Previsioni prezzo oro: i dati sull'occupazione USA rafforzano le aspettative sui tassi

L'oro (XAU/USD) viene scambiato a $4.316,19 alle 15:25 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $4.288,45–$4.473,70. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione deriva principalmente dal rapporto sui salariati non agricoli USA di maggio, più forte del previsto, che ha mostrato 172.000 posti di lavoro aggiunti contro una previsione di consenso di circa 80.000–85.000 (Reuters, 6 giugno 2026). Questo ha spinto nettamente al rialzo le aspettative di aumento dei tassi della Federal Reserve, con i futures del CME che prezzano un aumento a novembre come una probabilità circa del 50/50. I trader nei futures sui tassi hanno successivamente portato le aspettative sui tassi di fine anno a circa il 3,87%, pesando sugli asset non fruttiferi (BullionVault, 5 giugno 2026). Il dollaro USA più forte, che è salito insieme ai dati sull'occupazione, ha aggiunto ulteriore pressione sulle materie prime denominate in dollari (Reuters, 5 giugno 2026). Le tensioni in corso in Medio Oriente, incluso il conflitto iraniano in atto, hanno offerto solo un supporto parziale come bene rifugio, poiché le relative preoccupazioni inflazionistiche rafforzano anche il caso per tassi che rimangono elevati (Reuters, 5 giugno 2026).

Previsioni prezzo oro 2026-2030: visione degli analisti sui target di prezzo

All'8 giugno 2026, le previsioni sull'oro di terze parti hanno subito revisioni notevoli dalla fine di maggio, con diverse istituzioni che hanno tagliato le medie a breve termine mantenendo target direzionali di fine anno più elevati.

J.P. Morgan (media annuale rivista, target di fine anno mantenuto)

J.P. Morgan ha ridotto la sua previsione media del prezzo dell'oro per il 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz, citando una domanda degli investitori più debole a breve termine, che ha descritto come ridotta a 'un rivolo'. La banca ha mantenuto il suo target di fine anno base case di circa $6.000/oz, poiché prevede che la domanda riaccelleri nella seconda metà del 2026, con gli acquisti delle banche centrali e una ripresa degli afflussi negli ETF dalla seconda metà del 2026 che rimangono i pilastri a sostegno della sua previsione direzionale invariata (Reuters, 18 maggio 2026).

Goldman Sachs (target di fine anno riconfermato)

Goldman Sachs ha riconfermato il suo target di prezzo dell'oro di $5.400/oz per fine 2026 in un aggiornamento di maggio, mantenendo la previsione invariata dopo che l'oro si è ritirato dai massimi record vicino a $5.600/oz all'inizio dell'anno. La banca ha affermato che la diversificazione da parte delle banche centrali dei mercati emergenti e degli investitori del settore privato, insieme alla persistente incertezza sulla politica USA, continua a sostenere il suo caso strutturale per l'oro (Canadian Mining Report, 20 maggio 2026).

Metals Focus (lancio Gold Focus 2026)

Metals Focus, presentando il suo rapporto su domanda e offerta Gold Focus 2026 nella prima settimana di giugno, ha affermato che i fattori chiave del 2025 rimangono intatti: incertezza sulla politica USA, preoccupazioni persistenti sulle prospettive a lungo termine del dollaro, rischi geopolitici elevati e valutazioni azionarie elevate. La società di consulenza ha aggiunto che, sebbene si preveda che le pressioni inflazionistiche persistano, non condivide il crescente consenso secondo cui gli aumenti dei tassi della Federal Reserve USA siano probabili nei prossimi 12 mesi, una posizione che sostiene le sue prospettive relativamente costruttive per i prezzi dell'oro (BullionVault, 5 giugno 2026).

Yahoo Finance (riepilogo del consenso)

Yahoo Finance, riportando l'ultimo consenso istituzionale alla fine di maggio 2026, ha osservato che J.P. Morgan detiene la visione di fine anno più rialzista tra le principali banche a circa $6.000/oz, mentre Goldman Sachs si attesta a $5.400/oz e UBS mantiene indicatori trimestrali di $5.200 per giugno, $5.400 per settembre e $5.900 per dicembre 2026. Il riepilogo segnala la pressione a breve termine dalle aspettative elevate sui tassi di interesse USA e dai rendimenti obbligazionari in aumento come principale contrappeso al supporto strutturale della domanda, con la maggior parte delle banche che ha tagliato le stime medie annuali lasciando i target di fine anno sostanzialmente intatti (Yahoo Finance, 22 maggio 2026).

MarketScreener (panoramica multi-broker)

MarketScreener ha riferito che ANZ aveva rivisto il suo target di $6.000/oz per l'oro a metà 2027, riflettendo un rinvio piuttosto che un declassamento definitivo, mentre la media rivista di J.P. Morgan di $5.243/oz contrasta con i target direzionali di fine anno che si raggruppano tra $5.400 e $6.000 tra i principali intermediari. La panoramica rileva che gli intermediari rimangono sostanzialmente rialzisti sull'oro nonostante la pressione a breve termine, con la domanda più debole nel primo semestre e i tassi USA elevati che costituiscono la base comune per i tagli alle previsioni medie (MarketScreener, 18 maggio 2026).

Conclusione: le previsioni medie annuali istituzionali per il 2026 si raggruppano vicino a $5.243/oz dopo una serie di declassamenti, mentre i target direzionali di fine anno rimangono materialmente più alti a $5.400–$6.000/oz. Il filo conduttore è la cautela a breve termine sulle aspettative elevate sui tassi USA, contrapposta alla domanda strutturale duratura da parte delle banche centrali e al premio per il rischio geopolitico.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo oro: panoramica tecnica

I prezzi spot dell'oro vengono scambiati a $4.316,19 alle 15:25 UTC dell'8 giugno 2026, posizionandosi al di sotto dell'intera serie di medie mobili. Le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni sono rispettivamente a circa $4.517, $4.627, $4.792 e $4.438, tutte sopra il prezzo attuale. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $4.382 fornisce un riferimento più vicino; il prezzo è scivolato al di sotto di essa, rafforzando la struttura ribassista a breve termine visibile nel riepilogo delle medie mobili di TradingView. La media mobile Hull (9) a $4.351 si trova appena sopra la quotazione attuale, offrendo un riferimento dinamico vicino.

Gli indicatori di momentum su TradingView sono generalmente deboli. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 34,01, in territorio adiacente all'ipervenduto ma non ancora a un livello storicamente estremo. L'indice direzionale medio (14) segna 27,26, coerente con un movimento direzionale consolidato piuttosto che un ambiente di range. L'indice del canale delle materie prime (20) a -209,02 e il bull bear power a -299,95 indicano anch'essi pressione al ribasso.

Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a $4.560,80 rappresenta il primo riferimento sopra. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista R1 vicino a $4.755,69. Al ribasso, S1 a $4.348,06 è il supporto più vicino, con S2 a $4.153,17 il prossimo riferimento significativo se S1 cede (TradingView, 8 giugno 2026).

Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha chiuso il 2024 a $2.624,69, per poi estendere un potente rally nel 2025, guadagnando circa il 64% nell'anno prima di salire ulteriormente nel 2026. I prezzi hanno superato i $5.000 per la prima volta il 26 gennaio 2026 in mezzo alla domanda di asset rifugio, mentre le tensioni geopolitiche, la debolezza del dollaro e l'accumulo massiccio delle banche centrali convergevano. Il metallo ha raggiunto un massimo storico di $5.595,75 il 29 gennaio 2026, in rialzo di circa il 113% rispetto al suo livello di due anni prima.

È seguita un'inversione netta. L'oro è sceso di oltre il 17% da quel picco fino a marzo 2026, poiché il dollaro USA e i rendimenti dei Treasury sono saliti per rinnovate preoccupazioni sull'inflazione legate al conflitto iraniano, mentre i trader liquidavano posizioni estese. Il metallo si è stabilizzato e recuperato verso $4.890 a metà aprile 2026, brevemente sostenuto dall'ottimismo sul cessate il fuoco in Medio Oriente, ma è tornato sotto $4.700 quando le speranze di una risoluzione duratura si sono raffreddate. Un rapporto sui salariati non agricoli USA di maggio più forte del previsto, pubblicato il 5 giugno 2026 e che mostrava 172.000 posti di lavoro aggiunti contro un consenso vicino a 90.000, ha guidato rinnovate vendite, spingendo l'oro a un minimo di due mesi e cancellando i suoi guadagni da inizio anno.

L'oro spot (XAU) ha chiuso a $4.318,27 l'8 giugno 2026, circa il 22,8% sotto il massimo storico di gennaio e circa il 64,5% sopra la chiusura dell'8 giugno 2025 a $3.318,24. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.