Previsioni prezzo oro: i dati sull'occupazione USA rafforzano le aspettative sui tassi

Previsioni prezzo oro: i dati sull'occupazione USA rafforzano le aspettative sui tassiL'oro spot viene scambiato vicino ai minimi di due mesi dopo che i dati più solidi sull'occupazione USA hanno rafforzato le aspettative di rialzo dei tassi della Fed e sostenuto il dollaro statunitense. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
L'oro (XAU/USD) viene scambiato a $4.316,19 alle 15:25 UTC dell'8 giugno 2026, all'interno di un range intraday di $4.288,45–$4.473,70. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
La pressione deriva principalmente dal rapporto sui salariati non agricoli USA di maggio, più forte del previsto, che ha mostrato 172.000 posti di lavoro aggiunti contro una previsione di consenso di circa 80.000–85.000 (Reuters, 6 giugno 2026). Questo ha spinto nettamente al rialzo le aspettative di aumento dei tassi della Federal Reserve, con i futures del CME che prezzano un aumento a novembre come una probabilità circa del 50/50. I trader nei futures sui tassi hanno successivamente portato le aspettative sui tassi di fine anno a circa il 3,87%, pesando sugli asset non fruttiferi (BullionVault, 5 giugno 2026). Il dollaro USA più forte, che è salito insieme ai dati sull'occupazione, ha aggiunto ulteriore pressione sulle materie prime denominate in dollari (Reuters, 5 giugno 2026). Le tensioni in corso in Medio Oriente, incluso il conflitto iraniano in atto, hanno offerto solo un supporto parziale come bene rifugio, poiché le relative preoccupazioni inflazionistiche rafforzano anche il caso per tassi che rimangono elevati (Reuters, 5 giugno 2026).
Previsioni prezzo oro 2026-2030: visione degli analisti sui target di prezzo
All'8 giugno 2026, le previsioni sull'oro di terze parti hanno subito revisioni notevoli dalla fine di maggio, con diverse istituzioni che hanno tagliato le medie a breve termine mantenendo target direzionali di fine anno più elevati.
J.P. Morgan (media annuale rivista, target di fine anno mantenuto)
J.P. Morgan ha ridotto la sua previsione media del prezzo dell'oro per il 2026 a $5.243/oz da $5.708/oz, citando una domanda degli investitori più debole a breve termine, che ha descritto come ridotta a 'un rivolo'. La banca ha mantenuto il suo target di fine anno base case di circa $6.000/oz, poiché prevede che la domanda riaccelleri nella seconda metà del 2026, con gli acquisti delle banche centrali e una ripresa degli afflussi negli ETF dalla seconda metà del 2026 che rimangono i pilastri a sostegno della sua previsione direzionale invariata (Reuters, 18 maggio 2026).
Goldman Sachs (target di fine anno riconfermato)
Goldman Sachs ha riconfermato il suo target di prezzo dell'oro di $5.400/oz per fine 2026 in un aggiornamento di maggio, mantenendo la previsione invariata dopo che l'oro si è ritirato dai massimi record vicino a $5.600/oz all'inizio dell'anno. La banca ha affermato che la diversificazione da parte delle banche centrali dei mercati emergenti e degli investitori del settore privato, insieme alla persistente incertezza sulla politica USA, continua a sostenere il suo caso strutturale per l'oro (Canadian Mining Report, 20 maggio 2026).
Metals Focus (lancio Gold Focus 2026)
Metals Focus, presentando il suo rapporto su domanda e offerta Gold Focus 2026 nella prima settimana di giugno, ha affermato che i fattori chiave del 2025 rimangono intatti: incertezza sulla politica USA, preoccupazioni persistenti sulle prospettive a lungo termine del dollaro, rischi geopolitici elevati e valutazioni azionarie elevate. La società di consulenza ha aggiunto che, sebbene si preveda che le pressioni inflazionistiche persistano, non condivide il crescente consenso secondo cui gli aumenti dei tassi della Federal Reserve USA siano probabili nei prossimi 12 mesi, una posizione che sostiene le sue prospettive relativamente costruttive per i prezzi dell'oro (BullionVault, 5 giugno 2026).
Yahoo Finance (riepilogo del consenso)
Yahoo Finance, riportando l'ultimo consenso istituzionale alla fine di maggio 2026, ha osservato che J.P. Morgan detiene la visione di fine anno più rialzista tra le principali banche a circa $6.000/oz, mentre Goldman Sachs si attesta a $5.400/oz e UBS mantiene indicatori trimestrali di $5.200 per giugno, $5.400 per settembre e $5.900 per dicembre 2026. Il riepilogo segnala la pressione a breve termine dalle aspettative elevate sui tassi di interesse USA e dai rendimenti obbligazionari in aumento come principale contrappeso al supporto strutturale della domanda, con la maggior parte delle banche che ha tagliato le stime medie annuali lasciando i target di fine anno sostanzialmente intatti (Yahoo Finance, 22 maggio 2026).
MarketScreener (panoramica multi-broker)
MarketScreener ha riferito che ANZ aveva rivisto il suo target di $6.000/oz per l'oro a metà 2027, riflettendo un rinvio piuttosto che un declassamento definitivo, mentre la media rivista di J.P. Morgan di $5.243/oz contrasta con i target direzionali di fine anno che si raggruppano tra $5.400 e $6.000 tra i principali intermediari. La panoramica rileva che gli intermediari rimangono sostanzialmente rialzisti sull'oro nonostante la pressione a breve termine, con la domanda più debole nel primo semestre e i tassi USA elevati che costituiscono la base comune per i tagli alle previsioni medie (MarketScreener, 18 maggio 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo oro: panoramica tecnica
I prezzi spot dell'oro vengono scambiati a $4.316,19 alle 15:25 UTC dell'8 giugno 2026, posizionandosi al di sotto dell'intera serie di medie mobili. Le medie mobili semplici (SMA) a 20, 50, 100 e 200 giorni sono rispettivamente a circa $4.517, $4.627, $4.792 e $4.438, tutte sopra il prezzo attuale. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $4.382 fornisce un riferimento più vicino; il prezzo è scivolato al di sotto di essa, rafforzando la struttura ribassista a breve termine visibile nel riepilogo delle medie mobili di TradingView. La media mobile Hull (9) a $4.351 si trova appena sopra la quotazione attuale, offrendo un riferimento dinamico vicino.
Gli indicatori di momentum su TradingView sono generalmente deboli. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 34,01, in territorio adiacente all'ipervenduto ma non ancora a un livello storicamente estremo. L'indice direzionale medio (14) segna 27,26, coerente con un movimento direzionale consolidato piuttosto che un ambiente di range. L'indice del canale delle materie prime (20) a -209,02 e il bull bear power a -299,95 indicano anch'essi pressione al ribasso.
Nel framework dei pivot classici, il punto pivot a $4.560,80 rappresenta il primo riferimento sopra. Una chiusura giornaliera sopra quel livello rimetterebbe in vista R1 vicino a $4.755,69. Al ribasso, S1 a $4.348,06 è il supporto più vicino, con S2 a $4.153,17 il prossimo riferimento significativo se S1 cede (TradingView, 8 giugno 2026).
Questa analisi tecnica è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo oro (2024–2026)
Il prezzo spot dell'oro ha chiuso il 2024 a $2.624,69, per poi estendere un potente rally nel 2025, guadagnando circa il 64% nell'anno prima di salire ulteriormente nel 2026. I prezzi hanno superato i $5.000 per la prima volta il 26 gennaio 2026 in mezzo alla domanda di asset rifugio, mentre le tensioni geopolitiche, la debolezza del dollaro e l'accumulo massiccio delle banche centrali convergevano. Il metallo ha raggiunto un massimo storico di $5.595,75 il 29 gennaio 2026, in rialzo di circa il 113% rispetto al suo livello di due anni prima.
È seguita un'inversione netta. L'oro è sceso di oltre il 17% da quel picco fino a marzo 2026, poiché il dollaro USA e i rendimenti dei Treasury sono saliti per rinnovate preoccupazioni sull'inflazione legate al conflitto iraniano, mentre i trader liquidavano posizioni estese. Il metallo si è stabilizzato e recuperato verso $4.890 a metà aprile 2026, brevemente sostenuto dall'ottimismo sul cessate il fuoco in Medio Oriente, ma è tornato sotto $4.700 quando le speranze di una risoluzione duratura si sono raffreddate. Un rapporto sui salariati non agricoli USA di maggio più forte del previsto, pubblicato il 5 giugno 2026 e che mostrava 172.000 posti di lavoro aggiunti contro un consenso vicino a 90.000, ha guidato rinnovate vendite, spingendo l'oro a un minimo di due mesi e cancellando i suoi guadagni da inizio anno.
L'oro spot (XAU) ha chiuso a $4.318,27 l'8 giugno 2026, circa il 22,8% sotto il massimo storico di gennaio e circa il 64,5% sopra la chiusura dell'8 giugno 2025 a $3.318,24. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Prospettive prezzo oro: analisi Capital.com
L'oro spot ha avuto un percorso notevole negli ultimi due anni, salendo da circa $2.625 alla chiusura del 2024 a un massimo storico di $5.595,75 il 29 gennaio 2026. Il movimento è stato guidato da una combinazione di accumulo delle banche centrali, domanda di beni rifugio e più ampia debolezza del dollaro. Il World Gold Council ha riportato acquisti netti delle banche centrali di 244 tonnellate nel primo trimestre 2026, indicando una domanda strutturale persistente dal settore ufficiale. Da quel picco di gennaio, tuttavia, l'oro ha restituito circa il 22%, con la gamba più recente al ribasso che segue un rapporto sui salariati non agricoli USA più forte del previsto il 5 giugno 2026, che ha sollevato le aspettative di rialzo dei tassi della Federal Reserve e pesato sugli asset non fruttiferi.
Guardando ai fattori in gioco, una traiettoria più hawkish della Fed e rendimenti reali elevati rappresentano un vento contrario per l'oro, poiché l'aumento dei tassi incrementa il costo opportunità di detenere il metallo. D'altra parte, l'incertezza geopolitica in corso, gli acquisti continui delle banche centrali e la possibilità di dati economici USA più deboli più avanti nel 2026 sono citati da diverse istituzioni come potenziali supporti. L'ampiezza delle attuali previsioni degli analisti, che vanno da $4.800 a $6.000/oz per fine 2026, riflette l'incertezza su quali forze macro possano rivelarsi più influenti nei mesi a venire.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD sull'oro
All'8 giugno 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD spot sull'oro mostra il 77,3% di acquirenti contro il 22,7% di venditori, con gli acquirenti in vantaggio di 54,6 punti percentuali. Ciò suggerisce che il posizionamento è fortemente orientato verso l'esposizione long in questa istantanea, che riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – Prezzo oro 2026
- L'oro spot viene scambiato a $4.316,19 alle 15:25 UTC dell'8 giugno 2026, circa il 22% sotto il massimo storico di gennaio di $5.595,75.
- Il principale driver a breve termine è un rapporto sui salariati non agricoli USA di maggio più forte del previsto, che ha mostrato 172.000 posti di lavoro aggiunti e ha sollevato le aspettative di rialzo dei tassi della Fed, mettendo pressione sugli asset non fruttiferi.
- I supporti strutturali includono gli acquisti persistenti delle banche centrali, con 244 tonnellate nette nel primo trimestre 2026 secondo il World Gold Council, insieme al rischio geopolitico in corso e ai flussi di de-dollarizzazione.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni sul prezzo dell'oro?
Le previsioni degli analisti citate nell'articolo mostrano un'ampia gamma di aspettative per l'oro nel 2026. Diverse istituzioni hanno abbassato le loro previsioni medie di prezzo a breve termine, in parte a causa della domanda più debole e delle maggiori aspettative sui tassi USA, mantenendo al contempo target di fine anno più elevati. La visione di fine anno di J.P. Morgan si attesta intorno a $6.000/oz, mentre Goldman Sachs ha mantenuto un target di $5.400/oz. Queste previsioni non sono garanzie e possono cambiare man mano che evolvono i dati economici, la politica delle banche centrali e i rischi geopolitici.
Il prezzo dell'oro potrebbe salire o scendere?
Il prezzo dell'oro potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di quali fattori di mercato dominino. Tassi di interesse USA più alti, un dollaro USA più forte e rendimenti obbligazionari in aumento possono pesare sull'oro perché non paga interessi. Tuttavia, l'incertezza geopolitica, gli acquisti delle banche centrali, gli afflussi negli ETF e dati economici USA più deboli potrebbero fornire supporto. L'articolo mostra che l'oro si è già mosso bruscamente in entrambe le direzioni nel 2026, sottolineando la necessità di considerare sia il potenziale rialzo che ribasso.
Dovrei investire in oro?
Se l'oro sia adatto dipende dai tuoi obiettivi finanziari, dalla tolleranza al rischio e dal portafoglio più ampio, e questo articolo non fornisce consulenza sugli investimenti. L'oro può essere utilizzato da alcuni investitori come diversificatore o come esposizione a temi macroeconomici e geopolitici, ma il suo prezzo può essere volatile. I CFD aggiungono ulteriore rischio perché sono a leva, il che significa che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati. Fai sempre le tue ricerche e valuta se comprendi i rischi prima di fare trading.
Posso negoziare CFD sull'oro su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD sull'oro su Capital.com. La negoziazione di CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.