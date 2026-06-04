Previsioni prezzo oro: gli acquisti delle banche centrali sostengono la domanda

L'oro (XAU/USD) viene scambiato a 4.529,54$ alle 9:47 UTC del 2 giugno 2026, all'interno di un range intraday di 4.458,45$–4.544,14$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il supporto arriva grazie alla continua accumulazione da parte delle banche centrali, con il World Gold Council che riporta acquisti di oro da parte delle banche centrali a livello globale per 863 tonnellate nel 2025, rimanendo al di sopra della media annuale 2010–2021 di 473 tonnellate e ben al di sopra delle norme pre-2022 (World Gold Council, 29 gennaio 2026). Il metallo ha anche attratto interesse come bene rifugio in seguito all'intensificarsi delle tensioni geopolitiche; le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato attacchi congiunti contro l'Iran il 28 febbraio 2026 in quella che gli Stati Uniti hanno designato Operazione Epic Fury, un conflitto proseguito fino all'inizio di maggio e che ha mantenuto la regione sotto i riflettori (Britannica, 1° giugno 2026). Nel frattempo, un dollaro USA più debole ha ridotto il costo relativo dell'oro per i detentori di valute diverse dal dollaro, fornendo ulteriore supporto al prezzo, con l'oro in rialzo di circa il 34% su base annua al 2 giugno 2026 (Trading Economics, 31 maggio 2026).

Oro: gli obiettivi di terze parti valutano la domanda contro i rischi dei tassi

Al 2 giugno 2026, le previsioni sull'oro di terze parti mostrano una divisione tra medie a breve termine ridimensionate e obiettivi di fine anno elevati. Una domanda degli investitori più debole, rendimenti reali USA elevati e la continua accumulazione da parte delle banche centrali rimangono i principali fattori che modellano tali prospettive.

J.P. Morgan (revisione delle previsioni medie)

J.P. Morgan ha abbassato la sua previsione del prezzo medio annuale dell'oro per il 2026 a 5.243$/oz da 5.708$/oz, mantenendo al contempo il suo obiettivo di base per fine anno di circa 6.000$/oz. La banca ha citato una prevista riaccelerazione della domanda nella seconda metà dell'anno. Ha osservato che l'interesse dei clienti investitori si era "prosciugato a un rivolo", con metriche di attività e domanda descritte come stagnanti nel breve termine. Tuttavia, ha anche indicato la ripresa degli afflussi da parte delle banche centrali e degli ETF come il meccanismo che si aspetta possa spingere i prezzi verso il livello di fine anno (Sahm Capital, 18 maggio 2026).

Reuters (riepilogo dei broker)

Reuters ha riferito che i principali broker sono rimasti sostanzialmente rialzisti sull'oro nonostante la debolezza della domanda a breve termine, citando la media rivista di J.P. Morgan insieme agli obiettivi elevati di fine anno mantenuti nel settore. L'agenzia ha affermato che il minore coinvolgimento degli investitori a breve termine non aveva spinto le banche ad abbandonare le previsioni direzionali di fine anno, con obiettivi tra le istituzioni coperte che spaziavano da 5.400$/oz a 6.300$/oz al momento della pubblicazione (Reuters, 18 maggio 2026).

Yahoo Finance (tracker del consenso)

Yahoo Finance ha riferito che la media rivista di J.P. Morgan di 5.243$/oz si confrontava con stime di consenso più vicine a 4.900–5.000$/oz da parte di previsori più cauti. Ha anche notato la previsione mantenuta dalla banca per fine anno di circa 6.000$/oz come uno degli obiettivi direzionali più rialzisti del settore. Il rapporto ha attribuito il divario tra medie annuali e obiettivi di fine anno alla debolezza dei prezzi anticipata nel 2026 che trascina verso il basso le medie annuali, anche se le aspettative di ripresa nel secondo semestre hanno mantenuto elevate le previsioni a livello terminale (Yahoo Finance, 22 maggio 2026).

Reuters (rapporto di mercato)

Reuters ha riferito che l'oro spot è sceso a un minimo di due mesi di 4.447,71$/oz il 27 maggio 2026, poiché le aspettative di una politica monetaria più restrittiva legata all'inflazione causata dalla guerra hanno pesato sui prezzi. I futures sull'oro USA per la consegna di giugno si sono attestati in ribasso dell'1,2% a 4.448,40$/oz. Il rapporto ha osservato che il conflitto in Medio Oriente rimaneva l'influenza dominante sul mercato, con i trader che citavano la traiettoria dei colloqui USA-Iran e la risposta della Federal Reserve alle pressioni inflazionistiche derivanti dal conflitto come variabili chiave che pesano sul sentiment a breve termine (Reuters, 27 maggio 2026).

Yahoo Finance (prospettive multi-banca)

Yahoo Finance ha riassunto le prospettive istituzionali generali come "cautamente rialziste", osservando che sebbene un movimento verso 6.000$/oz nel 2026 rimanesse plausibile in alcuni scenari bancari, la realizzazione dipenderebbe dall'allineamento delle condizioni macroeconomiche con le ipotesi del caso base. Il tracker ha notato un cluster di consenso vicino a 4.700–5.000$/oz per l'estremità cauta dello spettro, contro obiettivi bancari di fascia alta di 6.000–6.300$/oz. Il divario riflette ipotesi diverse sul ritmo dell'allentamento della Federal Reserve e sulla sostenibilità degli acquisti di oro da parte delle banche centrali (Yahoo Finance, 26 maggio 2026).

Sintesi: le previsioni dal 20 al 27 maggio 2026 mostrano stime medie annuali che si raggruppano intorno a 4.900–5.243$/oz dopo una serie di revisioni al ribasso a breve termine, mentre gli obiettivi direzionali di fine anno delle principali istituzioni rimangono materialmente più alti a 5.400–6.300$/oz. Una domanda degli investitori più debole a breve termine, rendimenti reali USA elevati e rischio geopolitico sono i fili comuni tra le revisioni.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Oro spot: dati macro chiave in focus

Al 2 giugno 2026, i trader dell'oro spot (XAU) stanno monitorando un gruppo di pubblicazioni macro USA con implicazioni dirette per le aspettative sui tassi della Federal Reserve e, di conseguenza, per il pricing a breve termine dell'oro. L'ISM Manufacturing PMI USA era previsto per il 2 giugno, con i mercati che osservano segnali di deterioramento della domanda legato al conflitto in corso in Medio Oriente e alla sua trasmissione inflazionistica nei costi degli input (Trading Economics, 2 giugno 2026).

Il percorso dei tassi della Federal Reserve rimane una variabile centrale, con i responsabili politici citati a fine maggio come fattori che includono l'inflazione causata dalla guerra nelle loro deliberazioni. Reuters ha riferito il 27 maggio 2026 che le aspettative di una politica monetaria restrittiva più a lungo avevano spinto l'oro a un minimo di due mesi di 4.447,71$/oz, poiché l'aumento dei rendimenti reali USA ha compresso l'attrattiva del metallo non fruttifero (Reuters, 27 maggio 2026). Il rapporto sui Non-Farm Payrolls USA, programmato per il 6 giugno 2026, è il prossimo importante punto dati, con una stampa più forte del previsto che potrebbe rafforzare il caso per un allentamento ritardato della Federal Reserve e pesare ulteriormente sul sentiment sull'oro a breve termine (MarketWatch, 31 maggio 2026).

Gli sviluppi geopolitici continuano a correre parallelamente al calendario dei dati come motore parallelo. La traiettoria dei colloqui USA-Iran, segnalata da Reuters come la "maggiore influenza" sui mercati dell'oro a fine maggio, potrebbe amplificare o compensare i segnali macro a seconda che si materializzi un progresso diplomatico nei giorni a venire (Reuters, 27 maggio 2026).

Prezzo oro: panoramica tecnica

I prezzi spot dell'oro vengono scambiati a 4.529,54$ alle 9:47 UTC del 2 giugno 2026, posizionandosi al di sotto del suo cluster di medie mobili a breve e medio termine. Le SMA giornaliere a 20/50/100/200 giorni stanno correndo rispettivamente a circa 4.583$, 4.631$, 4.802$ e 4.412$, con il prezzo intrappolato tra la SMA a 200 giorni che funge da pavimento e la SMA a 20 giorni che limita i tentativi di recupero sopra, secondo i dati di TradingView. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni si colloca più vicina a circa 4.380$, fornendo un riferimento secondario al di sotto della SMA a 200 giorni. La Hull moving average (9) a circa 4.507$ si posiziona marginalmente al di sotto del prezzo attuale, suggerendo che il momentum a brevissimo termine ha iniziato a stabilizzarsi.

L'indice di forza relativa a 14 giorni registra 45,70, collocando il momentum in territorio neutro-inferiore – né ipervenduto né in fase di ripresa significativa (TradingView). L'average directional index a 24,80 si sta avvicinando alla soglia che tipicamente riflette un trend consolidato, indicando che l'attuale movimento direzionale ha una forza moderata.

Sul framework dei pivot classici, il punto pivot a 4.560$ rappresenta il riferimento superiore più vicino; una chiusura giornaliera sopra tale livello potrebbe mettere in vista R1 a circa 4.754$. Al ribasso, S1 si colloca a circa 4.347$, con la SMA a 200 giorni vicina a 4.412$ e l'EMA a 200 giorni vicina a 4.380$ che formano la mensola di medie mobili più vicina tra il prezzo attuale e quel livello (TradingView, 2 giugno 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha aperto giugno 2024 scambiando nel range 2.290$–2.390$, muovendosi lateralmente durante l'estate prima che un costante trend rialzista prendesse piede in autunno. Entro fine dicembre 2024, i prezzi erano saliti per chiudere l'anno a circa 2.625$/oz, estendendo un rally pluriennale guidato dall'accumulazione delle banche centrali e dalla domanda rifugio.

Il 2025 ha portato un movimento decisamente più alto. I prezzi si sono mossi attraverso i 2.600$ e i 2.900$ prima di superare i 3.000$ per la prima volta, per poi accelerare oltre i 4.000$ entro dicembre 2025 in mezzo a una sostenuta debolezza del dollaro USA e incertezza geopolitica.

Il movimento più brusco è arrivato a gennaio 2026. L'oro è salito a un massimo storico intraday sopra i 5.414$/oz il 27 gennaio, prima di scendere di quasi il 10% nei giorni successivi all'annuncio di Kevin Warsh come potenziale presidente della Federal Reserve, che ha scosso i mercati dei metalli preziosi. Da quel picco, i prezzi hanno oscillato tra circa 4.900$ e 5.238$ durante febbraio e l'inizio di marzo, prima che un pullback più profondo portasse XAU sotto i 4.500$ entro metà marzo.

L'oro spot (XAU) ha chiuso a 4.529,74$ il 2 giugno 2026, circa il 16,6% al di sotto del massimo storico di gennaio ma circa il 72,5% al di sopra del suo livello del 2 giugno 2024.