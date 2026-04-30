Previsioni prezzo petrolio greggio: colloqui USA-Iran, flussi HormuzI prezzi del petrolio greggio restano influenzati dai colloqui USA-Iran e dalle interruzioni nello Stretto di Hormuz, con WTI e Brent che reagiscono ai cambiamenti geopolitici e produttivi. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
US Crude Oil (US Crude) veniva scambiato a 86,767$ sul feed di Capital.com alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, oscillando intraday tra 85,832$ e 88,462$, mentre Brent Crude Oil (Brent Crude) era quotato a 91,48$, in un range di 90,184$–93,160$. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
I prezzi del petrolio sono scesi nelle prime contrattazioni europee di martedì in seguito alle aspettative che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran proseguano questa settimana, aumentando la prospettiva di minori interruzioni dell'offerta attraverso lo Stretto di Hormuz, che ha visto i transiti delle navi scendere ben al di sotto della media storica di 138 attraversamenti giornalieri dalla chiusura del 4 marzo 2026 (CNBC, 20 aprile 2026). Il cessate il fuoco biennale tra USA e Iran scadrà mercoledì, con un alto funzionario iraniano che secondo quanto riferito starebbe considerando la partecipazione a un nuovo round di negoziati in Pakistan, attenuando il premio di rischio sull'offerta che aveva spinto il rally di lunedì (Reuters, 20 aprile 2026).
Previsioni prezzo petrolio greggio 2026-2030: visione degli analisti sui target di prezzo
Al 21 aprile 2026, le previsioni di terze parti sul petrolio greggio sono state riviste, poiché la persistenza delle interruzioni dell'offerta nello Stretto di Hormuz ha continuato a forzare revisioni al rialzo presso i desk di ricerca delle banche.
Previsioni WTI
Goldman Sachs (outlook rivisto Q2 e Q4 2026)
Goldman Sachs fissa la media WTI di aprile 2026 intorno a 79$/barile, coerente con la sua previsione WTI annuale di 79$/barile pubblicata a fine marzo, mentre prevede un caso base per il Q4 2026 di 67$/barile per il WTI con l'allentamento delle interruzioni dell'offerta nella seconda metà dell'anno. La banca descrive la chiusura di Hormuz come il più grande shock dell'offerta mai registrato nel mercato globale del greggio, con il Q2 2026 che subisce il picco dell'impatto sui prezzi prima che il reindirizzamento e la normalizzazione compensino parzialmente il deficit (The Street, 14 marzo 2026).
Morgan Stanley (visione WTI mid-cycle, mantenuta aprile 2026)
Morgan Stanley mantiene la sua ipotesi di prezzo WTI mid-cycle a 70$/barile, aumentata da 65$/barile dopo una revisione al rialzo del 44% del suo price deck WTI 2026 il 25 marzo. La banca presume che le esportazioni da Hormuz rimangano ridotte fino ad aprile, recuperino circa il 70% del calo durante maggio-luglio, e tornino a livelli più stabili solo entro ottobre 2026, mantenendo il WTI a breve termine elevato rispetto al marker mid-cycle (Sahm Capital, 13 aprile 2026).
Citi (target WTI a 3 mesi)
Citigroup fissa un prezzo target a tre mesi per il greggio WTI di circa 104$/barile nella sua nota di ricerca di marzo 2026, insieme a una baseline Brent a breve termine di 110-120$/barile. La banca prevede che il conflitto in Medio Oriente inizi ad allentarsi tra metà e fine aprile 2026, con WTI e Brent che quindi ritracceranno verso 70-80$/barile entro fine 2026 nel suo scenario base (TradingKey, 18 marzo 2026).
Previsioni Brent
Barclays (Brent anno intero 2026, orientato al rischio)
Barclays mantiene una previsione Brent per l'intero anno 2026 di 85$/barile, osservando che questa cifra è coerente con una rapida normalizzazione dei flussi dello Stretto di Hormuz, segnalando al contempo che ritardi o ulteriori escalation spingerebbero la media materialmente più in alto. L'analista Amarpreet Singh osserva che i flussi di transito di Hormuz sono rimasti ridotti nonostante il cessate il fuoco, con interruzioni dell'offerta stimate a 13-14 milioni di barili al giorno, spostando il rischio al rialzo (OE Digital Energy News, 9 aprile 2026).
Morgan Stanley (Brent Q2 e Q3 2026, mantenuto)
Morgan Stanley lascia invariata la sua previsione Brent a 110$/barile per il Q2 2026 e 100$/barile per il Q3 2026, prima di scendere a circa 80$/barile nel 2027. La banca prevede che le catene di approvvigionamento del petrolio impieghino mesi per normalizzarsi anche se si ottenesse una riapertura di Hormuz, mantenendo intatto il premio di prezzo a breve termine fino al terzo trimestre inoltrato (Sahm Capital, 13 aprile 2026).
Citi (baseline e scenario rialzista Brent Q2 2026)
Citigroup prevede una media Brent Q2 2026 di 95$/barile nel suo scenario baseline e 130$/barile in uno scenario rialzista, come riportato il 1° aprile 2026. Citi osserva che l'offerta globale di petrolio potrebbe affrontare un deficit di circa 4,4 milioni di barili al giorno, che sale a 8 milioni di barili al giorno se diversi stati del Golfo rifiutassero di accettare gli accordi di transito proposti dall'Iran per lo Stretto, ampliando considerevolmente lo spread tra gli scenari baseline e bull-case (Binance News, 1° aprile 2026).
Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzi petrolio greggio: panoramica tecnica
US Crude Oil (WTI)
Il prezzo di US Crude viene scambiato a 86,767$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, posizionandosi in una situazione tecnicamente divisa: il prezzo si mantiene sopra le SMA a 50/100/200 giorni di lungo periodo intorno a 85$ / 72$ / 68$, che collettivamente fungono da ripiano di supporto strutturale, mentre viene scambiato sotto la SMA a 20 giorni intorno a 97$. L'allineamento SMA 20-su-50 non è intatto, con la SMA a 20 giorni ben al di sopra del prezzo attuale e il cluster a breve termine che registra tutti segnali di vendita, riflettendo il recente movimento correttivo dai massimi recenti. L'RSI a 14 giorni legge 45,12, che si trova in una zona neutrale, mentre l'ADX a 33,32 suggerisce che un trend consolidato è in atto, indicando che il movimento prevalente porta convinzione direzionale piuttosto che rumore.
Al rialzo, il Pivot Classico a 96,69$ è il primo riferimento da recuperare; una chiusura giornaliera sopra questo livello porterebbe R1 vicino a 124,17$ in vista come prossimo livello significativo. La cifra di 100$ si trova tra P e R1 e probabilmente fungerebbe da test intermedio prima di qualsiasi avanzamento sostenuto verso R1.
In caso di ribassi, la SMA a 50 giorni vicino a 85$ offre il pavimento strutturale più vicino, con il minimo intraday di 85,832$ che ha già testato quella regione il 21 aprile. Una chiusura sotto quel ripiano aumenterebbe il rischio di una discesa verso S1 a 73,89$, dove convergono le bande pivot Classica e Fibonacci (TradingView, 21 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Brent Crude Oil
Il prezzo di Brent Crude viene scambiato a 91,48$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, mostrando un quadro strutturale simile al WTI: il prezzo si mantiene sopra le SMA a 50/100/200 giorni intorno a 90$ / 77$ / 72$ ma rimane sotto le SMA a 20/30 giorni vicino a 100-101$, dove il cluster a breve termine allineato alla vendita ha limitato i recenti rally. La SMA a 50 giorni a 90,34$ è il riferimento dinamico più vicino e si allinea ampiamente con il minimo di sessione di 90,184$, sottolineandone la rilevanza immediata. L'RSI a 14 giorni a 48,46 si trova in territorio neutrale, e l'ADX a 28,51 indica un trend consolidato, suggerendo che il movimento attuale ha slancio sufficiente per persistere piuttosto che vagare senza direzione.
Al rialzo, il Pivot Classico a 99,74$ è il primo livello da osservare; una chiusura giornaliera sopra quel segno aprirebbe l'area 100-100,24$, dove si raggruppano la SMA a 20 giorni e il Pivot Woodie, prima che R1 vicino a 123,73$ entri in campo. La cifra di 100$ è il test a breve termine psicologicamente più significativo.
Al ribasso, la SMA a 50 giorni vicino a 90$ è il primo supporto significativo, dato che il prezzo intraday si attesta intorno a 91,48$. Perdere quel livello in chiusura sposterebbe l'attenzione verso S1 a 79,98$, con il pivot Fibonacci a 83,03$ che offre un riferimento intermedio nella discesa (TradingView, 21 aprile 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzi petrolio greggio (2024–2026)
US Crude Oil (WTI)
Il prezzo di US Crude veniva scambiato intorno a 82-84$/barile ad aprile 2024, salendo brevemente a un massimo intraday di 84,07$ il 5 luglio 2024 prima che prendesse piede una prolungata fase di vendita. I prezzi sono scesi bruscamente nella seconda metà del 2024, con il WTI che ha chiuso l'anno a 57,35$ il 31 dicembre 2024, in calo di circa il 30% dal picco di luglio. Il declino è continuato nei primi mesi del 2025, toccando un minimo vicino a 54,86$ il 9 aprile 2025.
Il WTI si è stabilizzato e ha scambiato in un range abbastanza ristretto di 57-79$ per gran parte del 2025, chiudendo l'anno intorno a 57,35$ il 31 dicembre. Il quadro è cambiato drammaticamente nei primi mesi del 2026: la chiusura dello Stretto di Hormuz il 4 marzo 2026 ha spinto il WTI a un picco intraday di 115,78$ il 9 marzo, il suo livello più alto nel dataset. I prezzi hanno poi ritracciato bruscamente con l'emergere di speranze di cessate il fuoco, scendendo verso gli alti 80$ a metà aprile.
Il WTI ha chiuso a 86,75$ il 21 aprile 2026, circa il 51,1% in più dall'inizio dell'anno e il 37,7% in più su base annua.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
Brent Crude Oil
Il prezzo di Brent Crude ha aperto aprile 2024 intorno a 86-88$/barile prima di scendere nella seconda metà dell'anno, chiudendo il 2024 a 74,82$ il 31 dicembre. Il benchmark è poi continuato al ribasso nei primi mesi del 2025, toccando un minimo intraday di 58,28$ il 9 aprile 2025, con ampie preoccupazioni sul surplus di offerta che hanno mantenuto un tetto su qualsiasi recupero.
Il Brent ha trascorso il resto del 2025 consolidandosi nei bassi-medi 60$, terminando l'anno a 60,92$ il 31 dicembre. La chiusura di Hormuz a marzo 2026 ha innescato un movimento brusco, con il Brent che ha raggiunto 116,29$ intraday il 9 marzo 2026 prima di ritirarsi. A metà aprile, i prezzi erano tornati ai bassi 90$ mentre i partecipanti al mercato valutavano il ritmo della potenziale normalizzazione dell'offerta.
Il Brent ha chiuso a 91,50$ il 21 aprile 2026, circa il 50,2% in più dall'inizio dell'anno e il 39,0% in più su base annua.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I prezzi sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato in tempo reale.
US Crude vs Brent Crude: outlook degli analisti Capital.com
La performance del prezzo del petrolio greggio negli ultimi due anni è stata definita da due fasi distinte: un declino prolungato e ordinato durante il 2024 e la maggior parte del 2025, e un'inversione brusca guidata da uno shock dell'offerta nei primi mesi del 2026. WTI e Brent hanno entrambi perso circa il 30% tra metà 2024 e fine 2025 a causa degli aumenti di produzione OPEC+ e della domanda globale più debole che hanno pesato sul mercato. La chiusura dello Stretto di Hormuz a marzo 2026 ha poi innescato uno dei rally da singolo evento più bruschi della memoria recente, con entrambi i benchmark che sono saliti brevemente sopra 115$/barile prima di ritracciare con l'emergere di segnali diplomatici e di cessate il fuoco.
Da qui, la direzione di marcia dipende in gran parte da quanto rapidamente, e quanto durevolmente, i flussi di transito di Hormuz si normalizzino. Una risoluzione più rapida del previsto potrebbe annullare gran parte del premio geopolitico e spingere i prezzi verso il range di 70-80$/barile prevalso durante il 2025, mentre un'interruzione prolungata o una nuova escalation potrebbero sostenere o estendere gli attuali livelli elevati.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD US Crude
Al 21 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD US Crude si attesta al 65,6% acquirenti vs 34,4% venditori, mantenendo il mercato in territorio a maggioranza acquirenti, sebbene non a un livello estremo. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione ed è soggetta a modifiche con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Brent Crude
Al 21 aprile 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD Brent Crude si attesta al 68,9% acquirenti vs 31,1% venditori, un divario che si colloca all'estremità superiore del territorio a maggioranza acquirenti e si avvicina a un posizionamento long più concentrato. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com al momento della rilevazione ed è soggetta a modifiche con l'evolversi delle condizioni di mercato.
Riepilogo – US Crude e Brent Crude (2026)
- Il WTI viene scambiato a 86,767$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026; il WTI ha brevemente toccato 115,78$ intraday il 9 marzo 2026 dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz; i prezzi hanno successivamente ritracciato verso gli alti-medi 80$.
- Il Brent viene scambiato a 91,48$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, in rialzo di circa il 50% dall'inizio dell'anno e del 39% su base annua; un massimo intraday di 116,29$ è stato raggiunto il 9 marzo 2026 dopo la chiusura di Hormuz; il Brent è successivamente sceso ai bassi 90$ con l'emergere di segnali diplomatici. I principali driver di prezzo includono i negoziati di cessate il fuoco USA-Iran, il ritmo di normalizzazione dei flussi di Hormuz e il sentiment macro più ampio.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Quali sono le previsioni del prezzo del petrolio greggio?
Non esiste un'unica previsione del prezzo del petrolio greggio, poiché le proiezioni di terze parti variano ampiamente per benchmark, periodo temporale e scenario. Nell'articolo, le previsioni istituzionali per il WTI variano da 67$ a 104$/barile, mentre le stime Brent vanno da 85$ a 130$/barile. Molto dipende da quanto rapidamente si riprendano i flussi dello Stretto di Hormuz, se le tensioni geopolitiche si allentino ulteriormente e da come l'offerta aggiuntiva OPEC+ influenzi il mercato. Le previsioni possono cambiare rapidamente con l'emergere di nuovi dati ed eventi.
Il prezzo del petrolio greggio potrebbe salire o scendere?
I prezzi del petrolio greggio possono muoversi in entrambe le direzioni, spesso in risposta a diversi fattori contemporaneamente. Nel mercato attuale, i fattori chiave includono i negoziati USA-Iran, il ritmo di qualsiasi ripresa dei flussi di navigazione nello Stretto di Hormuz, le decisioni di offerta OPEC+ e le condizioni macroeconomiche più ampie. Se l'interruzione dell'offerta si attenua, i prezzi potrebbero scendere. Se le tensioni si intensificano o i flussi rimangono limitati, i prezzi potrebbero rimanere elevati o salire ulteriormente. La volatilità può rimanere alta in entrambe le direzioni.
Dovrei investire nel petrolio greggio?
Se il petrolio greggio sia adatto a te dipende dai tuoi obiettivi, dalla tua tolleranza al rischio e dalla tua strategia di trading. Il petrolio greggio può essere altamente volatile e i prezzi possono reagire bruscamente a eventi geopolitici, sviluppi dell'offerta e cambiamenti nelle aspettative sulla domanda. Ciò significa che possono sorgere opportunità, ma anche perdite significative. Questo articolo è solo a scopo informativo e non fornisce consulenza sugli investimenti. Se stai considerando di fare trading o investire, è importante comprendere prima i rischi e il prodotto.
Posso negoziare CFD sul petrolio greggio su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD US Crude e CFD Brent Crude su Capital.com. Il trading di CFD su materie prime ti consente di speculare sui movimenti dei prezzi senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) sono negoziati a margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.