L'oro spot (XAU/USD) viene scambiato a $4.418,77 alle 9:46 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $4.130,23–$4.498,09. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'azione dei prezzi continua a subire pressioni da una combinazione di aspettative di politica hawkish della Federal Reserve e di un dollaro USA relativamente forte, con il DXY registrato per ultimo vicino a 99,3, poiché la chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha rimosso circa 12 milioni di barili di fornitura petrolifera giornaliera, ha ridefinito il conflitto in Medio Oriente come uno shock inflazionistico piuttosto che come un tradizionale evento di rifugio sicuro (Reuters, 11 marzo 2026). La negazione dell'Iran di colloqui in corso con gli Stati Uniti, riportata il 23 marzo 2026, ha esteso la serie di perdite dell'oro a una decima sessione consecutiva, mentre gli ETF garantiti da oro hanno registrato deflussi netti mentre i partecipanti istituzionali rivalutano la tempistica dei tagli dei tassi (Investing.com, 24 marzo 2026). Il DXY è sceso leggermente lunedì dopo che il Presidente Trump ha posticipato ulteriori attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane in attesa di un impegno diplomatico, offrendo un certo supporto all'oro vicino ai minimi di sessione, sebbene gli analisti notino che le dinamiche dei tassi e del dollaro, piuttosto che i soli titoli geopolitici, dovrebbero rimanere i principali determinanti dei prezzi nel breve termine (CNBC, 23 marzo 2026).

Previsioni prezzo oro 2026-2030: obiettivi di prezzo degli analisti

Al 24 marzo 2026, le previsioni sull'oro di terze parti riflettono una marcata divergenza tra gli obiettivi di fine anno istituzionali fissati all'inizio dell'anno e la forte correzione che ha seguito l'inizio delle ostilità USA-Iran. I seguenti obiettivi riassumono le opinioni pubblicate più di recente su XAU/USD.

FXStreet (prospettive tecniche post-sell-off)

FXStreet riporta che l'oro ha difeso la media mobile semplice critica a 100 giorni a $4.605/oz il 19 marzo 2026, pur notando che un bias ribassista continua a prevalere dopo il peggior calo settimanale del metallo in oltre un decennio. La fonte segnala il livello di $4.605 come supporto primario a breve termine, con una chiusura sostenuta al di sotto di tale soglia che apre la porta a $4.400–$4.200 in mezzo a speculazioni persistenti di rialzo dei tassi guidate dall'inflazione (FXStreet, 20 marzo 2026).

Saxo Bank (analisi macro rapida)

Saxo Bank segnala che l'oro è sulla buona strada per la sua maggiore perdita settimanale in sei anni al 20 marzo 2026, sotto pressione dalle crescenti aspettative di inflazione che stanno riducendo le scommesse sui tagli dei tassi e spingendo i rendimenti a lungo termine più in alto. La banca nota che la liquidazione tecnica delle posizioni lunghe è accelerata dopo che i prezzi hanno rotto al di sotto di $5.000/oz ed evidenzia speculazioni emergenti, sebbene secondarie, secondo cui le economie in surplus in Medio Oriente potrebbero aver bisogno di raccogliere liquidità attraverso vendite di asset, che potrebbero includere riserve auree (Saxo Bank, 20 marzo 2026).

The Street (sintesi del consenso di Wall Street)

The Street compila gli obiettivi prevalenti di Wall Street per la fine del 2026: J.P. Morgan a $6.300/oz, UBS a $6.200/oz per ciascuno di marzo, giugno e settembre 2026, Deutsche Bank e Société Générale ciascuna a $6.000/oz, Goldman Sachs a $5.400/oz e Bank of America a $5.000/oz. L'articolo nota che questi obiettivi sono stati in gran parte fissati prima che il conflitto con l'Iran iniziasse a guidare pressioni inflazionistiche e che l'attuale prezzo spot di circa $4.400–$4.600 rappresenta uno sconto significativo rispetto a tutte le stime istituzionali pubblicate per fine anno (The Street, 14 marzo 2026).

GoldSilver.com (analisi di scenario multi-bancaria)

GoldSilver.com nota che le principali istituzioni tra cui J.P. Morgan ($6.300/oz), Wells Fargo ($6.100–$6.300/oz) e BNP Paribas (picco sopra $6.250/oz) stanno mantenendo i loro obiettivi di fine 2026, anche se i prezzi spot vengono scambiati ben al di sotto di tali livelli. La revisione sottolinea che nessuna di queste previsioni ha incorporato esplicitamente una chiusura completa dello Stretto di Hormuz o un pivot sostenuto di rialzo dei tassi della Federal Reserve statunitense, rendendo il divario strutturale tra i prezzi attuali e gli obiettivi di fine anno la questione centrale irrisolta per il resto del 2026 (GoldSilver.com, 17 marzo 2026).

Conclusione: attraverso queste fonti, le previsioni di prezzo dell'oro di terze parti mostrano obiettivi istituzionali di fine 2026 raggruppati nell'intervallo $5.000–$6.300/oz, mentre i commenti tecnici e macro a breve termine convergono su $4.090–$4.605 come zona di supporto chiave. Il filo conduttore è che le aspettative sui tassi della Fed e l'inflazione guidata dall'energia, piuttosto che il solo rischio geopolitico, sono ora i principali determinanti della direzione.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo oro: panoramica tecnica

L'oro spot viene scambiato a $4.418,77 alle 9:46 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi al di sotto di ogni media mobile a breve-medio termine ma trovando un supporto provvisorio vicino alla soglia della media mobile semplice (SMA) a 200 giorni. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si allineano a circa $4.992 / $4.969 / $4.609 / $4.096, tutte puntando verso l'alto in termini nominali ma tutte posizionate ben al di sopra del prezzo attuale, confermando un allineamento ribassista sostenuto lungo la curva.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni registra 27,6, in profondo territorio di ipervenduto, che storicamente indica esaurimento nello slancio di vendita piuttosto che un segnale direzionale in isolamento. L'indice direzionale medio (ADX) a 25,2 indica che è in atto un trend consolidato, coerente con la forza direzionale dietro il calo dai massimi di marzo sopra $5.400.

Sul lato superiore, il primo riferimento da osservare è il pivot classico R1 a $5.572; una chiusura giornaliera convincente al di sopra di quel livello porterebbe R2 vicino a $5.866 in vista. Tra il prezzo attuale e R1, la SMA a 100 giorni a $4.609 rappresenta la barriera superiore più immediata, con la zona più ampia $4.609–$4.633 (SMA a 100 giorni e media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni) che probabilmente limiterà qualsiasi tentativo di recupero a breve termine.

Sui ribassi, il punto pivot classico a $4.987 ora agisce come resistenza superiore piuttosto che come supporto data l'entità del sell-off, lasciando la SMA a 200 giorni vicino a $4.096 come riferimento primario al ribasso. Il livello di supporto classico S1 a $4.694 si trova tra il prezzo attuale e quella soglia a lungo termine; una chiusura giornaliera al di sotto di $4.418, il limite inferiore del range intraday di oggi, rischierebbe un test verso S1, e perdere S1 su base sostenuta metterebbe la SMA a 200 giorni vicino a $4.096 direttamente nel mirino.

La media mobile Hull (periodo 9) a $4.325 corre sotto il prezzo attuale e sta registrando un segnale di acquisto, che, preso insieme all'RSI ipervenduto, suggerisce che il ritmo del calo potrebbe moderarsi, sebbene la struttura più ampia delle medie mobili rimanga fermamente ribassista mentre il prezzo viene scambiato al di sotto della soglia $4.609–$4.633 (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha aperto marzo 2024 intorno a $2.173, per poi salire costantemente durante quell'anno, chiudendo il 2024 a $2.624,69 poiché gli acquisti delle banche centrali, le aspettative di allentamento della politica monetaria e l'incertezza geopolitica hanno guidato una domanda costante.

Il rally è accelerato bruscamente nel 2025. L'oro ha chiuso il 2025 a $4.319,14, rappresentando un guadagno di circa il 64,6% nell'anno solare, poiché la persistente domanda di rifugio, un dollaro USA più debole e robusti afflussi di ETF hanno spinto i prezzi in territorio record trimestre dopo trimestre. Il metallo ha brevemente toccato un massimo storico di $5.419,79 il 2 marzo 2026 a seguito dello scoppio delle ostilità USA-Iran e della chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha guidato un'impennata nel posizionamento di rifugio sicuro.

Quel picco si è rivelato di breve durata. L'oro ha restituito i suoi guadagni bruscamente nel marzo 2026 poiché i mercati hanno riprezzato al ribasso le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve in risposta all'aumento dell'inflazione derivante dall'interruzione dell'approvvigionamento energetico, con i prezzi scesi di circa il 18,4% dal massimo del 2 marzo all'area di $4.400.

XAU/USD ha chiuso a $4.420,55 il 24 marzo 2026, circa il 2,3% in più dall'inizio dell'anno ma il 18,4% al di sotto del massimo storico di $5.419,79 stabilito all'inizio del mese, e il 46,9% in più su base annua.