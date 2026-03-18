L'oro (XAU/USD) viene scambiato a 5.000,01 dollari alle 14:44 UTC del 16 marzo 2026, all'interno di un range intraday di 4.974,17 – 5.124,69 dollari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La persistente incertezza geopolitica legata al conflitto USA-Iran, inclusa la presunta considerazione da parte degli Stati Uniti di un'azione militare contro le strutture petrolifere dell'isola di Kharg in Iran, che gestiscono circa il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane, ha sostenuto un certo interesse per i beni rifugio (Reuters, 14 marzo 2026), mentre un Dollar Index USA più debole, scambiato vicino a 99,9 il 16 marzo 2026, ha fornito un parziale supporto (Trading Economics, 16 marzo 2026). Allo stesso tempo, l'imminente riunione del FOMC sta mantenendo una certa pressione sull'oro mentre i mercati valutano la possibilità che la Federal Reserve riveda al rialzo le sue previsioni sull'inflazione PCE (Investing.com, 16 marzo 2026).

Previsioni prezzo oro 2026-2030: opinione degli analisti sugli obiettivi di prezzo

Al 16 marzo 2026, le previsioni sull'oro di terze parti riflettono un ampio consenso sul fatto che la domanda strutturale, il rischio geopolitico e l'incertezza sulla politica monetaria statunitense continuano a sostenere prezzi elevati, sebbene gli obiettivi di fine anno coprano un'ampia gamma.

ING Think (percorso trimestrale e media annuale)

ING Think prevede che l'oro si attesti in media a 4.900 dollari/oncia nel Q1 2026, salendo a 5.100 dollari/oncia nel Q2, 5.300 dollari/oncia nel Q3 e circa 5.450 dollari/oncia nel Q4, per una media annuale 2026 di circa 5.190 dollari/oncia. La banca basa questo profilo trimestrale sulla resiliente domanda di investimento, sulle dinamiche dei rendimenti reali e sulla sostenuta attività delle banche centrali (ING Think, 2 marzo 2026).

JP Morgan (fine anno 2026 e ricalibrazione a lungo termine)

JP Morgan mantiene il suo obiettivo di prezzo dell'oro a fine 2026 a 6.300 dollari/oncia, aumentando al contempo la sua stima di prezzo a lungo termine del 15% a 4.500 dollari/oncia, citando la forte domanda da parte delle banche centrali, i crescenti afflussi negli ETF e le aspettative di un dollaro USA più debole. Gli analisti guidati da Gregory Shearer descrivono il cambiamento nella diversificazione delle riserve come strutturale piuttosto che ciclico, sostenendo la convinzione sia nell'orizzonte di breve che di lungo termine (Reuters, 25 febbraio 2026).

ANZ (obiettivo di picco Q2 2026)

ANZ ha alzato la sua previsione sul prezzo dell'oro a 5.800 dollari/oncia per il Q2 2026, rispetto a un obiettivo precedente di 5.400 dollari/oncia per lo stesso periodo, considerando le recenti correzioni come opportunità di acquisto piuttosto che inversioni di tendenza. La banca cita l'allentamento della politica monetaria, le tensioni geopolitiche, la persistente incertezza sui dazi e i dubbi sulla credibilità della Fed come fattori che intensificano l'appetito degli investitori per gli asset reali. Si aspetta due tagli dei tassi di 25 punti base – a marzo e giugno – per mantenere i tassi reali su un percorso discendente (Kitco, 16 febbraio 2026).

IndexBox (revisione del consenso multi-bancario)

Una revisione delle principali previsioni istituzionali all'inizio di marzo 2026 rileva ANZ a 5.800 dollari/oncia per il Q2, HSBC che segnala un'elevata volatilità come scenario centrale, e JP Morgan che mantiene la sua posizione rialzista di fine anno. La gamma di obiettivi bancari riflette opinioni divergenti sulla velocità con cui si materializzeranno i venti favorevoli geopolitici e monetari. La revisione rileva che HSBC, a differenza dei colleghi più ottimisti, sottolinea i rischi al ribasso derivanti da una potenziale de-escalation nei punti caldi geopolitici e dalla possibilità di una Fed meno accomodante di quanto i mercati attualmente scontino (IndexBox, 13 marzo 2026).

Conclusione: tra queste fonti, le previsioni medie sull'oro per il 2026 si raggruppano tra 5.190 dollari/oncia (ING Think) e 5.620 dollari/oncia (BNP Paribas), mentre gli obiettivi di fine anno e di picco trimestrale di JP Morgan e ANZ si collocano materialmente più in alto a 6.300 dollari/oncia e 5.800 dollari/oncia rispettivamente. La domanda delle banche centrali, la traiettoria dei tassi della Fed e il rischio geopolitico sono i fili conduttori quasi universali.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inaspettati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo oro: panoramica tecnica

Sul grafico giornaliero, l'oro spot viene scambiato a 5.000,01 dollari, posizionandosi al di sotto del cluster di medie mobili a breve termine – le SMA a 20/50/100/200 giorni a circa 5.115 / 4.955 / 4.571 / 4.058 dollari. Il prezzo è attualmente al di sotto delle SMA a 20 e 50 giorni ma si mantiene ben al di sopra delle SMA a 100 e 200 giorni, lasciando intatto il trend strutturale più ampio mentre il quadro a breve termine è più debole. L'RSI a 14 giorni a 46,8 si trova in territorio neutrale, non mostrando né condizioni di ipervenduto né forte momentum, mentre l'ADX a 12,6 segnala un ambiente di trend debole, suggerendo che il prezzo sta consolidando piuttosto che seguire un trend con convinzione.

Al rialzo, la resistenza pivot classica più vicina è R1 a 5.572 dollari. Una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello rimetterebbe in vista l'area R2 vicino a 5.866 dollari. La cifra tonda di 5.000 dollari stessa funge da riferimento, con la SMA a 20 giorni a 5.115 dollari e la media mobile ponderata per il volume vicino a 5.121 dollari che formano una banda superiore immediata che il prezzo dovrebbe recuperare.

Sui ribassi, il pivot classico (P) a 4.987 dollari fornisce un supporto iniziale appena sotto il prezzo attuale. Uno scivolamento attraverso quel livello porterebbe in focus la piattaforma della SMA a 50 giorni vicino a 4.955 dollari come prossimo riferimento significativo. Perdere l'area di 4.955 dollari in chiusura rischierebbe un movimento più profondo verso S1 a 4.694 dollari, con la SMA a 100 giorni vicino a 4.571 dollari che rappresenta il pavimento strutturale più ampio che sostiene il trend rialzista a lungo termine (TradingView, 16 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzo oro (2024–2026)

Il prezzo spot dell'oro ha aperto il 2024 intorno a 2.625 dollari/oncia e ha trascorso gran parte dell'anno in graduale rialzo, spinto dalla domanda delle banche centrali, dalle tensioni geopolitiche e dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Il metallo ha superato i 2.700 dollari/oncia a settembre 2024 e ha spinto verso i 2.790 dollari/oncia entro fine ottobre, prima di ritirarsi e chiudere l'anno a 2.624,69 dollari/oncia il 31 dicembre 2024.

Il 2025 ha segnato un'accelerazione decisiva. L'oro ha iniziato l'anno vicino a 2.624 dollari/oncia, poi ha superato i 3.000 dollari/oncia per la prima volta a metà marzo 2025, chiudendo a 3.000,08 dollari/oncia il 17 marzo, prima di continuare al rialzo durante la primavera e l'estate. Un breve ritiro a circa 3.087 dollari/oncia all'inizio di aprile ha lasciato spazio a una nuova spinta, con l'oro che ha stabilito massimi successivi durante la seconda metà dell'anno e ha chiuso il 2025 a 4.319,14 dollari/oncia il 31 dicembre – in rialzo di circa il 64,6% su base annua.

Il 2026 si è aperto con una volatilità straordinaria. L'oro è salito a un massimo intraday di 5.595,75 dollari/oncia il 29 gennaio in mezzo all'escalation del conflitto USA-Iran, prima che un brusco ritiro portasse il metallo brevemente sotto i 4.404 dollari/oncia il 2 febbraio. Successivamente si è ripreso, ristabilendosi sopra i 5.000 dollari/oncia tra fine febbraio e marzo. XAU/USD viene scambiato a 5.001,06 dollari il 16 marzo 2026 – circa il 15,8% in rialzo dall'inizio dell'anno e il 67,4% in rialzo su base annua.