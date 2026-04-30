US Crude Oil è un CFD che replica il prezzo del greggio WTI, mentre Brent Crude Oil è un CFD che replica il prezzo del greggio Brent. I CFD sono negoziati a margine, la leva può amplificare sia i profitti che le perdite.

US Crude Oil (US Crude) veniva scambiato a 86,767$ sul feed di Capital.com alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, oscillando intraday tra 85,832$ e 88,462$, mentre Brent Crude Oil (Brent Crude) era quotato a 91,48$, in un range di 90,184$–93,160$. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

I prezzi del petrolio sono scesi nelle prime contrattazioni europee di martedì in seguito alle aspettative che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran proseguano questa settimana, aumentando la prospettiva di minori interruzioni dell'offerta attraverso lo Stretto di Hormuz, che ha visto i transiti delle navi scendere ben al di sotto della media storica di 138 attraversamenti giornalieri dalla chiusura del 4 marzo 2026 (CNBC, 20 aprile 2026). Il cessate il fuoco biennale tra USA e Iran scadrà mercoledì, con un alto funzionario iraniano che secondo quanto riferito starebbe considerando la partecipazione a un nuovo round di negoziati in Pakistan, attenuando il premio di rischio sull'offerta che aveva spinto il rally di lunedì (Reuters, 20 aprile 2026).

Previsioni prezzo petrolio greggio 2026-2030: visione degli analisti sui target di prezzo

Al 21 aprile 2026, le previsioni di terze parti sul petrolio greggio sono state riviste, poiché la persistenza delle interruzioni dell'offerta nello Stretto di Hormuz ha continuato a forzare revisioni al rialzo presso i desk di ricerca delle banche.

Previsioni WTI

Goldman Sachs (outlook rivisto Q2 e Q4 2026)

Goldman Sachs fissa la media WTI di aprile 2026 intorno a 79$/barile, coerente con la sua previsione WTI annuale di 79$/barile pubblicata a fine marzo, mentre prevede un caso base per il Q4 2026 di 67$/barile per il WTI con l'allentamento delle interruzioni dell'offerta nella seconda metà dell'anno. La banca descrive la chiusura di Hormuz come il più grande shock dell'offerta mai registrato nel mercato globale del greggio, con il Q2 2026 che subisce il picco dell'impatto sui prezzi prima che il reindirizzamento e la normalizzazione compensino parzialmente il deficit (The Street, 14 marzo 2026).

Morgan Stanley (visione WTI mid-cycle, mantenuta aprile 2026)

Morgan Stanley mantiene la sua ipotesi di prezzo WTI mid-cycle a 70$/barile, aumentata da 65$/barile dopo una revisione al rialzo del 44% del suo price deck WTI 2026 il 25 marzo. La banca presume che le esportazioni da Hormuz rimangano ridotte fino ad aprile, recuperino circa il 70% del calo durante maggio-luglio, e tornino a livelli più stabili solo entro ottobre 2026, mantenendo il WTI a breve termine elevato rispetto al marker mid-cycle (Sahm Capital, 13 aprile 2026).

Citi (target WTI a 3 mesi)

Citigroup fissa un prezzo target a tre mesi per il greggio WTI di circa 104$/barile nella sua nota di ricerca di marzo 2026, insieme a una baseline Brent a breve termine di 110-120$/barile. La banca prevede che il conflitto in Medio Oriente inizi ad allentarsi tra metà e fine aprile 2026, con WTI e Brent che quindi ritracceranno verso 70-80$/barile entro fine 2026 nel suo scenario base (TradingKey, 18 marzo 2026).

Previsioni Brent

Barclays (Brent anno intero 2026, orientato al rischio)

Barclays mantiene una previsione Brent per l'intero anno 2026 di 85$/barile, osservando che questa cifra è coerente con una rapida normalizzazione dei flussi dello Stretto di Hormuz, segnalando al contempo che ritardi o ulteriori escalation spingerebbero la media materialmente più in alto. L'analista Amarpreet Singh osserva che i flussi di transito di Hormuz sono rimasti ridotti nonostante il cessate il fuoco, con interruzioni dell'offerta stimate a 13-14 milioni di barili al giorno, spostando il rischio al rialzo (OE Digital Energy News, 9 aprile 2026).

Morgan Stanley (Brent Q2 e Q3 2026, mantenuto)

Morgan Stanley lascia invariata la sua previsione Brent a 110$/barile per il Q2 2026 e 100$/barile per il Q3 2026, prima di scendere a circa 80$/barile nel 2027. La banca prevede che le catene di approvvigionamento del petrolio impieghino mesi per normalizzarsi anche se si ottenesse una riapertura di Hormuz, mantenendo intatto il premio di prezzo a breve termine fino al terzo trimestre inoltrato (Sahm Capital, 13 aprile 2026).

Citi (baseline e scenario rialzista Brent Q2 2026)

Citigroup prevede una media Brent Q2 2026 di 95$/barile nel suo scenario baseline e 130$/barile in uno scenario rialzista, come riportato il 1° aprile 2026. Citi osserva che l'offerta globale di petrolio potrebbe affrontare un deficit di circa 4,4 milioni di barili al giorno, che sale a 8 milioni di barili al giorno se diversi stati del Golfo rifiutassero di accettare gli accordi di transito proposti dall'Iran per lo Stretto, ampliando considerevolmente lo spread tra gli scenari baseline e bull-case (Binance News, 1° aprile 2026).

Riepilogo: Le previsioni WTI spaziano da 67$ a 104$/barile a seconda del periodo temporale e dello scenario, mentre le stime Brent vanno da 85$/barile (media annuale Barclays, normalizzazione ipotizzata) a 130$/barile (caso rialzista Citi, Q2 2026). Il filo conduttore tra tutti e sei i desk è che la durata e il ritmo del recupero dei flussi di Hormuz rimangono le variabili dominanti che modellano il percorso dei prezzi fino a fine anno.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzi petrolio greggio: panoramica tecnica

US Crude Oil (WTI)

Il prezzo di US Crude viene scambiato a 86,767$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, posizionandosi in una situazione tecnicamente divisa: il prezzo si mantiene sopra le SMA a 50/100/200 giorni di lungo periodo intorno a 85$ / 72$ / 68$, che collettivamente fungono da ripiano di supporto strutturale, mentre viene scambiato sotto la SMA a 20 giorni intorno a 97$. L'allineamento SMA 20-su-50 non è intatto, con la SMA a 20 giorni ben al di sopra del prezzo attuale e il cluster a breve termine che registra tutti segnali di vendita, riflettendo il recente movimento correttivo dai massimi recenti. L'RSI a 14 giorni legge 45,12, che si trova in una zona neutrale, mentre l'ADX a 33,32 suggerisce che un trend consolidato è in atto, indicando che il movimento prevalente porta convinzione direzionale piuttosto che rumore.

Al rialzo, il Pivot Classico a 96,69$ è il primo riferimento da recuperare; una chiusura giornaliera sopra questo livello porterebbe R1 vicino a 124,17$ in vista come prossimo livello significativo. La cifra di 100$ si trova tra P e R1 e probabilmente fungerebbe da test intermedio prima di qualsiasi avanzamento sostenuto verso R1.

In caso di ribassi, la SMA a 50 giorni vicino a 85$ offre il pavimento strutturale più vicino, con il minimo intraday di 85,832$ che ha già testato quella regione il 21 aprile. Una chiusura sotto quel ripiano aumenterebbe il rischio di una discesa verso S1 a 73,89$, dove convergono le bande pivot Classica e Fibonacci (TradingView, 21 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Brent Crude Oil

Il prezzo di Brent Crude viene scambiato a 91,48$ alle 10:39 UTC del 21 aprile 2026, mostrando un quadro strutturale simile al WTI: il prezzo si mantiene sopra le SMA a 50/100/200 giorni intorno a 90$ / 77$ / 72$ ma rimane sotto le SMA a 20/30 giorni vicino a 100-101$, dove il cluster a breve termine allineato alla vendita ha limitato i recenti rally. La SMA a 50 giorni a 90,34$ è il riferimento dinamico più vicino e si allinea ampiamente con il minimo di sessione di 90,184$, sottolineandone la rilevanza immediata. L'RSI a 14 giorni a 48,46 si trova in territorio neutrale, e l'ADX a 28,51 indica un trend consolidato, suggerendo che il movimento attuale ha slancio sufficiente per persistere piuttosto che vagare senza direzione.

Al rialzo, il Pivot Classico a 99,74$ è il primo livello da osservare; una chiusura giornaliera sopra quel segno aprirebbe l'area 100-100,24$, dove si raggruppano la SMA a 20 giorni e il Pivot Woodie, prima che R1 vicino a 123,73$ entri in campo. La cifra di 100$ è il test a breve termine psicologicamente più significativo.

Al ribasso, la SMA a 50 giorni vicino a 90$ è il primo supporto significativo, dato che il prezzo intraday si attesta intorno a 91,48$. Perdere quel livello in chiusura sposterebbe l'attenzione verso S1 a 79,98$, con il pivot Fibonacci a 83,03$ che offre un riferimento intermedio nella discesa (TradingView, 21 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi petrolio greggio (2024–2026)

US Crude Oil (WTI)

Il prezzo di US Crude veniva scambiato intorno a 82-84$/barile ad aprile 2024, salendo brevemente a un massimo intraday di 84,07$ il 5 luglio 2024 prima che prendesse piede una prolungata fase di vendita. I prezzi sono scesi bruscamente nella seconda metà del 2024, con il WTI che ha chiuso l'anno a 57,35$ il 31 dicembre 2024, in calo di circa il 30% dal picco di luglio. Il declino è continuato nei primi mesi del 2025, toccando un minimo vicino a 54,86$ il 9 aprile 2025.

Il WTI si è stabilizzato e ha scambiato in un range abbastanza ristretto di 57-79$ per gran parte del 2025, chiudendo l'anno intorno a 57,35$ il 31 dicembre. Il quadro è cambiato drammaticamente nei primi mesi del 2026: la chiusura dello Stretto di Hormuz il 4 marzo 2026 ha spinto il WTI a un picco intraday di 115,78$ il 9 marzo, il suo livello più alto nel dataset. I prezzi hanno poi ritracciato bruscamente con l'emergere di speranze di cessate il fuoco, scendendo verso gli alti 80$ a metà aprile.

Il WTI ha chiuso a 86,75$ il 21 aprile 2026, circa il 51,1% in più dall'inizio dell'anno e il 37,7% in più su base annua.