz. I seguenti obiettivi riassumono le principali previsioni istituzionali raccolte tra il 1° marzo e il 19 marzo 2026.

HSBC (revisione media annuale 2026 – WTI e Brent)

HSBC ha aumentato la sua previsione media per il Brent 2026 di 15 dollari a 80 dollari al barile e ha alzato la sua previsione media per il WTI 2026 di 14 dollari a 76 dollari al barile. La banca cita i maggiori rischi di offerta e l'interruzione dei flussi di esportazione mediorientali come i principali fattori della revisione al rialzo per entrambi i benchmark (Reuters, 11 marzo 2026).

Fitch Ratings (media annuale 2026 – Brent)

Fitch Ratings ha alzato la sua previsione media annuale per il Brent 2026 a 70 dollari al barile da 63 dollari, ipotizzando che lo Stretto di Hormuz rimanga effettivamente chiuso per circa un mese prima del ripristino dei flussi. L'agenzia nota anche uno scenario avverso in cui il Brent sale a 100 dollari al barile e si mantiene a quel livello, che stima ridurrebbe il PIL mondiale dello 0,4% dopo quattro trimestri e aggiungerebbe 1,2–1,5 punti percentuali all'inflazione in Europa e negli Stati Uniti (Fitch Ratings, 11 marzo 2026).

Goldman Sachs (obiettivi Brent e WTI a breve termine e Q4)

Goldman Sachs prevede che il Brent si attesti in media sopra i 100 dollari al barile a marzo 2026 e a 85 dollari al barile ad aprile, riflettendo quello che il suo team delle materie prime descrive come il più grande shock dell'offerta petrolifera mai registrato. La banca fissa il suo scenario base per il Q4 2026 a 71 dollari al barile per il Brent e 67 dollari al barile per il WTI, salendo a 93 dollari al barile per il Brent in uno scenario di rischio in cui l'interruzione di Hormuz si estende a due mesi (TheStreet, 14 marzo 2026).

S&P Global (price deck 2026 – WTI e Brent)

S&P Global ha aumentato le sue ipotesi di price deck 2026 di 15 dollari al barile su entrambi i benchmark, fissando il WTI a 75 dollari al barile e il Brent a 80 dollari al barile. L'agenzia afferma che questa revisione riflette la sua visione secondo cui la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz persisterà più a lungo di quanto inizialmente ipotizzato, con una notevole incertezza che rimane sulla tempistica di normalizzazione dei flussi (S&P Global, 16 marzo 2026).

Bank of America (media annuale 2026 – Brent, con scenari)

Bank of America ha alzato la sua previsione media per il Brent 2026 a 77,50 dollari al barile da una stima precedente di 61 dollari, con il Q2 2026 in media a 80 dollari al barile. La banca delinea due scenari ugualmente probabili: un ritorno ai normali flussi di Hormuz entro aprile, che produrrebbe una media del Brent vicina ai 70 dollari al barile, o un conflitto che si estende al Q2, spingendo la media verso gli 85 dollari al barile. In un caso estremo, un'interruzione che persiste fino al H2 2026 potrebbe portare la media annuale a circa 130 dollari al barile (Investing.com, 16 marzo 2026).

Standard Chartered (percorso trimestrale Brent)

Standard Chartered ha alzato la sua previsione media per il Brent per l'intero 2026 a 85,50 dollari al barile da 70 dollari, con un percorso trimestrale di 78 dollari nel Q1, 98 dollari nel Q2, 85 dollari nel Q3 e 80,50 dollari nel Q4. La banca segnala un rischio asimmetrico al rialzo se le ostilità si espandono per includere ulteriori produttori regionali, notando che i vincoli di capacità inutilizzata e la concentrazione delle rotte di transito chiave lasciano le prospettive di offerta altamente sensibili a ulteriori escalation (OilPrice.com, 17 marzo 2026).

Da ricordare: le previsioni medie annuali 2026 per il Brent delle sei istituzioni sopra elencate variano da 70 dollari (Fitch) a 85,50 dollari (Standard Chartered) al barile, con il WTI che mantiene uno sconto costante di 4–5 dollari. Le stime a breve termine per marzo 2026 raggiungono oltre 100 dollari al barile presso diverse banche, mentre tutti i previsori identificano la normalizzazione dei flussi dello Stretto di Hormuz come la singola variabile più importante per il resto dell'anno.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi del petrolio greggio: panoramica tecnica

Petrolio Greggio USA (WTI)

Il US Crude viene scambiato a 97,365 dollari alle 16:05 UTC del 19 marzo 2026, posizionandosi ben sopra la sua struttura di medie mobili giornaliere. Secondo i dati di TradingView, le SMA a 20/50/100/200 giorni si attestano intorno a 82 / 70 / 64 / 64 dollari, con un allineamento 20-sopra-50 intatto, che mantiene il trend a breve termine decisamente costruttivo. L'RSI a 14 giorni si mantiene a 70,73, in territorio esteso, segnalando un forte momentum pur richiedendo attenzione qualora il prezzo dovesse arrestarsi. L'ADX a 57,98 conferma un trend ben consolidato, secondo i dati di TradingView.

Al rialzo, la resistenza pivot classica più vicina è R1 a 69,53 dollari, che è già sotto il prezzo attuale. Anche R2 a 72,03 dollari e R3 a 78,74 dollari sono state superate. Il prezzo sta quindi operando sopra tutte le resistenze pivot classiche standard, lasciando il massimo intraday di 99,40 dollari come livello di riferimento più vicino sopra il prezzo corrente. Se il prezzo dovesse superare quel livello in modo sostenuto, l'area dei 100 dollari diventerebbe un altro punto di riferimento a cifra tonda.

In caso di ribassi, il pivot classico a 65,32 dollari rappresenta il primo supporto strutturale in caso di un ritracciamento più profondo, con la SMA a 100 giorni vicino a 64 dollari che funge da sostegno più ampio delle medie mobili sottostante. Un movimento sotto quell'area potrebbe portare a considerare S1 a 62,82 dollari come livello di riferimento inferiore (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Petrolio Greggio Brent

Il Brent Crude viene scambiato a 106,219 dollari alle 16:05 UTC del 19 marzo 2026, sopra l'intera struttura di medie mobili. Secondo gli indicatori di TradingView, le SMA a 20/50/100/200 giorni si allineano intorno a 88 / 75 / 69 / 68 dollari, con un allineamento 20-sopra-50 intatto e il prezzo corrente che rimane sopra tutte e quattro le medie mobili. L'RSI a 14 giorni legge 77,17, decisamente in territorio esteso, mentre l'ADX a 63,41 indica una delle letture di trend più forti su entrambi i benchmark, sottolineando un momentum direzionale sostenuto.

Al rialzo, tutte le resistenze pivot classiche fino a R3 a 87,23 dollari sono già sotto il prezzo attuale, lasciando il massimo di sessione intraday di 112,762 dollari come livello di riferimento più vicino sopra il prezzo corrente. Se il prezzo dovesse superare quel livello in modo sostenuto, l'area dei 115 dollari potrebbe diventare un altro punto di riferimento a cifra tonda.

In caso di ribassi, il pivot classico a 70,53 dollari si trova ben sotto i livelli attuali, il che significa che la SMA a 100 giorni vicino a 69 dollari rappresenta il sostegno di media mobile a lungo termine più significativo in caso di una brusca inversione. Un movimento sotto quel livello potrebbe portare a considerare S1 a 67,53 dollari come livello di riferimento inferiore (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi petrolio greggio (2024–2026)

Petrolio Greggio USA (WTI)

Il prezzo del Petrolio Greggio USA (WTI) ha aperto il 2024 nella fascia bassa dei 70 dollari ed è salito verso gli 87 dollari ad aprile con l'aumento del rischio geopolitico in Medio Oriente, raggiungendo brevemente un picco di 87,149 dollari il 12 aprile 2024 in mezzo alle tensioni Iran-Israele, prima di ritirarsi. I prezzi sono scesi durante il H2 2024, chiudendo l'anno a 71,694 dollari il 31 dicembre 2024, in calo rispetto al massimo primaverile ma sostanzialmente in range durante l'anno.

Il 2025 si è rivelato più difficile per i rialzisti. Il WTI ha raggiunto il picco all'inizio dell'anno a 79,607 dollari il 15 gennaio, per poi scendere costantemente durante l'anno poiché le preoccupazioni sulla domanda e le decisioni di produzione dell'OPEC+ hanno pesato sul sentiment, con i prezzi che sono scivolati nel range 57–63 dollari durante il Q4. Il WTI ha chiuso il 2025 a 57,350 dollari, un calo di circa il 20% su base annua.

Il 2026 è stato decisamente diverso. Dopo aver aperto gennaio vicino ai 57 dollari, i prezzi sono scesi ulteriormente prima di un movimento straordinario all'inizio di marzo: la notizia dell'effettiva interruzione dello Stretto di Hormuz ha fatto balzare il WTI da 70,741 dollari il 2 marzo a un massimo intraday di 115,781 dollari il 9 marzo 2026, uno dei maggiori movimenti settimanali degli ultimi anni, prima di consolidarsi. Il WTI ha chiuso a 97,530 dollari il 19 marzo 2026, circa il 69,9% in più da inizio anno e il 45,3% in più su base annua.

Petrolio Greggio Brent

I prezzi del Petrolio Greggio Brent hanno seguito un percorso simile durante il 2024, salendo dalla metà dei 70 dollari a gennaio a un picco sopra gli 87 dollari ad aprile prima di ritirarsi gradualmente. Il benchmark ha chiuso il 2024 a 74,815 dollari il 31 dicembre, sostanzialmente stabile sull'anno e mantenendo il suo tipico premio sul WTI.

Durante tutto il 2025, il Brent ha perso terreno costantemente insieme al WTI, con i prezzi che sono scesi da 81,755 dollari a metà gennaio a un range prolungato nella fascia bassa-media dei 60 dollari entro fine anno. Il Brent ha chiuso il 2025 a 60,916 dollari il 31 dicembre, in calo di circa il 18,6% per l'anno, poiché le prospettive di domanda globale più deboli e la flessibilità dell'offerta hanno tenuto un freno ai prezzi.

La brusca inversione è arrivata a marzo 2026. Il Brent è balzato da 77,793 dollari il 2 marzo a un picco intraday di 116,286 dollari il 9 marzo 2026, seguendo lo stesso shock di Hormuz che ha spinto il WTI, prima di ritirarsi per consolidarsi sopra i 100 dollari. Il Brent ha chiuso a 106,502 dollari il 19 marzo 2026, circa il 75,3% in più da inizio anno.